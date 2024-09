Remote location diving, liveaboard safety – and Truk Lagoon Wreck Baseline Project

Wreck-diving aficionado and underwater photographer extraordinaire Pete Mesley will be delivering two unmissable talks on the Main Stage at the Sydney-based اذهب لعرض الغوص ANZ في نهاية هذا الشهر.

بدأ شغف بيت بالغوص في المياه الإنجليزية الباردة منذ أكثر من 33 عامًا. هذا هو المكان الذي تم فيه إنشاء "Lust for Rust"، ومنذ ذلك الحين فصاعدًا، كرس نفسه للبحث عن حطام السفن والعثور عليها والغوص فيها وتصويرها.

مع أكثر من 7,000 ساعة من الخبرة في الماء تمتد إلى أكثر من 29 دولة مختلفة، عمل بيت بدوام كامل في صناعة الغوص منذ عام 1991. بالإضافة إلى كونه مدير دورة PADI، فإن بيت هو خبير غوص تقني مدير المشاريع مدرب. يعد بيت أحد أكثر الغواصين والمدربين الفنيين خبرة في نصف الكرة الجنوبي.

بيت ناجح للغاية سفر الغوص تركز رحلات Lust4Rust وShock&Awe Big Animal Diving Excursions التجارية على نقل الغواصين ذوي الخبرة إلى مواقع الغوص المتخصصة في جميع أنحاء العالم. أماكن مثل بحيرة تروك، وجزر سليمان، وبيكيني أتول، والبحيرات الكبرى، وسريلانكا، وبالاو، وجنوب المحيط الهادئ، ونيوزيلندا.

تتوسع خبرته أيضًا في السينما والصناعة العلمية. حصل بيت أيضًا على زمالة في نادي Explorers Club المرغوب.

يتمتع بيت، وهو مصور فوتوغرافي تحت الماء ذائع الصيت وبارع للغاية، بشهية للعثور على أماكن جديدة وحطام السفن الجديدة والمغامرات وتوثيقها. أحدث مشاريعه هو النمذجة ثلاثية الأبعاد لجميع حطام بحيرة Truk Lagoon في مشروع Truk Lagoon Wreck Baseline. لقد وصل إلى منتصف الطريق في رسم خرائط لأكبر مجموعة من حطام السفن في العالم.

Pete's talks on the Main Stage will be:

Remote Location Diving and Liveaboard Safety – Vital things to know!

There has been a huge number of dive liveaboard sinkings over the last decade. Too many! Some fatal. Why is that? We look at what questions to ask operators, to help you make an informed decision on whether to risk your life with them or not. We look at possible ‘red flags' in what to look for. I will also be giving you some hints on how to best prepare for remote location trips, vital life support equipment and proper preparation so you aren't caught offguard. Having personally witnessed such a sinking I will be telling you how I coped with such an event.

Truk Lagoon Wreck Baseline Project

With the use of photogrammetry techniques, we have set out to complete a full and comprehensive 3D modelling baseline of all the diveable wrecks of Truk Lagoon (Chuuk Lagoon). Getting this essential baseline will help secure the future of Truk, futurising the rich history of the area even long after all the wrecks have disintegrated. This is only phase 1 of the project. Once all the wrecks are modelled, the plan is to remodel them every five years. This will hopefully give us more insight to knowing the rate of degradation of the wrecks. We will discuss future phases to hopefully help grow tourism in Chuuk for the future.

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 28-29 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، ومسرح أستراليا/نيوزيلندا، ومسرح الإلهام، ومسرح التكنولوجيا - الذي سيستضيف عشرات المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، بدءًا من تجارب الغوص في الواقع الافتراضي وتجارب الغوص وحمام سباحة توضيحي وحوريات البحر وغير ذلك الكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

واستقطب معرض GO Diving Show UK 2024، الذي دخل الآن عامه الخامس، أكثر من 10,000 مشارك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وامتد على مساحة 10,000 متر مربع من مساحة العرض، وتطمح النسخة الأسترالية والنيوزيلندية إلى الوصول إلى هذا المستوى في السنوات المقبلة.

الدخول إلى معرض GO Diving Show الافتتاحي ANZ مجاني تمامًا – قم بالتسجيل هنا للحصول على التذاكر الخاصة بك لما هو بلا شك حدث الغوص لعام 2024 في أستراليا. يوجد الكثير من مواقف السيارات في الموقع ويسهل الوصول إلى المكان بفضل الكثير من خيارات النقل، لذا قم بتدوين التواريخ في يومياتك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع ملحمية تحتفل بجميع أشكال الغوص.