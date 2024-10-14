صدمة لوسيتانيا

لقد مر وقت طويل منذ أن قام الغواص الفني المتخصص في حطام السفن والمقيم في تايلاند ومراسل Divernet TIM LAWRENCE بالغوص في المياه الباردة، ولكن كيف يمكنه مقاومة فرصة الغوص في المياه الباردة الأسطورية؟ وسيتانيا قبالة جنوب أيرلندا؟ يصف تيم بعض اللحظات المحرجة، وينظر بعمق في القصة المثيرة للجدل حول كيف أثر غرق السفينة على مسار الحرب العالمية الأولى - مع صور بيتر ماكملي، الذي يناقش التحديات الأخيرة التي واجهها فريق مشروعه 1

أثناء النزول، شعرت ببرودة زاحفة تسري في ظهري. واتضح أنني غمرت بذلة الغوص التي أرتديها جزئيًا بالماء بعد صراع مع القفازات الجافة ومشبك في محطة الانفصال. صعدت، شاكرًا للوزن الإضافي على القضبان.

في اليوم التالي، ارتدى بيتر بدلة جديدة. كنت مسرورًا بالمظهر الجديد وشكرًا للأيادي التي ساعدتني في ارتدائها (الكاري الأخضر لم يساعد في تحسين محيط الخصر).

عدنا ودخلنا المياه وبدأت في النزول في جو لطيف ودافئ. ولم أشعر إلا بعد أن وصلت إلى ارتفاع 40 مترًا وكأنني ضغطت على رجولتي في كماشة. ولم يكن ارتفاع نبرة صوتي مرتبطًا بمحتوى الهيليوم في المزيج الذي أستخدمه.

لسوء الحظ، انقطع الاتصال بين منفخ الضغط المنخفض. وعند صعودي إلى الخط، حاولت إعادة توصيل منفخ الضغط المنخفض، لكن القفازات الجافة أعاقت تقدمي. وبعد خمس دقائق، شعرت بالإحباط، فقررت أن أقطع خسائري وأكملت الصعود إلى السطح، واستدعيت غواص الدعم كوران ماركي، الذي أعاد توصيل المنفخ بسرعة.

عدت إلى أسفل الخط، فقط لأجد الغواص الأخير، كين بلاكلي، يرحب بي، ويحرر خط النقل إلى القضبان للانجراف بالديكور! لعنت حظي، واغتنمت الفرصة لممارسة بعض التمارين، وتذكرت مرة أخرى تحديات التحول من الماء الدافئ إلى البارد...

تيم لورانس (في المقدمة) يستعد للغوص مرة أخرى

التحولات والانعطافات

على مر العصور، شكلت حطام السفن قرارات تتجاوز بكثير مقدمة السفينة، لكن قِلة قليلة من الناس يمكنهم ادعاء التأثير التاريخي الذي أحدثته سفينة آر إم إس وسيتانياتحتوي قصتها على المزيد من التقلبات والمنعطفات من أي رواية لأجاثا كريستي، ولا تزال تخلق التشويق لأي شخص يتحرك لقلب الصفحات.

سفينة RMS Lusitania تصل إلى الميناء (جورج جرانثام باين)

في وقت إطلاقها في حوض بناء السفن جون براون في اسكتلندا عام 1906، بلغ وزنها 31,550 طنًا وسيتانيا كانت أكبر سفينة ركاب في العالم - ولم تتفوق عليها إلا سفينتها الشقيقة موريتانيا عندما تم إطلاقها بعد حوالي 14 أسبوعًا في ساحة Swan Hunter.

قامت الحكومة البريطانية بتمويل كلتا السفينتين لشركة كونارد لاين، مما ساعد بريطانيا العظمى على التنافس مع هيمنة ألمانيا المتزايدة على الشحن عبر المحيط الأطلسي، وفي الوقت نفسه وفر لها احتياطيًا مفيدًا من الطرادات المساعدة لاستخدامها في زمن الحرب.

تم تسجيل كلتا السفينتين في سفن القتال جين كانت هذه السفن بمثابة طرادات مساعدة، وسرعان ما سيطرت على الطرق عبر الأطلسي، مع انتقال الشارة الزرقاء بينها. وكانت لا مثيل لها من حيث السرعة والرفاهية.

وقد أدى اندلاع الحرب إلى انخفاض في الشحن، و موريتانيا تم وضعه في حين وسيتانيا استمرت في خدمة الطريق.

تغيير القواعد

لقد كان ذلك وقت تغيير. فحتى تلك النقطة، كانت الحرب في البحر تحكمها اتفاقية "قواعد الجائزة"، التي تحظر على السفن المسلحة مهاجمة السفن التجارية دون سابق إنذار. ومع ذلك، كانت هناك شروط تنطبق في حالة فشل السفينة في التوقف أو مقاومة الصعود إلى متنها.

كان الهدف من الاتفاقية هو حماية الأرواح. فإذا غرقت سفينة غير مسلحة أو تم الاستيلاء عليها كغنيمة أثناء انتهاكها لحيادها بنقل مواد محظورة، فيجب منح الركاب وأفراد الطاقم ممرًا آمنًا إلى الشاطئ.

ولكن مع تزايد كفاءة الغواصات الألمانية في إغراق السفن، بدأت بريطانيا في تسليح سفنها التجارية، وكانت هذه الغواصات تنتهك العرف. كما وجهت الأميرالية أسطولها التجاري لضرب أي غواصة تحاول إيقافها.

دفعت هذه الاستراتيجية الألمان إلى إعلان في الرابع من فبراير 4 أن الحرب يجب أن تعتبر غير مقيدة في منطقة الحرب حول الجزر البريطانية. في هذا الوقت، كانت الحرب غير المقيدة تعتبر جريمة حرب، وأدى تغيير السياسة إلى غرق المزيد من السفن المحايدة.

ألمانيا أعلنت منطقة حرب في الحرب العالمية الأولى

RMS وسيتانيا تم تسجيلها كطراد مساعد، تحمل ذخائر مدرجة في بيانها وليست محايدة. في نيويورك تايمز إعلان تم وضعه مقابل إعلان لشركة كونارد وسيتانيا في اليوم السابق لرحلتها في الأول من مايو/أيار 1، حذرت ألمانيا المواطنين الأميركيين من مخاطر السفر على متن أي سفينة تابعة للحلفاء تدخل منطقة الحرب.

هذا سوف يكون وسيتانياكانت الرحلة رقم 202، والتي كانت عودة من نيويورك إلى ليفربول، غير معروفة للعديد من الركاب، ولكنها أثارت تكهنات بين الطبقات الحاكمة بأن لوزيتانا أصبح الآن هدفًا مشروعًا للحرب.

"أصدرت شركة كونارد تعليمات بعدم رفع الأعلام أثناء العبور". وكان سلف القبطان الحالي تيرنر قد رفع العلم الأميركي بشكل مثير للجدل في رحلة سابقة، ربما لتحذير أي غواصة من وجود مواطنين أميركيين على متنها.

الكابتن ويليام تيرنر

دون علم الركاب، تم تحميل شحنة من خراطيش البنادق، وأغلفة الرصاص، والصواعق، ومسحوق الألمنيوم. وقد تم إدراجها في بيان الشحنة، وكان من السهل على الجواسيس الألمان الذين تنكروا في هيئة حمالين، رصدها، وزرعوا هدفًا ثابتًا على مداخن السفينة.

مستقبل غير مؤكد

وسيتانيا انطلقت السفينة نحو مستقبل غير مؤكد، لكن معظم الركاب لم يكونوا على دراية بالخطر المتزايد. وبسبب تشتت انتباههم بأناقة السفينة وطمأنهم الكابتن تيرنر، لا بد أنهم شعروا بأن الحرب أصبحت على بعد مليون ميل. وكانت القيود المفروضة على الفحم تعني إغلاق غرفة الغلايات الرابعة، مما أدى إلى خفض السرعة القصوى من 25.5 إلى 21 عقدة.

آخر صورة للوسيتانيا، تم التقاطها في الأول من مايو 1

لقد مر عبور المحيط الأطلسي دون أي أحداث تذكر، وإن كان هناك تأخير قصير في نقل الركاب وأفراد الطاقم من سفينة الركاب. الكاميرون.

في فترة ما بعد الظهر من يوم 6 مايو، وصلت سفينة الشحن البريطانية التي يبلغ وزنها 6,000 طن سنتوريون تعرضت لطوربيد وغرقت مع سفينة أخرى في هجوم بغواصة، مما أثار الوعي بوجود غواصات جنوب أيرلندا.

عند دخول منطقة الحرب، أمر الكابتن تيرنر بقطع التيار الكهربائي. وتم تغطية فتحات السقف في الغرف العامة، وتم مضاعفة نقاط المراقبة. وتم إغلاق جميع الأبواب المقاومة للماء، وتم تأرجح قوارب النجاة لتسهيل عملية الإنزال بشكل أسرع. وتم تحذير الركاب من التدخين على سطح السفينة أثناء أي نزهة بعد العشاء.

حوض غسيل على حطام سفينة لوسيتانيا

كانت البحرية الملكية على علم بالمواقع التقريبية للغواصات النشطة، وذلك بفضل الغرفة 40، وهي سابقة لحديقة بلتشلي. كانت هذه الدائرة الحكومية السرية تعترض الاتصالات الألمانية وتفك رموزها، باستخدام كتب الشفرات التي تم الاستيلاء عليها.

هذا و سنتوريون إن الغرق يثير تساؤلات حول قرار لوسيتانيا بمواصلة رحلتها إلى عرين الأسد، بدلاً من الانحراف حول شمال أيرلندا.

يقول الخبراء إن القرار كان قائماً على نقص الفحم وعدد الأيام الإضافية اللازمة لسلوك هذا الطريق. وفي الأشهر السابقة، تم وضع علامة خارج الحدود بسبب حقل ألغام ألماني، على الرغم من إعلان خلوه في 26 أبريل، قبل أربعة أيام من ذلك. وسيتانيا غادر نيويورك.

محرك عن بعد

تحذير عام

في فترة ما بعد الظهر من يوم 6 مايو، تلقى الكابتن تيرنر تحذيرًا عامًا يشير إلى وجود غواصات نشطة جنوب أيرلندا ويقترح على السفن توجيه مسار منتصف القناة، مروراً بمداخل الميناء بأقصى سرعة.

كان الحلفاء قد أنشأوا تأمينًا ضد مخاطر الحرب ردًا على الخسائر المتزايدة في الشحن، وإحجام شركات التأمين عن المخاطرة بالسفن والبضائع التي تدخل منطقة الحرب. وقد أدى هذا فعليًا إلى تحويل جميع الاتصالات الخاصة بالشحن الذي يدخل منطقة الحرب إلى الأميرالية، وكانت هناك عواقب وخيمة محتملة في حالة تكبد الخسائر.

كان القبطان حرًا في إصدار الأوامر بالطريقة التي يراها مناسبة، ولكن في نهاية المطاف كان يعلم أنه سيكون مسؤولاً أمام لجنة التجارة.

أعلى وأسفل: تلغراف مؤخرة

شهد ذلك اليوم المبكر من بعد الظهر آخر موقع مؤكد لغواصة نشطة في منطقة سفينة كونينج بيج، على بعد 70 ميلاً بحريًا شرق المكان الذي كانت فيه. وسيتانيا اعتدي عليه.

وعلى الرغم من تعليمات الأميرالية، خطط الكابتن تيرنر لمسار أقرب إلى الساحل الأيرلندي، متوقعًا أن تسعى الغواصة إلى مياه أعمق بعد أي هجمات في اليوم السابق.

وفي وقت مبكر من صباح يوم 7 مايو، تسبب الضباب في خفض السرعة إلى 15 عقدة والبدء في إطلاق البوق، مما أثار قلق بعض الركاب بسبب ما اعتبروه إعلانًا عن وجود السفينة.

وعندما انقشع الضباب، رفع الكابتن تيرنر السرعة إلى 18 عقدة وأمر بتغيير المسار ليقترب من الساحل الأيرلندي قبل استئناف مساره.

بدأ في الحصول على إصلاح من أربع نقاط. كان لابد من قياس سرعته واتجاهاته إذا كان يريد تجنب خلق هدف سهل أثناء انتظار ارتفاع مستوى المياه لسفينة بحجم وسيتانيا كانت هناك حاجة إلى التنقل عبر الشعاب المرجانية الكبيرة التي تحمي مدخل نهر ميرسي.

لن تكون هناك مرافقة من البحرية الملكية عبر منطقة الحرب وسيتانيايشير بعض المؤرخين إلى عدم فعالية المرافقين المتاحين، حيث كانت جميعها ذات سرعة قصوى أبطأ من سرعة السفينة. كانت السرعة هي أفضل دفاع للعملاق ضد هجوم الغواصات، لذا كان هذا أمرًا مفهومًا.

منطقة تناول الطعام من الدرجة الثانية (بيتر مكملي)

أنبوب بخار نحاسي كبير في منطقة تناول الطعام من الدرجة الثانية

وربما كان غياب الحراسة حيلة لتجنب رفع العلم البريطاني على السفن الحربية. ففي ذلك الوقت، كانت السفن الحربية البريطانية تفتقر إلى القدرة على شن هجمات هجومية ضد الغواصات.

كانت البحرية الإمبراطورية الألمانية قد أرسلت تعليمات سرية لاستهداف سفن الشحن التي تدخل منطقة الحرب دون سابق إنذار، مما يعرض السفن التي تحمل أعلامًا محايدة للخطر. وقد شهد الشهر السابق زيادة في غرق مثل هذه السفن.

قبل ثلاثة أشهر من غرق السفينة، كان المستشار المؤيد لبريطانيا لوزير الخارجية الأمريكي روبرت لانسينج قد أعد مذكرة حول التأثير السلبي الذي قد يخلفه دخول الولايات المتحدة الحرب على المجهود الحربي البريطاني.

فهل كانت هذه خدعة لصرف الانتباه عن البحرية الأميركية، في حال تسببت الخسائر الفادحة في الأرواح الأميركية في تهديد حياد الولايات المتحدة؟ وإذا ما استهدفت سفن الشحن، فإن الأمر لن يستغرق سوى وقت قبل أن تبدأ الخسائر في التأثير على الرأي العام.

وجاء في المذكرة أن دخول الولايات المتحدة في الحرب من شأنه أن يضفي الشرعية على سفنها باعتبارها أهدافا، وهو ما سيزيد من مشاكل الإمدادات.

ضوء سطح التنزه

كما أن الأسلحة والذخائر التي تشتد الحاجة إليها سوف تتحول إلى الجيش الأميركي، الأمر الذي من شأنه أن يخلق عجزاً كارثياً في بريطانيا، التي كانت تعاني بالفعل من ضغوط شديدة. ولكن البعض زعموا أن هذا غير مرجح، نظراً لفلسفة الاقتصاد الحر في أميركا وموقفها القائم على العرض والطلب فيما يتصل بالأعمال التجارية والربح.

الاتصالات المفقودة

وهناك جانب آخر يتمثل في تضارب المصالح. وسيتانيا كان من الممكن أن يمنع بريطانيا من الوصول إلى المواد الحربية التي تحتاجها. في حين أن حمل الذخائر كان يضفي الشرعية على وسيتانيا هل فقدان الشحنة كهدف من شأنه أن يؤدي في الواقع إلى عجز كبير في الجبهة؟

سلطت الأبحاث اللاحقة الضوء على خمسة اتصالات مفقودة تم إرسالها مباشرة إلى وسيتانيا خلال الأيام الأخيرة من حياة السفينة، اعترف الكابتن تيرنر بتلقي هذه المواد، لكن لم يُسمح له بالكشف عن محتواها في التحقيق اللاحق، مما أدى إلى تأجيج نظريات المؤامرة حول القوى المظلمة التي كانت تعمل على السفينة.

من السهل أن نتعرف على الفوائد التي ستعود على بريطانيا من خسارة سفينة مثل هذه. وسيتانيالقد ساهم الغضب الشعبي الناجم عن استهداف ألمانيا للمدنيين في إنهاء قضيتها.

النحاس والحياة البحرية في منطقة تناول الطعام من الدرجة الثانية

كان وودرو ويلسون قد حذر بالفعل من العواقب الوخيمة في حالة خسارة أي أرواح أميركية عندما أعلن الألمان لأول مرة المنطقة المحيطة ببريطانيا منطقة حرب. فهل كان هذا هو المسرح المعد لذلك، أم أن هذا، كما يعتقد العديد من المؤرخين، كان مجرد سلسلة من المصادفات المؤسفة؟

الضباب ينقشع

في فترة ما بعد الظهر من يوم 7 مايو، انقشع الضباب، حاملاً وعد الربيع للركاب - وساعد أيضًا الكابتن شويجر في إلقاء نظرة على وسيتانيا يبتعد عنه البخار.

لم يتمكن من مواكبة سرعتها، وكان يعتقد أن الهدف خسر - حتى حول تيرنر سفينته إلى نقطة الإصلاح ذات الأربع نقاط وقدم U-20 بنهج مثالي. انتظرت الغواصة حتى أصبحت سفينة الركاب على بعد لا يزيد عن 700 متر قبل إطلاق طوربيد واحد. وفي وقت لاحق، ادعى شويجر أنه ظل في هذه المرحلة يجهل هوية ضحيته.

رسم توضيحي لسفينة لوسيتانيا يظهر الطوربيد القاتل المتجه نحوها

أصاب الطوربيد السفينة العملاقة بين قاربي النجاة الأول والثاني على الجانب الأيمن أسفل الجسر. وسرعان ما تبع الانفجار ثوران ثانٍ أشد فتكًا، مما تسبب في ميل السفينة الضخمة إلى اليمين على الفور تقريبًا.

ربما كان التصميم غير المعتاد للحاجز الطولي يؤثر على سرعة السفينة، مما يجعل قوارب النجاة على الجانب الأيسر عديمة الفائدة تقريبًا. ومع استمرار سرعة السفينة، أصبحت قوارب النجاة على الجانب الأيمن أيضًا صعبة الوصول بالنسبة للركاب.

امتنع القبطان تيرنر عن إصدار الأوامر بإطلاق قوارب النجاة أثناء محاولته التوجه إلى الشاطئ. ولم يستجب الدفة وتعطلت المولدات أيضًا. وضاع الركاب الذين لم يكونوا على سطح السفينة في متاهة من الممرات الغارقة في الظلام.

أصبحت المصاعد الحديدية المزخرفة، والتي كانت بمثابة عرض فخور للهندسة البريطانية، بمثابة فخ مميت لأولئك النفوس التعيسة الذين يحاولون استخدامها للهروب.

مصاعد في مطعم الدرجة الأولى

أمر الكابتن تيرنر سفينته بالتوجه إلى مؤخرة السفينة، لكن خطوط البخار الممزقة جعلت هذا النهج غير فعال. وفي الوقت الذي استغرقته السفينة الضخمة لخفض سرعتها، لم يتم إطلاق سوى ستة قوارب نجاة بنجاح، حيث طفت واحدة منها على الماء، وخاطر العديد من الركاب بحياتهم في المياه الباردة.

استغرق الأمر ثمانية عشر دقيقة فقط وسيتانيا من بين 1,960 راكبًا تم التحقق من هوياتهم، لقي 1,193 شخصًا حتفهم. ولم يتم العثور على العديد من الجثث أبدًا.

عمل حقير

U-20 عاد إلى ألمانيا، حيث تم الإشادة بالقائد في البداية، ولكن في النهاية تم تسجيله كواحد من الأشرار في التاريخ. سعى القادة الألمان بسرعة إلى إبعاد أنفسهم عن فعله الخسيس.

يستمر الجدل حول سبب الانفجار الثاني الأكثر شدة. يزعم بعض المؤرخين أن المراجل هي السبب المحتمل، على الرغم من أن هذه النظرية قد تضررت من خلال الصور التي التقطها الغواص فيك فيرليندن ومشروع 17، والتي أظهرت أن المراجل لا تزال سليمة.

هناك نظرية أخرى تفترض أن غبار الفحم هو السبب المحتمل. كتاب بادي أوسوليفان الممتاز "لوسيتانيا": كشف الأسرار وقد ألقى اللوم على مسحوق الألمنيوم المخزن في المخزن رقم 2، وهو نفس المكان الذي ضربه الطوربيد تقريبًا. ويبدو أن كلا الفكرتين ممكنتان، أم أن الأمر كان مزيجًا من الاثنين؟ إن العثور على أي بقايا من هذا القبيل هو أحد أهداف البعثة التالية للمشروع 17.

مدخل الغلاية

تظل العديد من الأسئلة بلا إجابة. فهل كانت البحرية مذنبة بالقصد الجنائي أو الإهمال؟ كل هذا يتوقف على كيفية تفسير المراقب للحقائق.

يبدو الأمر وكأن يدًا خفية كانت تلعب دورًا في لعبة شطرنج عالية المخاطر. كان الركاب بمثابة دروع بشرية غير مدركين لإمدادات الحرب.

غرق ال وسيتانيا لم تكن الحرب العالمية الأولى سبباً في دخول أميركا إلى الحرب العالمية الأولى، ولكنها أشعلت شرارة حرب دعائية ساعدت في تغيير الرأي العام، مما مهد الطريق أمام الولايات المتحدة ومجمعها الصناعي لدخول الصراع بعد عامين. أما الباقي فهو تاريخ.

لم تظهر أي أدلة على الإطلاق تشير إلى تورط اللورد الأول للأميرالية آنذاك ونستون تشرشل في خسارة وسيتانياولكن الرسالة التي أرسلها إلى زعيم مجلس التجارة البريطاني والتر رانسيمان في 12 فبراير/شباط 1915، ساهمت في تأجيج نظريات المؤامرة.

وقد أُرسل في وقت إعلان ألمانيا منطقة حرب حول الجزر البريطانية، وكتب: "إن الأمر الأكثر أهمية هو جذب السفن المحايدة إلى شواطئنا على أمل إقحام الولايات المتحدة في صراع مع ألمانيا. ومن جانبنا، نريد أن تكون حركة المرور أكثر، وإذا تعرضت بعض هذه السفن للمتاعب، فهذا أفضل.".

الخوذة _ القيادة

وفي تحقيقات مجلس التجارة، بُرئ الكابتن تيرنر من أي مخالفات على الرغم من تعليمات تشرشل بضرورة "ملاحقته دون رادع". فهل كانت هذه محاولة لصرف الانتباه عن عدم كفاءة الأميرالية؟ لقد ألقى التحقيق باللوم بشكل قاطع على البحرية الإمبراطورية الألمانية.

لقد شهد الحطام الذي يبلغ عمقه 92 متراً العديد من محاولات الإنقاذ، بعضها ناجح وبعضها الآخر غير ناجح. لقد كشف البحر أسراره على مضض. قصة السفينة وسيتانيا بدأت هذه المهنة تنجرف نحو ظلال التاريخ حتى دخل غواص إنقاذ يُدعى جون لايت إلى الساحة في سبعينيات القرن العشرين.

أجرى لايت أكثر من 200 غوصة على حطام السفينة وبدأ محاولة إنقاذ أدت في النهاية إلى انتقال ملكية الحطام إلى الصناعي الأمريكي الثري جريج بيميس. أصبح جريج مدفوعًا برغبته في كشف كيف يمكن لسفينة ضخمة كهذه أن تغرق في 18 دقيقة من ضربة طوربيد واحدة.

أدى شغفه إلى إنفاق أكثر من مليون جنيه إسترليني للدفاع عن ملكيته لـ وسيتانيا، وأصبح غواصًا فنيًا في سن 76. غاص في حطام السفينة في عام 2004، وبعد ذلك تضاءل النشاط.

نوافذ في مطعم الدرجة الأولى

في عام 2016، تولى المشروع 17 التحدي (انظر أدناه)، مما مكن العشرات من الغواصين الفنيين، بمن فيهم أنا، من المساعدة في البحث العلمي. وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، سجل عضو الفريق فيك فيرليندن مئات الساعات من مقاطع الفيديو في ظروف قاسية، وقام ستيوارت ويليامسون بفك تشفير اللقطات.

عند وفاته، نقل جريج ملكية وسيتانيا إلى متحف تم إنشاؤه للحفاظ على ذكرى هذه السفينة العظيمة، ولكن ليس قبل إعطاء إذن كتابي إلى بيتر مكاملي ومشروع 17 لمواصلة استكشافهم.

لكن لسوء الحظ، شهد موسم 2024 رفض المتحف منح مشروع 17 الإذن بالغوص في الحطام.

كان جريج يرغب، على حد تعبيره، في "دعم الغواصين الفنيين من جميع أنحاء العالم لمواصلة استكشاف وتوثيق ما يعتبره الكثيرون جبل إيفرست للغوص"، ومواصلة هذه المهمة هو الهدف الأساسي للمشروع 17.

لحسن الحظ، تقديراً للعمل القيم الذي قام به المشروع 17، قامت الدكتورة كوني كيليهر وفريقها في قسم الآثار تحت الماء التابع للحكومة الأيرلندية فعل امنحنا تصريحًا للغوص حول الحطام هذا الموسم. ونحن ممتنون جدًا لذلك.

حياة كل هؤلاء الناس منسوجة في نسيج وسيتانيا وقد استفادت العديد من المقالات والمنشورات من جهودهم في البحث عن الحقيقة.

رحلة إلى الماضي

يصبح تحديد العناصر في الصور ومقاطع الفيديو أكثر تعقيدًا مع مرور كل موسم. حيث تتضافر كل من عمق المياه ودرجة الحرارة وظروف السطح لإخفاء وسيتانياإرث لا يصدق من وجهة نظرك. كل غوص تقوم به هو رحلة إلى الماضي.

لقد تمت دعوتي للانضمام إلى بيتر ومشروع 17 خلال موسم 2024. يقع مقر عملي في الغوص التقني في تايلاند، وقد مر وقت طويل منذ أن غطست في الماء البارد. لقد قمت بفك بدلة الغوص الجافة الخاصة بي لأجد أنها لم تعد مناسبة للغرض، لذلك عرض علي بيتر بلطف بدلته الاحتياطية.

صورة موقع المشروع 2024

لقد سارعت لحجز تذكرة، ولكن بسبب عدم التأكد من ما إذا كان الغوص مسموحًا به أم لا، فقد كانت رحلة مثيرة في اللحظة الأخيرة إلى رصيف الميناء - والتي أنقذتها تدخلات علماء الآثار.

كنت آمل أن تكون العودة إلى المياه الباردة رحلة أكثر سلاسة. وعندما التقيت ببيتر في قاعدته، بدأت في تجهيز معداتي وتجربة مجموعة بيتر الاحتياطية والقفازات الجافة والسترة المدفئة. يا لها من رفاهية!

توجهنا إلى كينسالي في ذلك المساء، وفي اليوم التالي التقيت بالفريق أثناء تحميلنا الأمتعة والتوجه إلى موقع الحطام. كان الفريق عبارة عن مزيج غريب من الخبراء من مختلف أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، لكنني لم أكن لأحظى بشركة أفضل منهم.

لقد كنت أنوي أن أترك التقدير يتحكم في غروري، فجمعت معداتي في اليوم الأول واخترت النزول السهل في محطة الانفصال.

خلط السياق

لقد وصفت بالفعل ما حدث في تلك النزولات الأولية. في اليوم التالي، امتنع الرجال حتى أتمكن من الدخول، ولكن هذه المرة قمت بتبديل القفازات الجافة ببعض القفازات القديمة السميكة المبللة.

نزلت بينما كان الضوء المحيط يتلاشى، وأصبح الحطام مرئيًا في ضوء شعلتي على بعد 5 أمتار من القاع.

يتدهور الحطام بشكل مثير للقلق، والطابق الرئيسي يقع بشكل مسطح فوق الطوابق الأخرى في هذه المنطقة، مما يربك سياق القطع الأثرية.

لا شك أن ممارسات البحرية الملكية البريطانية في الخمسينيات من القرن العشرين في مجال الشحنات العميقة لم تساهم إلا في تسريع هذه العملية، ولكن على الرغم من جهودها، فإذا نظرت عن كثب، فسوف تبرز لك بعض جيوب التاريخ، بمساعدة زاوية ضوء شعلتك.

كانت كبسولات الزمن، التي كانت صامدة وكأنها تتحدى الهجمة البيئية، تتضمن وعاءً صغيراً ملقاة بجوار بقايا مرتبة. ولم يفوتني المفارقة المتمثلة في رؤية وعاء صغير أثناء غوص لمدة ثلاث ساعات في درجة حرارة 12 درجة مئوية في بدلة جافة مستعارة بدون صمام للبول!

لقد انتهى وقت قيادتي بسرعة كبيرة، وكانت الأضواء الساطعة تشير إلى طريق العودة إلى خط الصعود. لقد استعدت علامتي وصعدت إلى القضبان للاستقرار في المجموعة، حيث كنت معلقًا هناك أفكر في ضخامة المهام التي يواجهها المشروع 17.

الطقس في هذا الجزء من العالم سيئ السمعة. وليس من غير المعتاد أن تمر أربعة فصول في يوم واحد، مما يزيد من تعقيد المهمة.

رافعة المرساة في منطقة القوس

كان اليوم التالي مليئًا بالعواصف بسبب ارتفاع الأمواج، ولكن في صباح اليوم التالي عدنا مليئين بالتفاؤل. لقد ظل خط الصيد ثابتًا في مكانه، مما جعل توجيهنا سهلاً.

وبعد أن طمأنني الضوء الساطع على مكان الخط، سبحت إلى الخارج، وتعثرت على ما بدا لي أنه عمود كبير القطر. ولم أدرك ماهيته إلا بعد ذلك، عندما حدده الباحث ستيوارت بأنه الصاري المكسور والملقى على قمة الحطام.

عند تتبع خط الصاري، كانت هناك إطارات معدنية كبيرة يبلغ عرضها حوالي 3 أمتار، مطوية مثل المناديل، مما أربك الصورة. ساعدني ستيوارت مرة أخرى في تجميع الأجزاء لاحقًا - كنت أنظر إلى إطارات الجدران في غرف الركاب من الدرجة الثانية.

مرة أخرى، بعد أن نفدت مني الوقت، عدت إلى الخط لبدء صعودي في نفس الوقت الذي صعد فيه روال فيرهوفن. وعند الوصول إلى محطة الانفصال، بدأت رئتي تمتلئ بالهواء!

أفقد طاقتي باستمرار وأسقط PO الخاص بي 2 أدركت أن صمام التخفيف التلقائي الخاص بي كان يتسرب. فاستجبت لذلك بإغلاق صمام الشبت الموجود على متن الطائرة، وهو ما كان أسهل كثيرًا من الوصول إلى نقطة توقف التدفق باستخدام قفازات سميكة. وأكملت الجزء السابق من عملية تخفيف الضغط بتحريك صمام الشبت عند الحاجة.

لقد التفت خط النقل حول اللقطة، مما أدى إلى إتلاف قضبان تخفيف الضغط. استجاب روال أولاً، وساعدني دارون بيدفورد وأنا في فك الخط، مثل اثنين من راقصي موريس. بمجرد تحريره، انطلقت محطة الانجراف، وبدأت عملية الانجراف.

موسم جيد

أشارت التوقعات إلى يوم غوص آخر، وخمسة أيام من أصل سبعة أيام في التصريح ستكون موسمًا جيدًا. سأقوم بتشغيل الشبت يدويًا على وحدتي لهذه الغوصة، لأنني كنت أفتقر إلى الأجزاء اللازمة لإصلاح ADV.

غادرنا كينسالي محاطين بالضباب الكثيف، لكن القبطان طمأننا إلى طبيعته المؤقتة. وكما هو متوقع، بعد نصف ساعة وبعد مسافة قصيرة من الشاطئ، أشرقت الشمس، وانقشع الضباب بما يكفي ليظهر لنا دحرجة بطيئة بارتفاع نصف متر على سطح البحر، تقترب من الجنوب.

عند الوصول إلى الحطام، نزلنا بسرعة، وقد رصدنا بعض أفراد الفريق المتجهين إلى التلغرافات في اليوم السابق. قمت برسم خط المسافة للحصول على فكرة عن الحجم. ثلاث غطسات، والكثير من الأشياء لم يتم اكتشافها.

مرة أخرى، مررنا بحوض الاستحمام، ولاحظنا مجموعة غريبة من الأنابيب التي يُعتقد أنها مخصصة لتسخين المياه إلى كبائن الدرجة الثانية. قمت بسرعة كبيرة بتدوير القارب. وبعد أن استجمعت بكرة الغطس، غادرنا القاع لنبدأ الصعود الطويل وإزالة الضغط.

قام آخر عضو في الفريق بتحرير القضبان وبدأنا في الانجراف، واستقرنا في وقت الانتظار الذي يبلغ 150 دقيقة مع الملل كخطر دائم، لأن أي انقطاع في التركيز عند العقبة الأخيرة يمكن أن يكون الأخير لك.

ولتعزيز هذه النقطة، قام فيك بمسح الحلقة وخلع قطعة الفم، تاركًا فمه مليئًا بالمطاط والماء. استدرت أنا ودارون معًا وسلمنا خزان الأكسجين إلى فيك، الذي انتقل ليأخذه. ساد الهدوء. أنهينا الغوص، وانتهى موسمنا لعام 2024.

تيم مع أعضاء آخرين من فريق البعثة لعام 2024

كان أعضاء فريق البعثة الحاضرين ولكن لم يتم ذكرهم أعلاه هم ريز سوهيل والباحث بادي أوسوليفان و البحر هنتر الطاقم جون جيلين وكيفن شانهان.

مشروع لوسيتانيا 17، بقلم بيتر مكملي قبل المشروع 17، كان الغواص الفني الأيرلندي إيوين ماكجاري هو الوحيد الذي حصل على رخصة الغوص وسيتانيا. ومع ذلك، عندما هو فقدت تلغراف السفينة خلال غوص غير مصرح به في عام 2017، أثيرت أسئلة مهمة في مجلس النواب الأيرلندي (الغرفة السفلى للبرلمان الأيرلندي)، مما يمثل نقطة منخفضة بالنسبة وسيتانيا إزالة القطع الأثرية. لقد تم تعزيز علاقتنا الجيدة مع جريج بيميس من خلال التزامنا بنقل أكبر وسيتانيا قطعة أثرية في أيرلندا، رافعة سفينة، من مرحاض عام في أيرلندا الشمالية إلى متحف أولد هيد في كينسالي. استغرق الأمر منا ما يقرب من 18 شهرا من الاجتماعات مع المسؤولين المحليين والحكوميين. جريج بيميس لقد منحنا جريج الإذن بالغوص وسيتانيا في عام 2016، نشأت بيننا رابطة قوية بسبب مهمتنا المشتركة لكشف الحقيقة وراء غرقها السريع. في عام 2021، بعد عام من وفاته، تمكنا أخيرًا من الوصول إلى الغلايات، حيث صور فيك فيرليندن صفوفًا منها، كلها سليمة، مما أثار الشكوك حول النظرية القديمة القائلة بأن انفجار غبار الفحم كان نتيجة لذلك. منذ تأسيس المشروع 17، مع أعضاء الفريق مثل ستيوارت ويليامسون، وفيك فيرليندن، وريز سوهيل، وفرانك ماكديرموت، وديف جراتيون، وكاري هيتينين، وجيري براون، وجيمي ليونز، كسرنا احتكار الغوص على وسيتانيا. على مدار السنوات الثماني الماضية والعشر رحلات استكشافية، قمنا بتسهيل زيارة العشرات من الغواصين من مختلف أنحاء العالم للحطام، مما مهد الطريق لمزيد من الغواصين. والأمر الحاسم هو أننا رفعنا مستوى الوعي وسيتانياأهميتها التاريخية ودورها في تشكيل العالم الذي نعيش فيه اليوم. يجلس إيوين ماكجاري الآن على اللوحة الرئيسية لمتحف أولد هيد، إلى جانب كون هايز وبادريج بيجلي، اللذين تبرع لهما جريج وسيتانيافي عام 2023، وللمرة الأولى منذ ثماني سنوات وفي السنة الثالثة تحت ملكيتها الجديدة، تم رفض منحنا الإذن لبعثة الغوص الخاصة بنا في عام 2024 وسيتانيا. لقد نشأ هذا القرار نتيجة لعلاقتنا الصعبة مع المالكين الجدد وفرضهم لقواعد تنظيمية غير ضرورية ومقيدة. ومن المؤسف أن هذا القرار يبدو مدفوعاً بصراعات شخصية ورغبة في إعادة فرض الاحتكار السابق. رخصة حكومية قد يمتلك المتحف وسيتانيا ولكنها لا تملك قاع البحر أو المياه الإقليمية الأيرلندية التي تقع فيها الحطام. وكان ترخيصنا ينص دائمًا على أننا لا نعبث بالحطام بل نحوم فوقه لجمع البيانات، ولم يكن هذا العام مختلفًا. لحسن الحظ، حصلنا على الترخيص الحكومي اللازم، واستمر عملنا كما هو مخطط له. وكان المشروع 17 هو الفريق الوحيد الذي غطس وسيتانيا هذا العام، كانت البيانات التي جمعناها فريدة من نوعها. وبمجرد تقديمها إلى الدكتورة كوني كيليهر في وحدة الآثار تحت الماء، فسوف تكون متاحة للعامة، كما هو الحال دائمًا. نأمل أن يقرر المتحف التعاون معنا في المستقبل. وفي الوقت نفسه، نمضي قدمًا في خططنا لبعثتنا في عام 2025. لقد بذل ستيوارت وفيك قدرًا هائلاً من الجهد في هذا المشروع، وقد تم تجميع كل العمل بواسطة مارك سكيلين، الذي يحتفظ موقع المشروع 17 محدث. أود أيضًا أن أسلط الضوء على تفاني ريز سوهيل، الذي كان معي في كل غوصة منذ بدء المشروع. وهو أقدم عضو في فريق الغوص في المشروع 17، حيث أمضى حوالي 50-60 غوصة، و30-40 ساعة في القاع. وسيتانيا، وحوالي 150 ساعة إجمالية في الماء. إلى جانب باري ماكجيل، لعب ريز دورًا فعالاً في تحديد مكانه واسترداده ال وسيتانيا دافيت. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التعمق أكثر في قصة لوسيتانيا، كتاب فيك فيرليندن لوسيتانيا – المجموعة تحت الماء يقدم الكتاب نظرة عامة شاملة ويحتوي على 240 صورة، بما في ذلك تلك التي تم التقاطها على مدى خمس سنوات على عمق 92 مترًا، بالإضافة إلى صور ورسوم توضيحية تاريخية. يحتوي الكتاب ذو الغلاف المقوى بحجم A4 على 200 صفحة وتكلفته 36 جنيهًا إسترلينيًا - والتسليم 19.50 جنيهًا إسترلينيًا.

تيم لورانس (تصوير: ميكو باسي) تيم لورانس تملك خزانة ديفي جونز (DJL) في كوه تاو في خليج تايلاند، مما يساعد الغواصين على تطوير مهاراتهم إلى ما هو أبعد من الغوص الترفيهي. وهو يدير أيضًا نادي مستكشفي البحر. وهو مستكشف حطام وكهوف فني مشهور، وعضو في Explorers Club New York، وهو مدرب فني PADI / DSAT.

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