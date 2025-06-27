تعرف على الشعاب المرجانية الجنوبية العظيمة في أستراليا مع الدكتورة إيلودي كامبراس

الدكتورة إيلودي كامبراس هي عالمة بيئة بحرية ولديها شغف بالغوص، التصوير تحت الماء والتواصل العلمي، وسوف تتحدث عن التنوع البيولوجي للشعاب المرجانية الجنوبية العظيمة على مسرح ANZ / Inspiration في عرض GO Diving في سبتمبر.

ينبع تقدير إيلودي للمحيط ورغبتها في حماية الحياة البحرية من تعلّمها الغوص في سن المراهقة. بعد حصولها على درجة الدكتوراه في علم بيئة الطيور البحرية من جامعة ديكين، قادت مبادرات لربط الناس بالبيئة المحلية وتعزيز رعاية العالم البحري.

وكجزء من بحثها، قادت أيضًا تنفيذ برنامج علمي للمواطنين يهدف إلى جمع البيانات حول سرطانات العنكبوت العملاقة الغامضة وتجمعاتها السنوية على الشعاب المرجانية الجنوبية العظيمة.

تعمل إيلودي أيضًا كمستشارة بيئية وتشكل جزءًا من برنامج Homeward Bound المرموق، الذي يهدف إلى تمكين النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بمهارات أكبر ورؤية واضحة لحماية الكوكب بشكل أفضل.

قالت إيلودي: "يعيش حوالي 70% من الأستراليين ضمن نطاق 50 كيلومترًا من الشعاب المرجانية الجنوبية الكبرى. ومع ذلك، قليلٌ منا يعرف بوجودها، ناهيك عن أهميتها والحياة البحرية الفريدة فيها. يحتضن هذا الجزء من العالم (الساحل الجنوبي لأستراليا) غالبية الأنواع التي لا توجد في أي مكان آخر في العالم، وأنواعًا تُبدي سلوكياتٍ مذهلة، مثل تزاوج الحبار في جنوب أستراليا، أو تجمع سرطان البحر العنكبوتي في مناطق مختلفة من فيكتوريا وتسمانيا وجنوب أستراليا. ومع ذلك، لا تزال هذه الحياة البحرية غير مدروسة بما فيه الكفاية!

انضموا إليّ لتكتشفوا المزيد عن المخلوقات المذهلة في الشعاب المرجانية الجنوبية الكبرى، وعن تكيفاتها التي تجعلها فريدة ومميزة. ستلهمكم هذه التجربة للمساهمة في فهم أعمق لهذه الأنواع، مما يساعد على حمايتها بشكل أفضل.

تعرف على الشعاب المرجانية الجنوبية العظيمة في أستراليا مع الدكتورة إيلودي كامبراس 2

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 6-7 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام سباحة تجريبي، وحمام سباحة للغوص، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

احصل على التذاكر الخاصة بك الآن!

تذاكر معرض GO Diving Show ANZ متاحة للبيع الآن، ويمكنك الاستفادة من عرض الحجز المبكر 2 مقابل 1 حتى 9 سبتمبر - يمكنك أنت وصديقك/صديقتك/شريكك/زوجتك الزيارة مقابل $12، ويدخل الأطفال دون سن ١٦ عامًا مجانًا، مما يجعله يومًا عائليًا مثاليًا. تتوفر مواقف سيارات واسعة في الموقع، ويسهل الوصول إلى الموقع مع توفر خيارات نقل متعددة، لذا سجل مواعيدك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع رائعة للاحتفال بجميع أنواع الغوص.