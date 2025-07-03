شبكة تنبيه الغواصين تقدم 2025 متدربًا

شبكة التنبيهات الغواصين تفتخر (DAN) بتقديم متدربيها لعام 2025 - سام كرينشو، وتايلر هورتون، وآنا كريلوفا، وسامانثا نوساليك.

انطلق برنامج التدريب الداخلي في DAN عام ١٩٩٩ لتزويد المرشحين المؤهلين بخبرة قيّمة في مجال أبحاث سلامة الغوص. ورغم أن البرنامج لا يزال يركز على البحث، إلا أن نطاقه توسّع على مر السنين ليشمل مشاريع تُركز على جوانب أخرى من رسالة DAN لمساعدة الغواصين المحتاجين إلى مساعدة طبية طارئة، وتعزيز سلامة الغوص من خلال التثقيف والتوعية. واليوم، يشارك متدربو DAN في مجموعة من الأنشطة، تشمل العمل الميداني، والدراسات المخبرية، والتوعية، وتطوير برامج التدريب، وغيرها من المشاريع التي تُعزز سلامة الغوص.

سام كرينشو ملازم في خفر السواحل الأمريكي وقائد غوص. حصل على بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة البحرية من أكاديمية تكساس إيه آند إم البحرية بجامعة تكساس إيه آند إم في جالفستون. شملت مسيرة سام المهنية في خفر السواحل تفتيش السفن التجارية في فيلادلفيا ونيوجيرسي، والتحقيق في الحوادث البحرية في باتون روج، والمشاركة في برنامج تدريب متخصص في الصناعات البحرية يركز على تحقيقات حوادث سفن الغوص والغطس التي يجريها خفر السواحل. اختار العمل مع DAN كجزء من هذا البرنامج لفهم تعقيدات حوادث الغوص بشكل أعمق، وتعزيز المصالح المشتركة بين خفر السواحل الأمريكي وDAN في مجال السلامة والإنقاذ.

تايلر هورتونتايلر، من مواليد ولاية إنديانا، تخرجت من جامعة دايتون عام ٢٠٢٢ بدرجة بكالوريوس في علم الأحياء، وتخصص فرعي في علم الأعصاب واللغة الإسبانية. بعد التخرج، شغلت منصب المديرة التنفيذية لمنظمة دولية غير ربحية تُعنى بالصحة العامة، وتُعنى بالفحص المبكر والرعاية الوقائية لسرطان الثدي وعنق الرحم. ثم أمضت عامًا كاملًا في رحلات حول العالم بمفردها، تُحقق فيها أمنياتها، وتعشق الغوص. وتشعر تايلر بسعادة غامرة لدمج شغفها بعالم ما تحت الماء والسلامة مع خبرتها في البحث العلمي، حيث تنضم هذا الصيف إلى برنامج التدريب البحثي التابع لشبكة دايتون.

آنا كريلوفا عالمة بحرية مهتمة بعلم البيئة السلوكي، والحفاظ على البيئة، ورواية القصص المبتكرة. في عام ٢٠٢٤، حصلت على درجة الماجستير في علم الأحياء البحرية من جامعة نورث إيسترن، حيث بحثت في ديناميكيات بحث الحيتان الحدباء عن الطعام على طول ساحل كاليفورنيا في إطار أطروحتها. أثناء دراستها العليا، بدأت آنا في متابعة التصوير تحت الماء وأصبحت غواصة علمية في الجمعية الأمريكية لعلوم المحيطات (AAUS)، حيث استكشفت أنظمة بيئية متنوعة في ماساتشوستس وبنما وواشنطن وكاليفورنيا. حصلت سابقًا على درجة البكالوريوس في علم الأحياء البحرية مع تخصص فرعي في التصوير الصحفي من جامعة نورث إيسترن، حيث أجرت أبحاثًا حول تمويه الحبار في مختبر الأحياء البحرية، وصقلت مهاراتها في البحث والسرد البصري. وهي حريصة على تطوير خبرتها التسويقية خلال فترة تدريبها للمساعدة في تعزيز الروابط بين الجمهور ومحيطاتنا.

سامانثا نوساليك طالبة في السنة الثانية بجامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، وتسعى للحصول على درجة في الهندسة الطبية الحيوية من قسم الهندسة الطبية الحيوية بكلية لامب المشتركة. وهي خبيرة غوص معتمدة من NAUI، وحاصلة على شهادات في إجراءات النيتروكس المتقدمة وإزالة الضغط، وتتطوع مع SEAKERS، وهي منظمة غوص غير ربحية مقرها في مسقط رأسها كونكورد، نورث كارولينا. تتطلع إلى بناء أساس متين في أساسيات أبحاث الغوص خلال فترة تدريبها.