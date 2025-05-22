GoPros في كل مكان أذهب إليه

إكرم بارماكسيز مصورٌ متخصصٌ في تصوير أسماك القرش تحت الماء، ولكن في حين كان يستمتع بسلام العالم تحت الأمواج، إلا أنه قلقٌ من أن سهولة الوصول إلى كاميرات عالية الجودة تُحوّل هذا العالم إلى منجمٍ للمحتوى. هل خرج المارد من الصندوق بالفعل؟ ماذا... لصحتك! يفكر؟

قبل أن أدخل عالم الغوص، كان المحيط يبدو لي كوكبًا بعيدًا. في طفولتي، كان عالم ما تحت الماء مثيرًا للإعجاب من بعيد، من خلال الأفلام الوثائقية التلفزيونية. جميل، غامض، ومخيف بعض الشيء.

لم أنشأ بالقرب منه، ولم أكن سباحًا بطبعي، لكن شيئًا ما يتعلق بالصمت في الأسفل، وانعدام الوزن، والعالم المختبئ أسفل الأمواج مباشرة - كان يجذبني.

لم تكن حدائق المرجان الزرقاء اللامتناهية وأسراب الأسماك التي تدور كالعواصف الفضية هي عوامل الجذب الوحيدة بالنسبة لي. فقد انجذبتُ لأسماك القرش منذ صغري. ليس من منظور البحث عن الإثارة، الفك المفترس- بطريقة مستوحاة، ولكن شيئا أعمق.

في حين كان الأطفال الآخرون يخشون الأفلام أو صور صفوف الأسنان الحادة، كنت أنا من يتصفح الموسوعات، ويرسم أسماك القرش على هوامش دفاتر المدرسة، ويتوسل للسماح له بمشاهدة الأفلام الوثائقية عن أسماك القرش على شاشة التلفزيون.

كان هناك شيءٌ ما فيهم: أقوياء، قدماء، وسوء فهم. لم يكونوا مجرد حيوانات مفترسة بالنسبة لي، بل رموزًا لعالمٍ بريٍّ نجا لملايين السنين. لم أعتبرهم وحوشًا، بل رأيتُ فيهم غموضًا.

أتذكر مشاهدتي مشهدًا في فيلم وثائقي عن الطبيعة في تسعينيات القرن الماضي، حيث كان الغواصون محاطين بأسماك القرش. كان الماء ساكنًا، وكانت أسماك القرش تنزلق حولهم كالأشباح. لا بد أنني أعدت تلك الصور عشرات المرات. أردت أن أكون هناك، هكذا فكرت. أردت أن أفهمهم، لا أن أخاف منهم.

مجرد الغوص

في البداية، أردتُ الغوص فحسب. فالمحيط عالمٌ لا يختبره معظم الناس حقًا. يرون السطح - الأمواج، الانعكاسات، الألوان - لكنهم لا يسمعون الصمت في الأسفل، أو يشهدون تفاصيل الحياة الصغيرة على الشعاب المرجانية: سمكة المهرج تدافع عن موطنها، سلحفاة تنزلق عبر شعاع من ضوء الشمس، وسمكة قرش شعاب تشقّ طريقها عبر الزرقة كعلامة استفهام.

سمكة المهرج تدافع عن منزلها

كانت نقطة البداية هي الشعور بقرب الماء مني، وأن أطفو بانعدام الوزن بين تلك المخلوقات التي لم أرها إلا في الكتب والشاشات. لكن بين هبوطي الأول والمئة، أدركت أن رؤيته لم تكن كافية. أردتُ أن أتخيله.

لم أخطط لأصبح مصورًا تحت الماء. لم أحمل الكاميرا لأبدع أعمالًا فنية، على الأقل في البداية، بل لأتذكر.

ثم أصبحت وسيلةً للترجمة: أن ألتقط لحظاتٍ هشةً جدًا، عابرةً جدًا، وأجمّدها لفترةٍ كافيةٍ ليرى الآخرون ما رأيتُه. دهشةٌ، سكونٌ، حياة.

التصوير تحت الماء لم يكن الأمر يتعلق باللقطة المثالية، بل أصبح وسيلةً للتعبير عن الرهبة - وسيلةً لاستعادة جزءٍ من الصمت والغموض ليراه الآخرون. كانت كل صورة بمثابة حوار: ليس مجرد "انظروا إلى ما رأيتُه"، بل "انظروا إلى ما نُخاطر بفقدانه".

البلوز السريالي

لقد مر أكثر من 18 عامًا منذ أن بدأت العمل كـ التصوير تحت الماء فنان. ما بدأ كمحاولة لالتقاط زرقة البحر السريالية، سرعان ما تحول إلى هوس بأسماك القرش. شغف بسيط سرعان ما تحول إلى غاية.

وفي مكان ما أثناء هذه العملية، أدركت أنني لم أصبح غواصًا يحمل كاميرا، بل راويًا للقصص، راويًا يعمل بالصدفة باللون الأزرق.

كان هناك وقتٌ كنتُ أبحث فيه عن الصمت، لكن مع مرور السنين، تغير شيءٌ ما. بدأ ذلك التفاعل المتواصل مع الحياة البحرية يتلاشى، وأصبح من الصعب العثور عليه أكثر فأكثر.

إن نوع السكون الذي كان يحيط بي ذات يوم وأنا معلق بين الماء وانعدام الوزن يتأثر الآن بشيء مفرط: الاستخدام المستمر لكاميرات GoPro، والتوهج الأحمر لأضواء التسجيل، والتدافع من أجل "لقطة واحدة أخرى فقط".

توجد كاميرات الفيديو هذه في كل مكان أذهب إليه حول العالم - على العصي، والأضواء الوامضة، والأشخاص الذين يتحركون ليس لمشاهدة الشعاب المرجانية، ولكن لالتقاطها.

لم يمض وقت طويل قبل أن يصبح إحضار الكاميرا أثناء الغوص خيارًا - وهو شيء مخصص لأولئك الذين لديهم السلامه اولا، صبرًا أو غاية. الآن، أصبح الأمر متوقعًا تقريبًا. كاميرا GoPro مثبتة على كل قناعحزام، ومنفذ قبة في كل يد، وأضواء تومض بينما ينطلق المصورون تحت الماء. أحيانًا، يبدو الأمر كما لو أن كاميرات الحركة أكثر من الأسماك تحت الماء.

أصبح الغوص أقل تركيزًا على الغوص وأكثر تركيزًا على المحتوى. أينما نظرت، أرى كاميرا أخرى مثبتة على عصا، وغواصًا آخر يركز على اللقطات أكثر من اللحظة. وكأن الشعاب المرجانية تحولت إلى موقع تصوير، حيث كل سلحفاة نجمة، وكل سمكة قرش لقطة عابرة، وكل رأس مرجاني خلفية.

القناع لأسفل والكاميرا خارج

في غطساتي الأولى، حتى قبل أن أمتلك كاميرا، كان كل شيء يبدو مقدسًا. هدوء، بدون فلترة. لم أكن أفكر في الزوايا أو اللقطات، كنت فقط منفتح الذهن، أسبح في عالم لا يكترث إن كنت أشاهد.

الآن؟ لقد كنت في غوصات حيث بالكاد يقوم الناس بإجراء اتصال بصري مع المحيط. ماسك إلى الأسفل، الكاميرا خارجة، مطاردة المقاطع مثل المؤثرين تحت الماء.

أبحث عن لقطة المال

شاهدتُ غواصين يشقّون طريقهم نحو فرس البحر، أو يتجمّعون في محطة تنظيف، أو يطفون على بُعد بوصات فوق الشعاب المرجانية لمجرد التقاط "اللقطة الحاسمة"، بينما تحبس الشعاب المرجانية أنفاسها وتتناثر الأسماك. بينما كانت كاميرا GoPro في السابق أداة، أصبحت الآن بمثابة رد فعل لا إرادي.

أنا لستُ ضدّ الكاميرا - كيف لي أن أكون كذلك وأنا أحمل كاميرا احترافية كاملة الإطار؟ - لكن كلما غصتُ أكثر، ازداد شوقي لتلك اللحظات الهادئة غير المُسجّلة، تلك التي لن يراها أحدٌ أبدًا. تلك التي لا تحتاج إلى تعديل أو نشر أو موافقة، بل إلى ذكرى فقط.

عندما تنتشر الكاميرات في كل مكان، يندر الحضور. أصبحت الغطسات الجماعية أشبه بمواقع تصوير عائمة. لقد خضتُ غطساتٍ تهافت فيها الغواصون على نطاطيات البحر دون أن يلتفتوا، مطاردين السلاحف، ومحلقين على بُعد بوصات من سمكة الأسد فقط لالتقاط الصورة المثالية.

أُدرك جاذبية ورغبة التقاط تلك اللحظة المثالية - السلحفاة وهي تنزلق بين أشعة الشمس، وسمكة القرش وهي تسبح من الأعماق - قوية. هذه ذكريات نرغب في الاحتفاظ بها، ومشاركتها، وإثبات أننا كنا هناك.

لقد مررتُ بلحظاتٍ بدا فيها الإطار المثالي وكأنه يحمل كل الدهشة التي أشعر بها. ولكن في مرحلةٍ ما، أشعر وكأن الكثيرين منا توقفوا عن الغوص وبدأوا بإنتاج المحتوى.

المطاردة

الآن أتساءل عما نخسره في هذه العملية. ما يقلقني ليس الكاميرات بقدر ما هو الإلحاح. المطاردة. كيف تسحبنا من الحضور. كيف تحوّل لقاءً هادئًا مع سمكة قرش إلى حدثٍ مُدبّر. كيف تُمزّق حميمية الغوص - كيف نتنافس على الزوايا بدلًا من مشاركة الرهبة.

كان مرشدو الغوص في يوم من الأيام يقودوننا ببساطة إلى الطريق، مشيرين إلى الأشياء المخفية التي قد نفتقدها: سمكة العقرب المتخفية في المرجان، والروبيان المنظف الذي يرقص في شقائق النعمان البحرية، والنبض البطيء لخيار البحر تحت أقدامنا. أغراضلقد كانوا رواة للقصص، وليسوا مجرد قادة، بل كانوا أيضًا مترجمين للشعاب المرجانية.

لكن في الآونة الأخيرة، أصبحت أيديهم مشغولة - ليس بالألواح أو مؤشرات الشعاب المرجانية، بل بكاميرات GoPro. على العصي، مع الأضواء، وفي فتحات القبة. لم يعد من الغريب الآن رؤية مرشد يصور كل لحظة، ويعيد الكاميرا نحو المجموعة لالتقاط صور سيلفي تحت الماء، أو يطارد سلحفاة لالتقاط اللقطة المثالية لمنشور المتجر على إنستغرام.

المحتوى هو العملة

أحيانًا أُقدّر ذلك. تُعتبر اللقطات تذكارًا جميلًا، وهم يعرفون زوايا التصوير جيدًا. لقد وُضِعتُ في لقطات مُعدّلة ببراعة، وأعترف أنه من الرائع أن أرى نفسي أسبح في البحر، مُحاطًا بالشعاب المرجانية وأشعة الشمس، كما لو كنتُ في فيلم عن الطبيعة.

لكن جزءًا آخر مني يفتقد الوتيرة القديمة. الهدوء، والاهتمام الشخصي. الآن، غالبًا ما يكون الدليل مصورًا للكاميرا أكثر منه عالمًا للطبيعة. أحيانًا، يكونون متقدمين بكاميرا GoPro بينما المجموعة تتباعد. وأحيانًا، يصورون بدلًا من الإشارة إلى ذلك المخلوق النادر الذي سبحت بجانبه مباشرةً.

ليس ذنبهم، بل ثقافتنا التي بنيناها. المحتوى أصبح عملة رائجة الآن. المتاجر تريد الترويج. الغواصون يريدون تذكارات. والمرشدون السياحيون، العالقون بين السلامة ورواية القصص ووسائل التواصل الاجتماعي، يحاولون القيام بكل ذلك.

مواجهة رأس المطرقة

أتذكر موقفًا غريبًا للغاية في جزر المالديف عندما صادفنا مجموعة كبيرة من أسماك القرش المطرقة، العشرات منها.

يتحركون في تشكيل بطيء، وأجسادهم تشق الماء مثل الآثار القديمة، ورؤوسهم تتحرك يمينًا ويسارًا كما لو كانوا يبحثون عن أكثر من مجرد فريسة - ربما يبحثون عن السلام.

خمن ماذا؟ لم يستطع مرشدا غوص، اللذان كان من المفترض أن يقفا ساكنين، إلا أنهما اندفعا نحو المدرسة بركلاتهما، وهما يحملان كاميرات GoPro في أيديهما. بقوة. بلهفة. وبسرعة كبيرة. ثم، في لحظة، اختفت أسماك القرش.

بلمحة من ذيولهم، اختفوا في السماء الزرقاء كما لو لم يكونوا هناك قط. عاد المرشدون إلى المجموعة بخجل، والكاميرا لا تزال تسجل، لكنها فارغة.

عند عودتي إلى القارب، اقتربت منهم ونقلت كلماتهم: "اللقاءات الأكثر لا تُنسى هي تلك التي تبقى فيها ساكنًا - وتترك المحيط يأتي إليك".

دع المحيط يأتي إليك

هناك حقائق مهمة أخرى يجب مراعاتها. الإفراط في استخدام كاميرات الفيديو تحت الماء قد يُؤدي إلى عواقب بيئية وأخلاقية وعملية مختلفة.

يمكن أن يُعكّر صفو الحياة البحرية ويُلحق أضرارًا مادية بالموائل - فقد يلمس الغواصون المزودون بكاميرات أو يركلون عن طريق الخطأ الشعاب المرجانية الهشة وبطيئة النمو. قد تعتاد بعض الأنواع على وجود البشر، مما يجعلها أكثر عرضة للحيوانات المفترسة أو الصيد الجائر.

وشعبية التصوير تحت الماء يمكن أن تصبح المواقع مكتظة، مما يؤدي إلى تدهور النظام البيئي وانخفاض جودة تجارب الزوار.

نوع من السحر

تحت الماء، هناك سحرٌ لا يُترجم إلى فيديو - لحظاتٌ لا تُؤدّي أمام الكاميرا. لحظاتٌ لا تُؤدّي إلا إلى... .وأتمنى أن لا ننسى أن ليس كل شيء يحتاج إلى تسجيل.

بعض الأشياء نشعر بها بشكل أفضل في اللحظة، في الصمت، بصحبة الشعاب المرجانية التي كانت تحكي القصص قبل وقت طويل من الضغط على زر "التسجيل".

هذه الأيام، أتردد. أترك المصورين يتقدمون أمامي. أشاهد الشعاب المرجانية خلفهم تستقر مجددًا. أستمع إلى الصمت يعود.

لأن الغوص بالنسبة لي لم يكن يومًا ما أحمله معي إلى المنزل، بل ما أتركه ورائي - ضجيج، اندفاع، غرور - وما أحمله في ذاكرتي وحدها. المحيط ليس خلفيةً للمحتوى، بل عالمٌ حيّ ينبض بالحياة. وأحيانًا، أعتقد أنه لا يستحق لقطاتنا، بل اهتمامنا الكامل.

يمكن العثور على أعمال أكرم بارماكسيس على موقعه على الانترنت وعلى انستجرام @اكرمكبي، والمقالات على Divernet تشمل الغوص منفردًا مع أسماك القرش في تايجر هاربور و أسماك القرش المارقة؟ ماذا يحدث حقًا في البحر الأحمر؟