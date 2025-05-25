أرملة الغواص: "ما زلت أتابع الأخبار كل يوم"

تقول فيفيان كلويس: "ما زلت أتابع الأخبار يوميًا. أبحث عن حوادث الغوص في دورست، آملةً أن يعود جثمانه إلى عائلتنا يومًا ما".

اختفى زوج فيفيان ستيف كلويس على بعد حوالي 28 كيلومترًا من ساحل دورست بعد ظهر يوم السبت 25 مايو 2024، كما ورد بعد الحادث مباشرة on ديفيرنيت.

لم تتوفر تفاصيل كثيرة آنذاك، ولم يُعلن عن اسم الغواص. أُوقفت عملية بحث وإنقاذ جوية وبحرية واسعة النطاق في اليوم التالي، ولكن لم يُعثر على جثته بعد.

خلال العام الماضي، عانت فيفيان كلويس ليس فقط من حزنها المفاجئ، ولكن أيضًا من البيروقراطية المزعجة التي تنطوي عليها المهمة الحيوية المتمثلة في الحصول على شهادة وفاة لشخص اختفى دون أن يترك أثراً.

بعد مرور اثني عشر شهرًا على رحيل زوجها، أخبرتنا فيفيان أيضًا ديفرنت إنها تريد تصحيح أي انطباع قد يكون نشأ - بسبب المعلومات المحدودة المنشورة آنذاك - بأنه كان غواصًا قليل الخبرة. وتقول إنه لم تُتح لها الفرصة للإدلاء ببيان عنه العام الماضي.

ستيف وفيفيان كلويس في أوقات أكثر سعادة (فيفيان كلويس)

كان ستيف كلويس، البالغ من العمر 57 عامًا، مهندسًا كهربائيًا كبيرًا شغوفًا بالغوص. قالت فيفيان: "كان يغوص مع أحد أعز أصدقائه، وكان هو من اتصل بي ليخبرني". ديفرنتلقد فهمت حقائق الغوص لأنها كانت غواصة محترفة بنفسها، على الرغم من أنها أوقفت معداتها في عام 2010.

يوم الغوص

كان من المفترض أن يكون النزول المميت هو ما وصفه فيفيان بأنه "غوص ترفيهي روتيني" على حطام السفينة أراكانعلى الرغم من أن حطام هذه السفينة الشراعية التجارية الفيكتورية التي اصطدمت بالسفينة البخارية كان على عمق 56 مترًا وعلى مسافة بعيدة من الشاطئ. أمريكي في عام 1874، كانت غوصًا خطيرًا.

ومع ذلك، تصف فيفيان زوجها بأنه مدرب رئيسي معتمد من PADI ومدرب معتمد من TDI وغواص مدى الحياة، والذي أمضى سنوات عديدة في استكشاف المياه المحيطة ببورتلاند ولم يكن لديه نقص في الخبرة الفنية.

"لقد قام بتدريب عدد لا يحصى من الغواصين على مدى أكثر من 25 عامًا وكان معروفًا بحضوره الهادئ ونهجه الدقيق"، كما تقول.

(فيفيان كلويس)

ستيف كلويس في غوص آخر (فيفيان كلويس)

في اليوم الذي فُقد فيه في البحر، كان قد وصل إلى نقطة الأمان على عمق 15 مترًا، وهو إجراء اعتيادي بعد غوص ترفيهي عميق. ثم، لم يحدث شيء. فقط بكرة صيد مُقفلة وعوامة سطحية تُشير إلى أنه كان هناك.

"أطلق خفر السواحل عملية بحث واسعة النطاق شملت طائرات هليكوبتر وطائرات ثابتة"جناح طائرات، وطواقم قوارب نجاة من ويماوث وسواناج، وقوارب أخرى في المنطقة. بحثوا حتى ساعات متأخرة من الليل، لكن جثة ستيف لم تُعثر عليها قط.

شارك قارب النجاة ويماوث في البحث عن ستيف كلويس (RNLI)

'صخرتي'

ومع ذلك، بالنسبة لفيفيان وعائلتها، كان ستيف "أكثر من مجرد شخص مفقود"، كما تقول. "كان زوجًا وأبًا وصديقًا. كنتُ أنا وستيف معًا منذ صغرنا، 40 عامًا، ومتزوجين منذ 35 عامًا.

ربينا خمسة أطفال معًا، وكان أصغرهم في الخامسة عشرة من عمره عندما اختفى ستيف. كان ستيف سندي، والشخص الوحيد الذي كان دائمًا بجانبي.

ستيف وفيفيان كلويس وعائلتهما (فيفيان كلويس)

وقت اختفائه، كان الغواص يرتدي ساعة رولكس سابمارينر من عام ١٩٦٧، وهي إرث عائلي كان من المقرر أن يرثه أحد أبناء الزوجين، جاك. تقول فيفيان: "إن استعادتها ستكون إنجازًا كبيرًا لنا".

"لقد تبرعت منذ ذلك الحين لـ قارب النجاة إكسماوث "بيت القيادة باسم ستيف واسم والده الراحل، وهو من قدامى المحاربين في البحرية الملكية. إنها طريقة لإبقائهما في البحر، مع الاستمرار في مساعدة الآخرين."

الرسوم البيروقراطية

من أصعب الأمور التي تواجه عائلة الغواص المفقود هو طلب الحصول على شهادة وفاة. ديفرنت في عام 2019، روزي موس، أرملة الغواص بن موس من كينت، التجارب الموصوفة مشابهة لتلك الخاصة بفيفيان كلويس.

تقول فيفيان: "تفاقمت المعاناة النفسية بسبب الإجراءات البيروقراطية. كانت العملية القانونية للحصول على شهادة وفاة افتراضًا طويلة ومكلفة ومرهقة نفسيًا. تتضمن تقديم طلب رسمي إلى المحكمة العليا، ونشر إعلانات عامة في الصحف، والاستعانة غالبًا بتمثيل قانوني.

إنها آلاف الجنيهات في وقتٍ بالكاد تعمل فيه. لكن بدون شهادة الوفاة المفترضة، لم أستطع تسوية تركة ستيف، لذا كنت سأخسر منزلنا. لقد رفعتُ قضية مع نائبي في البرلمان، على أمل إحداث إصلاح، ولكن لم يحدث شيء من ذلك.

ستيف كلويس (فيفيان كلويس)

"أتمنى الآن أن يتمكن شخص ما من خلال مشاركة قصة ستيف من تقديم معلومات - أو أن تكون عمليات البحث المستقبلية ممكنة باستخدام المعدات المناسبة.

"ولكن أكثر من ذلك، أريد أن أسلط الضوء على الحزن الهادئ وغير المرئي في كثير من الأحيان الذي تعيشه العائلات التي تفقد أحباءها في البحر."

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