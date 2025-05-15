غواصون يعثرون على روابط مفقودة في حطام سفينة فاسا الشهيرة

منذ حطام السفينة في أوائل القرن السابع عشر فاسا تم انتشالها سليمة تقريبًا من نهر ستوكهولم منذ 60 عامًا وأصبحت واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحي في السويد - ولكن يشتبه في أن بعض العناصر قد تم تركها في موقع حطام "فاسا جروتو".

لقد تم الآن التوصل إلى عدد من الاكتشافات الهامة خلال التحقيقات الموسعة التي قادها علماء الآثار البحرية من فاسا المتحف الشقيق للمتحف هو متحف فراك – متحف الحطام.

تشمل الاكتشافات الجديدة مراسي خشبية وأجزاء من براميل وقطعة من الخشب المعالج يعتقد أنها جزء من مارسكورج أو عش الغراب الذي كان من الممكن أن يتم تركيبه على مقدمة السفينة - وجسم دائري لم يتم تحديده بعد ذو حافة وفم مستديرين.

جسم دائري مجهول الهوية ذو حافة وفم (ميكائيل فريدهولم، فراك/SMTM)

تم إجراء عدد قليل من عمليات الغوص في السنوات التي أعقبت رفع السفينة الحربية ذات الـ 64 مدفعًا في عام 1961. بدأت الجولة الجديدة من التحقيقات في عام 2018 واستفادت من التطورات التكنولوجية، مع رسم خرائط ثلاثية الأبعاد لقاع البحر وتحديد ملفات تعريف ما تحت القاع باستخدام معدات السونار المتقدمة، بقيادة البروفيسور مارتن جاكوبسون في جامعة ستوكهولم.

تبع ذلك عمليات مسح المركبات التي يتم التحكم فيها عن بعد التي أجرتها البحرية السويدية من سفينة HMS بيلوس قبل أن يتولى غواصو فراك الأثريون البحريون المهمة. أكملوا عملهم العام الماضي، ونُشر مؤخرًا تقريرٌ مبنيٌّ على النتائج.

بصمة فاسا: رؤية ثلاثية الأبعاد استنادًا إلى قياسات متعددة الحزم (مارتن جاكوبسون، جامعة ستوكهولم)

وفي الوقت الحاضر، تظل العناصر المتبقية على عمق حوالي 30 متراً في بحر البلطيق، حيث توفر المياه الباردة المالحة مستويات عالية من الحفظ على مدى قرون، حتى بالنسبة لأخشاب السفن.

عش الغراب

يقول جيم هانسون، عالم الآثار البحرية في فراك، ومدير مشروع تحقيقات مغارة فاسا: "نرغب الآن في معرفة المزيد عن هذه القطع الأثرية ودراستها بشكل أعمق. نريد رفع جزء السفينة الذي قد يكون جزءًا من عش الغراب من القاع لتحليله".

لقد ظل مقدمة السفينة نفسها مفقودة، ولكن من المأمول أن يتمكن قسم عش الغراب من توفير رؤى جديدة حول تصميمها العام.

الأجزاء التي كانت مفقودة من فاساقوس السفينة، بما في ذلك مقدمة السفينة التي كان من المفترض أن يوضع عليها عش الغراب (متحف فاسا)

عش الغراب على مقدمة السفينة (جيم هانسون، فراك/SMTM)

يقول هانسون: "عندما نغوص، نكتشف ما لا تراه التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، نحتاج إلى عين ويد بشريتين للتحقق من النتائج وفحصها وفهم الغرض من استخدامها.

لكن جميع التقنيات ضرورية لفهم الكل. بفضل هذه الأبحاث، أصبح لدينا الآن صورة أكثر شمولاً فاسا موقع حطام أكبر مما كان موجودًا من قبل.

"كل الرفع الذي تم بواسطة فاسا قبل أن يتم إنقاذها، يمكن رؤيتها في الصور ثلاثية الأبعاد، لكن لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. هذه آثار أقدام حرفيًا. فاسا! "

آثار أقدام فاسا: خريطة متعددة الأشعة تُظهر المنطقة المتبقية بعد رفع الحطام، والأشياء التي اكتشفتها سفينة إتش إم إس بيلوس (مارتن جاكوبسون، جامعة ستوكهولم / جيم هانسون، فراك/SMTM)

متحف فاسا (خورخي لاسكار)

تقول جيني ليند، مديرة متحف فاسا: "سنكتشف الآن ما إذا كان بإمكاننا إجراء المزيد من التحقيقات في المنطقة والعثور على المزيد من أجزاء السفينة المفقودة". "مع حلول عام ٢٠٢٨ التذكاري، عندما فاسا "في الذكرى السنوية الـ400، سيكون من الرائع أن نتمكن من تحديد موقع المزيد من الأشياء المفقودة."

فاسا لم يكن للسفينة سوى تاريخ قصير باعتبارها سفينة بحرية لأنها غرقت في رحلتها الأولى، ولكن بقاياها اليوم لا تزال تجذب حوالي مليون زائر سنويًا.

لأي شخص يزور ستوكهولم، تذكرة مشتركة لمدة 72 ساعة لتجربة فاسا متحف واستمتع أيضًا بالغوص الافتراضي في فراك متاح بسعر 349 كرونا (27 جنيهًا إسترلينيًا)، مع الدخول مجاني لمن هم 18 عامًا وما دون.

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