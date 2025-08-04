يركز مارك باول على التحديات التي تواجه تدريب الغوص

سيكون المدرب والمقيّم الفني مارك باول موجودًا على مسرح ANZ / Inspiration في عرض GO Diving في سيدني في سبتمبر، ناقشنا كيف أن التدريب لا يعمل - وما يمكننا فعله لإصلاحه.

خاض مارك تجربته الأولى في الغوص في سن العاشرة عندما حاول الغوص في مسبح محلي. ومنذ ذلك الحين، أصبح مولعًا بهذه الرياضة. تعلم الغوص عام ١٩٨٧، وما زال يمارسه منذ ذلك الحين. غاص في البحر الأحمر، وكوستاريكا، وسريلانكا، وكاليفورنيا، وخليج المكسيك، والشرق الأوسط، وبحيرة تروك، وجزيرة بيكيني المرجانية، و... الكاريبي والبحر الأبيض المتوسط. ومع ذلك، فهو يشعر براحة أكبر في المياه المحيطة بالمملكة المتحدة، حيث توجد بعض من أفضل مواقع الغوص في العالم.

أصبح مارك مدربًا عام ١٩٩٤، ويمارس التدريب بنشاط منذ ذلك الحين. في عام ٢٠٠٢، أسس مارك دايف-تك، وهو مركز متخصص في الغوص التقني، بهدف تقديم تدريب عالي الجودة في الغوص التقني.

مارك مُقيِّم مدربي TDI/SDI، ومدير التطوير العالمي، وعضو في لجنة مستشاري التدريب العالمي التابعة لـ TDI/SDI. كما يُمثل TDI/SDI في عدد من هيئات المعايير الدولية، مثل BSI وISO وRSTC. وهو مساهم دائم في عدد من مجلات الغوص، ومتحدث دائم في مؤتمرات الغوص حول العالم.

في عام ٢٠٠٨، نشر مارك كتاب "ديكو للغواصين"، وهو نظرة عامة لاقت استحسانًا واسعًا حول نظرية وفسيولوجيا تخفيف الضغط. وسرعان ما أصبح هذا الكتاب مرجعًا أساسيًا في هذا المجال، ويُنصح بقراءته من قِبل عدد من وكالات الغوص التقني.

في عام 2019، تابع مارك هذا الأمر بإصدار كتاب جديد بعنوان الغوص التقني - مقدمة.

سيقام معرض GO للغوص في ساحة سيدني للعروض في الفترة من 6 إلى 7 سبتمبر

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 6-7 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام سباحة تجريبي، وحمام سباحة للغوص، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

احصل على التذاكر الخاصة بك الآن!

تذاكر معرض GO Diving Show ANZ متاحة للبيع الآن، ويمكنك الاستفادة من عرض الحجز المبكر 2 مقابل 1 حتى 9 سبتمبر - يمكنك أنت وصديقك/صديقتك/شريكك/زوجتك الزيارة مقابل $12، ويدخل الأطفال دون سن ١٦ عامًا مجانًا، مما يجعله يومًا عائليًا مثاليًا. تتوفر مواقف سيارات واسعة في الموقع، ويسهل الوصول إلى الموقع مع توفر خيارات نقل متعددة، لذا سجل مواعيدك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع رائعة للاحتفال بجميع أنواع الغوص.