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تتيح تجربة Lady Musgrave للضيوف فرص الحفاظ على الشعاب المرجانية.

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تجربة عوامة ليدي موسجريف في الحاجز المرجاني العظيم
تجربة عوامة ليدي موسجريف في الحاجز المرجاني العظيم

أحدث إضافة إلى تجربة Lady Musgrave Experience، Reef Sanctuary Pontoon، هي عبارة عن منصة تعليمية متطورة تقع في المياه النقية لبحيرة Lady Musgrave Island.

جدول المحتويات
جدول المحتويات

تم إطلاقه في 2024

تم إطلاق هذا المشروع الرائد في عام 2024، ليقدم للضيوف فرصة غامرة للمشاركة في الحفاظ على البيئة البحرية والعلوم المدنية، وإعادة تعريف الطريقة التي يختبرون بها الحاجز المرجاني العظيم ويحمونه.

يكمل محمية الشعاب المرجانية رصيف Lady Musgrave HQ Pontoon (LMHQ) الرائد من خلال توفير فصل دراسي عائم مخصص على الشعاب المرجانية، وهو مثالي للمجموعات الكبيرة والمسافرين المهتمين بالبيئة.

مثل LMHQ، يتميز هذا المبنى بمرصد تحت الماء ويعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالكامل، ويعمل ببصمة كربونية خالية من الصفر ويعكس التزام Lady Musgrave Experience بالحفاظ على البيئة.

ما وراء السياحة التقليدية

إلى جانب السياحة التقليدية، تعمل محمية الشعاب المرجانية كمركز للتعليم والبحث البحري حيث يمكن للضيوف المشاركة في أنشطة الحفاظ العملية، والمساهمة في جهود مراقبة الشعاب المرجانية وجمع البيانات.

تتضمن هذه الأنشطة برنامج عالم الأحياء البحرية الشهير ليوم واحد، حيث يقود علماء الأحياء البحرية الضيوف لتسجيل البيانات لبرنامج العلوم للمواطنين، عين على الشعاب المرجانية، والذي تستخدمه هيئة منتزه الحاجز المرجاني العظيم البحري.

ويعمل هذا النهج التفاعلي على تعزيز الارتباط الأعمق بالشعاب المرجانية وتمكين الأفراد من أن يصبحوا مشاركين نشطين في حمايتها والحفاظ عليها.

كان بريت ليكي، مدير Lady Musgrave Experience، هو من قاد عملية تحويل محمية الشعاب المرجانية من مبنى مهجور إلى منصة تعليمية متطورة.

كان تفاني بريت في الحفاظ على البيئة البحرية والسياحة المستدامة عاملاً أساسياً في تنشيط الرصيف وإنشاء مساحة حيث يمكن للتعليم والمتعة التعايش معًا

وقال بريت: "تمنحنا محمية الشعاب المرجانية المزيد من الفرص لنقل معرفتنا وحبنا للحاجز المرجاني العظيم وجزيرة ليدي موسجريف".

"لقد حددنا أن ضيوفنا كانوا يتطلعون ليس فقط إلى تجربة الشعاب المرجانية، ولكن أيضًا إلى التعرف على النظام البيئي وفهمه واللعب بدور في حمايته.

"نحن فخورون جدًا لأننا نستطيع الآن تقديم تجربة مخصصة حيث يمكن للضيوف التعلم من مرشدينا الرئيسيين للشعاب المرجانية والمشاركة بنشاط في جهود الحفاظ على البيئة."

حراس السكان الأصليين

تتعاون منظمة Lady Musgrave Experience بشكل وثيق مع حراس السكان الأصليين لتعزيز نهج أكثر شمولاً للحفاظ على البيئة، مع الاستفادة من المعرفة التقليدية.

تقع جزيرة ليدي موسجريف في الحاجز المرجاني العظيم الجنوبي، وهي عبارة عن جزيرة مرجانية على شكل قلب والجزيرة الأكثر جنوبًا في مجموعة بانكر، وتوفر بديلاً هادئًا لوجهات الشعاب المرجانية الأخرى.

تعد الجزيرة موطنًا للطيور المهاجرة والسلاحف البحرية التي تعشش، كما تحيط بها بحيرة نقية مليئة بالأسماك الاستوائية وأسماك شيطان البحر والشعاب المرجانية الملونة.

توفر تجربة Lady Musgrave منصة مثالية للضيوف للاستمتاع بالوصول المباشر إلى الحاجز المرجاني العظيم، مع فرص للغطس والغوص وجولات الجزيرة وبرامج التعليم المصحوبة بمرشدين.

حول تجربة سيدة Musgrave

تجربة ليدي موسغريف هي شركة عائلية تُدار من بوندابيرج، كوينزلاند. يستمتع الضيوف برحلة إلى جزيرة ليدي موسغريف على متن قارب كاتاماران فاخر بطول 35 مترًا، مع شاي الصباح وعرضٍ للشعاب المرجانية يُقدمه علماء الأحياء البحرية.

عند الوصول إلى بحيرة جزيرة ليدي موسغريف، ينتقل الضيوف إلى رصيف ليدي موسغريف الفاخر، المجهز بوسائل راحة عائلية، بما في ذلك حمامات ساخنة، قبل الاستمتاع بالغطس أو الغوص في البحيرة، وجولة بصحبة مرشد خبير في جزيرة ليدي موسغريف، وجولة بقارب ذي قاع زجاجي، وغداء على طراز البوفيه. يُقدم شاي ما بعد الظهيرة في رحلة العودة إلى بوندابيرج، أما من حالفهم الحظ بالمبيت، فيتم اصطحابهم إلى خيامهم الفاخرة للنوم على الشعاب المرجانية.

خلال أشهر الشتاء، قامت Lady Musgrave Experience أيضًا بتشغيل جولات مشاهدة الحيتان لمدة نصف يوم من Bundaberg، مما يتيح للضيوف الفرصة لمشاهدة الحيتان الحدباء وهي تقفز وتلعب على طول طريق Humpback Highway من قارب كاتاماران فاخر مع منصات مراقبة بزاوية 360 درجة.

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

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