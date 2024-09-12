سيتواجد عالم الآثار البحرية والمدافع عن المحيطات والغواص التقني الدكتور مات كارتر على المسرح التقني في اذهب لعرض الغوص ANZ في سيدني في نهاية الشهر.

منذ عام 2003، عمل على مشاريع أثرية تحت الماء في 13 دولة مختلفة، بدءًا من حفر حطام سفينة فينيقية عمرها 2,800 عام في إسبانيا، إلى قيادة بعثات لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لأساطيل الأشباح في جزيرة بيكيني أتول وبحيرة تشوك.

في عام 2009، حصل مات على منحة رولكس الأسترالية من جمعية المنح الدراسية تحت الماء (OWUSS)، حيث تم تعريفه باستخدام أجهزة إعادة التنفس للغوص العلمي. ومنذ ذلك الحين، أصبح رائدًا في استخدام CCR والتصوير الفوتوغرامتري لعلم الآثار البحرية، وتخصص في مسح وتقييم حطام الحرب العالمية الثانية في أستراليا والمحيط الهادئ.

مات هو زميل دولي وحاصل على جائزة EC50 من نادي المستكشفين، ونائب رئيس سابق للمعهد الأسترالي للآثار البحرية (AIMA)، وممثل نيوزيلندا في اللجنة الدولية للتراث الثقافي تحت الماء (ICUCH) التابعة للمجلس الدولي للآثار والمواقع (ICOMOS). كما عمل كمقدم متخصص في المسلسل التلفزيوني Coast: New Zealand، وهو برنامج فرعي من المسلسل البريطاني Coast الذي أنتجته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، وهو خبير في موضوع الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) وأمانة برنامج البيئة الإقليمي للمحيط الهادئ (SPREP) وحكومة أستراليا.

بعد الجمع بين الغوص العلمي والتجاري والتقني لأكثر من عقد من الزمان، يعمل مات الآن كمدير أبحاث لمؤسسة المشاريع الكبرى، ويعمل على حماية النظم البيئية البحرية والثقافات وسبل العيش المهددة بحطام السفن الملوثة من الحرب العالمية الثانية عبر المحيط الهادئ الأزرق.

ستكون محاضرة مات في معرض GO Diving Show ANZ على النحو التالي:

حطام السفن الشبحية في المحيط الهادئ الأزرق

دكتور مات كارتر - حطام السفن الشبحية في المحيط الهادئ الأزرق 2

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 28-29 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، ومسرح أستراليا/نيوزيلندا، ومسرح الإلهام، ومسرح التكنولوجيا - الذي سيستضيف عشرات المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، بدءًا من تجارب الغوص في الواقع الافتراضي وتجارب الغوص وتجمع مظاهرة، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

واستقطب معرض GO Diving Show UK 2024، الذي دخل الآن عامه الخامس، أكثر من 10,000 مشارك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وامتد على مساحة 10,000 متر مربع من مساحة العرض، وتطمح النسخة الأسترالية والنيوزيلندية إلى الوصول إلى هذا المستوى في السنوات المقبلة.

الدخول إلى معرض GO Diving Show الافتتاحي ANZ مجاني تمامًا – قم بالتسجيل هنا للحصول على التذاكر الخاصة بك لما هو بلا شك حدث الغوص لعام 2024 في أستراليا. يوجد الكثير من مواقف السيارات في الموقع ويسهل الوصول إلى المكان بفضل الكثير من خيارات النقل، لذا قم بتدوين التواريخ في يومياتك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع ملحمية تحتفل بجميع أشكال الغوص.