احصل على الإلهام لمغامرتك القادمة مع ديبورا ديكسون سميث

تتمتع ديبورا ديكسون سميث بعقود من الخبرة في استكشاف العالم فوق وتحت الماء، وتجلب هذه الخبرة إلى Diveplanit Travel، وتقدم وجهات غوص جديدة لعملائها - والآن إلى اذهب لعرض الغوص ANZ الجمهور في 28-29 سبتمبر.

استلهم أفكارًا جديدة لمغامرتك القادمة! سيقدم عرض ديب وجهات غوص ناشئة بما في ذلك:

هالماهيرا – ما يسمى بـ "راجا أمبات الجديدة" في جزر الملوك في إندونيسيا؛ رومبلون – عاصمة جديدة للغوص الكبير في الفلبين؛ ميكوموتو – مدينة أسماك المطرقة على مرمى حجر من طوكيو؛ وسريلانكا – وجهة جديدة يمكن الوصول إليها لعشاق الصدأ.

وستتناول أيضًا فرص الغوص الجديدة في ميكرونيزيا، بما في ذلك بوهنباي وماجورو، والتي تم فتحها بفضل الرحلات الجديدة مع شركة طيران ناورو.

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معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 28-29 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية لتناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام السباحة التجريبي، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

واستقطب معرض GO Diving Show UK 2024، الذي دخل الآن عامه الخامس، أكثر من 10,000 مشارك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وامتد على مساحة 10,000 متر مربع من مساحة العرض، وتطمح النسخة الأسترالية والنيوزيلندية إلى الوصول إلى هذا المستوى في السنوات المقبلة.

الدخول إلى معرض GO Diving Show الافتتاحي ANZ مجاني تمامًا – قم بالتسجيل هنا للحصول على التذاكر الخاصة بك لما هو بلا شك حدث الغوص لعام 2024 في أستراليا. يوجد الكثير من مواقف السيارات في الموقع ويسهل الوصول إلى المكان بفضل الكثير من خيارات النقل، لذا قم بتدوين التواريخ في يومياتك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع ملحمية تحتفل بجميع أشكال الغوص.