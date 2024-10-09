معرض GO Diving Show ANZ الافتتاحي يحظى باستقبال جيد في سيدني

بعد سنوات من رغبة الناس في إقامة معرض غوص سنوي شامل يلبي احتياجات الغواصين الترفيهيين والغواصين الأحرار والغواصين الفنيين، نجح معرض GO Diving Show ANZ أخيرًا في ملء هذا الفراغ بعرضه الافتتاحي في ساحة المعارض في سيدني في أستراليا يومي 28 و29 سبتمبر.

تم اختيار ساحة المعارض في سيدني لموقعها المحاط بالضواحي، والذي يسهل الوصول إليه من خلال اتصالات السكك الحديدية المباشرة والطريق السريع من وسط مدينة سيدني، كما يوجد الكثير من مواقف السيارات، بالإضافة إلى الكثير من وسائل الراحة الأخرى (الفنادق والمطاعم، وما إلى ذلك).

وقد حاكى هذا المعرض الأول إلى حد كبير المعرض الأول في المملكة المتحدة، حيث حضره ما يقرب من 3,000 شخص على مدار اليومين، وعدد مماثل من العارضين. ونتوقع أن نشهد نفس النمو السنوي الذي شهده معرض المملكة المتحدة مع ترسيخ الحدث وانضمام المزيد من الشركات المصنعة ووكالات التدريب وتجار التجزئة، إلخ. - فقد نما المعرض البريطاني، الذي دخل عامه الخامس الآن، إلى أكثر من 10,000 متر مربع واستقبل أكثر من 10,500 شخص في حدثه لعام 2024.

نظرة عامة سريعة على معرض GO Diving Show ANZ الافتتاحي

لقد كان هناك شعور ملموس بالإثارة في الهواء من قبل العارضين والزوار على حد سواء، حيث اصطف العديد منهم في الخارج صباح يوم السبت حريصين على فتح الأبواب، واستمرت هذه الأجواء الإيجابية طوال عطلة نهاية الأسبوع.

سيعود معرض GO Diving Show ANZ، أكبر وأفضل، إلى ساحة المعارض في سيدني في شنومكس-شنومكس سبتمبر شنومكسلذا حدد تاريخًا في يومياتك.

زوار يصطفون لدخول قاعة المعرض صباح يوم السبت

لذا، كان معرض GO Diving Show ANZ الافتتاحي ناجحًا بلا شك، ولكن لا تعتمد فقط على كلامنا - فيما يلي تقرير PT Hirschfield المتعمق والمباشر عن الحدث:

بي تي هيرشفيلد:احتفلت أستراليا بأول عرض سنوي جديد للغوص في الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر في الحديقة الأوليمبية في سيدني - وكان عرضًا رائعًا! كانت التذاكر لهذا العام الأول مجانية، مما جذب التسجيلات من آلاف الغواصين وعشاق المحيطات ببرنامجها الغني والمتنوع على مدار الحدث الذي استمر يومين.

معرض الغوص GO (GODS) ANZ - الذي ترعاه مجلة Scuba Diver ANZ، وUnderwater Australasia، ومكتب السياحة في فانواتو، وDive Photo Guide، وPADI وUW Images - هو معرض تابع للمعرض الشهير للغاية الذي يبلغ من العمر خمس سنوات في المملكة المتحدة. يتم تنسيق كلا الحدثين بواسطة Rork Media، العمود الفقري لعلامة مجلة Scuba Diver التجارية. يوضح مدير التحرير في Rork Media، مارك إيفانز: "نحاول الحفاظ على نفس الأجواء، تمامًا كما نفعل مع الإصدارات الدولية من المجلة في المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية وأستراليا / نيوزيلندا (والتي سيتم إطلاقها في ألمانيا في يناير 2025). لديهم جميعًا نفس العلامة التجارية، لكن المجلة في كل بلد مصممة خصيصًا لتلك القارة.

"لقد فعلنا نفس الشيء مع عرض الغوص. إن المظهر الأساسي وهيكل العرض متشابهان إلى حد كبير مع العرض في المملكة المتحدة - كما يقولون، "إذا لم يكن الأمر مكسورًا، فلا تصلحه" - لكننا أضفنا بعض العناصر المحلية.

"لا يهم سواء كنت مبتدئًا أو غواصًا ترفيهيًا متمرسًا أو خبيرًا في التكنولوجيا أو محترفًا أو مصورًا تحت الماء، فهناك شيء يناسبك هنا في بيئة ترحيبية."

كانت العديد من الأكشاك مشغولة بالزوار طوال عطلة نهاية الأسبوع

على عكس العديد من الأحداث الأخرى التي تقام لأول مرة والتي قد تعاني من مشاكل في البداية، كان معرض GODS ANZ جريئًا ومتألقًا منذ البداية، حيث سار بسلاسة وقدم الكثير مما أراده زواره. اصطف رواد المعرض في وقت مبكر خارج المكان قبل فتح الأبواب، متحمسين لبدء "حدث الغوص الأسترالي لهذا العام". كان هناك حماس ملموس منذ البداية.





عروض المسرح الرئيسي على مستوى عالمي

قدمت GODS مجموعة كبيرة ومتنوعة من المتحدثين المحليين والدوليين ذوي الجودة العالية. وقد حضر أكثر من 40 محاضرة في المسرح الرئيسي المبرمج في نفس الوقت، ومراحل التصوير الفوتوغرافي، وANZ/Inspiration، والتكنولوجيا.

كان الجزء الأصعب من عطلة نهاية الأسبوع هو تحديد الجمهور الذي سنحضره، مع وجود العديد من المتحدثين البارزين في نفس الوقت. (لحسن الحظ، تم نشر البرنامج مسبقًا في مجلة Scuba Diver ANZ وعلى موقع GO Diving Show على الإنترنت، مما يسمح للمشاركين بتخطيط تحركاتهم مسبقًا).

اختتمت عطلة نهاية الأسبوع بمناقشة جماعية شارك فيها جميع المتحدثين على المسرح الرئيسي في فترة ما بعد الظهر يوم الأحد. من اليسار: ستيف باكشال، وبيت ميسلي، وجيل هينيرث، وليز باركنسون، والدكتور ريتشارد هاريس

كان ستيف باكشال، محارب الحياة البرية في المملكة المتحدة والمؤلف ومقدم البرامج التلفزيونية والوثائقية، من أبرز المشاركين. فقد قدم ستيف، وهو خطيب من الطراز العالمي يقدم عروضًا جذابة للغاية ومختارة بعناية، لقطات مذهلة في اليومين. وركزت محاضراته على الغوص مع أسماك القرش و"تعلم التحدث بلغة الحيتان".

ومن بين المتحدثين الرئيسيين الآخرين على المسرح الدكتور ريتشارد هاريس، وهو أحد المنقذين من الكهوف في تايلاند، والذي تحدث عن جاذبية الغوص التقني. وقال: "لقد وجدت أن GO Diving مختلف تمامًا عن عروض الغوص الأخرى. هناك الكثير من التركيز الترفيهي، وهو ما أحبه حقًا.

"من الجيد إلقاء محاضرات حول الغوص التقني عالي الجودة لأولئك الذين قد يكونون غواصين جدد. فهذا يفتح أعينهم على عالم من الاحتمالات يتجاوز السباحة حول الشعاب المرجانية بخزان واحد إذا أرادوا القيام بشيء مختلف. هناك مجموعة مذهلة من الأشخاص المثيرين للاهتمام حقًا في الغوص الذين قضيت حياتي معهم. أحب تشجيع الآخرين على الانخراط في هذا المجال."

ستيف باكشال في كامل نشاطه

وقد حظي عرض الفيلم الوثائقي الطويل Diving Into the Darkness للمخرج نايس باجاي في الصباح - والذي تبعه جلسة أسئلة وأجوبة مع رائدة الغوص في الكهوف الكندية جيل هينيرث - باستقبال جيد للغاية. وقد قدمت جيل عرضًا منفصلًا عن أطول كهف تحت الماء في كندا، واكتشاف سفينة شاكلتون كويست.

تناولت محاضرات بيت ميسلي، مستكشف حطام السفن في نيوزيلندا، موضوعات المواقع النائية وسلامة العيش على متن السفن، بالإضافة إلى مشروع خط الأساس في بحيرة تروك. وفي حديثه عن مشروع GODS، ردد بيت مشاعر العديد من الحاضرين: "إنه مثل نسمة من الهواء النقي. هناك الكثير من الحيوية. من الجيد أن تكون بين أشخاص إيجابيين ومتشابهين في التفكير".

عملت أسطورة الغوص الحر ومؤدية الحركات الخطيرة ليز باركنسون، التي تعيش في لوس أنجلوس، بشكل مباشر مع جيمس كاميرون وهيو جاكمان وسيغورني ويفر وعدد لا يحصى من الممثلين والمخرجين الآخرين. تحدثت عن تعليم المواهب في هوليوود والتلفزيون الغوص الحر أو الغوص تحت الماء، بالإضافة إلى أداء أدوار السلامة في صناعة السينما والتلفزيون (كانت لقطات الحركات الخطيرة تحت الماء مذهلة!).

لقد عززت مشاهدة هؤلاء المقدمين الخمسة من الطراز العالمي وهم يتفاعلون خلال حلقة نقاشية أخيرة ممتعة وشيقة على المسرح الرئيسي أدارها مقدم الحفل أنتوني جوردون من المستوى الرفيع لبرنامج GODS.

كانت هناك عدة فرص للانطلاق في رحلة الواقع الافتراضي



مجموعة متنوعة من المحادثات

كان المتحدثون متميزين على قدم المساواة في المراحل الثلاث الأصغر. عرضت مرحلة ANZ/Inspiration محادثات حول وجهات الغوص المحلية والدولية، وصحة الغوص، والعثور على حطام سفينة Endeavour وإشراك الجيل القادم من الغواصين. جسدت مديرة دورة PADI البالغة من العمر 2,000 عامًا هولي واكلي (التي سجلت أكثر من XNUMX غوصة!) روح هذه المرحلة.

وقد تضمنت المنصة التقنية عروضًا تقديمية حول علم الآثار والغوص في الكهوف والحطام وصحة الغواصين وسلامتهم. ومن بين المقدمين المشهورين مايك ماسون، الخبير في العوامل البشرية، وجون جارفين، مخرج فيلم أفاتار، وديفيد سترايك، الذي كان دائمًا ما يقدم العروض الترفيهية.

ديفيد سترايك على المسرح التقني

وقد تميزت منصة التصوير بمجموعة من العروض الملهمة من المصورين المحليين والدوليين المشهورين دون سيلكوك وتاليا جريس ونايجل مارش وغيرهم. وكانت محاضرة الأمريكي مايك بارتيك عن الغوص في المياه السوداء مليئة بالصور المذهلة، مما يسلط الضوء على كيف أن هذا النوع من التصوير يؤدي في كثير من الأحيان إلى اكتشافات علمية.

وقال مايك: "لقد كان هناك قدر كبير من الطاقة الإيجابية في العرض. إن مجتمع الغوص في أستراليا قوي حقًا. إن إقامة حدث مثل هذا هنا أمر مهم للمجتمع والصناعة".



ضجة قاعة التجارة

كما هو الحال في معظم المعارض، كان الاهتمام الأكبر في قاعة التجارة الممتلئة بالعروض، حيث عرض أكثر من 100 جناح عالم الغوص.

كان هناك ممثلون لشركات الغوص المحلية والدولية، ومجالس السياحة، ووكالات التدريب، وتجار التجزئة، والمصنعين، والمنظمات غير الربحية، والمنظمات المعنية بالحفاظ على البيئة. وكانت منتجعات الغوص والقوارب السياحية التي تسعى إلى التعرض للسوق الأسترالية وفيرة بشكل خاص، إلى جانب وفرة من معدات التصوير الفوتوغرافي تحت الماء.

كيفن بيردي من All Star Liveaboards يتحدث مع العملاء المحتملين

صرحت ديبورا ديكسون سميث، صاحبة المعرض والمقدمة من شركة Diveplanit: "لقد تجاوز معرض GO Diving Show كل التوقعات. لقد استقبلنا حشودًا كبيرة هنا وكنا مشغولين للغاية بالأشخاص الذين يرغبون في معرفة المكان الذي سيسافرون إليه بعد ذلك".

واتفق ستيف مارتن من شركة Digital Diver مع هذا الرأي قائلاً: "لقد كان المكان مزدحمًا للغاية. فبعد فتح الأبواب، لم نحصل على استراحة حتى الساعة 3:30 مساءً".

كان جناح VIZ أحد أكثر الأكشاك شعبية طوال عطلة نهاية الأسبوع، وهو عبارة عن مجموعة فيسبوك مقرها سيدني تضم 15 ألف عضو حريصين على مواكبة ظروف الغوص المحلية. ويوضح مؤسس المجموعة ماركو بوردييري: "كان معرض الغوص رائعًا كفرصة لقاء لأعضاء Vizz. هناك الكثير من الأشياء في الأكشاك. يمكنك بسهولة قضاء نصف يوم فقط في النظر إليها جميعًا".

كان هناك الكثير من المعدات المعروضة للتحقق منها وشرائها





مسابقة التصوير

تم الإعلان عن الفائزين بجوائز Underwater Awards Australia 2024 - الذين تقاسموا مجموعة جوائز قدرها 55 ألف دولار أمريكي عبر ثماني فئات (سيدني والمياه الأسترالية والدولية والهواتف الذكية والمحفظة والصور البيئية الثلاثة والبكرات) - في Photo Stage بعد ظهر يوم السبت.

حصل غابرييل جوزمان على جائزة أفضل صورة في المعرض عن صورته لسمكة أسد أمام أشعة الشمس. وقد تم اختيار هذه الصورة من مجموعة صور غابرييل الفائزة التي تناولت موضوعًا مشابهًا، إلى جانب العديد من الجوائز والتوصيات الأخرى. وكانت هذه نتيجة رائعة لجوزمان، خاصة وأن هذه كانت أول مسابقة تصوير يشارك فيها.

كان عرض الفائزين بجوائز تحت الماء في أستراليا شائعًا للغاية طوال عطلة نهاية الأسبوع

وقد اختبر منسق المسابقة بريت لوبوين GODS من كل زاوية تقريبًا، بما في ذلك مشغل المنصة والمقدم وعضو الجمهور في مجموعة من العروض التقديمية: "لقد خرج المجتمع ودعمها حقًا. كان هناك عدد كبير من الأشخاص في اليوم الأول. كان لدي ما مجموعه حوالي أربع دقائق لم يكن هناك أحد في منصاتنا. إنه أمر جيد جدًا للصناعة، مع وجود رعاة رائعين ومجتمع الغوص المحلي. لقد طار الناس لحضور الحدث من بين الولايات".



جمع مجتمع الغوص معًا

قالت سالي جريجوري، إحدى الحاضرات من كوينزلاند: "كان معرض الغوص هذا رائعًا. التقيت بالعديد من الأشخاص الذين لم أرهم منذ سنوات؛ أشخاص عرفتهم عندما بدأنا جميعًا في صناعة الغوص في العشرينيات من عمرنا. هناك الكثير من الأشخاص الجدد أيضًا، والعديد من المعدات الجديدة والمثيرة للاهتمام التي لم نكن لنتخيلها أبدًا عندما بدأنا".

أكد الدكتور بيل جلاستون، أحد الحاضرين، على تعليقات العديد من الحاضرين الآخرين: "من المثير أن تتواجد بين العديد من الأشخاص الرائعين ذوي التفكير المماثل في عالم الغوص".

كانت الدبابة التجريبية بمثابة نقطة محورية في كلا اليومين





حدث مناسب للعائلة

تكافح معظم معارض الغوص لكي تكون صديقة للأسرة حقًا، لكن GO Diving سعت إلى تلبية هذا الهدف. فقد أزال عرض التذاكر المجانية أحد العوائق أمام الحضور. وفي قاعة التجارة، قدمت Spot A Shark أنشطة ترفيهية وتعليمية مناسبة للأطفال. كما وفرت تجربة الغوص الواقعية الافتراضية لحطام سفينة المريخ السويدية - التي تقع على عمق 75 مترًا - تجربة غامرة دون الحاجة إلى البلل.

اجتمع الحنين إلى الماضي مع التعليم في متحف Shark in a Bus Aquatic Museum (حافلة Leyland من عام 1957 تعرض مجموعة تراثية، بما في ذلك سمكة قرش بيضاء كبيرة محفوظة بطول خمسة أمتار، وأحافير وأكثر من ذلك) بهدف تثقيف الناس حول هذا النوع مع التركيز على الحفاظ عليه. كان هذا هو عامل الجذب الوحيد الذي يتم دفع تذكرة دخول منفصلة له في معرض الغوص، حيث تبلغ رسوم الدخول 5 دولارات.

كان متحف القرش في الحافلة مزدحمًا طوال عطلة نهاية الأسبوع

استمتع الأطفال والكبار على حد سواء بمشاهدة الخزان التجريبي الطويل والضيق الذي يضم الغواصين الأحرار وحوريات البحر والغواصين الجانبيين وعروض الطائرات بدون طيار تحت الماء.

مع اقتراب المعرض من نهايته بعد ظهر يوم الأحد، قال رئيس تحرير مجلة Scuba Diver ANZ ومنسق الحدث أدريان ستيسي: "لقد كان رائعًا. كانت ردود الفعل إيجابية حقًا من العارضين والزوار والمتحدثين. كان من الرائع رؤية الكثير من العائلات هنا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لذا نأمل أن يستمتع الجيل القادم من الغواصين أيضًا. استمتع الجميع بالتجمع تحت سقف واحد. لقد تجاوزت توقعاتنا".



الأفكار إغلاق

لقد تأخر تنظيم معرض سنوي للغوص في أستراليا لفترة طويلة. ومن المثير أن نرى معرض الغوص GO يتقدم لملء الفراغ ويشكل حدثًا افتتاحيًا قويًا يلبي احتياجات أكبر عدد ممكن من جمهور الغوص. ومن المؤكد أن هذا الحدث سوف ينمو ويزدهر مع ترسيخه على مدار السنوات القادمة.

يقدم مارك إيفانز من شركة Rork Media الكلمة الأخيرة لأي شخص اختار ممارسة رياضة الغوص بدلاً من حضور معرض GO Diving Show: "أعلم أن ممارسة رياضة الغوص هنا رائعة، ولكن يمكنك ممارسة رياضة الغوص في معظم عطلات نهاية الأسبوع - كل هؤلاء المتحدثين والعارضين والمعالم السياحية موجودون هنا فقط في عطلة نهاية الأسبوع هذه. بعد هذا المعرض الافتتاحي، استقبلنا بالفعل العديد من شركات الغوص التي قالت "كان ينبغي لنا أن نكون هنا، وسنأتي العام المقبل"، لذا تأكد من إدراج ذلك في جدولك للعام المقبل، حيث يعد هذا المعرض بأن يكون ملحميًا".

زر ال موقع الكتروني لمزيد من المعلومات حول حدث العام المقبل (13-14 سبتمبر 2025 في ساحة سيدني للمعارض) كما هو مخطط للأمور في.

تصوير فوتوغرافي بواسطة PT Hirschfield وMark Evans وRobert Smith، RJS Foto ((rjsfoto.com.au)