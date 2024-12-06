منارات تحديد الموقع: "15 دقيقة قد تنقذ حياتك"

يتم حث الغواصين الذين يستخدمون أجهزة تحديد المواقع الشخصية (PLBs) على المشاركة في مشاورة بشأن اقتراح خفر السواحل لجعل الاستجابة للبحث والإنقاذ أسرع وأبسط في حالة فقدهم في البحر - ومن ثم التأكد من تسجيل أجهزتهم الخاصة.

تقترح وكالة البحرية وخفر السواحل (MCA) تحديثًا من شأنه أن يضع أجهزة تحديد المواقع الشخصية (PLBs) تحت نفس متطلبات التسجيل التي تنطبق حاليًا على أجهزة تحديد المواقع اللاسلكية في حالات الطوارئ (EPIRBs)، كما هو مستخدم في بعض القوارب.

تبث أجهزة تحديد المواقع PLBs موقعًا على نفس التردد 406 ميجا هرتز مثل أجهزة تحديد المواقع EPIRB الأكبر حجمًا ولكنها مصممة ليتم ارتداؤها على الجسم بدلاً من وضعها على سفينة أو طوف نجاة. يتم تنشيطها دائمًا يدويًا.

ويتطلب هذا التغيير من الغواصين وغيرهم تسجيل أجهزة الغطس الخاصة بهم الحالية وأي أجهزة غطس جديدة لدى سلطة الغطس البحرية - مجانًا - إذا كان من المقرر استخدامها في أي بيئة بحرية، بدءًا من البحر والساحل إلى الأنهار والبحيرات.

تحديد الهوية والتحقق منها وتحديد موقعها

يعني التسجيل أنه عندما يتم تنشيط PLB، يمكن لخفر السواحل استخدام التفاصيل لتحديد هوية الشخص في حالة الضيق والتحقق منه وتحديد مكانه، وإرسال المساعدة بشكل أسرع وأكثر فعالية في حالات الطوارئ.

تقول ليندا جولدينج، مديرة سجل إشارات الطوارئ والأمن في المملكة المتحدة: "إن قضاء 15 دقيقة فقط في تسجيل PLB عبر الإنترنت يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في العثور على جهاز PLB وانتشاله بأمان من موقف يهدد الحياة". "ما عليك سوى تسجيل أي PLBs موجودة بتردد 406 ميجاهرتز، وأي أجهزة جديدة تشتريها في المستقبل، على موقعنا صفحة ويب لخدمة العملاء الذاتية كما يفعل الناس حاليًا مع أجهزة تحديد موقع الطوارئ الخاصة بهم.

"تأكد من تحديث تسجيلك لضمان قدرة فرق البحث والإنقاذ على العثور عليك في حالة الطوارئ."

وتعكس حزمة التحديثات أيضًا التغييرات في التكنولوجيا وتوسع التزامات التسجيل لتشمل أنواعًا مختلفة من المركبات المائية. من الناحية الرسمية، يعني تحديث متطلبات تسجيل أجهزة تحديد المواقع الإلكترونية وإدخال متطلبات تسجيل جديدة لأجهزة تحديد المواقع الإلكترونية استبدال لوائح الشحن التجاري (تسجيل أجهزة تحديد المواقع الإلكترونية) لعام 2000 بلوائح الشحن التجاري (تسجيل أجهزة تحديد المواقع الإلكترونية وأجهزة تحديد المواقع الإلكترونية) (الاتصالات اللاسلكية) (التعديل) لعام 2025.

يُطلب من الناس الرد على الاستشارة في موعد أقصاه 30 يناير 2025.

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