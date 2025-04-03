كيف جسد ريكس كوان "العصر الذهبي" لصيد حطام السفن في المملكة المتحدة

توفي ريكس كوان عن عمر يناهز 97 عامًا، وكان يُعتبر أنجح مستكشف لحطام السفن في المملكة المتحدة، وخاصة حطام السفن التاريخية في أعماق الغوص - وكان التاريخ البحري هو الذي أذهلته أكثر من الغوص نفسه.

وُلد كوان في 16 يونيو 1927، ونشأ في شمال لندن. كان والده مستوردًا ناجحًا للألعاب، والتحق بمدرسة يونيفرستي كوليدج قبل إجلائه إلى نيويورك للعيش مع أقاربه خلال الحرب العالمية الثانية. انتقلت العائلة لاحقًا إلى لوس أنجلوس، حيث عمل كوان بدوام جزئي في استوديوهات باراماونت في هوليوود.

بعد عودته إلى إنجلترا، انضم إلى سلاح الجو الملكي البريطاني، لكن آماله في أن يصبح طيارًا تبددت بسبب عمى الألوان. ثم تولى حراسة أسرى الحرب الألمان.

بعد الحرب درس القانون في كلية كينجز بلندن، وكان أيضًا باحثًا في فولبرايت بجامعة جنوب كاليفورنيا حتى عام 1953 قبل أن يصبح محاميًا جنائيًا.

لكن في عام 1967، قرر التخلي عن مسيرته القانونية الناجحة التي انصبت على البحث عن حطام السفن التي يصعب العثور عليها ــ على الرغم من أن كثيرين في مؤسسة الآثار البحرية كانوا يعتبرونه في نهاية المطاف خارجا عن القانون إلى حد ما.

كان لدى كوان منزل لقضاء العطلات في جزر سيلي، وعندما طُلب منه أن يكتب عن اكتشاف البحرية الملكية البريطانية في أوائل القرن الثامن عشر، جمعية كان رجل الحرب هناك، ووجد أن عمل غواصي حطام السفن كان ممتعًا للغاية بحيث لا يستطيع مقاومته.

ومع ذلك، بدلًا من أن يصبح غواصًا، نظّم فرق غوص وأشرف على العمليات من القارب. ومُوِّلت رحلاته منخفضة التكلفة جزئيًا من خلال بيع القطع الأثرية الشائعة، بينما تبرع بالاكتشافات التاريخية المهمة والقيّمة في كثير من الأحيان للمتاحف.

ريكس كوان، على اليسار، مع خبراء حطام السفن الآخرين بيتر ماكبرايد، وبريدجيت لارن، ونيك رول، وابنته أليكس كوان، وريتشارد لارن في متحف حطام السفن في كورنوال عام 2021 (تصوير مايك ديفي)

إنّ هولنديا & الأميرة ماريا

أصبحت زيليدي، زوجة كوان الراحلة، خبيرة في حطام السفن التاريخية. عندما عثرت على تقرير يعود لعام ١٧٩٤ عن سفينة تابعة لشركة الهند الشرقية الهولندية (VOC)، هولنديا، بعد أن غرقت سفينة قبالة جزر سيلي، شكلوا فريق غوص في محاولة للعثور على الحطام - في مواجهة منافسة قوية.

42 متر، 32 مدفع سوائل أُطلقت عام ١٧٤٢، وتحطمت في رحلتها الأولى إلى جزر الهند الشرقية في العام التالي على صخرة غانر، غرب جزيرة آنيت. فُقد مع السفينة ٣٠٦ بحارًا وجنديًا وركابًا، بالإضافة إلى كميات كبيرة من العملات التجارية.

بدأ بحث عائلة كوان عام ١٩٦٨، حيث قاموا بفحص الأرشيفات في إنجلترا وهولندا، واستخدموا، على غير العادة في ذلك الوقت، مقياس مغناطيسية بروتوني للبحث في مناطق واعدة في قاع البحر. عُثر على الحطام في سبتمبر ١٩٧١، واستعادوا كمية كبيرة من العملات الفضية، بالإضافة إلى مدافع برونزية وقذائف هاون وقطع أثرية أخرى.

سرعان ما شكك علماء الآثار البحرية في أساليب كوان وتوازنه بين الحفاظ على الآثار والبحث عن الكنوز، لكن كوان كان مصممًا على العثور على المزيد من سفن الهند الشرقية الهولندية. وسيشارك في اكتشاف سبع سفن أخرى من هذا النوع، بما في ذلك الأميرة ماريا، وهي سفينة كبيرة تابعة لشركة الهند الشرقية الهولندية تحطمت في المياه الضحلة قبالة جزر سيلي في عام 1686.

وكان الملك جيمس الثاني قد أرسل منقذين لاستعادة العملات الفضية الموجودة على متن السفينة، ثم أنكر في وقت لاحق أي معرفة لهولندا بالحطام، لكن كوان عثر على المزيد من العملات المعدنية، إلى جانب المدافع وأخشاب السفينة والعديد من القطع الأثرية.

إنّ فليجنثارت & روسفيك

في عام 1981 وجد فريقه فليجنثارت (فلاينج هارت)، مكتملة بصناديق كنوز مليئة بالفضة المكسيكية والعملات الذهبية والفضية الهولندية وغيرها من الأشياء. كانت السفينة متجهة إلى جزر الهند الشرقية عندما اقترنت عاصفة بمدّ ربيعي وخطأ من الطيار، مما أدى بها إلى جرف رملي. من هناك، انزلقت وغاصت على عمق 18 مترًا، وفقد جميع ركابها.

عُثر على خريطة رسمها مُنقذون فاشلون في ذلك الوقت، وقدّمت أدلةً لكوان، مع أن تحديد موقع الحطام استغرق أربع سنوات، وسنتين إضافيتين للعثور على أولى العملات. وكان غواصوه لا يزالون يستعيدون الصناديق عام ١٩٩٢.

وفي عام 1981 أيضًا اشتكى كوان في نيويورك تايمزكما سُجِّل في البرلمان، فإن الحكومة البريطانية "تفرض على الغواصين العاملين في علم الآثار والاستكشاف تحت الماء مجموعة القواعد الجديدة والرسمية الواردة في صكها القانوني"، في إشارة إلى قانون حماية حطام السفن. ولم يُفوِّت فرصًا كثيرة للدفاع عن مساهمة الغواصين الهواة في علم الآثار البحرية.

سفينة أخرى تابعة لشركة الهند الشرقية الهولندية، روسفيكغرقت السفينة في أوائل عام 1740 في رحلتها الثانية شرقًا على رمال جودوين، ولم يكن هناك أي ناجين معروفين مرة أخرى.

تم اكتشافها على عمق 25 متراً بواسطة غواص هاوٍ في عام 2004، وفي صيف العام التالي، استعاد فريق بقيادة كوان سراً معظم محتويات السفينة، بما في ذلك 1,000 سبيكة فضية وعملات ذهبية.

مجموعة من العملات المعدنية، بعضها مقطوع، تم العثور عليها لاحقًا في Rooswijk (HE / #Rooswijk1740 Project)

عُرضت الاكتشافات على ممثل للحكومة الهولندية في بليموث أواخر عام ٢٠٠٥، إلا أن عملية الإنقاذ أثارت انتقادات متزايدة لانتهاك اتفاقيات التراث الأثري الدولية. روسفيك أصبح الآن موقع حطام محميًا في المملكة المتحدة.

ومع ذلك، تم تخصيص معرض لعرض اكتشافات شركة الهند الشرقية الهولندية التي اكتشفها كوان في متحف ريجكس في أمستردام، وظل مصراً على أن بحثه عن حطام السفن لم يكن بدافع الربح المالي بل حبه للتاريخ والمغامرة.

وعلى مدار مسيرته المهنية، اكتسب ثقة عدد من المتخصصين الذين أقرّوا بمساهمته ونزاهته. وكان عضوًا في اللجنة الاستشارية الحكومية البريطانية المعنية بمواقع الحطام التاريخية لمدة 23 عامًا.

لمدة سنوات عديدة كان كوان غواص كان جون ماكدونالد مستشارًا لمجلة Wrecks إلى جانب كيندال ماكدونالد، وكان يتصل به كثيرًا ليخبره بأخبار أحدث مشاريعه المثيرة - وكذلك للتعبير عن إحباطه من الأعضاء الأقل تعاطفًا في المؤسسة الأثرية البحرية، أو المستكشفين الخاصين المنافسين إذا شعر أنهم هواة في نهجهم.

عاش كوان في هامبستيد، حيث اشتهر كمؤلف ومذيع وقاضٍ وشخصية اجتماعية بارزة. في إحدى المرات، اقترح على المجلة الساخرة المحلية صوت قرية هامبستيد أن يحدث ذلك ضجة كبيرة بمناسبة وفاته التي حدثت في التاسع من مارس.

ردّت الصحيفة بنشر ملصقات في أنحاء شمال لندن، معلنةً "وفاة الملك - هامبستونيا تنعى ملكها المحبوب". تاركًا وراءه بناته الثلاث، أليكس وجولييت وآني، وأطفالهن.

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