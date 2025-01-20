الحفاظ على البيئة البحرية مع Fathoms Free

الغواصون في طليعة الكفاح من أجل الحفاظ على البيئة البحرية، وتتولى منظمة Fathoms Free زمام المبادرة في كورنوال - تعرف على المزيد على مسرح المملكة المتحدة في عرض GO Diving في شهر مارس، عندما سيقوم ضابط الغوص والمشرف لوك بولوس بإلقاء عرض تقديمي.

Fathoms Free هي مجموعة من الغواصين المتطوعين ذوي الخبرة والربابنة الملتزمين بحماية الحياة البرية البحرية والبيئة. وهم يركزون على إزالة معدات الصيد المهجورة أو المفقودة أو المهملة وغيرها من الحطام البحري من المياه الساحلية في كورنوال وديفون. وتستمر معدات الصيد المهجورة أو المفقودة أو المهملة، والتي يشار إليها غالبًا باسم "معدات الأشباح"، في "صيد الأسماك" عن طريق تشابك الحيوانات البرية واحتجازها وقتلها دون تمييز.



منذ تأسيسها في عام 2014، قادت منظمة Fathoms Free مبادرات لإزالة هذه المواد الخطرة من المحيط، ومنع المزيد من الضرر للبيئة البحرية. كما تتعاون المنظمة الخيرية مع المنظمات الأخرى وتدعمها باستخدام قواربها وربابنتها ذوي الخبرة للمساعدة في جهود الحفاظ على البيئة التي تساهم في جعل المحيط أكثر نظافة وأمانًا للجميع.

على مدى العقد الماضي، أصبحت منظمة Fathoms Free من أبرز المدافعين عن المحيطات الأكثر صحة، وإلهام العمل الجماعي لحماية النظم البيئية البحرية للأجيال القادمة.

استعادة معدات الشبح

يكرس لوك معظم وقت فراغه لعمليات استعادة المعدات المهجورة والحفاظ على المحيطات، وهو شغوف بالحفاظ على البيئة البحرية. وسوف يتناول في محاضرته تأسيس شركة Fathoms Free وتطورها، والمشكلة المستمرة للمعدات المهجورة، بما في ذلك الحقائق والأرقام الرئيسية، وما يفعلونه حيالها.

الحفاظ على البيئة البحرية مع Fathoms Free 2

معرض GO للغوص

معرض GO للغوص – المعرض الوحيد للغوص والسفر للمستهلكين في المملكة المتحدة – يعود إلى NAEC Stoneleigh في 1-2 مارس 2025، في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد، ويعد بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمحتوى التفاعلي والتعليمي والملهم والممتع.

بالإضافة إلى المسرح الرئيسي - الذي يرأسه هذه المرة نجم التلفزيون والمؤلف والمغامر ستيف باكشال، الذي يعود مرحب به إلى معرض الغوص GO بعد بضع سنوات، إلى جانب رائدة الفضاء NEEMO المدربة من وكالة ناسا ورئيسة البحث العلمي في DEEP Dawn Kernagis، ومقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف والمفضل الدائم مونتي هولز، والثنائي الديناميكي للمستكشفين رانفا جورموندسون وماريا بوليروب، اللذان سيتحدثان عن رحلتهما الأخيرة في بوتينج في إندونيسيا - هناك مرة أخرى مراحل مخصصة للغوص في المملكة المتحدة والغوص التقني، التصوير تحت الماء وحكايات ملهمة.

إلى جانب المراحل، هناك مجموعة من العناصر التفاعلية - الكهف الشهير، وحوض الغوص العملاق، والغوص الغامر في حطام السفن باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وورش عمل حبس الأنفاس وتمارين الخطوط، والجديد لعام 2025، فرصتك لتجربة رسم خرائط الحطام مع جمعية الآثار البحرية و"حطام السفينة" - وكلها متناثرة بين مجموعة متزايدة باستمرار من المواقف من المجالس السياحية والشركات المصنعة. السلامه اولا الوكالات والمنتجعات وألواح العيش ومراكز الغوص وتجار التجزئة وغير ذلك الكثير.

ويشهد هذا العام أيضًا مسابقة NoTanx Zero2Hero تحتل مركز الصدارة. هذه المسابقة، التي تستهدف الغواصين الأحرار المبتدئين، ستشهد في البداية خضوع 12 مرشحًا السلامه اولا مع ماركوس جرايتوود وفريق NoTanx في لندن في أواخر فبراير. ثم سيتنافس خمسة متسابقين نهائيين مختارين في معرض GO للغوص خلال عطلة نهاية الأسبوع في مارس، بما في ذلك جلسات توقف التنفس أثناء النوم في المسبح، للعثور على الفائز الإجمالي، الذي سيحصل على رحلة لمدة أسبوع إلى قرية مرسى شقرة البيئية، برعاية Oonasdivers. انقر هنا هنا للتسجيل للحصول على فرصة المنافسة.

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اشترِ تذكرتك قبل 31 يناير 2025 مقابل 17.50 جنيهًا إسترلينيًا، واصطحب صديقك أو زوجتك أو أفضل أصدقائك معك مجانًا تمامًا! أو لماذا لا تحضر معك صديقًا لا يمارس الغوص حتى يتمكن من رؤية كل عجائب العالم تحت الماء التي يفتقدها!

في الواقع، فإن عرض 2 مقابل 1 يعادل أن تكون كل تذكرة فقط £8.75وكما هو الحال دائمًا، يشمل هذا مواقف مجانية للسيارات. كما يمكن للأطفال دون سن 16 عامًا الدخول مجانًا، لذا اصطحب أطفالك معك لقضاء يوم عائلي رائع!