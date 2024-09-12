اذهب للغوص بين حطام السفن – دون أن تبتل حتى!

بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من مكبرات الصوت عالية الجودة، بما في ذلك ستيف Backshall, جيل هاينرث, ريتشارد هاريس, ليز باركنسون و بيت ميسليأطلقت حملة اذهب لعرض الغوص ANZ سيكون أيضًا في شهر سبتمبر موطنًا لمجموعة من العناصر التفاعلية - بما في ذلك فرصتك للقيام بالغوص في حطام السفينة لمسافة 70 مترًا بفضل عجائب الواقع الافتراضي.

انضم إلى خبير المسح التصويري ثلاثي الأبعاد وتقنية GUE معلم مدرب جون كيندال للاستمتاع بهذه التجربة الغامرة تمامًا - ارتد سماعة الرأس واستخدم عناصر التحكم، ثم انطلق في استكشاف واقعي مذهل لبقايا حطام سفينة قديمة بكل مجدها.

مقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف روس كيمب يجرب الغوص في حطام السفن باستخدام الواقع الافتراضي بنفسه

حققت تجربة الغوص في حطام الواقع الافتراضي نجاحًا ساحقًا في معرض GO Diving Show في المملكة المتحدة، والآن يقدم جون هذه التجربة المذهلة إلى حدث سيدني الافتتاحي. سواء كنت صغيرًا أو كبيرًا، غواصًا أو غير غواص، فهذا هو "الغوص" المثالي بالنسبة لك!

الحطام واقعي بشكل مذهل

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 28-29 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، ومسرح أستراليا/نيوزيلندا، ومسرح الإلهام، ومسرح التكنولوجيا - الذي سيستضيف عشرات المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، بدءًا من تجارب الغوص في الواقع الافتراضي وتجارب الغوص وحمام سباحة توضيحي وحوريات البحر وغير ذلك الكثير.

اذهب للغوص بين حطام السفن - دون أن تبتل! 4

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

واستقطب معرض GO Diving Show UK 2024، الذي دخل الآن عامه الخامس، أكثر من 10,000 مشارك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وامتد على مساحة 10,000 متر مربع من مساحة العرض، وتطمح النسخة الأسترالية والنيوزيلندية إلى الوصول إلى هذا المستوى في السنوات المقبلة.

الدخول إلى معرض GO Diving Show الافتتاحي ANZ مجاني تمامًا – قم بالتسجيل هنا للحصول على التذاكر الخاصة بك لما هو بلا شك حدث الغوص لعام 2024 في أستراليا. يوجد الكثير من مواقف السيارات في الموقع ويسهل الوصول إلى المكان بفضل الكثير من خيارات النقل، لذا قم بتدوين التواريخ في يومياتك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع ملحمية تحتفل بجميع أشكال الغوص.