هال واتس: رحيل السيد سكوبا

رحل عملاق أمريكي آخر في رياضة الغوص المتطرفة: هال واتس توفي عن عمر يناهز 88 عامًا في أوكالا بولاية فلوريدا في السابع من ديسمبر. كان قد اعتزل الغوص بعد سلسلة من ثماني سكتات دماغية على مدار السنوات الأخيرة.

لقد صنع واتس اسمه من خلال الغوص العميق في الهواء، على الرغم من أنه عندما بدأ ممارسة هذه الرياضة في أوائل الستينيات من القرن العشرين لم يكن هناك خيار أمام الغواصين الترفيهيين الراغبين في الغوص عميقًا سوى القيام بذلك في الهواء وتعلم كيفية إدارة العملية بأمان قدر الإمكان.

ولتحقيق هذه الغاية، ارتبط واتس، الذي أصبح معروفًا باسم "السيد سكوبا"، أيضًا بصياغة المثل الأكثر شهرة في هذه الرياضة: "خطط لغوصتك – اغوص وفقًا لخطتك".

ويقول إن هذا كان مقتبسًا ببساطة من الشعار الذي سمعه عندما كان طيارًا خاصًا شابًا: "خطط لرحلتك – طر حسب خطتك"عندما بدأ الغوص كان من الطبيعي أن ينزل الغواصون إلى الماء دون تبادل أي كلمات حول ما ينوون القيام به أثناء وجودهم تحت الماء، كما قال ذات مرة.

إعلان صغير، خطوة كبيرة

وُلِد واتس في العاشر من يونيو عام 10 واكتشف رياضة الغوص بعد عشرين عامًا أثناء عمله للحصول على درجة الماجستير في كلية جون مارشال للقانون في أتلانتا بولاية جورجيا. ولم يتابع تلك الغطسة إلا بعد ست سنوات، عندما انتقل إلى أورلاندو بولاية فلوريدا. وعندما لاحظ إعلانًا صغيرًا عن معدات غوص مستعملة في إحدى الصحف عام 1935، قرر شراءها على سبيل النزوة.

اقترح البائع أن يقرأ واتس دليل الغوص للبحرية الأمريكية قبل أن يلتقيه في مسبح الفندق لاستعراض عملي للمعدات. كانت أول غوصة له في المياه المفتوحة باستخدام المعدات على عمق حوالي 15 مترًا في 22 فبراير 1962 في كريستال ريفر، حيث أفاد أنه شعر بالخوف من خروف البحر، ولكن بحلول ذلك الوقت كان مدمنًا على هذه الرياضة الجديدة.

وفي وقت لاحق من نفس العام، أسس متجره Florida Diver's Supply (FDS)، حيث بدأ السلامه اولا غواصو الكهوف، ومنذ عام 1963، تم إصدار أول بطاقات اعتماد غواصي الكهوف FDS.

في العام الذي أسس فيه المدرسة عُرض عليه أيضًا منصب السلامه اولا المخرج وأول مغامر في المياه المفتوحة معلم للجمعية الوطنية لمدارس الغوص الجلدي (NASDS) من قبل مؤسسها جون غافني، ليصبح المدرب الوحيد للغواصين في الكهوف في NASDS.

في ديسمبر/كانون الأول، قام واتس بما قال إنه أول غوص عميق له، حتى عمق 75 مترًا. وعلى مدار السنوات التالية، قام نادي الغوص المتخصص الذي يرأسه، Forty Fathom Scubapros، بالعديد من الغطسات إلى هذا العمق وما بعده على الهواء في فلوريدا.

في عام 1967، سجل واتس رقمًا قياسيًا عالميًا رسميًا للغوص العميق في الهواء بعد الوصول إلى عمق 119 مترًا، وفي عام 1970 سجل رقمًا قياسيًا لعمق الكهف بلغ 127 مترًا. وفي ذلك العام، نشر أيضًا أول بحث عن العمق العميق في الكهف. معلم دليل للغوص العميق على مدى ممتد، وتكليف نيد دي لوتش بإنتاج الفيلم الغوص العميق في واكيولا سبرينغز.

وقد واصل تدريب ستة غواصين آخرين حققوا أرقامًا قياسية عالمية في الغوص العميق، بما في ذلك ابنته سكارليت، التي سجلت رقمًا قياسيًا للنساء بلغ 129 مترًا في عام 1999. وفي ذلك العام، سجل الغواص البريطاني مارك أندروز أيضًا الرقم القياسي للرجال البالغ 158 مترًا تحت إشراف واتس. وكان يفخر بأنه حتى تاريخ 9/9/99 أرشد 55 غواصًا للوصول إلى أعماق تتراوح بين 100 متر و127 مترًا في الهواء دون وقوع أي حوادث.

إلى الحفلة مبكرا

كان واتس أحد المؤسسين المشاركين مع توم ماونت وستة آخرين للجمعية الوطنية للغوص في الكهوف (NACD) ومقرها فلوريدا في عام 1969.

لقد تطور ما بدأ كشركة Florida Divers Supply في ذلك العام إلى مدارس Florida State Skindiving Schools (FSSS)، التي تضم أربعة مواقع في فلوريدا وقاعدة في منطقة البحر الكاريبي في سانت لوسيا. كانت مدارس Florida State Skindiving Schools تصدر بطاقات اعتماد غواصي الكهوف منذ عام 1970.

هال واتس في المكتب

في عام 1988 تم تغيير اسمها إلى رابطة الغوص الاحترافية (PSA) وفي عام 1995 أصبحت دولية باسم PSAI، وهي وكالة يمكنها أن تدعي أنها نشأت قبل ثلاثة عقود تقريبًا من أي وكالة أخرى قدمت شهادات للغواصين. معلم المستويات في كل من الرياضة الترفيهية والغوص التقني.

كنطاق ممتد معلم مدرب لوكالات PSAI وIANTD وNASE وNAUI وPDIC وTDI، كان واتس مؤهلاً لتدريس الهواء العميق، والنيتروكس، والنيتروكس الممتد المدى، والتريميكس، وأجهزة إعادة التنفس، وقناع الوجه الكامل، drysuit، الكهف، الكهف، DPV واختراق الحطام. كان معلم مُقيِّم/مصدِّق لـ NASE وPDIC وSSI، ومدرب غواصين رئيسيين PADI ومدرب على أجهزة إعادة التنفس للعديد من ماركات CCR.

كما يُنسب إلى واتس أيضًا فكرة الأخطبوط منظم، والذي قام بتطويره مع Scubapro وSportsways.

حطام النجوم

في عام 1990، كان واتس أحد أوائل الغواصين الترفيهيين الذين غاصوا في الغواصة الحربية المدرعة الشهيرة التي تعود إلى الحرب الأهلية. شاشة عرض قبالة ساحل ولاية كارولينا الشمالية مع جاري جنتيل وبيلي دينز وستيف بيليندا، وغاص أيضًا على عمق 75 مترًا أندريا دوريا خصم نيويورك.

حطام السفن اليابانية في بحيرة تروك و وسيتانيا أكملت سفينة الركاب في أيرلندا - على عكس النصيحة، درب مالكها جريج بيميس على القيام بغوص ناجح على عمق 90 مترًا على الحطام - قائمة حطام السفن المفضلة لديه.

كان واتس حائزًا على جائزة SSI Platinum Pro Award بعد أن أجرى أكثر من 10,000 غطسة عندما تقاعد من الغوص، محتفظًا بحصته في PSAI. غواص أمضى مدير التحرير مارك إيفانز ما يقول إنه أسبوع ترفيهي على متن السفينة اكوا كات العيش على متن سفينة في جزر الباهاما في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع الغواص الشهير وزوجته جان.

"كان هال واتس أسطورة حقيقية في دوائر الغوص التقني، حيث يحمل عددًا من الأرقام القياسية في موسوعة غينيس للغوص العميق، ولكنه كان أيضًا رجلًا نبيلًا حقيقيًا وكان من دواعي سروري أن أكون بالقرب منه"، كما يقول.

"أتذكر بحنين عودتي من الغطس بعد الظهر في اكوا كات "لاكتشاف هال وجان وهما مسترخيان في الأرجوحة على سطح التشمس الخلفي، وفي أغلب الأحيان مع طبق فارغ مغطى بفتات البسكويت. أطلقنا عليه لقب ""وحش البسكويت"" في تلك الرحلة بسبب شغفه بالحلويات اللذيذة!""

ويترك هال واتس خلفه زوجته الخامسة جان، التي تزوجها لمدة 22 عامًا، وابنتيه كيرستن ستانفورد وسكارليت واتس، وحفيده ريان ستانفورد وحفيده وايت.

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