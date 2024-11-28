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رياضي بارالمبي يرفع مستوى الوعي بشأن التهديدات التي تتعرض لها الشعاب المرجانية

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الشعاب المرجانية

من السهل على المملكة المتحدة أن تنسى الشعاب المرجانية، ومع ذلك فقد وجدت الأبحاث الجديدة التي أجريت بتكليف من العلامة التجارية SHEBA أن 75% من البالغين في المملكة المتحدة يشعرون بالقلق إزاء حالة الشعاب المرجانية في العالم، ومع ذلك فإن ما يقرب من نصفهم (48%) يقولون إنهم لا يعرفون الكثير أو أي شيء على الإطلاق عن الدور الذي تلعبه الشعاب المرجانية في دعم الصحة البحرية. 

  وأشار 72% آخرون إلى تغير المناخ باعتباره أكبر تهديد محسوس للشعاب المرجانية، مع اعتقاد ما يقرب من خمسهم (18%) بعدم وجود أمل في إنقاذها، وربعهم غير متأكدين. في مقطع فيديو جديد، تجلب المدافعة عن المحيطات والسباحة البارالمبية إيلي سيموندز حركة برنامج Sheba Hope Grows إلى الحياة من خلال سرد القصص المقنعة، وحث وإلهام المملكة المتحدة وخارجها على حشد الوعي واتخاذ إجراءات للحفاظ على جمال محيطاتنا واستعادته. 
 
قالت إيلي: "وعلى الرغم من أن الشعاب المرجانية في العالم تبدو بعيدة للغاية عن المملكة المتحدة، فإن تأثيرات تغير المناخ تؤثر على كوكبنا بأكمله، سواء من خلال أنماط الطقس المتغيرة أو فقدان الشعاب المرجانية، ويجب علينا أن نبذل المزيد من الجهود لإعطاء الطبيعة فرصة للتكيف ومقاومة هذه التغييرات". 

الشعاب المرجانية
إيلي سيموندز مع أحد نجوم الشعاب المرجانية

مع تعرض الشعاب المرجانية في العالم للخطر، انضمت المدافعة عن المحيطات سيموندز مرة أخرى إلى العلامة التجارية SHEBA لإظهار أن هناك أملًا في الحاجز المرجاني العظيم، ويوضح برنامج Sheba Hope Grows القيمة التي تلعبها عملية الترميم في إعادة بناء الشعاب المرجانية التالفة داخل أشهر الشعاب المرجانية في أستراليا.   
 
إن الحاجز المرجاني العظيم هو أحد المواقع التي أحدث فيها البرنامج تأثيرًا كبيرًا. وبالتعاون مع شركائه، يوجد الآن 65 موقعًا للترميم في 12 دولة، وهو أكبر برنامج لاستعادة الشعاب المرجانية في العالم.  

فيديو يوتيوب


 قالت إيلي: "إن الحفاظ على محيطاتنا هو أمر كنت شغوفًا به دائمًا، خاصة وأن الماء يشكل جزءًا كبيرًا من حياتي لسنوات عديدة. يسعدني أن أتعاون مع برنامج Sheba Hope Grows مرة أخرى هذا العام لإظهار قصة أمل جديدة للجميع.

"من المذهل رؤية قوة نجوم الشعاب المرجانية والتعرف على الفريق وراء هذا الهيكل الصغير الفريد الذي له تأثير كبير.

"لا يمكن أن يحدث التغيير بمفردنا، بل يتعلق الأمر بالشراكة بين العديد من المنظمات. وهذا يوضح مدى قوتنا عندما يكون لدينا هدف مشترك - إنقاذ محيطاتنا. إن الإجراءات المتخذة لاستعادة الشعاب المرجانية اليوم تساعد في الحفاظ على محيطاتنا للأجيال القادمة." 

بالانضمام إلى خبراء البحار من فريق Mars Sustainable Solutions في الحاجز المرجاني العظيم، شارك سيموندز في ترميم الشعاب المرجانية عن قرب وتعلم كيف قضى الفريق أكثر من عقد من الزمان في تطوير حل قابل للتطوير باستخدام نظام Mars Assisted Reef Restoration System. يستخدم هذا النظام نجوم الشعاب المرجانية، وهي هياكل فولاذية سداسية مطلية بالرمل، توفر قاعدة مستقرة لنمو شظايا المرجان، والتي يتم زرعها في قاع المحيط لبدء عملية ترميم الشعاب المرجانية. 

الشعاب المرجانية
إعداد نجم الشعاب المرجانية للاستخدام للمساعدة في استعادة الشعاب المرجانية

قال البروفيسور ديفيد سميث، المدير الأول لحلول المريخ المستدامة ورئيس قسم علوم البحار في شركة مارس إنكوربوريتد:: "بفضل برنامج Sheba Hope Grows، تمكن الفريق الموجود على الأرض في أستراليا من تركيب أكثر من 400 نجمة من الشعاب المرجانية - مما أدى إلى إعادة الحياة إلى هذه المناطق من الحاجز المرجاني العظيم. 

كما رأى سيموندز العمل الذي يقوم به الفريق مع شركاء مثل Citizens of the Reef، الذين يستخدمون منهجية جديدة لإحصاء الشعاب المرجانية في منطقة كيرنز. وهذا يسمح لهم بجمع البيانات الصحية حول حالة هذه الشعاب المرجانية، واستخدام ذلك كفرصة لتحديد الشعاب المرجانية التي قد تحتاج إلى مساعدة إضافية. 
 
وقال البروفيسور ديفيد: "من خلال الشراكة مع المجتمعات المحلية، يمكننا الاستمرار في تعزيز التنوع البيولوجي ودفع الحلول المهمة والمستدامة للشعاب المرجانية لدينا، مما يساعدنا في مكافحة تغير المناخ. لا يزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به ولكن مع فريقنا وشركائنا المتفانين، فهذه خطوة أخرى بالغة الأهمية في الاتجاه الصحيح". 

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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