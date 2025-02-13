حماية البيئة البحرية للأجيال القادمة

سيتواجد الدكتور ديفيد جونز، العالم والمدافع عن البيئة والمدافع عن المحيطات، على مسرح المملكة المتحدة في عرض GO Diving في شهر مارس، سنستضيف ثلاثة علماء شباب موهوبين من جامعة بورتسموث للحديث عن أبحاثهم وكيف تُحدث فرقًا في الحفاظ على البيئة البحرية.

ستتحدث كيسلي ماري كاد عن إنتاج موطنين اصطناعيين لحصان البحر الشوكي وحصان البحر قصير الخطم مما سيشجع نمو الأنواع ويثبت الرواسب ويعزز توسع الأعشاب البحرية.

سيتحدث جو سارجنت عن تدهور الشعاب المرجانية لطحالب البحر (Laminaria sp.) حول جزيرة وايت، والسبب المحتمل لهذا التدهور والسبب وراء انتشار أنواع أخرى من الطحالب الكبيرة في المنطقة.

ستتحدث جورجيا شارب هاريس عن الغابات ذات الأوراق العريضة التي تنتشر حول العديد من مصبات الأنهار في المملكة المتحدة. تتمتع هذه الموائل الساحلية الفريدة ببعض التشابهات المثيرة للاهتمام مع أشجار المانجروف الاستوائية، وسيساعد فهم هذا النظام البيئي الغني بشكل أكبر في ضمان حمايته في المستقبل.

سيتحدث الثلاثة عن أبحاثهم والتأثير الذي يمكن أن تحدثه على حماية البيئة البحرية للأجيال القادمة. كما سيتواجدون طوال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب العروض التفاعلية والمعدات، في منطقة الأحياء البحرية Just One Ocean (الجناح 1051 في القاعة الأولى بالقرب من Tech Stage والبحرية الملكية).

كان الدكتور جونز متحدثًا منتظمًا في عروض الغوص التي تنظمها منظمة GO على مدار السنوات، وتحدث عن العديد من الموضوعات. وهو يكرس وقته الآن للحفاظ على المحيطات للأجيال القادمة من خلال مؤسسته الخيرية Just One Ocean. وتركز المؤسسة الخيرية على العلوم والتعليم والاتصال، وتدعم العديد من مشاريع البحث البحرية المبتكرة كجزء من مهمتها.

حماية البيئة البحرية للأجيال القادمة 2

معرض GO للغوص

معرض GO للغوص – المعرض الوحيد للغوص والسفر للمستهلكين في المملكة المتحدة – يعود إلى NAEC Stoneleigh في 1-2 مارس 2025، في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد، ويعد بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمحتوى التفاعلي والتعليمي والملهم والممتع.

بالإضافة إلى المسرح الرئيسي - الذي يرأسه هذه المرة نجم التلفزيون والمؤلف والمغامر ستيف باكشال، الذي يعود مرحب به إلى معرض الغوص GO بعد بضع سنوات، إلى جانب رائدة الفضاء NEEMO المدربة من وكالة ناسا ورئيسة البحث العلمي في DEEP Dawn Kernagis، ومقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف والمفضل الدائم مونتي هولز، والدكتور تيمي جامبين، الذي سيناقش التراث البحري الغني في مالطا وتراث زمن الحرب، والثنائي الديناميكي للمستكشفين رانفا جورموندسون وماريا بوليروب، اللذان سيتحدثان عن رحلتهما الأخيرة في بوتينج في إندونيسيا - هناك مرة أخرى مراحل مخصصة للغوص في المملكة المتحدة والغوص التقني، التصوير تحت الماء وسيقدم آندي توربيت مرة أخرى عرضًا تقديميًا على المسرح الرئيسي، بالإضافة إلى تقديم عرض تقديمي حول تحديات تصوير الغوص التقني للبرامج التلفزيونية.

إلى جانب المراحل، هناك مجموعة من العناصر التفاعلية - الكهف الشهير، وحوض الغوص العملاق، والغوص الغامر في حطام السفن باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وورش عمل حبس الأنفاس وتمارين الخطوط، ومنطقة علم الأحياء البحرية، والجديد لعام 2025، فرصتك لتجربة رسم خرائط الحطام مع جمعية الآثار البحرية و"حطام السفينة" - وكلها متناثرة بين مجموعة متزايدة باستمرار من المواقف من المجالس السياحية والشركات المصنعة. السلامه اولا الوكالات والمنتجعات وألواح العيش ومراكز الغوص وتجار التجزئة وغير ذلك الكثير.

ويشهد هذا العام أيضًا مسابقة NoTanx Zero2Hero تحتل مركز الصدارة. هذه المسابقة، التي تستهدف الغواصين الأحرار المبتدئين، ستشهد في البداية خضوع 12 مرشحًا السلامه اولا مع ماركوس جرايتوود وفريق NoTanx في لندن في أواخر فبراير. ثم سيتنافس خمسة متسابقين نهائيين مختارين في معرض GO للغوص خلال عطلة نهاية الأسبوع في مارس، بما في ذلك جلسات توقف التنفس أثناء النوم في المسبح، للعثور على الفائز الإجمالي، الذي سيحصل على رحلة لمدة أسبوع إلى قرية مرسى شقرة البيئية، برعاية Oonasdivers. انقر هنا هنا للتسجيل للحصول على فرصة المنافسة.

التذاكر المسبقة متاحة الآن!

اشتري تذكرتك اليومية الآن £17.50 + رسوم الحجز واستعد لتجربة تعليمية مثيرة وملهمة! أو مع وجود العديد من المتحدثين على مدار اليومين، بالإضافة إلى جميع العروض التفاعلية والعارضين الذين يمكنك زيارتهم، فلماذا لا تجعلها عطلة نهاية الأسبوع، وتحصل على تذكرة لمدة يومين لـ £25 + رسوم الحجز؟ تتوفر أيضًا أسعار تذاكر المجموعات لأكثر من 10 أشخاص إذا كنت قادمًا مع أعضاء المركز/النادي الخاص بك. احجز التذاكر على موقع Go Diving Show.

وكما هو الحال دائمًا، يشمل سعر التذكرة موقف سيارات مجانيًا. ويدخل الأطفال دون سن 16 عامًا مجانًا، لذا اصطحب أطفالك معك لقضاء يوم عائلي رائع!