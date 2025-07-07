مارك توزر يناقش "السفن المفقودة" في ميناء داروين

سيتحدث الغواص التقني والمتخصص في الحفاظ على البيئة مارك توزر عن "السفن المفقودة" في ميناء داروين عندما يكون على المسرح التقني في اذهب لعرض الغوص ANZ في سيدني في سبتمبر.

مهما كان الطقس، يتجول مارك على سواحل جنوب أستراليا، فحبه للمحيط عميقٌ منذ نعومة أظفاره. نشأ مارك في بيركنهيد، جنوب أستراليا، وكان يقضي عطلات نهاية الأسبوع في طفولته يمارس الغطس في سيمافور، مما أشعل شغفه الذي قاده منذ ذلك الحين إلى أكثر من 8,000 غطسة حول العالم.

مارك، غواص متمرس منذ عام ١٩٨٨، يستكشف حطام السفن العميقة والمواقع الغامضة باستخدام أجهزة إعادة التنفس المتطورة، والغازات المختلطة، وفضول لا يعرف الخوف. من حطام سفن الحرب العالمية الثانية في ميناء داروين، إلى الأعماق الأسطورية لبحيرة تروك، وسفينة إس إس بريزيدنت كوليدج في فانواتو، وبالاو، يوثق مارك التاريخ تحت الماء بدقة وعناية.

لا يقتصر تفاني مارك على الغوص فحسب، بل هو شريك تجاري مع أندرو فوكس في رحلات صيد أسماك القرش، مما يتيح للغواصين فرصة لقاء أسماك القرش البيضاء الكبيرة بأمان، ويدعم في الوقت نفسه أبحاثًا حيوية. ومن بين أعماله في مجال الحفاظ على البيئة تأسيس جمعية "الغوص من أجل السرطان" عام ٢٠١٣، وجمع التبرعات لمجلس السرطان، وإطلاق متحف ومركز أبحاث رودني فوكس ومارك توزر، وهو متحف غامر مُخصص للحياة البحرية، وتراث الغوص، والتثقيف في مجال المحيطات.

في عام 2022، انضم مارك إلى Sharks and Rays Australia (SARA) كمدير، حيث دافع عن الجهود المبذولة لحماية الأنواع البحرية الأكثر سوء فهمًا في أستراليا.

سواء كان الأمر يتعلق بقيادة جهود الحفاظ على البيئة، أو الغوص مع أساطير مثل الدكتورة سيلفيا إيرل، أو إلهام الجيل القادم من القائمين على المحيطات، يواصل مارك توزر تحويل الشغف إلى عمل - سواء تحت الماء أو على الأرض.

مارك توزر يناقش "السفن المفقودة" في ميناء داروين 2

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 6-7 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام سباحة تجريبي، وحمام سباحة للغوص، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

احصل على التذاكر الخاصة بك الآن!

تذاكر معرض GO Diving Show ANZ متاحة للبيع الآن، ويمكنك الاستفادة من عرض الحجز المبكر 2 مقابل 1 حتى 9 سبتمبر - يمكنك أنت وصديقك/صديقتك/شريكك/زوجتك الزيارة مقابل $12، ويدخل الأطفال دون سن ١٦ عامًا مجانًا، مما يجعله يومًا عائليًا مثاليًا. تتوفر مواقف سيارات واسعة في الموقع، ويسهل الوصول إلى الموقع مع توفر خيارات نقل متعددة، لذا سجل مواعيدك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع رائعة للاحتفال بجميع أنواع الغوص.