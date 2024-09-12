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Remote location diving, liveaboard safety – and Truk Lagoon Wreck Baseline Project

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liveaboard safety

Wreck-diving aficionado and underwater photographer extraordinaire Pete Mesley will be delivering two unmissable talks on the Main Stage at the Sydney-based اذهب لعرض الغوص ANZ في نهاية هذا الشهر.

بدأ شغف بيت بالغوص في المياه الإنجليزية الباردة منذ أكثر من 33 عامًا. هذا هو المكان الذي تم فيه إنشاء "Lust for Rust"، ومنذ ذلك الحين فصاعدًا، كرس نفسه للبحث عن حطام السفن والعثور عليها والغوص فيها وتصويرها.

مع أكثر من 7,000 ساعة من الخبرة في الماء تمتد إلى أكثر من 29 دولة مختلفة، عمل بيت بدوام كامل في صناعة الغوص منذ عام 1991. بالإضافة إلى كونه مدير دورة PADI، فإن بيت هو خبير غوص تقني مدير المشاريع مدرب. يعد بيت أحد أكثر الغواصين والمدربين الفنيين خبرة في نصف الكرة الجنوبي.

بيت ناجح للغاية سفر الغوص تركز رحلات Lust4Rust وShock&Awe Big Animal Diving Excursions التجارية على نقل الغواصين ذوي الخبرة إلى مواقع الغوص المتخصصة في جميع أنحاء العالم. أماكن مثل بحيرة تروك، وجزر سليمان، وبيكيني أتول، والبحيرات الكبرى، وسريلانكا، وبالاو، وجنوب المحيط الهادئ، ونيوزيلندا.

تتوسع خبرته أيضًا في السينما والصناعة العلمية. حصل بيت أيضًا على زمالة في نادي Explorers Club المرغوب.

يتمتع بيت، وهو مصور فوتوغرافي تحت الماء ذائع الصيت وبارع للغاية، بشهية للعثور على أماكن جديدة وحطام السفن الجديدة والمغامرات وتوثيقها. أحدث مشاريعه هو النمذجة ثلاثية الأبعاد لجميع حطام بحيرة Truk Lagoon في مشروع Truk Lagoon Wreck Baseline. لقد وصل إلى منتصف الطريق في رسم خرائط لأكبر مجموعة من حطام السفن في العالم.

www.lust4rust.co

Pete's talks on the Main Stage will be:

جدول المحتويات

Remote Location Diving and Liveaboard Safety – Vital things to know!

There has been a huge number of dive liveaboard sinkings over the last decade. Too many! Some fatal. Why is that? We look at what questions to ask operators, to help you make an informed decision on whether to risk your life with them or not. We look at possible ‘red flags' in what to look for. I will also be giving you some hints on how to best prepare for remote location trips, vital life support equipment and proper preparation so you aren't caught offguard.  Having personally witnessed such a sinking I will be telling you how I coped with such an event.

Truk Lagoon Wreck Baseline Project

With the use of photogrammetry techniques, we have set out to complete a full and comprehensive 3D modelling baseline of all the diveable wrecks of Truk Lagoon (Chuuk Lagoon). Getting this essential baseline will help secure the future of Truk, futurising the rich history of the area even long after all the wrecks have disintegrated. This is only phase 1 of the project. Once all the wrecks are modelled, the plan is to remodel them every five years. This will hopefully give us more insight to knowing the rate of degradation of the wrecks. We will discuss future phases to hopefully help grow tourism in Chuuk for the future.

اذهب لعرض الغوص ANZ
Remote location diving, liveaboard safety - and Truk Lagoon Wreck Baseline Project 2

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 28-29 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، ومسرح أستراليا/نيوزيلندا، ومسرح الإلهام، ومسرح التكنولوجيا - الذي سيستضيف عشرات المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، بدءًا من تجارب الغوص في الواقع الافتراضي وتجارب الغوص وحمام سباحة توضيحي وحوريات البحر وغير ذلك الكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

واستقطب معرض GO Diving Show UK 2024، الذي دخل الآن عامه الخامس، أكثر من 10,000 مشارك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وامتد على مساحة 10,000 متر مربع من مساحة العرض، وتطمح النسخة الأسترالية والنيوزيلندية إلى الوصول إلى هذا المستوى في السنوات المقبلة.

الدخول إلى معرض GO Diving Show الافتتاحي ANZ مجاني تمامًا – قم بالتسجيل هنا للحصول على التذاكر الخاصة بك لما هو بلا شك حدث الغوص لعام 2024 في أستراليا. يوجد الكثير من مواقف السيارات في الموقع ويسهل الوصول إلى المكان بفضل الكثير من خيارات النقل، لذا قم بتدوين التواريخ في يومياتك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع ملحمية تحتفل بجميع أشكال الغوص.

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@ValTaylor7 #askMark مرحبًا مارك، أنا غواص معتمد حديثًا وقمت بعشر غطسات (جميعها بمعدات مستأجرة) وفي غطستين انغلق فكي. يحدث هذا أيضًا في بعض الأحيان عند الغطس لفترة طويلة، لذا أتساءل ما إذا كان هذا بسبب وزن المرحلة الثانية أو قطعة الفم غير المريحة. إذا كانت قطعة الفم جيدة وتناسبني جيدًا (هل لديك أي توصيات؟) فهل تقوم مراكز الغوص بشكل عام بتبديلها عند استئجار المعدات؟ شكرًا على أي نصيحة فال #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل. 10:2 المقدمة 00:00 السؤال 00:50 الإجابة

@فال تايلور7
#askMark مرحبًا مارك، أنا غواص معتمد حديثًا وقمت بعشر غطسات (جميعها بمعدات مستأجرة) وفي غطستين انغلق فكي. يحدث هذا أيضًا في بعض الأحيان عند الغطس لفترة طويلة، لذا أتساءل عما إذا كان هذا بسبب وزن المرحلة الثانية أو قطعة الفم غير المريحة. إذا كانت قطعة الفم جيدة وحصلت على واحدة تناسبني جيدًا (هل لديك أي توصيات؟) فهل تقوم مراكز الغوص عمومًا بتبديلها عند استئجار المعدات؟ شكرًا على أي نصيحة
فال
#الغوص #الغوص #الغوص
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
00:50 سؤال
01:19 الإجابة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4zREM4MEQ5NkI0RDExOEYy

كيف أمنع إجهاد الفك؟ #askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark عند الغوص بجهاز إرسال AI وSPG، مع استخدام جهاز إرسال AI لمنفذ HP فوق كتفك الأيسر بحيث يكون على نفس جانب جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك، كيف تقوم بتوجيه الخرطوم لجهاز SPG؟ هل هناك مشكلة في أن خرطوم SPG قادم من منفذ HP الأيمن ولكنه لا يزال بحاجة إلى وضعه على حلقة D على الفخذ الأيسر؟ أم هل توصي بوضع جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك على اليد اليمنى؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@lyudmilbozadzhiev5169
#askmark عند الغوص بجهاز إرسال AI وجهاز SPG، مع استخدام جهاز إرسال AI لمنفذ HP فوق كتفك الأيسر بحيث يكون على نفس جانب جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك، كيف تقوم بتوجيه الخرطوم لجهاز SPG؟ هل هناك مشكلة في أن خرطوم SPG قادم من منفذ HP الأيمن ولكن لا يزال يتعين وضعه على حلقة D على الفخذ الأيسر؟ أم هل تنصح بوضع جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك على اليد اليمنى؟
#الغوص #الغوص #الغوص
روابط

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41RTFEM0JFNjc4MDNBMzA5

هل يمكنني تركيب جهاز إرسال على الجانب البعيد من جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بي؟ #AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، تبرع جيمس بوند بإصدار محدود من الدراجات النارية إلى مؤسسة إنقاذ البحار الملكية الوطنية (RNLI)، ويطلب نادي الغوص البريطاني من الغواصين الاستعداد لتنظيف محيطاتنا في سبتمبر. وعلى ما يبدو، نحن جميعًا من محبي الرياضات الخطرة، حيث احتلت رياضة الغوص المرتبة الأولى في استطلاع للرأي حول الرياضات الخطرة التي يرغب الناس في تجربتها، ولكنهم لا يعتقدون أنهم سيحظون بفرصة تجربتها أبدًا. https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/ https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، نصائح وإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، تبرع جيمس بوند بدراجات نارية محدودة الإصدار إلى مؤسسة إنقاذ الحياة الملكية الوطنية، ويطلب نادي الغوص البريطاني من الغواصين الاستعداد لتنظيف محيطاتنا في سبتمبر. ومن الواضح أننا جميعًا من محبي الرياضات الخطرة، حيث احتل الغوص المرتبة الأولى في استطلاع للرأي يصنف الرياضات الخطرة التي يرغب الناس في تجربتها، لكنهم لا يعتقدون أنهم سيحظون بفرصة تجربتها أبدًا.


https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/
https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/
https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/
https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/


https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11
https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/
https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black


كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GNEUwNzhEMDZFMDNDQTM1

الغوص هو الرياضة رقم 1 في قائمة الرياضات الخطرة #غوص #أخبار #بودكاست

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