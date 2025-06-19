المصور الملهم تحت الماء تود ثيميوس في معرض GO للغوص في ANZ

سيتولى المصور تحت الماء الشهير تود ثيميوس مهمة الصعود إلى المسرح الرئيسي في اذهب لعرض الغوص ANZ في سيدني في سبتمبر.

متخصصة في التصوير تحت الماء تود، مدرب غوص ومرشد غوص، حاصل على بكالوريوس في علوم البحار، ونشر مؤخرًا كتابه الأول "مواقع الغوص المثالية". تود، وهو مدرب خبير في أجهزة إعادة التنفس بالدائرة المغلقة، طيار غواصات معتمد في أعماق البحار، وقد سجل أكثر من 100 غوصة لأعماق تصل إلى 1,000 متر.

تود، المولود في كيرنز، عاش وعمل في جزيرة لورد هاو لمدة ست سنوات قبل أن يعمل مرشدًا غوصًا ومنظم رحلات استكشافية على متن يخوت فاخرة خاصة، متجولًا حول العالم مع عملاء راغبين في استكشاف مواقع الغوص التي تُعدّ من بين أفضل مواقع الغوص في العالم. يقيم الآن في خليج بايرون مع زوجته وابنتيه الصغيرتين.

المصور الملهم تحت الماء تود ثيميوس في معرض GO للغوص ANZ 2

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 6-7 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام سباحة تجريبي، وحمام سباحة للغوص، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

احصل على التذاكر الخاصة بك الآن!

تذاكر معرض GO Diving Show ANZ متاحة للبيع الآن، ويمكنك الاستفادة من عرض الحجز المبكر 2 مقابل 1 حتى 9 سبتمبر - يمكنك أنت وصديقك/صديقتك/شريكك/زوجتك الزيارة مقابل $12، ويدخل الأطفال دون سن ١٦ عامًا مجانًا، مما يجعله يومًا عائليًا مثاليًا. تتوفر مواقف سيارات واسعة في الموقع، ويسهل الوصول إلى الموقع مع توفر خيارات نقل متعددة، لذا سجل مواعيدك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع رائعة للاحتفال بجميع أنواع الغوص.