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اذهب للغوص بين حطام السفن – دون أن تبتل حتى!

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حطام الغوص

بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من مكبرات الصوت عالية الجودة، بما في ذلك ستيف Backshallجيل هاينرثريتشارد هاريسليز باركنسون و  بيت ميسليأطلقت حملة اذهب لعرض الغوص ANZ سيكون أيضًا في شهر سبتمبر موطنًا لمجموعة من العناصر التفاعلية - بما في ذلك فرصتك للقيام بالغوص في حطام السفينة لمسافة 70 مترًا بفضل عجائب الواقع الافتراضي.

انضم إلى خبير المسح التصويري ثلاثي الأبعاد وتقنية GUE معلم مدرب جون كيندال للاستمتاع بهذه التجربة الغامرة تمامًا - ارتد سماعة الرأس واستخدم عناصر التحكم، ثم انطلق في استكشاف واقعي مذهل لبقايا حطام سفينة قديمة بكل مجدها.

حطام الغوص
مقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف روس كيمب يجرب الغوص في حطام السفن باستخدام الواقع الافتراضي بنفسه

حققت تجربة الغوص في حطام الواقع الافتراضي نجاحًا ساحقًا في معرض GO Diving Show في المملكة المتحدة، والآن يقدم جون هذه التجربة المذهلة إلى حدث سيدني الافتتاحي. سواء كنت صغيرًا أو كبيرًا، غواصًا أو غير غواص، فهذا هو "الغوص" المثالي بالنسبة لك!

حطام الغوص
الحطام واقعي بشكل مذهل

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 28-29 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، ومسرح أستراليا/نيوزيلندا، ومسرح الإلهام، ومسرح التكنولوجيا - الذي سيستضيف عشرات المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، بدءًا من تجارب الغوص في الواقع الافتراضي وتجارب الغوص وحمام سباحة توضيحي وحوريات البحر وغير ذلك الكثير.

حطام الغوص
اذهب للغوص بين حطام السفن - دون أن تبتل! 4

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

واستقطب معرض GO Diving Show UK 2024، الذي دخل الآن عامه الخامس، أكثر من 10,000 مشارك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وامتد على مساحة 10,000 متر مربع من مساحة العرض، وتطمح النسخة الأسترالية والنيوزيلندية إلى الوصول إلى هذا المستوى في السنوات المقبلة.

الدخول إلى معرض GO Diving Show الافتتاحي ANZ مجاني تمامًا – قم بالتسجيل هنا للحصول على التذاكر الخاصة بك لما هو بلا شك حدث الغوص لعام 2024 في أستراليا. يوجد الكثير من مواقف السيارات في الموقع ويسهل الوصول إلى المكان بفضل الكثير من خيارات النقل، لذا قم بتدوين التواريخ في يومياتك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع ملحمية تحتفل بجميع أشكال الغوص.

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@ValTaylor7 #askMark مرحبًا مارك، أنا غواص معتمد حديثًا وقمت بعشر غطسات (جميعها بمعدات مستأجرة) وفي غطستين انغلق فكي. يحدث هذا أيضًا في بعض الأحيان عند الغطس لفترة طويلة، لذا أتساءل ما إذا كان هذا بسبب وزن المرحلة الثانية أو قطعة الفم غير المريحة. إذا كانت قطعة الفم جيدة وتناسبني جيدًا (هل لديك أي توصيات؟) فهل تقوم مراكز الغوص بشكل عام بتبديلها عند استئجار المعدات؟ شكرًا على أي نصيحة فال #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل. 10:2 المقدمة 00:00 السؤال 00:50 الإجابة

@فال تايلور7
#askMark مرحبًا مارك، أنا غواص معتمد حديثًا وقمت بعشر غطسات (جميعها بمعدات مستأجرة) وفي غطستين انغلق فكي. يحدث هذا أيضًا في بعض الأحيان عند الغطس لفترة طويلة، لذا أتساءل عما إذا كان هذا بسبب وزن المرحلة الثانية أو قطعة الفم غير المريحة. إذا كانت قطعة الفم جيدة وحصلت على واحدة تناسبني جيدًا (هل لديك أي توصيات؟) فهل تقوم مراكز الغوص عمومًا بتبديلها عند استئجار المعدات؟ شكرًا على أي نصيحة
فال
#الغوص #الغوص #الغوص
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الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
00:50 سؤال
01:19 الإجابة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4zREM4MEQ5NkI0RDExOEYy

كيف أمنع إجهاد الفك؟ #askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark عند الغوص بجهاز إرسال AI وSPG، مع استخدام جهاز إرسال AI لمنفذ HP فوق كتفك الأيسر بحيث يكون على نفس جانب جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك، كيف تقوم بتوجيه الخرطوم لجهاز SPG؟ هل هناك مشكلة في أن خرطوم SPG قادم من منفذ HP الأيمن ولكنه لا يزال بحاجة إلى وضعه على حلقة D على الفخذ الأيسر؟ أم هل توصي بوضع جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك على اليد اليمنى؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@lyudmilbozadzhiev5169
#askmark عند الغوص بجهاز إرسال AI وجهاز SPG، مع استخدام جهاز إرسال AI لمنفذ HP فوق كتفك الأيسر بحيث يكون على نفس جانب جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك، كيف تقوم بتوجيه الخرطوم لجهاز SPG؟ هل هناك مشكلة في أن خرطوم SPG قادم من منفذ HP الأيمن ولكن لا يزال يتعين وضعه على حلقة D على الفخذ الأيسر؟ أم هل تنصح بوضع جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك على اليد اليمنى؟
#الغوص #الغوص #الغوص
روابط

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41RTFEM0JFNjc4MDNBMzA5

هل يمكنني تركيب جهاز إرسال على الجانب البعيد من جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بي؟ #AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، تبرع جيمس بوند بإصدار محدود من الدراجات النارية إلى مؤسسة إنقاذ البحار الملكية الوطنية (RNLI)، ويطلب نادي الغوص البريطاني من الغواصين الاستعداد لتنظيف محيطاتنا في سبتمبر. وعلى ما يبدو، نحن جميعًا من محبي الرياضات الخطرة، حيث احتلت رياضة الغوص المرتبة الأولى في استطلاع للرأي حول الرياضات الخطرة التي يرغب الناس في تجربتها، ولكنهم لا يعتقدون أنهم سيحظون بفرصة تجربتها أبدًا. https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/ https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، نصائح وإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، تبرع جيمس بوند بدراجات نارية محدودة الإصدار إلى مؤسسة إنقاذ الحياة الملكية الوطنية، ويطلب نادي الغوص البريطاني من الغواصين الاستعداد لتنظيف محيطاتنا في سبتمبر. ومن الواضح أننا جميعًا من محبي الرياضات الخطرة، حيث احتل الغوص المرتبة الأولى في استطلاع للرأي يصنف الرياضات الخطرة التي يرغب الناس في تجربتها، لكنهم لا يعتقدون أنهم سيحظون بفرصة تجربتها أبدًا.


https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/
https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/
https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/
https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/


https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11
https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/
https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black


كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
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مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GNEUwNzhEMDZFMDNDQTM1

الغوص هو الرياضة رقم 1 في قائمة الرياضات الخطرة #غوص #أخبار #بودكاست

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