دليل الهدايا: 7 كتب جديدة للغواصين

الغواص والطباخ

بقلم لاس سبانج أولسن

كنت أقرأ الغواص والطباخ عندما اتصل بي صديق على الهاتف، وفي غضون لحظات قال: "أعتقد أنك قرأت الغواص والطباخلم يحدث لي هذا من قبل، وأعتقد أن هذا يعني أن هذا هو "كتاب اللحظة".

إذا لم تقرأ هذا المقال بعد، فقد تتذكر قصة الأخبار التي صدرت عام 2013 والتي ألهمتك في قراءتها، والتي تدور حول قاطرة نيجيرية غرقت بسرعة كبيرة في ظروف مريبة، مما أدى إلى احتجاز طاقمها المكون من 12 فردًا تحت سطح السفينة.

وعندما تم استدعاء فريق من الغواصين العاملين في المنطقة للقيام بما نادراً ما يُتوقع منهم القيام به - البحث داخل حطام على عمق 30 متراً لإزالة الجثث البشرية - صُدموا عندما وجدوا أحد أفراد الطاقم، وهو رئيس الطهاة، لا يزال على قيد الحياة بعد أكثر من يومين محاصراً في أقصى جزء من السفينة.

لا أقصد بذلك إفساد القصة، لأن هذا الكتاب يتتبع بالتفصيل ما حدث حتى هذه النقطة، والأهم من ذلك، ما حدث بعد ذلك. كما يحتوي الكتاب على بعض التقلبات في الأحداث والتي فاجأتني بالتأكيد.

المؤلف هو صانع أفلام، وهذا هو كتاب فيلمه الوثائقي عن قصة بقاء غير عادية تحت الماء، كاملة مع الصور الأصلية من الحدود الخانقة للهيكل.

لقد عرض القصة بشكل واضح للغاية، متخللًا أجزاء من التبادلات الأصلية بين الغواصين وسفينتهم المسيطرة وهاريسون الطباخ، وهذا النهج فعال للغاية.

جهود الانقاذ

إذا كان لدي انتقاد - وهو انتقاد بسيط للغاية - فهو أن المؤلف، على الرغم من وضوحه، يبدو حريصًا جدًا على التأكد من أن القارئ يحصل كل نقطة من النقاط. هذا التحديد يعني أن هناك قدرًا معينًا من التكرار يتسلل إلى النص.

ولكن هذا الشعور يتلاشى بعد النصف الأول من الكتاب. وعلى النقيض من ذلك، هناك حلقة لاحقة حيث كادت مهمة الإنقاذ أن تخرج عن مسارها عندما أغفل الغواصون اعتباراً رئيسياً. وقد تم حل هذا الموقف على حافة الهاوية بسرعة كبيرة وبشكل مفاجئ لدرجة أنني وجدت صعوبة في تصور كيف حدث ذلك ــ وما زلت أجد صعوبة في ذلك.

لا شيء من هذا يقلل من حقيقة أن هذه قراءة مثيرة وعاطفية، وقد جعلها أولسن سهلة - على الرغم من أنه، كما توضح الفصول الأخيرة، لم يكن من السهل عليه البحث والكتابة. هذه القصة المذهلة تستحق الوقت القصير نسبيًا الذي ستستغرقه لقراءتها.

المنشورات الغطس، رقم ISBN: 9781909455610

غلاف ورقي، 15×23 سم، 176 صفحة، 20 جنيهًا إسترلينيًا

مثلثات المرجان: التنوع البيولوجي والأغلبية الصغيرة

بقلم آلان جي باودرهام وسانسيا إيت فان دير ميج

من الصعب دائمًا تخمين الناشر الذي ستطرحه Dived Up في المرة القادمة، ولكن كما هو الحال الغواص والطباخ يشير ذلك إلى أن خياراتها لا تقل إثارة للاهتمام أبدًا.

قرأت السلف مثلثات المرجان، والتي كانت تسمى في قلب المثلث المرجانيعندما صدر في عام 2021، اعتقدت أنه كان اندماجًا ممتازًا بين النص الجذاب و التصوير تحت الماء.

يعتبر آلان باودرهام مصورًا ماكروًا جيدًا للغاية، وكان قد تعاون آنذاك، كما هو الحال الآن، مع عالمة الأحياء البحرية سانشيا فان دير ميج للوصول إلى أعماق "الأغلبية الصغيرة" من الأسماك الصغيرة واللافقاريات التي تشكل الجزء الأكبر من حياة الشعاب المرجانية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

لقد أثار الكتاب السابق إعجابي إلى حد كبير، وخاصة الطريقة التي التزم بها بوجهة نظر الغواص، لدرجة أننا نشرنا مقتطفًا من ست صفحات غواص مجلة لمشاركة الفرحة. مثلثات المرجان يتم إنتاجه بنفس شكل طاولة القهوة المربعة ويثبت أنه جيد بنفس القدر.

لقد قرأت ما يكفي من الكتب التي يختار فيها المصورون أفضل لقطاتهم ثم يتوصلون إلى بعض عناوين الفصول المضللة والنصوص المربكة لتبرير الاختيارات، لكن باودرهام وفان دير ميج كانا حريصين للغاية بحيث لم يقعا في هذا الفخ.

تم اختيار الصور وتجميعها لسبب وجيه - في هذه الحالة حسب أنواع الحيوانات - والكلمات، على الرغم من قلة عددها، هي عبارة عن قطع صغيرة من المعلومات تم اختيارها بعناية والتي تشير إلى الفكر الأصلي وتترك القارئ يعتقد أنها قد تستحق التذكر.

تميل صور باودرهام إلى الجانب المظلم - فهو من هؤلاء المصورين الذين يستطيعون مقاومة الرغبة في جعل صورهم بارزة - ولأنها تنزف إلى حافة الصفحات وتتداخل مع بعضها البعض فإن التأثير هو إغراق مجال رؤية القارئ، كما في الغوص، مما يجعل التجربة أكثر غامرة.

لا أستطيع أن أقول أفضل من أن أقول إن هذا الكتاب يستحق القراءة مرارًا وتكرارًا. وأظن أن معظم مراقبي الحياة البحرية سيستمتعون به، وخاصة المصورون تحت الماء.

المنشورات الغطس، رقم ISBN: 9781909455573

غلاف مقوى، 22 × 30 سم، 224 صفحة، 45 جنيهًا إسترلينيًا

52 مهمة: التصوير تحت الماء،

بقلم أليكس ماسترد

52 مهمة هي سلسلة كتب من Ammonite Press حول جوانب تصوير - في آخر مرة نظرت فيها كان هناك 14 عنوانًا، تتراوح موضوعاتها من الأبيض والأسود والطائرات بدون طيار إلى الشارع والإنستغرام تصوير.

الآن هناك مخصص التصوير تحت الماء طبعة من سلطة لا تقل شهرة عن سلطة أليكس موستارد من المملكة المتحدة، والذي لا داعي لتكرار مؤهلاته.

مثل العناوين الأخرى في السلسلة، التصوير تحت الماء يتكون البرنامج من مهام ورشة عمل أسبوعية مدتها عام واحد "مصممة لبناء المهارات الأساسية وتوسيع الآفاق وتحفيز الإبداع"، ناهيك عن إنتاج صور مذهلة.

تتراوح المهام من الحصول على لقطة مثالية فائقة الجودة للحياة على قاع البحر إلى الاستخدام الإبداعي للضوء المتاح للصور المزاجية لحطام السفن، وكل منها مصحوبة بنصائح قوية ولكنها ليست تقنية بشكل مفرط، مع مساحة للملاحظات.

تحتوي كل مهمة من المهام الـ 52 على مفتاح يوضح أنواع المهام المعنية، سواء كانت حيوانًا كبيرًا أو صديقًا أو تكوينًا أو الكمبيوتر، الأسماك، الإضاءة، الماكرو، المناظر الطبيعية، التقنية، الزاوية الواسعة أو الحطام. الكتاب مليء بلقطات الخردل الملهمة، ولوحات النصائح، ونوع الكتابة المباشرة التي تضمن وصول نصيحته. النهج البسيط يعمل على تركيز الانتباه على العناصر الرئيسية.

وتغطي بعض المهام مبادرات مثل الدخول في المسابقات أو الإنتاج مجلة صور الغلاف (من الجيد أن نرى أحد أعمال المؤلف المتميزة) غواص (تُستخدم الأغلفة كمثال لسبب قلة الصور القادرة على الصمود في وجه المنافسة بين خطوط الغلاف المتعددة).

المشكلة التي لا شك أنها حدثت لك هي أنه في العالم الحقيقي، عدد قليل جدًا من الغواصين بخلاف محترفي الغوص في المياه الدافئة هم المحظوظون بما يكفي للوصول إلى مجموعة متنوعة من المواقع اللازمة لإنجاز كل هذه المشاريع، بالتأكيد على أساس منتظم.

من الواضح أن موستارد يدرك هذا الأمر: "لقد صممت مهامًا يمكن إنجازها في الغالب في غوص أو يوم غوص مناسب"، كما يقول في مقدمة الكتاب. "لقد تم تصميمها بحيث يتم إنجازها بالترتيب التقريبي، بدلاً من اختيار المهام المفضلة لديك". لذا أعتقد أن الرسالة هي أن تفعل أفضل ما في وسعك.

بالنسبة لمعظم المصورين تحت الماء المهتمين بتحسين أنفسهم، فإن مجرد قراءة هذا الكتاب ستكون عملية ممتعة تترك لهم الكثير من الأفكار التي يمكنهم أخذها في رحلتهم القادمة.

الصحافة العمونية، ردمك 9781781454893

غلاف مقوى، 21 × 14 سم، 128 صفحة، 12.99 جنيهًا إسترلينيًا

أسماك القرش والشفنين والكيميرا على الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية،

بقلم ديفيد أ. إيبرت ومارك داندو

يأتي هذا الدليل الميداني الفاخر في متابعة دليل ميداني آخر قمت بمراجعته في الماضي، عندما لاحظت أنه تم إنتاجه بشكل جميل للغاية بحيث لا يمكن المخاطرة بأن يصبح متسخًا وممزقًا في الميدان.

كان دليل عام 2020 مخصصًا لأوروبا والبحر الأبيض المتوسط، ويُزعم أنه أول دليل ميداني يغطي جميع الأنواع البالغ عددها 146 الموجودة في البحار التي يمكن الوصول إليها بسهولة من المملكة المتحدة. يغطي هذا الكتاب الجديد ساحل المحيط الأطلسي للولايات المتحدة وكندا ويتجاوز ذلك بـ 173 نوعًا، بطبيعة الحال مع تداخل كبير.

وهي تشمل أسماك القرش الموجودة حول جزر المحيط الأطلسي مثل جزر الباهاما وبرمودا، وتمتد غربًا إلى خليج المكسيك حتى شبه جزيرة يوكاتان، بما في ذلك بعض الأنواع النادرة التي تعيش في أعماق البحار.

ولنأخذ أسماك قرش الفانوس كمثال عشوائي، فستجد صفحة مقدمة مع صورة ملونة، تليها ثلاث صفحات توضح أشكال الجسم والعلامات، ثم دليل مفصل للأسنان قبل أن نصل إلى الأنواع التسعة.

لكل من هذه الأنواع، لدينا الرسوم التوضيحية العلمية الجوية والجانبية الأفضل من الصور الفوتوغرافية لداندو، ووصف تفصيلي، والموئل، والأحياء، وحالة القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ونطاق العمق، والأبعاد في مراحل مختلفة من النضج وتفاصيل رئيسية أخرى (المفتاح موجود على الغلاف الأمامي)، بالإضافة إلى خرائط التوزيع.

إذا لم تتمكن من تحديد النظام الغذائي المفضل لقرش الفانوس الأخضر هنا، فمن المحتمل أنك لن تتمكن من ذلك أبدًا.

يكتب ديفيد إيبرت، مدير برنامج مركز أبحاث أسماك القرش في المحيط الهادئ وصاحب العديد من المنشورات الأخرى المتعلقة بالأسماك القشرية، بوضوح كبير عن كل نوع بين عدد من الفصول الأكثر عمومية. وهناك أيضًا فصل مخصص للحفاظ على البيئة بقلم سونيا فوردهام من Shark Advocates International. هذا كتاب مرجعي جذاب وشامل.

مطبعة جامعة برينستون، رقم ISBN: 9780691206387

غلاف مقوى، 18 × 22 سم، 430 صفحة، 35 جنيهًا إسترلينيًا

الغوص في جزيرة جوزو وكومينو

بقلم ريتشارد سالتر (الطبعة الثانية)

قد تكون هذه طبعة ثانية ولكنها تستحق الذكر لأن الجزر المالطية تعد وجهة شهيرة للغواصين البريطانيين والقاريين، وكانت هناك منذ فترة طويلة منافسة شرسة لتزويدهم بكتب إرشادية للغوص محددة.

أعتقد أن هذه كانت أول من تجاهل مالطا نفسها وركز على الجزيرتين الشماليتين. وهذا أمر منطقي لأن العديد من زوار الغوص يختارون أن يكونوا قاعدة لهم في جزيرة جوزو، وهناك الكثير مما يبقيهم مشغولين هناك.

وبما أنه يمكن استكشاف الجزر المالطية بواسطة مجموعات الغوص المستقلة، فقد كان هناك طلب أكبر على الكتب الإرشادية مقارنة بوجهات أخرى حيث يتم تنظيم الغوص بشكل رئيسي من قبل مراكز الغوص.

ظهر كتاب سالتر لأول مرة في عام 2017. وكان في مكانة جيدة كغواص محلي معلم مع المعرفة العملية الدقيقة للمواقع، وتوسيع المعرفة الموجودة التي سيشاركها مع العملاء من خلال المزيد من البحث و تصوير لملء الفجوات.

تحتوي هذه الطبعة المنقحة على موقع جديد واحد فقط، وهو حطام السفينة هيفايستوس، ليصل الإجمالي إلى 72 - معظمها (58) حول جزيرة غوزو.

للسجل هيفايستوس ناقلة نفط بطول 60 متراً تم إغراقها عمداً على عمق يتراوح بين 30 و40 متراً في منطقة Xatt I-Ahmar، بالقرب من مناطق الجذب السياحي الموجودة. كارويلا، كومينولاند ويحتوي الكتاب على أوصاف تفصيلية وخرائط وصور فوتوغرافية، ويسجل التغييرات التي طرأت على المواقع الحالية ويحدث المعلومات حول مراكز الغوص.

لقد حدث الانهيار الدرامي لـ Azure Window، وتحويله إلى موقع غوص جديد بالكامل بعد ما يقرب من الدهور، في الوقت الذي ذهبت فيه الطبعة الأولى إلى المطبعة، لكن Dived Up تمكنت من سحب الكتاب وتعديله في الوقت المناسب.

"لقد تبين أن الخريطة والتقرير عن الموقع الجديد الذي أعده ريتشارد في أعقاب ذلك، بمجرد استقرار الرؤية، كانا صادقين إلى حد كبير"، هذا ما أخبرني به الناشر أليكس جيبسون. تحتوي النسخة الجديدة على صورة جديدة لبيت بولين لـ"جبال الألب الزرقاء" الناتجة وبعض التعديلات الإضافية على النص. "لم يحدث شيء دراماتيكي إلى هذا الحد هذه المرة، الحمد لله!"

كما يشير جيبسون، فقد تم تحسين وتحديث التنقل ومظهر الكتاب، بهدف تسهيل العثور على الغطس في كل من المناطق الخمس.

المنشورات الغطس، ردمك 9781909455580

غلاف ورقي، 184 صفحة، 23 × 16 سم، 20 جنيهًا إسترلينيًا

Sharkpedia: ملخص مختصر لـ Sharklore،

بقلم دانيال سي آبل

يُعد هذا الكتاب من إنتاج جامعة برينستون، ويمكن اعتباره في هذا الوقت من العام بمثابة حشو للجوارب. كما أنه جذاب بطريقته الخاصة، من غلافه القماشي المختوم بورق الألمنيوم. وقد عاد الرسام مارك داندو بفواصل نصية بأنماط رسم خطوط مختلفة، لكن الفكرة تدور حول ملاحظات دانييل آبل، أستاذ علوم البحار الأمريكي المتخصص في علم بيئة أسماك القرش وعلم وظائف أعضائها.

إنه مزيج من المعلومات حول أسماك القرش مقسمة إلى حوالي 100 مدخل أبجدي، والخبر السار هو أن هذا الكتاب يتجنب الكلام المبتذل حول كون أسماك القرش أقل تهديدًا للبشر من كون البشر لأسماك القرش (ممل) لصالح نوع الأشياء التي لم أكن أعرفها ولكن أتمنى لو كنت أعرفها.

إليكم لمحة موجزة من قسم صغير عن أسماء أسماك القرش الغريبة يركز على القرش الأبيض السعيد إيدي: "لماذا يعتبر قرشًا خجولًا؟ لأنه عندما يتعرض للتهديد من قبل الحيوانات المفترسة مثل فقمة الفراء الرأسية، فإنه يعتاد على التدحرج على شكل كرة مع تغطية عينيه بذيله. ولهذا السبب، يُطلق على هذا النوع أيضًا اسم قرش الدونات.

"ربما من خلال القيام بذلك، يشجع القرش فقمة الفراء المرحة في الرأس على المشاركة في لعبة "رمي القرش" بدلاً من أكله." سيتعين عليك قراءته لمعرفة من أين جاء جزء "إيدي السعيد" - أو للاستمتاع بأسماء أخرى مثل القرش القضيبي وقرش المصاصة.

ستجد ملاحظات مثيرة للاهتمام حول جوانب مثل عدم الحركة أو "التظاهر بالموت"؛ ورعاية الوالدين: "لا يوجد أي رعاية. أليس من الفضيلة أن لا تأكل أسماك القرش صغارها؟" وصيد التفاح كطريقة لفهم لدغة القرش.

هذا الكتاب أكثر من مجرد كتاب ساخر، ولكنه يجعل من الموضوعات الجادة في جوهرها سهلة الفهم. إنه هدية صغيرة لطيفة لهواة الغوص في أسماك القرش.

مطبعة جامعة برينستون، ردمك 9780691252612

غلاف مقوى، 12 × 18 سم، 168 صفحة، 10.99 جنيهًا إسترلينيًا

كتاب الحيتان الصغير

بقلم روبرت يونج و اناليزا بيرتا

"كتاب صغير آخر من برينستون جعلني أتذكره من حيث شكل غلافه المقوى وأسلوبه" المراقب سلسلة كتب طفولتي. وهي جزء من سلسلة تتناول موضوعات تتراوح من الخنافس والفراشات إلى الأشجار والطقس، وكلها قد توحي بأنها كتب للأطفال ولكنها قد تكون مضللة لأنها تستهدف ببساطة محبي الطبيعة.

يحتوي هذا الكتاب الصغير الحجم، الذي صممته Tugce Okay ببراعة، إلى جانب مجموعة مختارة من الصور، على الكثير من الحقائق في صفحاته الصغيرة التي يبلغ عددها 160 صفحة، وهو مناسب تمامًا للسفر. شخصيًا، أفضل تنسيقًا أكثر انسجامًا مع موضوعه الضخم، وخاصة فيما يتعلق بالرسوم التوضيحية، لكن الطباعة الصغيرة والتصميم سهلان بما يكفي للتعامل معهما.

اعجاب شاركبيديايتنقل الكتاب من موضوع إلى آخر، ويغطي علم الأحياء وسلوكيات وحماية الدلافين وخنازير البحر بالإضافة إلى الحيتان الأكبر حجمًا، وهو مكتوب بشكل جيد وغني بالمعلومات.

إذا كنت تبحث عن هدية صغيرة لصديق أو قريب مهتم بالحيتان، وربما شخص يحب الذهاب إلى قوارب مشاهدة الحيتان أثناء الغوص، فهذا يستحق التفكير فيه.

مطبعة جامعة برينستون، ردمك 9780691260129

غلاف مقوى، 10 × 16 سم، 160 صفحة، 12.99 جنيهًا إسترلينيًا

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