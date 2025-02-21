مشروع "الحقيبة الزرقاء الكبيرة" لمونتي هولز

سيقوم مقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف والمغامر مونتي هولز بتعريف الزوار على عرض GO Diving في شهر مارس إلى Big Blue حقيبة مشروع المواطن العلمي للحفاظ على البيئة البحرية.

مونتي هو ضابط سابق في مشاة البحرية الملكية عمل مع نيلسون مانديلا أثناء عملية السلام في أوائل التسعينيات. ترك مشاة البحرية لمتابعة مهنة في البعثات الاستكشافية، سفر الصحافة وعلم الأحياء، وحصلت على درجة الشرف من الدرجة الأولى وأصبحت مؤهلة كعالمة أحياء بحرية.

تم تمويل شهادته من خلال القيام ببعثات استكشافية، أبرزها قيادة فريق متعدد الجنسيات لاكتشاف مدينة غارقة قبالة الساحل الهندي في عام 2002. وخلال هذه الفترة، قاد أيضًا أربع بعثات إلى جنوب إفريقيا، ثلاث منها إلى ملاوي إلى استكشف النظام البيئي للبحيرة وتحقق من نشاط الصيد الجائر على هضبة نيكا، وواحدة إلى جنوب إفريقيا للغوص بحثًا عن أدلة على مستوطنات ما قبل التاريخ في أنظمة الكهوف قبالة كيب. لعمله حصل على وسام بيش لخدمات الاستكشاف من قبل جمعية الاستكشاف العلمي.

في عام 2003، أسس مونتي شركته الاستكشافية الخاصة، حيث أكمل أربع رحلات حول العالم على مدار السنوات الأربع التالية، بحثًا عن أعظم اللقاءات في المحيط. وقد لفت هذا انتباه منتجي التلفزيون إليه، حيث تم مطاردته كمنافس في برنامج Superhumans الرائد على القناة الرابعة، وهو اختبار لنخبة الفنانين، يتنافسون في سلسلة من التحديات التي ابتكرها مركز اختبار QinetiQ. فاز مونتي بهذه المسابقة، وكان مطلوبًا لتقديم المزيد من المسلسلات للقناة الرابعة، وناشيونال جيوغرافيك، وقناة التاريخ، والقناة الخامسة، وبي بي سي.

اشتهر بمسلسلاته الثلاثة على قناة BBC2 Great Escapes، حيث كان يعيش على الساحل الغربي لاسكتلندا وأيرلندا مع كلبه روبن. كما قدم أيضًا سلسلة Great Barrier Reef الحائزة على العديد من الجوائز.

كتب مونتي العديد من الكتب، وهو مساهم منتظم في المجلات والصحف، ويعبر الكثير منها عن حماسه للعالم الطبيعي. وهو أيضًا سفير للعديد من مجموعات الحفاظ على البيئة وحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة بليموث.

الحقيبة الزرقاء الكبيرة

الأزرق الكبير حقيبة تم تصميم المشروع لتمكين الأفراد من جميع الأعمار ومن جميع مناحي الحياة من المساهمة بشكل مباشر في حماية المجاري المائية والمحيطات. سيتم تزويد المشاركين/المجتمعات بـ "Big Blue" المصمم خصيصًا حقيبة"تتضمن بروتوكولات سهلة المتابعة، مما يمكنهم من جمع بيانات حيوية عن صحة البحار، بما في ذلك تلوث البلاستيك الدقيق، والتنوع البيولوجي للأنواع، ودرجة حرارة المياه، والحطام الساحلي. سيتم تحميل البيانات المجمعة إلى قاعدة بيانات عالمية مفتوحة المصدر، مما يساهم في الأبحاث الحيوية التي تفيد جهود الحفاظ على البيئة في جميع أنحاء العالم.

مونتى هولز - الأزرق الكبير حقيبة مشروع 2

معرض GO للغوص

معرض GO للغوص - الغوص الاستهلاكي الوحيد سفر المعرض في المملكة المتحدة - يعود إلى NAEC Stoneleigh في 1-2 مارس 2025، في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد، ويعد بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمحتوى التفاعلي والتعليمي والملهم والممتع.

بالإضافة إلى المسرح الرئيسي - الذي يرأسه هذه المرة نجم التلفزيون والمؤلف والمغامر ستيف باكشال، الذي يعود مرحب به إلى معرض الغوص GO بعد بضع سنوات، إلى جانب رائدة الفضاء NEEMO المدربة من وكالة ناسا ورئيسة البحث العلمي في DEEP Dawn Kernagis، ومقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف والمفضل الدائم مونتي هولز، والدكتور تيمي جامبين، الذي سيناقش التراث البحري الغني في مالطا وتراث زمن الحرب، والثنائي الديناميكي للمستكشفين رانفا جورموندسون وماريا بوليروب، اللذان سيتحدثان عن رحلتهما الأخيرة في بوتينج في إندونيسيا - هناك مرة أخرى مراحل مخصصة للغوص في المملكة المتحدة والغوص التقني، التصوير تحت الماء وسيقدم آندي توربيت مرة أخرى عرضًا تقديميًا على المسرح الرئيسي، بالإضافة إلى تقديم عرض تقديمي حول تحديات تصوير الغوص التقني للبرامج التلفزيونية.

إلى جانب المراحل، هناك مجموعة من العناصر التفاعلية - الكهف الشهير، وحوض الغوص العملاق، والغوص الغامر في حطام السفن باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وورش عمل حبس الأنفاس وتمارين الخطوط، ومنطقة علم الأحياء البحرية، والجديد لعام 2025، فرصتك لتجربة رسم خرائط الحطام مع جمعية الآثار البحرية و"حطام السفينة" - وكلها متناثرة بين مجموعة متزايدة باستمرار من المواقف من المجالس السياحية والشركات المصنعة. السلامه اولا الوكالات والمنتجعات وألواح العيش ومراكز الغوص وتجار التجزئة وغير ذلك الكثير.

ويشهد هذا العام أيضًا مسابقة NoTanx Zero2Hero تحتل مركز الصدارة. هذه المسابقة، التي تستهدف الغواصين الأحرار المبتدئين، ستشهد في البداية خضوع 12 مرشحًا السلامه اولا مع ماركوس جرايتوود وفريق NoTanx في لندن في أواخر فبراير. ثم سيتنافس خمسة متسابقين نهائيين مختارين في معرض GO للغوص خلال عطلة نهاية الأسبوع في مارس، بما في ذلك جلسات توقف التنفس أثناء النوم في المسبح، للعثور على الفائز الإجمالي، الذي سيحصل على رحلة لمدة أسبوع إلى قرية مرسى شقرة البيئية، برعاية Oonasdivers. انقر هنا هنا للتسجيل للحصول على فرصة المنافسة.

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وكما هو الحال دائمًا، يشمل سعر التذكرة موقف سيارات مجانيًا. ويدخل الأطفال دون سن 16 عامًا مجانًا، لذا اصطحب أطفالك معك لقضاء يوم عائلي رائع!