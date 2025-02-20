حوادث الوفاة الناجمة عن الغوص ببدلة جافة – استحداث دروس حقيقية من خلال نهج العوامل البشرية

سيكشف جاريث لوك، المدرس الحائز على جوائز في العوامل البشرية والغواص الفني، كيف أن فهم السلوك البشري يحول السلامة والأداء تحت الماء عندما يتوجه إلى Tech Stage في عرض GO Diving في مارس اذار.

جاريث لوك هو الخبير العالمي في العوامل البشرية في الغوص وكيف يساهم ذلك في السلامة والغوص الأكثر متعة والغواصين ذوي القدرة الأكبر. مبتكر العوامل البشرية المشهورة في الغوص السلامه اولا وهو أيضًا مؤلف كتاب "تحت الضغط" الأكثر مبيعًا ومنتج الفيلم الوثائقي القوي والمليء بالمعنى العاطفي "إذا فقط..."

مع درجة الماجستير في العوامل البشرية وسلامة النظام، وعقود من الخبرة العملياتية في الجيش، يمزج جاريث الخبرة الأكاديمية مع رؤى العالم الحقيقي لمساعدة الغواصين على تحسين عملية اتخاذ القرار والتواصل والقيادة.

وفاة بسبب غوص البدلة الجافة

في عام 2020، توفيت سيدة شابة تدعى لينيا ميلز أثناء drysuit دورة غوص في متنزه جلاسير الوطني. كان هناك غضب وإحباط كبيرين بسبب وقوع هذا الحدث لأنه كان من الممكن منعه تمامًا. سيتبع هذا العرض نهج سلامة الأنظمة والعوامل البشرية لتحديد الأسباب العميقة الدروس والتي يمكن تعلمها من الحدث.

إن الطبيعة البشرية وتوقعات المجتمع تعني أننا نميل بقوة إلى إلقاء اللوم على الأفراد المعنيين ــ فإذا تخلصنا من "التفاحة الفاسدة"، فسوف يصبح كل شيء على ما يرام في المستقبل. ولكن العلم يثبت أنه إذا لم نكن فضوليين ونفحص النظام والسياق، فمن المرجح أن تتكرر نفس الأحداث مرة أخرى.

انضم إلى هذا العرض التقديمي إذا كان لديك عقل منفتح وترغب في معرفة كيفية إجراء تغييرات دائمة على الرياضة حتى نتمكن من زيادة المتعة وتحسين الأداء وإدارة المخاطر التشغيلية، وليس فقط مخاطر المسؤولية.

بدلة جافة حوادث الغوص القاتلة - خلق واقع الدروس من خلال نهج العوامل البشرية 2

معرض GO للغوص

معرض GO للغوص - الغوص الاستهلاكي الوحيد سفر المعرض في المملكة المتحدة - يعود إلى NAEC Stoneleigh في 1-2 مارس 2025، في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد، ويعد بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمحتوى التفاعلي والتعليمي والملهم والممتع.

بالإضافة إلى المسرح الرئيسي - الذي يرأسه هذه المرة نجم التلفزيون والمؤلف والمغامر ستيف باكشال، الذي يعود مرحب به إلى معرض الغوص GO بعد بضع سنوات، إلى جانب رائدة الفضاء NEEMO المدربة من وكالة ناسا ورئيسة البحث العلمي في DEEP Dawn Kernagis، ومقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف والمفضل الدائم مونتي هولز، والدكتور تيمي جامبين، الذي سيناقش التراث البحري الغني في مالطا وتراث زمن الحرب، والثنائي الديناميكي للمستكشفين رانفا جورموندسون وماريا بوليروب، اللذان سيتحدثان عن رحلتهما الأخيرة في بوتينج في إندونيسيا - هناك مرة أخرى مراحل مخصصة للغوص في المملكة المتحدة والغوص التقني، التصوير تحت الماء وسيقدم آندي توربيت مرة أخرى عرضًا تقديميًا على المسرح الرئيسي، بالإضافة إلى تقديم عرض تقديمي حول تحديات تصوير الغوص التقني للبرامج التلفزيونية.

إلى جانب المراحل، هناك مجموعة من العناصر التفاعلية - الكهف الشهير، وحوض الغوص العملاق، والغوص الغامر في حطام السفن باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وورش عمل حبس الأنفاس وتمارين الخطوط، ومنطقة علم الأحياء البحرية، والجديد لعام 2025، فرصتك لتجربة رسم خرائط الحطام مع جمعية الآثار البحرية و"حطام السفينة" - وكلها متناثرة بين مجموعة متزايدة باستمرار من المواقف من المجالس السياحية والشركات المصنعة. السلامه اولا الوكالات والمنتجعات وألواح العيش ومراكز الغوص وتجار التجزئة وغير ذلك الكثير.

ويشهد هذا العام أيضًا مسابقة NoTanx Zero2Hero تحتل مركز الصدارة. هذه المسابقة، التي تستهدف الغواصين الأحرار المبتدئين، ستشهد في البداية خضوع 12 مرشحًا السلامه اولا مع ماركوس جرايتوود وفريق NoTanx في لندن في أواخر فبراير. ثم سيتنافس خمسة متسابقين نهائيين مختارين في معرض GO للغوص خلال عطلة نهاية الأسبوع في مارس، بما في ذلك جلسات توقف التنفس أثناء النوم في المسبح، للعثور على الفائز الإجمالي، الذي سيحصل على رحلة لمدة أسبوع إلى قرية مرسى شقرة البيئية، برعاية Oonasdivers. انقر هنا هنا للتسجيل للحصول على فرصة المنافسة.

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وكما هو الحال دائمًا، يشمل سعر التذكرة موقف سيارات مجانيًا. ويدخل الأطفال دون سن 16 عامًا مجانًا، لذا اصطحب أطفالك معك لقضاء يوم عائلي رائع!