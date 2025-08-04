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يركز مارك باول على التحديات التي تواجه تدريب الغوص

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مارك باول
مارك باول

سيكون المدرب والمقيّم الفني مارك باول موجودًا على مسرح ANZ / Inspiration في عرض GO Diving في سيدني في سبتمبر، ناقشنا كيف أن التدريب لا يعمل - وما يمكننا فعله لإصلاحه.

خاض مارك تجربته الأولى في الغوص في سن العاشرة عندما حاول الغوص في مسبح محلي. ومنذ ذلك الحين، أصبح مولعًا بهذه الرياضة. تعلم الغوص عام ١٩٨٧، وما زال يمارسه منذ ذلك الحين. غاص في البحر الأحمر، وكوستاريكا، وسريلانكا، وكاليفورنيا، وخليج المكسيك، والشرق الأوسط، وبحيرة تروك، وجزيرة بيكيني المرجانية، و... الكاريبي والبحر الأبيض المتوسط. ومع ذلك، فهو يشعر براحة أكبر في المياه المحيطة بالمملكة المتحدة، حيث توجد بعض من أفضل مواقع الغوص في العالم.

أصبح مارك مدربًا عام ١٩٩٤، ويمارس التدريب بنشاط منذ ذلك الحين. في عام ٢٠٠٢، أسس مارك دايف-تك، وهو مركز متخصص في الغوص التقني، بهدف تقديم تدريب عالي الجودة في الغوص التقني.

مارك مُقيِّم مدربي TDI/SDI، ومدير التطوير العالمي، وعضو في لجنة مستشاري التدريب العالمي التابعة لـ TDI/SDI. كما يُمثل TDI/SDI في عدد من هيئات المعايير الدولية، مثل BSI وISO وRSTC. وهو مساهم دائم في عدد من مجلات الغوص، ومتحدث دائم في مؤتمرات الغوص حول العالم.

في عام ٢٠٠٨، نشر مارك كتاب "ديكو للغواصين"، وهو نظرة عامة لاقت استحسانًا واسعًا حول نظرية وفسيولوجيا تخفيف الضغط. وسرعان ما أصبح هذا الكتاب مرجعًا أساسيًا في هذا المجال، ويُنصح بقراءته من قِبل عدد من وكالات الغوص التقني.

في عام 2019، تابع مارك هذا الأمر بإصدار كتاب جديد بعنوان الغوص التقني - مقدمة.

اذهب لعرض الغوص ANZ
سيقام معرض GO للغوص في ساحة سيدني للعروض في الفترة من 6 إلى 7 سبتمبر

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 6-7 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام سباحة تجريبي، وحمام سباحة للغوص، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

احصل على التذاكر الخاصة بك الآن!

تذاكر معرض GO Diving Show ANZ متاحة للبيع الآن، ويمكنك الاستفادة من عرض الحجز المبكر 2 مقابل 1 حتى 9 سبتمبر - يمكنك أنت وصديقك/صديقتك/شريكك/زوجتك الزيارة مقابل $12، ويدخل الأطفال دون سن ١٦ عامًا مجانًا، مما يجعله يومًا عائليًا مثاليًا. تتوفر مواقف سيارات واسعة في الموقع، ويسهل الوصول إلى الموقع مع توفر خيارات نقل متعددة، لذا سجل مواعيدك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع رائعة للاحتفال بجميع أنواع الغوص.

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
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رابط الشريك التابع لـ Halcyon: https://divernet.com/go/halcyon-symbios هل أنت مستعد للغوص في المستقبل؟ في هذا الفيديو، نقوم بفتح صندوق جهاز الكمبيوتر الجديد للغوص Halcyon Symbios ونلقي نظرة أولى عليه - وهو أداة أنيقة وقوية وبديهية تتوافق بسلاسة مع تطبيق الهواتف الذكية المبتكر من Halcyon. 🚀 المحتويات: فتح صندوق جهاز كمبيوتر الغوص Symbios بالكامل نظرة عن قرب على جودة التصنيع والتصميم الإعداد الأولي والاقتران مع تطبيق الهاتف المحمول الميزات الرئيسية: مقاييس الغوص في الوقت الفعلي، وسجلات الغوص الرقمية، والمزامنة اللاسلكية، والمزيد! 📱 جولة في التطبيق: نستكشف أيضًا تطبيق Symbios المصاحب - والذي يوضح كيف يعمل على تحسين تجربة الغوص الخاصة بك من خلال تخطيط الرحلة ومزامنة السجلات وتحديثات البرامج الثابتة والنسخ الاحتياطي السحابي. سواء كنت غواصًا ترفيهيًا أو متحمسًا للتكنولوجيا، فقد يكون Symbios هو رفيق الغوص المفضل لديك التالي. 👍 لا تنسى الإعجاب والاشتراك وترك تعليق إذا كان لديك أسئلة أو تريد رؤية اختبار غوص كامل مع Symbios في العمل! يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والتلميحات والنصائح وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريقنا المتخصص في الغوص 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!
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آداب الغوص تحت الماء: تقليل الضوضاء من أجل غوص هادئ

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