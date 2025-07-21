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مايكل أو يسلط الضوء على الحفاظ على البيئة

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مايكل أو هو شخصية مشهورة في التصوير تحت الماء، واستكشاف المحيطات والحفاظ عليها، وسوف يأخذها إلى الصورة المرفقة المرحلة في اذهب لعرض الغوص ANZ في سيدني في سبتمبر.

يقود مايكل الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بشأن القضايا البحرية وتعزيز مبادرات الحفاظ عليها، بالإضافة إلى ذلك، يعمل كمدير تنفيذي لشركة Deep Hope Inc، وهي منظمة شارك في تأسيسها مع الدكتورة سيلفيا إيرل لتطوير الغواصات لاستكشاف أعماق البحار.

تم تكريم مايكل بمساهماته المتميزة في الفنون، وتم تكريمه بجائزة NOGI المرموقة وتم إدخاله إلى زمالة الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم تحت الماء.

وهو أيضًا عضو في نادي المستكشفين، مما يُشهد على خبرته وقيادته في هذا المجال. بشغفه بالاستكشاف، قاد مايكل أربع بعثات علمية إلى منطقتي القطبين الشمالي والجنوبي، مساهمًا في تقديم رؤى قيّمة حول هذه البيئات النائية والبكر.

بصفته كاتبًا غزير الإنتاج، ألّف مايكل 40 كتابًا تتناول جوانب مختلفة من المحيط، مشاركًا معارفه وخبراته مع جمهور عالمي. حظيت أعماله بإشادة واسعة، وحاز على أكثر من 68 جائزة تصوير دولية، وعُرف كواحد من أكثر مصوري الطبيعة تأثيرًا في العالم من قِبل مجلة Outdoor Photographer.

مايكل هو مؤسس شركة آسيان جيوغرافيك آند أوشن إنفيرونمنت المحدودة، وهي منظمة غير حكومية مسجلة لدى هيئة البيئة الأسترالية. ومن خلال هذه المنصات، يواصل مايكل الدعوة للحفاظ على البيئة البحرية وإلهام الآخرين للانضمام إلى جهود حماية محيطاتنا من أجل الأجيال القادمة.

وهو أيضًا منتج ومخرج للعديد من الأفلام والموسيقى أشرطة الفيديو; 24 ساعة تحت بحر قوس قزح - كانت جزر المالديف أول رحلة له فيلم وثائقي عن غطساته التي استمرت 24 ساعة على الشعاب المرجانية المغمورة، والذي أُنتج لقناة ناشيونال جيوغرافيك عام 2001. وأحدث أفلامه هو "2099 قوة فينا"، وهو فيلم عن العمل المناخي لتعزيز هدف صافي الانبعاثات العالمي بحلول عام 2035.

اذهب لعرض الغوص ANZ
مايكل أو يسلط الضوء على الحفاظ على البيئة 2

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 6-7 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام سباحة تجريبي، وحمام سباحة للغوص، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

احصل على التذاكر الخاصة بك الآن!

تذاكر معرض GO Diving Show ANZ متاحة للبيع الآن، ويمكنك الاستفادة من عرض الحجز المبكر 2 مقابل 1 حتى 9 سبتمبر - يمكنك أنت وصديقك/صديقتك/شريكك/زوجتك الزيارة مقابل $12، ويدخل الأطفال دون سن ١٦ عامًا مجانًا، مما يجعله يومًا عائليًا مثاليًا. تتوفر مواقف سيارات واسعة في الموقع، ويسهل الوصول إلى الموقع مع توفر خيارات نقل متعددة، لذا سجل مواعيدك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع رائعة للاحتفال بجميع أنواع الغوص.

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
رابط الشريك التابع لـ Scubapro: https://divernet.com/go/scubapro 🌊 تفنيد أكبر الأساطير حول الغوص | ما كنت تخطئ فيه! هل تعتقد أنك تعرف الغوص؟ فكر مرة اخرى! في هذا الفيديو، نتعمق (بمعنى الكلمة) في أكثر الأساطير والمفاهيم الخاطئة شيوعًا المحيطة بعالم الغوص. من المخاوف بشأن أسماك القرش إلى الأساطير حول ضرورة أن تكون سباحًا أوليمبيًا، فإننا نوضح الأمور بالحقائق والعلم وتجارب الغواصين الحقيقية. سواء كنت مبتدئًا فضوليًا أو غواصًا محترفًا، فإن هذا الدليل الذي يكسر الأساطير سوف يفاجئك، ويعلمك، وربما حتى يلهمك للقيام بغطستك الأولى. 🐠🤿 👍 لا تنسى الإعجاب والاشتراك والتعليق أدناه بأسطورة سمعتها! #غوص_السكوبا #أساطير_الغوص #مغامرات_المحيط #حقائق_الغوص #نصائح_الغوص يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير الفوتوغرافي تحت الماء والتلميحات والنصائح وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريقنا المتخصص في الغوص 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!

رابط الشريك لـ Scubapro:
https://divernet.com/go/scubapro

🌊 تفنيد أكبر الأساطير حول الغوص | ما كنت تخطئ فيه!

هل تعتقد أنك تعرف الغوص؟ فكّر مرة أخرى! في هذا الفيديو، نتعمق (مع مراعاة التورية) في أكثر الخرافات والمفاهيم الخاطئة شيوعًا حول عالم الغوص. من المخاوف بشأن أسماك القرش إلى الخرافات حول ضرورة أن تكون سباحًا أولمبيًا، نُوضّح الأمور بالحقائق والعلم وتجارب الغواصين الحقيقية.

سواء كنت مبتدئًا فضوليًا أو غواصًا محترفًا، فإن هذا الدليل الذي يكسر الأساطير سوف يفاجئك، ويعلمك، وربما حتى يلهمك للقيام بغطستك الأولى. 🐠🤿

👍 لا تنسى الإعجاب والاشتراك والتعليق أدناه بأسطورة سمعتها!

#غوص_السكوبا #أساطير_الغوص #مغامرات_المحيط #حقائق_الغوص #نصائح_الغوص

يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه:

📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com

🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء!
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
00: 00 مقدمة
02:14 الأسطورة 1
03:50 الأسطورة 2
05:15 الأسطورة 3
06:16 الأسطورة 4
07:45 الأسطورة 5
09:06 الأسطورة 6
10:02 الأسطورة 7
11:19 الأسطورة 8
12:35 الأسطورة 9
14:10 الأسطورة 10

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43NkI3M0NGOUE4ODY2OTE1

أفضل 10 خرافات حول الغوص مع @SCUBAPRO

خبر هام في عالم الغوص: استحوذت HEAD رسميًا على AquaLung. ما الذي يعنيه هذا للغواصين، وجودة المعدات، ومستقبل هاتين العلامتين التجاريتين الرائدتين؟ إليكم التفاصيل. #ScubaNews #AquaLung #HEADacquisition #DiveGear تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني لمزيد من أخبار الغوص، والتصوير تحت الماء، والنصائح والإرشادات، وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط هامة للشركاء التابعين للمتابعة 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريقنا المتخصص في الغوص تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، بدءًا من وجهات سفر الغوص الرائعة ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

خبرٌ هامٌ في قطاع الغوص: استحوذت شركة HEAD رسميًا على شركة AquaLung. ما الذي يعنيه هذا للغواصين، وجودة المعدات، ومستقبل علامتين تجاريتين رائدتين؟ إليكم شرحًا مُفصّلًا.

#أخبار_الغوص #AquaLung #HEADacquisition #DiveGear

يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/

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🎬مقاطع فيديو مقترحة لك:

◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه:

📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com

🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء!
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عاجل: شركة هيد تستحوذ على شركة أكوا لونغ | تحول كبير في صناعة الغوص

🧼 كيفية غسل وتجفيف بدلة السباحة الخاصة بك بشكل صحيح | إطالة عمر بدلة السباحة والبقاء منتعشًا 🌊 هل تريد أن تجعل بدلة السباحة الخاصة بك تدوم لفترة أطول وتظل مريحة في كل جلسة؟ في هذا الفيديو، سنوضح لك خطوة بخطوة كيفية تنظيف بدلة السباحة الخاصة بك وشطفها وتجفيفها بشكل صحيح، سواء كنت تمارس رياضة ركوب الأمواج أو الغوص أو التجديف. تجنب الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى تلف النيوبرين وتعلم أفضل النصائح للحفاظ على بدلة السباحة الخاصة بك جديدة ومرنة وخالية من الروائح. ما ستتعلمه: عدد مرات غسل بدلة السباحة الخاصة بك 🗓️ ما يجب استخدامه (وما يجب تجنبه) عند التنظيف 🧴 الطريقة الصحيحة لشطف الملح والرمل والعرق 🚿 كيفية تجفيف بدلة السباحة الخاصة بك لتجنب التشققات أو الروائح الكريهة 🌬️ نصائح احترافية لإطالة عمر بدلة السباحة الخاصة بك وتحسين أدائها ⚙️ مثالية لراكبي الأمواج والغواصين والغواصين الأحرار وأي شخص يحب الماء. 👉 لا تنسى الإعجاب والاشتراك والنقر على الجرس 🔔 للحصول على المزيد من النصائح حول بدلات السباحة وصيانة المعدات وكيفية ممارسة الرياضات المائية! #WetsuitCare #WetsuitCleaning #SurfTips #ScubaDiving #GearMaintenance #HowToClean #Watersports يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والتلميحات والنصائح وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريقنا المتخصص في الغوص 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!

🧼 كيفية غسل وتجفيف بدلة السباحة بشكل صحيح | إطالة عمر بدلة السباحة والحفاظ على انتعاشها 🌊

هل ترغب في إطالة عمر بدلة الغوص الخاصة بك والحفاظ على راحتك في كل جلسة؟ في هذا الفيديو، سنوضح لك خطوة بخطوة كيفية تنظيفها وشطفها وتجفيفها بشكل صحيح، سواءً كنت تمارس رياضة ركوب الأمواج أو الغوص أو التجديف. تجنب الأخطاء الشائعة التي تُتلف النيوبرين، وتعرّف على أفضل النصائح للحفاظ على بدلة الغوص الخاصة بك نظيفة ومرنة وخالية من الروائح.

ما ستتعلمه:

كم مرة يجب غسل بدلة السباحة الخاصة بك 🗓️

ما الذي يجب استخدامه (وما الذي يجب تجنبه) عند التنظيف 🧴

الطريقة الصحيحة لشطف الملح والرمل والعرق 🚿

كيفية تجفيف بدلة السباحة الخاصة بك لتجنب التشققات أو الروائح الكريهة 🌬️

نصائح احترافية لإطالة عمر بدلة السباحة وتحسين أدائها ⚙️

مثالي لراكبي الأمواج والغواصين والغواصين الأحرار وأي شخص يحب الماء.

👉 لا تنسى الإعجاب والاشتراك والنقر على الجرس 🔔 للحصول على المزيد من النصائح حول بدلات السباحة وصيانة المعدات وكيفية ممارسة الرياضات المائية!

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يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/

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🎬مقاطع فيديو مقترحة لك:

◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

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العناية ببدلة السباحة 101: التنظيف، الشطف، والتجفيف كالمحترفين

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