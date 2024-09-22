الافتتاحية التي تقترب بسرعة اذهب لعرض الغوص ANZ، الذي سيقام في ساحة سيدني للمعارض هذا الأسبوع (28-29 سبتمبريعد معرض Shark in a Bus (المعرض الدولي لأسماك القرش 2019) بالعديد من الأشياء التي ستشغل الزوار، ومن بينها على وجه الخصوص - بين مجموعة كبيرة من منصات العارضين والمتحدثين من الطراز العالمي وحمامات العرض والغوص في الواقع الافتراضي وخزانات العرض - فرصة لمعرفة المزيد عن أسماك القرش في Shark in a Bus الفريدة من نوعها.

"يعد معرض القرش في الحافلة مجموعة بحرية تراثية محفوظة في حافلة ليلاند المميزة لعام 1957 والتي تتميز بجميع أنواع العروض والتحف الفنية، والتي تهدف جميعها إلى إزالة الغموض عن أسماك القرش وتقديم معلومات مثيرة للاهتمام حول هذه الحيوانات المفترسة في محيطاتنا.

إن العرض الرئيسي للمجموعة، التي تم تجميعها في الغالب خلال الستينيات والسبعينيات، هو بلا شك فرانكي، وهو سمكة قرش بيضاء كبيرة يبلغ طولها خمسة أمتار، ولكن هناك أيضًا قطع أثرية لصيد الحيتان، وحفريات، وفكوك أسماك قرش ومئات المعروضات الأخرى المثيرة للاهتمام. وهناك أيضًا قطع من محطة الفضاء الأمريكية سكاي لاب!

تعرف على أسماك القرش في بيئة فريدة من نوعها 2

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 28-29 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية لتناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام السباحة التجريبي، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

واستقطب معرض GO Diving Show UK 2024، الذي دخل الآن عامه الخامس، أكثر من 10,000 مشارك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وامتد على مساحة 10,000 متر مربع من مساحة العرض، وتطمح النسخة الأسترالية والنيوزيلندية إلى الوصول إلى هذا المستوى في السنوات المقبلة.

الدخول إلى معرض GO Diving Show الافتتاحي ANZ مجاني تمامًا – قم بالتسجيل هنا للحصول على التذاكر الخاصة بك لما هو بلا شك حدث الغوص لعام 2024 في أستراليا. يوجد الكثير من مواقف السيارات في الموقع ويسهل الوصول إلى المكان بفضل الكثير من خيارات النقل، لذا قم بتدوين التواريخ في يومياتك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع ملحمية تحتفل بجميع أشكال الغوص.