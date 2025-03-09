ميشيل كوف وروز ماري لون وآنا هاسون – مرشحات لقاعة مشاهير الغوص لعام 2025

تعتبر المرشحات لعام 2025 - ميشيل كوف، وروز ماري لون، وآن هاسون - لقاعة المشاهير الدولية للغوص (ISDHF) المرموقة فريدات من نوعهن، حيث إنها المرة الأولى التي يكون فيها جميع الأعضاء من النساء.

تم تأسيس ISDHF من قبل وزارة السياحة في جزر كايمان في عام 2000، وهو يحتفل بقادة صناعة الغوص الذين ساهموا في نجاح الغوص الترفيهي في جميع أنحاء العالم من خلال الابتكار والتقدم المحرز في مجالات سياحة الغوص، وتصميم المعدات، وسلامة الغوص، والشمولية، والاستكشاف، المغامرة والابتكار والمزيد.

تشمل قائمة المكرمين هذا العام سيمون ميلشوار كوستو (فرنسا) وقاعة مشاهير الغواصات (الولايات المتحدة الأمريكية) كرائدات مبكرات، وميشيل كوف (جزر الباهاما)، وآنا هاسون (الولايات المتحدة الأمريكية)، وروز ماري إي لون (المملكة المتحدة) ككرمات، وهيدي يو هيو تونغ (هونج كونج) كرائدة، وهي فئة جديدة للاتحاد الدولي للغواصات.

انضموا إلى نساء بارزات أخريات في الصناعة في ISDHF، بما في ذلك جيل هينيرث (2020)، والدكتورة يوجيني كلارك (2010)، وكاثي تشرش (2008).

وسيتم إدخال المكرمين لعام 2025 رسميًا إلى قاعة المشاهير في حفل سيقام في جزر كايمان في 20 سبتمبر 2025.

تم اختيار المكرمين هذا العام لمساهماتهم الكبيرة في صناعة الغوص:

ميشيل كوف (جزر الباهاما)

لعبت ميشيل كوف دورًا فعالاً في تطوير شركة Stuart Cove's Dive Bahamas لتصبح واحدة من أكبر شركات الغوص في منطقة البحر الكاريبي. فقد نجحت في تأمين وتنمية امتيازات الرياضات المائية والغوص لشركاء رئيسيين مثل Atlantis Resort وBaha Mar وCarnival Cruise Lines والنوادي الخاصة. وتحت قيادتها، طورت الشركة مجموعة متنوعة من العروض، بما في ذلك الغوص العميق والغطس العميق والرحلات البحرية والغوص السطحي والغطس السطحي والغوص السطحي والرياضات المائية والتصوير الفوتوغرافي والفيديو تحت الماء، مما يجعل تجارب المحيطات من الطراز العالمي متاحة للزوار في جميع أنحاء العالم.

ميشيل هي قائدة ماهرة في الغوص مع أسماك القرش، وهي مدافعة عن سلامة أسماك القرش والتعليم والحفاظ على البيئة البحرية منذ فترة طويلة. وقد أدى تعاونها مع مجموعة بيو البيئية وصندوق جزر الباهاما الوطني إلى إنشاء محمية أسماك القرش في جزر الباهاما في عام 2011، وهي الأولى من نوعها في المحيط الأطلسي. كما كانت مناصرة رئيسية في جهود التوعية بأسماك الأسد الغازية والقضاء عليها، فضلاً عن الحفاظ على المرجان وتنفيذ مشاتل ومبادرات الزراعة الخارجية للمساعدة في استعادة النظم البيئية الحيوية للشعاب المرجانية.

ميشيل كوف

باعتبارها مدربة غوص في المياه المفتوحة في PADI، قامت ميشيل بتعريف عدد لا يحصى من الغواصين بجمال جزر الباهاما، مما ألهم الحفاظ على المحيطات. ولعبت دورًا أساسيًا في إنشاء مؤسستي Ocean Watch Bahamas وChildren on the Reef اللتين تركزان على تثقيف الشباب الباهامي حول المحيط، وتعزيز المهن في صناعة الرياضات المائية والحفاظ على المحيطات.

تمتد خبرة ميشيل إلى صناعة السينما والتلفزيون، حيث قامت بتدريب العديد من الشخصيات التلفزيونية والسينمائية على الغوص وعملت كغواصة آمنة وموهوبة أمام الكاميرا ومؤدية حركات بهلوانية. يشمل عملها إنتاجات كبرى مثل جيمس بوند، وإنتو ذا بلو، وفليبر، ومشاريع لقناة ديسكفري، وناشيونال جيوغرافيك، ووحدة التاريخ الطبيعي في هيئة الإذاعة البريطانية، وشبكة فود نتورك، وقناة التاريخ.

اليوم، تمتلك شركة ميشيل Resort Lifestyle Ltd وتدير منتجعات Albany وLyford Cay Watersports، وتقدم تجارب الغوص والغطس والرياضات المائية المتميزة في جزر الباهاما.

آن هاسون (الولايات المتحدة الأمريكية)

أحدثت جهود آن هاسون الرائدة ثورة في صناعة الغوص على متن سفن الغوص بعد إطلاق سفينة Cayman Aggressor الشهيرة في عام 1984. بصفتها نائبة رئيس شركة Aggressor Adventures، تشرف آن على أقسام الحجز والتسويق والإعلان، وتحافظ على سلامة وصورة العلامة التجارية والهوية المؤسسية للشركة التي يبلغ عمرها 41 عامًا. واليوم، تضع شركة Aggressor Adventures معايير جديدة لسياحة الغوص والمغامرة في جميع أنحاء العالم.

تحت قيادتها، توسعت شركة Aggressor Adventures لتشمل 24 يخت غوص دولي مباشر، ونزل مميزة، ومراقبة الطيور، ورحلات بحرية نهرية، وتعمل في مواقع مميزة مثل جزر الباهاما، وبليز، وجزر كايمان، وجزر غالاباغوس، ومصر، وجزر المالديف، وغيرها.

آن هاسون

باعتبارها مدافعة متحمسة عن الغوص المستدام، تعمل آن على تعزيز ممارسات السفر الصديقة للبيئة لحماية النظم البيئية البحرية في جميع مواقع Aggressor. كما أنها تلعب دورًا فعالاً في إرساء معايير عالية لخدمة العملاء، وتعزيز Aggressor Adventures كشركة رائدة عالميًا في صناعة السياحة.

كما تعمل آن أيضًا في مجلس إدارة مؤسسة بحر التغيير، حيث تساهم في الحفاظ على البيئة على مستوى العالم، كما تم ضمها إلى قاعة مشاهير الغواصات (2010).

روزماري لون (المملكة المتحدة)

يشكل انضمام روزماري لون إلى الأكاديمية إنجازًا تاريخيًا، حيث أصبحت أول امرأة بريطانية تحصل على هذا التكريم الموقر.

بفضل خبرتها الممتدة لعقود في مساهماتها المتنوعة، لعبت روزماري دورًا محوريًا في تشكيل صناعة الغوص، وهي صحفية محترفة غزيرة الإنتاج ومتحدثة ومعلمة ومنظمة فعاليات وداعمة لسلامة الغوص والتعليم.

تتمتع روزماري بخبرة كبيرة في تدريب الغوص، حيث تحمل شهادات مدربة PADI IDC Staff، ومدربة BSAC Advanced، وغواصة Trimix وCCR، ولديها خبرة تدريس واسعة في المملكة المتحدة وعلى الصعيد الدولي.

لا يقتصر تأثيرها على الغوص الترفيهي والتقني فحسب، بل إنها أول مدنية غير عسكرية وأول غواصة تنضم إلى وزارة الدفاع في المملكة المتحدة كجزء من فريق معايير الغوص الدفاعي.

روزماري لون

باعتبارها مبتكرة في الغوص التقني، كانت روزماري أحد مؤسسي ندوة الغوص المتقدم والتقني EUROTEK، وأسست TEKDiveUSA، وقامت بتنسيق منتدى Rebreather Forum 3 نيابة عن AAUS وDAN وPADI.

شغلت منصب عضو مجلس إدارة رابطة تجارة صناعات الغوص (SITA) وعضو في مجموعة سلامة الغوص البريطانية (BDSG)، حيث تواصل صياغة معايير الصناعة وأفضل الممارسات.

وقد نالت تقديرًا كبيرًا لإسهاماتها المتميزة، بما في ذلك جائزة SSI Platinum Diver Award، وهي عضو مشارك في قاعة مشاهير الغواصات.

الرواد الأوائل

تُعرف سيمون ميلشوار كوستو الفرنسية على نطاق واسع بأنها أول امرأة غواصة ورائدة في مجال الغوص، وهي الزوجة الحبيبة وشريكة عالم المحيطات الأسطوري جاك إيف كوستو. كانت عنصرًا أساسيًا في اختراعه المشترك لجهاز التنفس تحت الماء، وهو اختراع ثوري أحدث تحولًا في رياضة الغوص، حيث قدم له المهندس والتمويل.

لقد لعبت دورًا فعالاً في الاستحواذ على كاليبسو، سفينة الأبحاث الشهيرة لعائلة كوستو، ولعبت دورًا رئيسيًا في العملية في البحر. كاليبسو في رحلاتها الاستكشافية المبكرة، باعت مجوهرات عائلتها ومعاطف الفرو لشراء الوقود وأدوات الملاحة الأساسية للسفينة. كانت تُعرف باسم "لا بيرجير"، أو الراعية، حيث عملت كممرضة وطبيبة نفسية وأم لطاقم الرجال بالكامل لمدة 40 عامًا.

في عام 1963، حققت سيمون تاريخًا عندما أصبحت أول رائدة فضاء في العالم عندما زارت موطن كونشيلف XNUMX تحت الماء في البحر الأحمر. ولا يزال إرثها كامرأة رائدة في الغوص واستكشاف المحيطات يلهم أجيالًا من المستكشفين والمحافظين على البيئة في جميع أنحاء العالم.

سيمون ميلشوار كوستو

قاعة مشاهير الغواصات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، والتي تكرس نفسها للاعتراف بمساهمات الغواصات وتكريمها، ودعم الجيل القادم من الغواصات، هي جمعية شرفية مهنية دولية غير ربحية تمتد مساهمات أعضائها إلى مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الفنون والعلوم والطب والاستكشاف والتكنولوجيا وعلم الآثار تحت الماء والأعمال والإعلام والتدريب والتعليم والسلامة والغوص التجاري والعسكري والغوص الحر والرياضات تحت الماء.



ضمت WDHOF أول دفعة من الأعضاء البالغ عددهم 71 عضوًا في عام 2000، وتضمنت بعضًا من أكثر النساء تأثيرًا في تاريخ الغوص، مثل الدكتورة سيلفيا إيرل، عالمة المحيطات الشهيرة، والدكتورة يوجيني كلارك، المعروفة باسم "سيدة القرش"، والتي اشتهرت بمساهماتها الرائدة في علوم البحار والاستكشاف. اعتبارًا من عام 2024، يوجد 260 عضوًا في القاعة، من 30 ولاية وإقليمًا أمريكيًا و22 دولة حول العالم.

قاعة مشاهير الغواصات

تريل بليزر

تعد هيدي يو هيو تونج من هونج كونج ممثلة وعارضة أزياء عالمية شهيرة تتمتع بخبرة تزيد عن 19 عامًا في الغوص، حيث تمزج شغفها بالمحيط بمسيرة مهنية ديناميكية في نظر الجمهور. وبصفتها مدربة غوص معتمدة وغواصة فنية وغواصة حرة، لم تتقن هيدي يو فن الاستكشاف تحت الماء فحسب، بل أصبحت أيضًا مدافعة مخلصة عن الحفاظ على البيئة البحرية.

في عام 2011، تم تعيينها كمتحدثة باسم Miss Scuba International، مستخدمة نفوذها للدفاع عن حماية النظم البيئية البحرية. تعمق التزامها بالدفاع عن المحيطات في عام 2016 عندما أصبحت سفيرة لمعرض Asia Dive Expo (ADEX)، حيث تواصل تقديم محاضرات مقنعة حول الحفاظ على المحيطات للجمهور الدولي.

هيدي يو هيو تونغ

تتخذ هيدي يو إجراءات مباشرة لحماية البيئات البحرية، حيث قادت مبادرات تنظيف الشباك الشبحية في هونغ كونغ منذ عام 2019. في عام 2023، تم تعيينها سفيرة لشبكة الأشباح في ADEX سنغافورة وقامت بتنظيف المحيط لمدة 23 ساعة متواصلة في صباح، مما يسلط الضوء على تفانيها في جهود الحفاظ الملموسة.

نالت هايدي العديد من الجوائز المرموقة تقديراً لمساهماتها في مجتمع الغوص وحماية البيئة، بما في ذلك جائزة Industry Advocator Rising Star في ADEX China في عام 2018 وجائزة NAUI Outstanding Service Award في عام 2021.

في عام 2024، شاركت هيدي يو في تأسيس مؤسسة Bling Bling Ocean Foundation، وهي منظمة ملتزمة بتعزيز الحفاظ على المحيطات من خلال المبادرات الخيرية والتوعية التعليمية. وباستخدام منصتها كشخصية عامة، تعمل باستمرار على زيادة الوعي بالقضايا البيئية الحرجة وتنظم أنشطة الحفاظ على البيئة بشكل منتظم.