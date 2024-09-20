• اذهب لعرض الغوص ANZالمتحدث الرئيسي على المسرح الرئيسي هو مقدم البرامج التلفزيونية الشهير وعالم الطبيعة والمغامر ستيف باكشال. وهو أيضًا مؤلف بارع، حيث كتب العديد من الكتب التي لاقت استحسانًا كبيرًا، وسيوقع على أحدث كتبه - الأزرق العميق: رحلاتي في المحيط - بعد محادثاته.

الأزرق العميق: رحلاتي في المحيط

خذ نفسًا عميقًا... كان ستيف باكشال في التاسعة من عمره عندما رأى سمكة قرش لأول مرة، أثناء عطلته مع عائلته في ماليزيا. كانت تلك بداية شغفه الدائم بـ "أمراء البحر" هؤلاء، والحياة المحيطية من حولهم.

لقد قادته مسيرته المهنية كواحد من أشهر علماء الطبيعة والمستكشفين في العالم إلى عدد لا يحصى من الأماكن تحت الماء، والتي لم يرها أحد من قبل. كما شهد أيضًا الانحدار المذهل في حظوظ الكائنات البرية التي تعيش في محيطاتنا على مدار الخمسين عامًا الماضية.

الأزرق العميق: رحلاتي في المحيط

"ديب بلو" هو كتاب في طور التأليف: مزيج رائع من المذكرات والسفر والعلوم البحرية والبيئية يأخذنا في جولة لا تُنسى عبر عوالم الحياة المائية: من الصحاري تحت الماء والغابات المطيرة إلى تطور أبطال المحيطات مثل السلاحف البحرية والقرش الأبيض الكبير، من نشأة الحياة البحرية إلى حالة التدهور السريع للبحار القطبية البيضاء والشعاب المرجانية. إنه رسالة حب لمحيطاتنا الثمينة وصرخة حاشدة لما يجب علينا فعله لإنقاذها.

يتوفر 200 نسخة فقط (100 نسخة غلاف مقوى - 55 دولارًا، و100 نسخة غلاف ورقي - 25 دولارًا) في معرض GO Diving Show ANZ، لذا نوصي بشدة الطلب المسبق لتأمين نسختكستكون الكتب المطلوبة مسبقًا متاحة للاستلام من منطقة توقيع الكتب خلال أوقات التوقيع المحددة، مع إعطاء الأولوية لأولئك الذين قاموا بالطلب المسبق.

احصل على نسخة موقعة من كتاب Deep Blue للمخرج Steve Backshall في معرض GO Diving Show ANZ 3

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 28-29 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية لتناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام السباحة التجريبي، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

واستقطب معرض GO Diving Show UK 2024، الذي دخل الآن عامه الخامس، أكثر من 10,000 مشارك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وامتد على مساحة 10,000 متر مربع من مساحة العرض، وتطمح النسخة الأسترالية والنيوزيلندية إلى الوصول إلى هذا المستوى في السنوات المقبلة.

الدخول إلى معرض GO Diving Show الافتتاحي ANZ مجاني تمامًا – قم بالتسجيل هنا للحصول على التذاكر الخاصة بك لما هو بلا شك حدث الغوص لعام 2024 في أستراليا. يوجد الكثير من مواقف السيارات في الموقع ويسهل الوصول إلى المكان بفضل الكثير من خيارات النقل، لذا قم بتدوين التواريخ في يومياتك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع ملحمية تحتفل بجميع أشكال الغوص.