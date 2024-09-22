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انضم إلينا لحضور عرض حصري لفيلم Diving Into The Darkness

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الغوص في الظلام

نحن سعداء بأن الافتتاحية اذهب لعرض الغوص ANZ سيبدأ مهرجان سيدني السينمائي الدولي (28-29 سبتمبر في ساحة سيدني للمعارض) بعرض حصري على المسرح الرئيسي للفيلم الوثائقي الرائع الحائز على جوائز "الغوص في الظلام".

انضم إلينا في الساعة 9.45 صباحًا على المسرح الرئيسي صباح يوم السبت واستعد لمشاهدة أحد أكثر الأفلام الوثائقية تميزًا التي شاهدتها في السنوات الأخيرة (اقرأ مراجعتي الكاملة أدناه). والأفضل من ذلك، بعد العرض مباشرة، جيل هاينرث ستزين نفسها المسرح الرئيسي لتقديم عرض مذهل. المخرج نايس باغاي وسوف تكون موجودة أيضًا في المعرض، وستنتقل إلى مسرح ANZ / Inspiration Stage بعد ظهر يوم السبت.

الغوص في الظلام
الغوص في الظلام

مراجعة: الغوص في الظلام

مارك إيفانز: عندما سمعت لأول مرة عن الغوص في الظلام، كنت أتطلع بشدة لرؤيته بنفسي، خاصة أنه يتمحور حول صديقي وأسطورة الغوص جيل هاينيرث. لقد استحقت قصتها العرض منذ فترة طويلة، والآن أتيحت لي الفرصة لمشاهدتها بنفسي، أستطيع أن أؤكد أن المخرج نايس باغاي قد تفوق على نفسه في الفيلم الوثائقي الأخير - فهو يستحق حقًا كل الجوائز التي حصل عليها بالفعل. في الوقت القصير تم إطلاقه.

وقد فاز الفيلم بالفعل بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل في مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي لهذا العام، وجائزة التميز المتميز في مهرجان أفلام وثائقية بلا حدود.

أحد أعظم غواصي الكهوف الأحياء في العالم، وقد شارك المستكشف الكندي هاينرث في بعض الرحلات الاستكشافية الأكثر تطلبًا والاحتفالية، بدءًا من مسح أطول الكهوف في العالم في المكسيك إلى اكتشاف كهوف الجبال الجليدية العملاقة في القارة القطبية الجنوبية.

الغوص في الظلام
لقطة من فيلم الغوص في الظلام

إلى جانب بعض هذه الغطسات الملحمية، والتي تم تصويرها بمقاطع ولقطات أرشيفية ثابتة، يتضمن الفيلم الوثائقي الذي تبلغ مدته 96 دقيقة مقابلات حميمة وذكريات متحركة عن سنوات هاينرث الأصغر، مما يساعد على شرح دوافعها للمشاركة في مثل هذه التحديات الشديدة.

لقد مات أكثر من 100 من أصدقائها في الأعماق، لكنها تؤكد أن كل مغامرة تقربها من أن تصبح المرأة التي تمنت لو قابلتها عندما كانت طفلة.

لقد اعتقدت دائمًا أن هناك نوعين من الغواصين - أولئك الذين يحبون الغوص في الكهوف، وأولئك الذين لا يحبون ذلك - وأنا أقع بقوة في الفئة الأخيرة. لقد كان هناك دائمًا شيء ما في الكهوف يمنحني "الوصايا"، ولم يفعل الغوص في الظلام شيئًا لتغيير رأيي!

الغوص في الظلام
لقطة من فيلم الغوص في الظلام

بعد رؤية لقطات مذهلة لجيل وهي تنزلق بسهولة عبر أنظمة الكهوف المزينة بالهوابط والصواعد وغيرها من الشذوذات الطبوغرافية، في رؤية واضحة بشكل مذهل، يجب أن أقول إنني بدأت أشعر بالإغراء ولو بقدر ضئيل.

ولكن بعد ذلك هناك مقاطع أخرى - لا سيما لحظة الضياع المروعة في الكهف التي تم تصويرها بشكل جيد للغاية من قبل نايز والفريق (أنت تعلم جيدًا أنها إعادة إحياء للحادثة المعنية، ولكن تم تصويرها بشكل جيد لدرجة أن قلبك يبدأ في الخفقان) عندما تنشغل بالموقف) - اكبح جماح جنوني اللحظي وسأعود إلى فئة الغواصين "سألتزم بحطام السفن والجدران والشعاب المرجانية"!

تعتبر جيل هاينيرث متحدثة آسرة إذا كنت محظوظًا بما يكفي لرؤيتها على المسرح، وقد انفجرت جاذبيتها وشخصيتها من الفيلم كما لو كانت تجلس أمامك مباشرة. ويكتمل هذا بمهارات التصوير التي يتمتع بها نايس باغاي، الذي يعرف بالتأكيد كيفية التقاط المشاهد الملحمية بالكاميرا. يعد هذا إلى حد بعيد أحد أفضل الأفلام الوثائقية التي تركز على الغوص التي شاهدتها منذ سنوات عديدة.

اذهب لعرض الغوص ANZ
انضم إلينا لحضور عرض حصري لفيلم Diving Into The Darkness 5

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 28-29 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية لتناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام السباحة التجريبي، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

واستقطب معرض GO Diving Show UK 2024، الذي دخل الآن عامه الخامس، أكثر من 10,000 مشارك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وامتد على مساحة 10,000 متر مربع من مساحة العرض، وتطمح النسخة الأسترالية والنيوزيلندية إلى الوصول إلى هذا المستوى في السنوات المقبلة.

الدخول إلى معرض GO Diving Show الافتتاحي ANZ مجاني تمامًا – قم بالتسجيل هنا للحصول على التذاكر الخاصة بك لما هو بلا شك حدث الغوص لعام 2024 في أستراليا. يوجد الكثير من مواقف السيارات في الموقع ويسهل الوصول إلى المكان بفضل الكثير من خيارات النقل، لذا قم بتدوين التواريخ في يومياتك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع ملحمية تحتفل بجميع أشكال الغوص.

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@adefrutos63 #askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@adefrutos63
#askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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