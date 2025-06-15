كيف فقد الكابتن سليت الذي لا يُقهر أصابعه

الكابتن سبنسر سلات، شخصية بارزة في مشهد الغوص في فلوريدا، شهد العديد من التغييرات على مر السنين. يتحدث مع جون كريستوفر فاين، الذي التقط الصور.

"من هو لويد بريدجز؟" سأل غواص شاب ببراءة.

التقط الكابتن سبنسر سلات صورة مكبرة ضخمة للنجم الراحل مطاردة البحر من جدار المكتب خلف متجر الغوص الخاص به.

لقد بدا عليه الشك والريبة لبعض الوقت، قبل أن يدرك أن بريدجز البالغ من العمر 80 عاماً، ذو اللحية البيضاء، في الصورة كان قد شارك في بطولة المسلسل التلفزيوني الرائد عن الغواص مايك نيلسون ومغامراته البطولية قبل وقت طويل من ولادة الغواص الذي طرح السؤال - أو حتى المدرب الشاب الذي يقف بجانبه.

لوحة مع نسخة أصغر منه ولويد بريدجز، الذي لعب دور البطولة في فيلم Sea Hunt منذ 65 عامًا

قال سلايت للغواصين الشباب الذين كانوا معجبين بصورة له مع بريدجز: "دُعيتُ لحضور حفل عيد ميلاد لويد بريدجز الثمانين. أبلغ من العمر 80 عامًا. أقول هذا للجميع. يعجبني أن كبار السن ما زالوا يمارسون هذه الأنشطة"، بعد أن شرح ما اشتهر به بريدجز.

قليلون هم من يُنادون سليت باسمه الحقيقي. أدار شركة "مغامرات الكابتن سليت للغوص" في جزر فلوريدا كيز لمدة 47 عامًا. أدار عمليات الغوص في كي لارجو لمدة 33 عامًا، واستمر على مدار الأربعة عشر عامًا الماضية في إدارة متجر غوص متكامل الخدمات، ومركز تعليمي، وقارب غوص في تافيرنييه.

شخصية شاهقة

صورة الكابتن سليت بجانب بريدجز تشهد على بنيته القوية وطوله الفارع. بطوله البالغ 6 متر، يفوق سليت بريدجز، بل ويفوق معظم الناس. وُلد في وينستون سالم، كارولاينا الشمالية، وتخرج من المدرسة الثانوية عام 3، والتحق بالجيش الأمريكي، مُلحقًا بوحدة نقل وإمداد.

بعد تخرجها من جامعة شرق كارولينا في جرينفيل بولاية كارولينا الشمالية وحصولها على درجة في إدارة الأعمال، لم يكن سليت قادرًا على الانتظار حتى يتوجه إلى فلوريدا.

قال لي: "درّستُ إدارة الأعمال في مدرسة ثانوية مهنية في جاكسونفيل. حصلتُ على شهادة مدرب غوص عام ١٩٧٤ ضمن برنامج الغوص الوطني لجمعية الشبان المسيحية في جاكسونفيل. توليتُ مسؤولية برنامج YMCA عام ١٩٧٨. وحصلتُ على رخصة قيادة قارب عام ١٩٧٦."

سليت مع قارب الغوص الخاص به في تافيرنييه، فلوريدا

لستُ بحاجةٍ إلى أن أتابع الكابتن سليت. قصصه لا تُحصى: حكايات عن غوصاتٍ مميزة، وأشخاصٍ مثيرين للاهتمام اصطحبهم للغوص، وحوادثٍ يُفضّل عدم نشر بعضها رغم وجود ندوبٍ واضحةٍ تُثبت ذلك.

سيصافحك بيده اليمنى التي فقدت أصابعها، والأصابع المتبقية مشوهة بسبب لدغة ثعبان البحر الذي كان يتغذى عليه.

كان أسطورة الغوص ستيف كليم من كيز هو من أشرف على سليت. يقول: "كان كليم عازف مزمار بينيكامب بارك"، ويضيف: "أصبحنا أصدقاء. كان كليم يُطعم الكائنات. أخبرني أنه لا يغوص في الشتاء. كان عمره 66 عامًا، فتولىتُ المهمة."

جذبت "معروضات المخلوقات" لسليت غواصين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف عالم المحيط قبالة جزر كيز معه. كانت هناك لحظات جريئة عندما كان يضع سمكة سردين في فمه قربانًا لأسماك الباراكودا. كانت ثعابين الموراي التي كان يطعمها يدويًا تلتف حوله وبين غواصيه، وتلتهم نفسها بأطعمة السمك اللذيذة.

تبعت أسراب الأسماك سليت تحت الماء، تنتظر المساعدات. كانت تلك هي الأوقات التي يُعلّم فيها الغواصون أنه حتى الكائنات البحرية الشرسة يمكن ترويضها بالطعام والتفاهم السلمي، رغم الخطر الدائم.

حدث خطأ عندما دخل ثعبان موراي في دلو تغذية سليت. دون أن يدري، مد يده ليلتقط سمكة، فظنّ السمك أصابعه طائر باليهو.

وعلى الرغم من مخالفته للقاعدة التي يتم تدريسها في كل فصل غوص وهي "انظر ولكن لا تلمس"، فقد نجح سبنسر سليت في البقاء وساعد آلاف الغواصين على فهم الحياة في المحيط بشكل أفضل.

كان هناك وقت حيث كان إطعام الأسماك أمرًا غير مثير للجدل

الصواعق

ضربت صاعقة قرب متجر سليت للغوص. هطلت أمطار غزيرة، وغمرت المياه الطرق. كان بوتش هندريكس، رئيس شركة أنظمة إنقاذ الحياة، يغوص. كانت أحوال المحيط هائجة، وصدرت تحذيرات بشأن القوارب الصغيرة.

كان لدى سليت قارب الغوص الخاص به القارة المفقودة كان الكابتن ديلون على أهبة الاستعداد. اتصل هندريكس ليسأل إن كان بالإمكان تأجيل غوصات الصباح إلى ما بعد الظهر. لا مشكلة. أتاح ذلك لسليت فرصة التفاعل مع طالب الغوص الشاب ومدربه، ولسرد القصص.

"إن ارك الملكي قال لهم: "كانت حاملة الطائرات الرئيسية لبريطانيا. كانت الظروف أسوأ من اليوم. تلقيت اتصالاً من السفينة، وسُئلت إن كنت سأصطحب غواصين من البحرية الملكية إلى..." شبيجل جروف حطام سفينة.

أخبرتهم أن البحر هائج، ارتفاع الأمواج من 8 إلى 10 أقدام. قالوا إنها فرصتهم الوحيدة، وكان لديهم معداتهم الخاصة. وافقت. وصلوا، عشرة منهم. أخبرتهم أن البحر سيكون هائجًا. صعدوا على متن القارب وخزنوا خزانات الوقود المزدوجة ومعداتهم. كان البحر هائجًا - أمواج بارتفاع 10 أقدام. كان المحيط هائجًا لدرجة أنني عندما اقتربنا من الموقع، اضطررتُ للانطلاق بسرعة بطيئة.

جلس سليت على كرسيه الدوار في حجرة مكتبه، وقدميه مرتكزة على الحائط، وعيناه الزرقاوان كانتا شقيتان بينما كان يروي للغواصين الشباب القصة.

قلت لهم: استعدوا، لن أربط بكرة ربط. خمسة في كل مرة، اقفزوا وانزلوا. عندما تصلون، ابحثوا عن أي كرة ربط وسألتقطكم.

صعدوا، وعادوا إلى القارب، وقالوا إنها أفضل غوصة خاضوها على الإطلاق. كنتُ أغرق في البرق. يا إلهي، كان البرق حادًا، يهبط. شعرتُ بثقل على القارب. نظرتُ إلى الصاري، فرأيتُ هالة زرقاء حوله - ماذا يُسمّون ذلك، نار القديس إلمو؟

طلبت من الجميع عدم لمس أي شيء معدني. شعرت بصدمة عندما أمسكت بالمقود.

جرس بيب

حجر أردوازي يحمل جرس سفينة جورج إم بيب

جرس السفينة من قاطع خفر السواحل الأمريكي جورج م بيب يجلس في قاعة الكابتن سليت. عندما أُخرجت القاطعة من الخدمة وكان يجري تفكيكها قبل إغراقها مع سفينة شقيقة كشعاب مرجانية اصطناعية في جزر كيز، اشترى أحد معارف سليت الجرس.

في الواقع، هناك حكاية: "كان لدى إد أوديتس متجر تحف بحرية. عندما حصل على الجرس، أخبرني أنه لديه شيء لي، وسألني: هل ترغب في الحصول عليه؟ أجبته بنعم، وأعطاني هذا الجرس أصلاً من..." بيب".

يستطيع الغواصون على متن السفينة الغارقة أن يتذكروا الأيام التي خدمت فيها السفينة بكل فخر، وجرسها محفوظ الآن لدى أحد رواد الغوص الذي يواصل مشاركة تجربته التعليمية في جزر فلوريدا كيز.

لا يزال سكيب داوسون يمارس الغوص باستخدام مجموعة Sea Hunt المزدوجة الأصلية من لويد بريدجز

مطاردة البحر تم بث المسلسل بين عامي 1958 و1961. يمتلك الكابتن سكيب داوسون، فني إصلاح المسلسل، خزانات الوقود المزدوجة الأصلية الخاصة بلويد بريدجز، والتي استُخدمت في المسلسل، ويغوص بها - أسطورة حية أخرى تتمتع بنوع من الخبرة في المحيطات وتحتها والتي اكتسبت احترامًا وإعجابًا عالميًا.

مغامرات الغوص مع الكابتن سليت يقع على الطريق السريع 1، تافيرنييه عند علامة الميل 90.7 بجانب المحيط.

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