مهمة الكوكب الأزرق: رائد فضاء يغوص تحت الماء

ربما تقاعدت نيكول ستوت من حياتها السابقة في الفضاء، لكن رائدة الفضاء والغواصة لا تزال في مهمة - لتوعية الجميع بالارتباطات الحيوية بين الكون وعالمنا المائي. تتحدث إلى ستيف وينمان

كان الضيوف في منتجع COMO Cocoa Island في جزر المالديف سعداء مؤخرًا عندما انضمت إليهم في غطساتهم رائدة فضاء مخضرمة - شخص لديه خبرة في كل شيء من غطس الانجراف إلى الغوص عبر الأقمار الصناعية إلى السير في الفضاء في وقتها.

حتى بعد مرور كل هذه العقود من عصر الفضاء، وفي الوقت الذي يقوم فيه المواطنون الأثرياء برحلاتهم العابرة إلى ما وراء الجاذبية الصفرية، يظل رجال ونساء الفضاء المحترفون سلالة نادرة.

من ناحيتها، كانت نيكول ستوت تستمتع بالغوص بين الشعاب المرجانية في المحيط الهندي، وكانت فرصة جديدة لمناقشة موضوعها المفضل: الروابط المتعددة بين المحيطات والفضاء.

جزيرة كومو كاكاو، موقع معسكر رواد الفضاء في الجزيرة مؤخرًا (جزيرة كومو كاكاو)

كان منتجع South Male Atoll، الذي يحتوي على 33 فيلا فوق الماء، يستضيف ما تم الإعلان عنه باعتباره "معسكر رواد الفضاء في الجزيرة"، وكانت إقامة نيكول نتيجة شراكة بين COMO والمبادرتين التوأم القريبتين من قلبها، Space For A Better World وSpace For Art Foundation.

برفقة مدربين من مركز الغوص PADI Cocoa Island، استكشفت نيكول والضيوف مواقع مثل شعاب شامبالا، القريبة من المنتجع، وشعاب الخليج، الواقعة في بحيرة بعمق 12 مترًا وتتميز بمجموعة مزدهرة من إطارات انتشار الشعاب المرجانية.

وقد حظي الغواصون بإعجاب الكائنات البحرية المحلية: حيث ظهرت أسماك قرش الشعاب المرجانية ذات الرأس الأسود، وأسماك نابليون، وسلاحف منقار الصقر والسلاحف الخضراء، إلى جانب مجموعة داعمة من ثعابين الموراي، والأسماك الحلوة الشرقية، والمحار العملاق، وسمك شقائق النعمان، وجمبري التنظيف، والأسماك اللافتة، وسمك الأسد، وسمكة الفراشة.

نيكول ستوت تستكشف الشعاب المرجانية (جزيرة كومو كاكاو)

رصد السلاحف (جزيرة كومو كاكاو)

بعد غطساتهم، تمكن الضيوف من تناول العشاء مع نيكول تحت النجوم ومواصلة مناقشاتهم حتى الليل.

"لقد كنا محظوظين بإقامة معسكرات رواد الفضاء في الجزيرة في العديد من COMO"تقول نيكول: ""إن المواقع الجميلة التي نراها في مختلف أنحاء العالم، أحد الأشياء التي نحبها في هذا العمل مع COMO هو أنهم يفهمون العلاقة بين البحر والفضاء - وأننا نعيش على كوكب محيطي.

"إنهم يقدرون أن الأطفال الذين يزورون مواقعهم يستحقون تجربة مفيدة، ويرحبون بمشاركة الأطفال من المجتمعات المحلية. وهذا مهم جدًا بالنسبة لنا - وإذا لم يتمكنوا من إحضار الأطفال المحليين إلى موقع المنتجع، فإنهم يعطون الأولوية لإخراجنا إلى المدارس والمجتمعات المحلية.

"نحن أيضًا ممتنون جدًا لأن هذه المواقع تتيح لنا الفرصة للنزول إلى الماء للغوص، وأننا نستطيع دمج أنشطة الحفاظ على البيئة مثل استعادة الشعاب المرجانية وزراعة أشجار المانغروف وتنظيف الشواطئ."

القرش الوحيد (جزيرة كومو الكاكاو)

متأخر للغوص

تقول نيكول ستوت إنها اكتشفت الغوص في وقت متأخر من حياتها. "كنت في الثلاثينيات من عمري، وكانت مجموعة من الأصدقاء الذين عملت معهم في مركز كينيدي للفضاء يذهبون جميعًا إلى دروس PADI معًا. ثم قمنا جميعًا بأولى رحلات الغوص الخاصة بنا. المياه المفتوحة قم بالغوص معًا في ديلراي بيتش.

"طوال الوقت، كنت أعلق على مدى عدم تصديقي أنني انتظرت كل هذا الوقت لبدء الغوص!"

لقد كان ذلك منذ نصف العمر. نيويوركربما كانت نيكول المولودة في المحيط الهادئ، والتي تبلغ من العمر الآن 61 عامًا، تعمل في وكالة ناسا، لكن الأمر استغرق بعض الوقت قبل أن يتم اختيارها لتكون رائدة فضاء. تقول: "أعتقد أنني كنت أقدر دائمًا العلاقة بين ما نختبره في المحيط وما نختبره في الفضاء. اتضح أن الأمر أكثر ارتباطًا مما كنت أتوقع".

انطلقت مسيرتها المهنية في عام 1987 عندما التحقت بشركة برات آند ويتني كمهندسة تصميم إنشائي، بعد حصولها على شهادة في الهندسة الجوية. وسرعان ما انتقلت إلى وكالة ناسا في كينيدي بولاية فلوريدا، وفي عام 1998 انتقلت إلى مركز جونسون للفضاء في هيوستن بولاية تكساس.

كان الاختيار كمتخصص في مهام وكالة ناسا في عام 2000 يعني عامين من الخبرة السلامه اولا وبعد أن أكملت دراستها في قسم العمليات في محطة مكتب رواد الفضاء، أصبحت نيكول مهندسة طيران في بعثتي محطة الفضاء الدولية رقم 20 و21، ومتخصصة في مهام مكوك الفضاء المتصلة في عامي 2009 و2011.

نيكول ستوت رائدة الفضاء (ناسا)

وقد شاركت في أولى رحلات محطة الفضاء الدولية في أول رحلة سير في الفضاء، كما كانت آخر عضو في طاقم البعثة يعود إلى الأرض عبر مكوك الفضاء. وفي المجمل أمضت 104 أيام في الفضاء.

"كل رائد فضاء هو غواص"

استمرت مسيرة نيكول في وكالة ناسا لمدة 27 عامًا، ولكن عندما تقاعدت في عام 2015 لم تكن لديها أي نية للجلوس مكتوفة الأيدي - فقد تركتها رحلاتها الفضائية والغوص في مهمة واحدة.

لقد استمرت في ممارسة الغوص، على الرغم من أنها لم تشعر أبدًا بالحاجة إلى التقدم في صفوف PADI وتظل المياه المفتوحة غواصة حتى يومنا هذا، على الرغم من أنها تمتلك بعض التجارب الغامضة للغاية.

وتشمل هذه الأنشطة العديد من الغطسات في مختبر الطفو المحايد التابع لوكالة ناسا (NBL) في جونسون استعدادًا للجاذبية الصفرية والسير في الفضاء، بالإضافة إلى اكتساب مهارات متقدمة استعدادًا للغوص المشبع في موطن الأبحاث البحرية أكواريوس في فلوريدا.

نيكول مستعدة لـ NBL السلامه اولا الغوص (ناسا)

تقول نيكول: "في هذه الأيام أصبح كل رائد فضاء غواصًا - أو يصبح كذلك عندما يتم اختياره". وقد قامت بالكثير من الغوص الترفيهي قبالة جزيرة بونير الواقعة في جنوب البحر الكاريبي. "إنها جزيرة يسهل الوصول إليها وجميلة للغاية لجميع الأسباب التي تدفعنا إلى الغوص - الألوان وتنوع الحياة".

ومع ذلك، فإن التجارب الجديدة تجذب دائمًا، وقد جاءت جزر المالديف ضمن هذه الفئة. "من المثير للاهتمام بالنسبة لي أن أرى مدى اختلاف الحياة والجمال من مكان إلى آخر على وجه الأرض - فأنا دائمًا أقارن الغوص بما اختبرته في بونير.

"بالنسبة لي، ما يجعل كل موقع مفضلاً هو الأشخاص الذين أمارس الغوص معهم. أحب بشكل خاص عندما أتمكن من الغوص مع ابني - فهو يمارس الغوص ويحبه منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره." كما يمارس الغوص زوج نيكول، "رائد الأعمال في مجال الفضاء" كريستوفر، المولود في جزيرة مان. ويقيم الزوجان في سانت بطرسبرغ بولاية فلوريدا.

"لا يمكنك القفز في سفينتك الفضائية"

كانت مهمة أكواريوس للبحث عن موطن تحت الماء في عام 2006 "تجربة مميزة" بالنسبة لنيكول. فبصفتها عضوًا في طاقم مشروع NEEMO 9 (عمليات مهمة البيئة القاسية التابعة لوكالة ناسا)، عملت في العمق مع خمسة رواد بحارة آخرين لمدة 18 يومًا.

وتقول: "كان هناك شيء غير عادي في العيش في "الفضاء الداخلي" وتجربة الرهبة والعجب فيه".

نيكول ستوت خارج أكواريوس أثناء مهمة NEEMO 9 (ناسا)

لقد كان برج الدلو هو الذي قدم لها ما تعتبره أفضل نظير للعيش والعمل في الفضاء. "بمجرد النزول إلى عمق 60 قدمًا [18 مترًا] في الموطن لمدة ساعة، يكون جسمك مشبعًا بالنيتروجين لدرجة أنه لا يمكنك السباحة بأمان إلى السطح. كان البقاء هناك لفترة طويلة من الزمن، في تلك البيئة القاسية، أقرب ما يمكن من الناحية الجسدية والنفسية إلى الفضاء.

"لا يمكنك الخروج بدون معدات خاصة للبقاء على قيد الحياة - معدات الغوص / بدلة الفضاء. لا يمكنك القفز إلى السطح إذا حدث خطأ ما - عليك أولاً أن تجعل طاقمك ومركبتك في وضع آمن، تمامًا كما هو الحال في الفضاء، حيث لا يمكنك القفز إلى مركبتك الفضائية في أي وقت يحدث خطأ ما.

أعضاء طاقم NEEMO 9 (ناسا)

"المساحة الضيقة، والتواصل مع فريق التحكم في المهمة، والطعام، والنهج البسيط لما هو مطلوب حقًا للبقاء والازدهار، والعلم الذي نمارسه - كل هذا متشابه في كلا المكانين. والاستكشاف والإعجاب والدهشة!

"نمزح بأننا نعيش ونعمل في الفضاء الداخلي - محاطين بكوكبنا - للاستعداد للعيش والعمل في الفضاء الخارجي - حيث نحيط بالكوكب."

"المتعة هي الألم"

هل يمكن لأي تجربة أخرى أن تتفوق على النشاط خارج المركبة الفضائية - السير في الفضاء - من حيث الإثارة؟ بالنسبة لنيكول، كل شيء من السلامه اولا "فمن الآن فصاعدا كان الأمر ممتعا."أحببت هذا العسل!هي تقول.

في مختبر الطفو المحايد، كان "من الرائع للغاية أن أتمكن من الغوص استعدادًا للسير في الفضاء، وأن أكون في مكان حيث تكون المياه صافية للغاية مثل الهواء، والغوص حول محطة فضائية في حمام سباحة.

نشاط خارج المركبة فوق الكوكب الأزرق (ناسا)

"ربما يكون الغوص هو أقرب ما يمكنك الوصول إليه من انعدام الوزن، خاصة إذا قمت بعمل جيد في جعل نفسك طافيًا بشكل محايد أثناء الغوص. الغوص في NBL يؤدي بالتأكيد نفس الوظيفة التي أعتقد أننا نستطيع القيام بها في الماء هنا على الأرض، ولكنك لا تزال تعاني من مقاومة الماء ووزن وقوة القصور الذاتي لبدلة الفضاء.

"إن العمل في الماء ببدلة وزنها 300 رطل [136 كجم] هو على الأرجح التحدي البدني الأكبر الذي قمت به على الإطلاق - فالمتعة هي الألم.

"لحسن الحظ، يتم الوفاء بكل هذا العمل والتحديات في المسبح في الفضاء مع حركة شبه خالية من الجهد في ظل انعدام الجاذبية - وأنا ممتن لأن الأمر ليس عكس ذلك.

"إن مجرد القدرة على الغوص في حوض السباحة NBL حول أجهزة محطة الفضاء الموجودة في المسبح يضعك في حالة ذهنية رائعة حقًا، وتوقعًا لما سيكون عليه الحال عند الطفو في بدلة فضاء حول الأجهزة الحقيقية في الفضاء.

"لا توجد حقًا طريقة أفضل لتوطيد الألفة مع الجزء الخارجي من مركبتك الفضائية ومحطة الفضاء والأجهزة الخارجية من أن تكون قريبًا منها شخصيًا في المسبح. لدينا مختبر واقع افتراضي رائع يساعد أيضًا.

"بالنسبة لي، فإن القيام بالسير في الفضاء يشبه الغوص إلى حد كبير لسبب آخر - فهو أحد تلك التجارب التي يصعب وصفها حقًا، وهي أكثر روعة مما تتخيل. أوصي بشدة بالتجربة والتجربة معًا!"

التلويح أثناء رحلة خارج المركبة على متن محطة الفضاء الدولية 128 (ناسا)

إنذار الطوارئ

نيكول السلامه اولا لقد ساعدها ذلك على تجنب أي تجارب فضائية أو غوص "متطرفة" غير مرغوب فيها، "لكن بالتأكيد الأمور سارت بشكل خاطئ أو لم تكن كما هو مخطط لها في كلا المكانين. هذا هو السبب في أننا نستعد كثيرًا لكل الأشياء التي نعتقد أو نعرف أنها قد تسير بشكل خاطئ.

"كانت إحدى أكثر اللحظات التي أفتخر بها في الفضاء هي المرة الأولى التي شهدت فيها انطلاق إنذار الطوارئ في الساعة الثالثة صباحًا، وشهدت كيف خرج طاقمنا بشكل جميل من حجرات الطاقم، وأخذوا في الاعتبار الجميع وذهبوا إلى العمل لحل المشكلة بالطريقة التي تم تدريبنا عليها على الأرض.

"أعتقد أن PADI الخاص بي السلامه اولا "وبعد ذلك، كان التحضير لمهمة NEEMO مفيدًا لي في البيئة تحت الماء. إن الوعي بالموقف - لصديقك ومعداتك وبيئتك - أمر بالغ الأهمية في كل من البحر والفضاء. وأود أن أزعم أن الوعي بالموقف يؤتي ثماره لصالح الجميع في جميع البيئات."

نيكول تركب الخط في موقع أكواريوس (ناسا)

في لندن، حضرت أحد أولى الفعاليات المخطط لها لسلسلة من الفعاليات واسعة النطاق التي تنظمها نيكول وزملاؤها، وهذه الفعالية في متحف العلوم.

ربما كان المؤتمر لا يزال في مرحلة تجريبية، فبدا وكأنه وقع ضحية لنجاحه ــ فقد نجح في جذب العديد من المتحدثين الضيوف المؤهلين تأهيلا عاليا إلى المسرح، لدرجة أن قيود الوقت قللت من فرص إجراء نقاش هادف بينهم.

ومع ذلك، ومع تقدم الحدث، بدأ في التعمق بشكل فعال في العلاقة المعقدة بين استكشاف الفضاء واستكشاف بحار كوكبنا الأزرق.

كان أحد أهم ما تعلمته من هذه التجربة هو مدى الاستكشاف والمراقبة التي نقوم بها الآن للمحيطات بتفاصيل علمية دقيقة باستخدام صور الأقمار الصناعية. وتعتقد نيكول أن كل المساعي في الفضاء تجلب ثمارها على الأرض، كما أوضحت في كتابها العودة إلى الأرض أو "ما علمتني إياه الحياة في الفضاء عن كوكبنا الأم ومهمتنا في حمايته".

أسماك الزينة في جزر المالديف (جزيرة كومو كاكاو)

في نفس الوقت تقريبًا الذي أقيم فيه حدث متحف العلوم، كانت مؤسستا نيكول غير الربحيتين تعملان مع مؤسسة ثالثة، حياة ثقافة المحيط، للسيطرة على الشاشات الكبيرة في بيكاديللي بصور الحياة البحرية، داعية الأفراد والشركات والحكومات "للانضمام إلى المعركة لحماية النظم البيئية الحيوية على الأرض".

الألوان المائية في الفضاء

نيكول تصفها الفضاء من أجل عالم أفضل "كربط المهتمين بالفضاء بالجادين في الفضاء"، في حين مؤسسة مساحة للفنون يهدف المشروع إلى "توحيد مجتمع كوكبي من الأطفال من خلال الرهبة والعجائب التي يوفرها استكشاف الفضاء والقوة العلاجية للفن".

كانت رائدة الفضاء السابقة أول شخص يرسم لوحات بالألوان المائية في الفضاء. تقول: "فني مستوحى من الرهبة والدهشة التي أشعر بها في كل مكان".

"إن المناظر التي نراها للأرض من الفضاء، ومركبتي الفضائية، والمناظر الملونة للجزء السفلي من كوكبة الدلو، والمخلوقات المذهلة التي نراها أثناء غوصنا، والجبال الجليدية في القارة القطبية الجنوبية ــ كل هذا الإلهام الذي يحيط بنا لا ينتهي. ونحن في مهمة هادفة للغاية لإلهام الناس لفهم كيف أن كل العمل الذي نقوم به في الفضاء يصب في نهاية المطاف في مصلحة كل أشكال الحياة على الأرض".

ثلاثي من أسماك الراي النسرية (جزيرة كومو كاكاو)

لقد تساءلت عما إذا كان الأشخاص الذين تلتقيهم نيكول في فعالياتها المختلفة أكثر حرصًا على التعلم عن الفضاء وتجاربها هناك؟

"يهتم الغواصون بشكل خاص بالتشابه بين الغوص والتواجد في الفضاء. وهم أيضًا من يتساءلون عن سبب إنفاقنا المزيد من الأموال في الفضاء مقارنة بما ننفقه هنا على كوكبنا، في المحيط، لاستكشاف وحل التحديات التي تواجه كوكبنا.

"نحن نحب هذه المحادثات، لأنها تمنحنا الفرصة للتحدث عن حقيقة أن ما نقوم به في الفضاء هو "بعيدًا عن الأرض، من أجل الأرض" - وأن كل ما نقوم به هناك يهدف في نهاية المطاف إلى تحسين الحياة على الأرض.

"نحن نقيس العلامات الحيوية لكوكبنا من الفضاء - الجزء الأكبر من المعلومات المهمة التي نحتاجها لفهم حالة المحيط وكوكبنا بشكل عام - مما سيسمح لنا بعد ذلك بحل أعظم التحديات الكوكبية التي نواجهها.

"والغواصون، مثل أي شخص آخر، مهتمون بمعرفة كيف تكون تجربة الإنسان في رحلة فضائية مأهولة."

الخط الأزرق الرفيع

سمك النهاش ذو الخطوط الزرقاء (COMO Cocoa Island)

هل كان قضاء الوقت في الفضاء سبباً في تغيير نيكول؟ تقول: "نعم، لا أعتقد أنه يمكنك أن تكون إنساناً وتذهب إلى مكان مثل الفضاء، وتختبر تلك النقطة المتميزة، دون أن تتغير إلى الأفضل".

"أعتقد أن الأمر نفسه ينطبق على الغوص. فالذهاب إلى الفضاء والغوص ــ أو أي تجربة رائعة ومذهلة في الواقع ــ ينبغي أن يُنظَر إليهما باعتبارهما دعوة إلى العمل.

"إنك تنشئ اتصالاً بالكوكب بطريقة جديدة تمامًا. فأنت تقدر الحقيقة البسيطة - ولكنني أزعم أنها مقنعة - حول من نحن وأين نحن جميعًا في الفضاء معًا.

"نحن نعيش على كوكب محيطي. نحن جميعًا من سكان الأرض. الحدود الوحيدة التي تهم هي ذلك الخط الأزرق الرفيع من الغلاف الجوي الذي يغطينا ويحمينا جميعًا.

نيكول ستوت تغوص في الفضاء (ناسا)

"والدعوة النهائية للعمل هي أن نقبل جميعًا دورنا كزملاء طاقم وليس ركابًا على متن سفينة الفضاء الأرض - ومن خلال القيام بذلك، لدينا القدرة على خلق مستقبل لجميع أشكال الحياة على الأرض يكون جميلاً كما يبدو من الفضاء.

"بالنسبة لنا جميعًا هنا على الأرض، لا أستطيع أن أعبر بما فيه الكفاية عن مدى روعة النزول تحت الماء وتجربة الفضاء الداخلي - لفهم الترابط بين جميع أشكال الحياة على الأرض، وتجربة الجمال، وتطوير تقدير أكبر للرهبة والعجب الذي يحيط بنا كل يوم.

"نحن بحاجة فقط إلى فتح قلوبنا وعقولنا لهذا الأمر واتخاذ الخطوة الجريئة!"

