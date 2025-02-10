رحلة إكسماوث

ستتولى الغواصة الفنية جين سميث مهمة Tech Stage في عرض GO Diving في شهر مارس للحديث عن رحلة عام 2024 إلى حطام السفينة HMS Exmouth.

جين ضابطة عاملة في البحرية الملكية، وقد عملت في عمليات متعددة حول العالم. وهي غواصة فنية بارعة، وقد شاركت في العديد من المشاريع لتحديد مواقع حطام السفن التابعة للبحرية الملكية وتحديد هويتها، فضلاً عن إجراء مسوحات مرخصة للمواقع الخاضعة للرقابة.

وللحفاظ على تراثهم، تعمل جين مع فرق من الغواصين المتطوعين لتسجيل هذه المواقع المؤثرة، لضمان احترام وضعها كمقبرة حرب وعدم نسيان ذكرى خسارتهم.

إتش إم إس إكسماوث

في 21 يناير 1940، تعرضت سفينة إتش إم إس إكسماوث لإطلاق طوربيد بواسطة غواصة يو-22 على بعد حوالي 20 ميلاً من ويك، في خليج موراي، أثناء مرافقتها لسفينة سيبريان برينس من أبردين إلى سكابا فلو.

غرقت بكل أيديها الـ 190.

تم تحديد موقع محتمل بواسطة بوب بيرد وكيفن هيث، وفي عام 2001، أكد غواصون من المركز الأوروبي للغوص الفني أن الموقع هو سفينة إتش إم إس إكسماوث. في عام 2002، تم تصنيفها كموقع خاضع للرقابة بموجب قانون حماية البقايا العسكرية لعام 1986.

في عام 2024، تم الحصول على ترخيص للغوص في الموقع من وزارة الدفاع، وفي أغسطس 2024، اجتمع فريق من الغواصين لتوثيق الموقع وتقديم احترامهم لأولئك الذين فقدوا. تم الغوص من MV Clasina، وكان كيفن هيث من Lost in Waters Deep أيضًا على متن السفينة لتوجيه مسوحات السونار الجانبية.

سيقدم جين سميث وريتش ووكر تاريخًا موجزًا ​​لسفينة إتش إم إس إكسماوث، ثم يعرضان مجموعة من الرسومات والفيديو، تصوير وقال ريتش إنه يأمل أن يشعر الحاضرون بنفس الاحترام الذي شعر به الغواصون أثناء الغطس وأن ينضموا إليهم في تقديم الاحترام لطاقم السفينة الحربية إتش إم إس إكسماوث الشجاع.

رحلة إكسماوث 2

معرض GO للغوص

معرض GO للغوص – المعرض الوحيد للغوص والسفر للمستهلكين في المملكة المتحدة – يعود إلى NAEC Stoneleigh في 1-2 مارس 2025، في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد، ويعد بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمحتوى التفاعلي والتعليمي والملهم والممتع.

بالإضافة إلى المسرح الرئيسي - الذي يرأسه هذه المرة نجم التلفزيون والمؤلف والمغامر ستيف باكشال، الذي يعود مرحب به إلى معرض الغوص GO بعد بضع سنوات، إلى جانب رائدة الفضاء NEEMO المدربة من وكالة ناسا ورئيسة البحث العلمي في DEEP Dawn Kernagis، ومقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف والمفضل الدائم مونتي هولز، والدكتور تيمي جامبين، الذي سيناقش التراث البحري الغني في مالطا وتراث زمن الحرب، والثنائي الديناميكي للمستكشفين رانفا جورموندسون وماريا بوليروب، اللذان سيتحدثان عن رحلتهما الأخيرة في بوتينج في إندونيسيا - هناك مرة أخرى مراحل مخصصة للغوص في المملكة المتحدة والغوص التقني، التصوير تحت الماء وسيقدم آندي توربيت مرة أخرى عرضًا تقديميًا على المسرح الرئيسي، بالإضافة إلى تقديم عرض تقديمي حول تحديات تصوير الغوص التقني للبرامج التلفزيونية.

إلى جانب المراحل، هناك مجموعة من العناصر التفاعلية - الكهف الشهير، وحوض الغوص العملاق، والغوص الغامر في حطام السفن باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وورش عمل حبس الأنفاس وتمارين الخطوط، والجديد لعام 2025، فرصتك لتجربة رسم خرائط الحطام مع جمعية الآثار البحرية و"حطام السفينة" - وكلها متناثرة بين مجموعة متزايدة باستمرار من المواقف من المجالس السياحية والشركات المصنعة. السلامه اولا الوكالات والمنتجعات وألواح العيش ومراكز الغوص وتجار التجزئة وغير ذلك الكثير.

ويشهد هذا العام أيضًا مسابقة NoTanx Zero2Hero تحتل مركز الصدارة. هذه المسابقة، التي تستهدف الغواصين الأحرار المبتدئين، ستشهد في البداية خضوع 12 مرشحًا السلامه اولا مع ماركوس جرايتوود وفريق NoTanx في لندن في أواخر فبراير. ثم سيتنافس خمسة متسابقين نهائيين مختارين في معرض GO للغوص خلال عطلة نهاية الأسبوع في مارس، بما في ذلك جلسات توقف التنفس أثناء النوم في المسبح، للعثور على الفائز الإجمالي، الذي سيحصل على رحلة لمدة أسبوع إلى قرية مرسى شقرة البيئية، برعاية Oonasdivers. انقر هنا هنا للتسجيل للحصول على فرصة المنافسة.

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وكما هو الحال دائمًا، يشمل سعر التذكرة موقف سيارات مجانيًا. ويدخل الأطفال دون سن 16 عامًا مجانًا، لذا اصطحب أطفالك معك لقضاء يوم عائلي رائع!