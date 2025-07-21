مايكل أو يسلط الضوء على الحفاظ على البيئة

مايكل أو هو شخصية مشهورة في التصوير تحت الماء، واستكشاف المحيطات والحفاظ عليها، وسوف يأخذها إلى الصورة المرفقة المرحلة في اذهب لعرض الغوص ANZ في سيدني في سبتمبر.

يقود مايكل الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بشأن القضايا البحرية وتعزيز مبادرات الحفاظ عليها، بالإضافة إلى ذلك، يعمل كمدير تنفيذي لشركة Deep Hope Inc، وهي منظمة شارك في تأسيسها مع الدكتورة سيلفيا إيرل لتطوير الغواصات لاستكشاف أعماق البحار.

تم تكريم مايكل بمساهماته المتميزة في الفنون، وتم تكريمه بجائزة NOGI المرموقة وتم إدخاله إلى زمالة الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم تحت الماء.

وهو أيضًا عضو في نادي المستكشفين، مما يُشهد على خبرته وقيادته في هذا المجال. بشغفه بالاستكشاف، قاد مايكل أربع بعثات علمية إلى منطقتي القطبين الشمالي والجنوبي، مساهمًا في تقديم رؤى قيّمة حول هذه البيئات النائية والبكر.

بصفته كاتبًا غزير الإنتاج، ألّف مايكل 40 كتابًا تتناول جوانب مختلفة من المحيط، مشاركًا معارفه وخبراته مع جمهور عالمي. حظيت أعماله بإشادة واسعة، وحاز على أكثر من 68 جائزة تصوير دولية، وعُرف كواحد من أكثر مصوري الطبيعة تأثيرًا في العالم من قِبل مجلة Outdoor Photographer.

مايكل هو مؤسس شركة آسيان جيوغرافيك آند أوشن إنفيرونمنت المحدودة، وهي منظمة غير حكومية مسجلة لدى هيئة البيئة الأسترالية. ومن خلال هذه المنصات، يواصل مايكل الدعوة للحفاظ على البيئة البحرية وإلهام الآخرين للانضمام إلى جهود حماية محيطاتنا من أجل الأجيال القادمة.

وهو أيضًا منتج ومخرج للعديد من الأفلام والموسيقى أشرطة الفيديو; 24 ساعة تحت بحر قوس قزح - كانت جزر المالديف أول رحلة له فيلم وثائقي عن غطساته التي استمرت 24 ساعة على الشعاب المرجانية المغمورة، والذي أُنتج لقناة ناشيونال جيوغرافيك عام 2001. وأحدث أفلامه هو "2099 قوة فينا"، وهو فيلم عن العمل المناخي لتعزيز هدف صافي الانبعاثات العالمي بحلول عام 2035.

مايكل أو يسلط الضوء على الحفاظ على البيئة 2

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 6-7 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام سباحة تجريبي، وحمام سباحة للغوص، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

احصل على التذاكر الخاصة بك الآن!

تذاكر معرض GO Diving Show ANZ متاحة للبيع الآن، ويمكنك الاستفادة من عرض الحجز المبكر 2 مقابل 1 حتى 9 سبتمبر - يمكنك أنت وصديقك/صديقتك/شريكك/زوجتك الزيارة مقابل $12، ويدخل الأطفال دون سن ١٦ عامًا مجانًا، مما يجعله يومًا عائليًا مثاليًا. تتوفر مواقف سيارات واسعة في الموقع، ويسهل الوصول إلى الموقع مع توفر خيارات نقل متعددة، لذا سجل مواعيدك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع رائعة للاحتفال بجميع أنواع الغوص.