احصل على الإلهام واكتشف المزيد عن أماكن الغوص الساخنة في أستراليا في معرض GO Diving Show ANZ

السريع الإقتراب اذهب لعرض الغوص ANZيعد معرض الغوص السنوي Inspiration / ANZ Stage، الذي سيقام في Sydney Showground في الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر، والدخول مجاني، بمجموعة من المحادثات والعروض والمعارض والعناصر التفاعلية المفيدة والتعليمية والممتعة، مهما كان مستوى خبرتك في الغوص - ومرحلة Inspiration / ANZ هي المكان المثالي لمعرفة المزيد عن فرص الغوص المحلية - والاستلهام من بعض العروض التقديمية الرائعة.

المتحدثون في Inspiration / ANZ Stage هم:

روني بن اهرون سيتحدث عن الفلبين

روني بن اهرون

سيكون المدافع عن السياحة المستدامة وخبير الصناعة روني بن أهرون على منصة الإلهام في المؤتمر اذهب لعرض الغوص ANZ في سبتمبر يعرض التنوع المذهل في الفلبين.

هربًا من عالم الشركات العلوي إلى العمق، أمضى روني الخمسة عشر عامًا الماضية في صناعة سياحة الغوص. بعد أن عملت في ستة بلدان، في الأدوار التشغيلية والمبيعات والتسويق، وقعت في حب الغوص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتقول "إنه المكان الذي يدفئ فيه التنوع والألوان القلب ويضيء كمنارة لكيفية ظهور المحيط". هدفها هو تعزيز ممارسات سياحة الغوص المستدامة التي تشمل الغواصين حول العالم.

التنوع المذهل في الفلبين

تعد الفلبين واحدة من أفضل وجهات الغوص في العالم. تقع في قلب المثلث المرجاني، وسوف تستمتع بأكبر تنوع بيولوجي في العالم: الشعاب المرجانية الحية، وحطام السفن، والحياة البحرية المذهلة، والمخلوقات النادرة، والتضاريس الفريدة.

تعرف على أفضل وجهات الغوص في الفلبين، وما يمكنك توقع العثور عليه في كل منها، وكيف يمكنك تجربتها مع Atlantis Dive Resorts وLiveaboards.

المستهلكون اليوم لديهم خيار؛ يمكنك اختيار العلامة التجارية بناءً على مجموعة من القيم التي ترونها مهمة. هل الجهود البيئية والتواصل المجتمعي والتعليم مهمة بالنسبة لك؟ تعرف على كيفية إحداث تأثير عند الغوص باستخدام منتجعات أتلانتس وألواح الحياة!

سيسلط توري كليت الضوء على عمل منظمة Sea Shepherd في أستراليا

توري كليت / راعي البحر

Sea Shepherd Australia هي منظمة غير ربحية للحفاظ على الحياة البحرية تستخدم العمل المباشر على الخط الأمامي للحرب ضد التلوث البلاستيكي في المحيطات. الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم؛ واستراتيجيات إدارة الحياة البحرية المدمرة؛ وغيرها من التهديدات التي يتعرض لها النظام البيئي للمحيطات وسكانها.

سيقدم توري كليت، منسق فرع منظمة Sea Shepherd Sydney، عرضًا حول قضايا الحفاظ على الحياة البحرية التي تواجه أستراليا والعالم اليوم في ANZ / Inspiration Stage في معرض ANZ / Inspiration Stage. اذهب لعرض الغوص ANZ في سبتمبر، وكيف يمكننا إحداث تغيير ذي معنى.

أصبحت توري شغوفة بمتابعة جهود الحفاظ على البيئة البحرية بعد عملها كمدربة غواص رئيسية في PADI في هندوراس. إنها تؤمن بأن الحفاظ على البيئة هو مسؤولية الجميع، وتريدك أن تشعر بالقدرة على المشاركة وإحداث فرق في حماية المحيطات التي نحبها كثيرًا.

سيسلط تيري كومينز الضوء على الغوص قبالة كوينزلاند

تيري كامينز

سيقوم شخصية الصناعة الشهيرة تيري كامينز بالغناء حول عجائب مياه كوينزلاند عندما يصعد إلى مسرح ANZ في اذهب لعرض الغوص ANZ في سبتمبر.

الدكتور تيرينس (تيري) كامينز هو رئيس Dive Queensland، وشخصية بارزة في مجتمع الغوص العالمي، بالإضافة إلى كونه مصورًا معروفًا تحت الماء، وكاتبًا، وكمدير تنفيذي كبير سابق للغواصين. السلامه اولا وكالات.

يشغل تيري حاليًا عضوية العديد من اللجان الاستشارية الحكومية والمنظمات غير الحكومية المتعلقة بالغوص والسياحة والتشريعات واستدامة الأعمال، ولديه قائمة طويلة من الجوائز والإنجازات المرموقة، بما في ذلك التعيين كزميل في نادي المستكشفين نيويورك و"وسام أستراليا" لمساهمته في رياضة الغوص.

الغوص في ساحل كوينزلاند

سوف يأخذك تيري في رحلة صور رحلة من الحدود الجنوبية لكوينزلاند إلى أقصى الشمال وتشمل الغوص الرائع الموجود في الحاجز المرجاني العظيم وبحر المرجان. كما سيتناول ويجيب على الأسئلة حول التصورات السلبية الموجودة بشكل خاطئ في بعض وسائل الإعلام حول حالة الحاجز المرجاني العظيم، مع تسليط الضوء على الخدمات الفريدة المقدمة للغواصين الزائرين من قبل أعضاء دايف كوينزلاند.

سيأخذك نايس باجاي وراء كواليس فيلم Diving Into The Darkness – والذي سيُفتتح عرضه يوم السبت

نايس باغاي

نايس باغاي هو مخرج أفلام مستقل ومبدع تحت الماء، وسيكون على مسرح الإلهام في اذهب لعرض الغوص ANZ في سبتمبر.

يقيم في سيدني، وهو خريج مدرسة السينما الوطنية الأسترالية AFTRS، وكان أول فيلم روائي طويل له كمخرج، أصل، فاز بمهرجان سيدني السينمائي لعام 2020 ويتم بثه الآن على Amazon Prime ANZ.

الميزة الثانية له الغوص في الظلام، الذي يضم المتحدثة على المسرح الرئيسي جيل هاينيرث، فاز بجائزة مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي لعام 2024. سيتم عرض هذا الفيلم الرائع في GO Diving Show ANZ صباح يوم السبت لبدء الإجراءات.

بالإضافة إلى عمله الطويل كمخرج ومصور سينمائي ومحرر، فاز نايس أيضًا بـ 30 جائزة عن فيلمه القصير والقصير. تصوير عمله. تشمل محفظة عملائه سوني، رولكس، ديلويت، إس بي إس، سكوبا دايفر مدونةوالسياحة في أستراليا وغيرها الكثير.

بصفته مصورًا سينمائيًا ومصورًا فوتوغرافيًا تحت الماء، يحمل نايس مجموعة واسعة من شهادات الغوص التي تمكنه من العمل في بيئات صعبة لا يمكن لطواقم الأفلام التقليدية الوصول إليها.

جعل المستحيل ممكنا: وراء كواليس الغوص في الظلام

يغوص المخرج متعدد الواصلات "نايس باغاي" في أسرار فيلمه الوثائقي الطويل الحائز على جوائز عن الأسطورية "جيل هاينيرث". في هذا العرض، يغطي نايس مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك:

الغوص السلامه اولا المطلوبة لسحب المشروع

تفاصيل وثائق الفيلم المعقدة، بما في ذلك النصوص والقصص المصورة والرسوم البيانية للتصوير وغيرها

القائمة الكاملة للكهوف ومواقع التصوير الأخرى تحت الماء

مجموعة لا نهاية لها من التحديات التي يواجهها الفريق

عملية التحرير الضخمة

مخاطر ومكافآت أجهزة إعادة التنفس

أوجه التشابه بين صناعة الأفلام والغوص التقني

داني تشارلتون يقدم نصائح حول زيارة إندونيسيا

داني تشارلتون

أفكر في زيارة إندونيسيا للغوص منتجعات مميزة؟ ثم تأكد من حضورك والاستماع إلى النصائح الحكيمة لإندونيسيا سفر الغوص المعلم داني تشارلتون في اذهب لعرض الغوص ANZ في سبتمبر.

سيكون داني في ANZ / Inspiration Stage ليقدم الكثير من التلميحات والنصائح المفيدة حول زيارة هذا البلد الرائع، الذي يعد موطنًا لبعض أفضل أنشطة الغوص على هذا الكوكب.

حصل داني على درجة البكالوريوس في الدراسات السياحية وعمل في الشركات الأمريكية لعدة سنوات قبل أن يغامر بالسفر إلى إندونيسيا. تطور العقد لمدة عام واحد إلى لقاء أنجيليك والزواج منها وحياة مغتربة دائمة.

إنه متحمس لتطوير المواهب المحلية من خلال السلامه اولا والتوجيه. تشاور مع مالكي منتجع Lembeh بشأن تطوير المنتجات في عام 2001 وافتتح امتياز الغوص في المنتجع في العام التالي. تم تطوير منتج Passport to Paradise قريبًا - مما يتيح للغواصين الفرصة لاستكشاف شمال سولاويزي بشكل كامل.

داني هو في طليعة تطوير مرافق الغوص في منتجعات Lembeh ومنتجع Murex على أعلى مستوى، مع وسائل راحة واسعة النطاق.

سيتحدث جيمس هانتر عن علم الآثار تحت الماء

جيمس هنتر

جيمس هانتر هو أمين التراث البحري وعلم الآثار بالمتحف البحري الوطني الأسترالي، وسيقدم عرضًا رائعًا عن مسرح ANZ/Inspiration Stage في اذهب لعرض الغوص ANZ في سبتمبر.

حصل جيمس على درجة الدكتوراه في علم الآثار البحرية من جامعة فلندرز عام 2012، والماجستير في التاريخ والآثار التاريخية من جامعة غرب فلوريدا عام 2001.

وقد شارك في مجالات علم الآثار التاريخية والبحرية لأكثر من عقدين من الزمن وشارك في التحقيق في العديد من مواقع حطام السفن ذات الأهمية الدولية في الولايات المتحدة، بما في ذلك غواصة الحرب الأهلية الأمريكية. هل هونلي وحطام سفينة إيمانويل بوينت، وهي سفينة شراعية إسبانية تحطمت في خليج بينساكولا، فلوريدا، في عام 1559.

استكشف بحث الدكتوراه الذي أجراه جيمس تاريخ وآثار دفاعات قوارب الطوربيد التي استخدمتها القوات البحرية الاستعمارية والبحرية الوطنية المبكرة في أستراليا ونيوزيلندا. تم تعيينه في منصبه في المتحف في يناير 2015، وشارك في العديد من مشاريع الآثار البحرية، بما في ذلك مسوحات حطام السفن للغواصة الأسترالية الأولى. AE1 في بابوا غينيا الجديدة، الطراد الخفيف HMAS من الحرب العالمية الثانية بيرث (I) في إندونيسيا، والبحث عن موقع حطام السفينة HMB التابعة لجيمس كوك وتحديد هويته المسعى في الولايات المتحدة.

ستسعى هولي واكلي من Blue Horizon Diving إلى إلهام الجيل القادم من الغواصين

هولي واكلي

غوص معلم وستكون قائدة الجولة Holly Wakely على مسرح ANZ / Inspiration في اذهب لعرض الغوص ANZ في سبتمبر، لتواصل مهمتها لإلهام المزيد من الأشخاص لممارسة رياضة الغوص.

في سن 21 عامًا، أكملت هولي بالفعل أكثر من 2,000 غطسة وهي مديرة دورة PADI. لكن رحلتها بدأت قبل ذلك بكثير، عندما كانت في الرابعة من عمرها، عندما اكتشفت لأول مرة حبها للعالم تحت الماء. قادها شغفها إلى قيادة PADI Junior سيد الغوص برنامج. تحب هولي الآن تعليم الغوص على جميع المستويات، وخاصة للأطفال.

يمتد حب هولي العميق للغوص إلى ما هو أبعد من التدريس. شاركت في إدارة Blue Horizon Diving يوتيوب قناة تشارك مغامرات الغوص ونصائح للجميع. تقوم هولي أيضًا بتنظيم وقيادة رحلات الغوص في جميع أنحاء العالم.

تحب مشاركة شغفها مع الآخرين بالطريقة التي تراها مناسبة. إنها تهدف إلى جذب المزيد من الأشخاص إلى مجتمع الغوص، بما في ذلك الأطفال المتحمسين للمحيط!

من غواص شاب إلى مدير الدورة: إشراك الجيل القادم

تشارك هولي واكيلي، وهي غواصة شابة سابقة تحولت إلى مديرة الدورة، استراتيجيات إشراك الجيل القادم من الغواصين من خلال تيارات مختلفة من وسائل الإعلام. لقد غيرت رحلة هولي شخصيتها كغواصة وفردية. وتهدف إلى إلهام الآخرين ودعم الغواصين الشباب في متابعة رحلاتهم الفردية، وبناء مجتمع غوص شامل. تستمر هولي في التواصل مع الغواصين الشباب من خلال شبكات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب و TikTok، ويناقش كيف يشكل ذلك مستقبل الغوص.

سيقدم الدكتور ماتياس نوتشيتو من Diver Alert Network عروضًا ملهمة وتعليمية

ماتياس نوشيتو

سيقدم نائب رئيس الخدمات الطبية المحترم في Diver Alert Network، الدكتور ماتياس نوتشيتو، عروضًا ملهمة وتعليمية في حفل الافتتاح اذهب لعرض الغوص ANZ في سبتمبر.

عمل الدكتور نوشيتو في DAN منذ عام 2006. وهو المدير المشارك لبرنامج التعليم الطبي المستمر DAN-UHMS، وعضو هيئة التدريس في العديد من دورات وبرامج طب الغوص الوطنية والدولية.

أصبح يغوص معلم (1999) أثناء دراسته في كلية الطب، مما دفعه إلى إكمال زمالة سريرية وبحثية لمدة ثلاث سنوات في طب الضغط العالي وطب الغوص للجمع بين هذين الشغفين.

احصل على الإلهام واكتشف المزيد عن أماكن الغوص الساخنة في أستراليا في معرض GO Diving Show ANZ 10

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 28-29 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، ومسرح أستراليا/نيوزيلندا، ومسرح الإلهام، ومسرح التكنولوجيا - الذي سيستضيف عشرات المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، بدءًا من تجارب الغوص في الواقع الافتراضي وتجارب الغوص وتجمع مظاهرة، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

واستقطب معرض GO Diving Show UK 2024، الذي دخل الآن عامه الخامس، أكثر من 10,000 مشارك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وامتد على مساحة 10,000 متر مربع من مساحة العرض، وتطمح النسخة الأسترالية والنيوزيلندية إلى الوصول إلى هذا المستوى في السنوات المقبلة.

الدخول إلى معرض الغوص الافتتاحي GO ANZ هو مجاني تماما - يسجل هنا للحصول على التذاكر الخاصة بك لما هو بلا شك حدث الغوص لعام 2024 في أستراليا. يوجد الكثير من مواقف السيارات في الموقع ويسهل الوصول إلى المكان بفضل الكثير من خيارات النقل، لذا قم بتدوين التواريخ في يومياتك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع ملحمية تحتفل بجميع أشكال الغوص.