انغمس في التاريخ في جاليبولي

في عرض GO Diving في شهر مارس، سيقوم رضا بيركان - بالاشتراك مع مورثان يلديز - بتقديم عرض تقديمي جذاب على Tech Stage حول استكشاف حطام السفن العميقة من الحرب العالمية الأولى في جاليبولي.

وبما أن المنطقة لم تفتح أبوابها للغوص إلا منذ عامين، فإن رضا وموراثان - المؤسسان المشاركان لمركز الغوص في حطام السفن في جاليبولي - سوف يسلطان الضوء على الطبيعة الفريدة والحصرية والعاطفية العميقة لهذه التجربة الاستثنائية للغوص. كما سيشاركان رؤاهما حول تحديات تصوير حطام السفن التاريخية، مما يوفر منظورًا نادرًا لسرد القصص تحت الماء في هذا الموقع الرائع..

رضا بيركان غواص تقني ومعلم ومصور تحت الماء ذو ​​خبرة. بدأ رضا مسيرته المهنية في الغوص في سن مبكرة، وتخصص في الغوص التقني والغوص باستخدام جهاز التنفس الصناعي على مر السنين، حيث أجرى غوصات إلى حطام السفن العميقة والمواقع تحت الماء غير المستكشفة.

اشتهر رضا بعمله في حطام السفن الغارقة في الحرب العالمية الأولى، وقد أدى شغفه بالتاريخ تحت الماء وخبرته في الغوص التقني إلى اكتشافات مهمة. وبفضل معرفته الواسعة بتقنيات الغوص المتقدمة، اكتسب مكانة محترمة في مجتمع الغوص.

انغمس في التاريخ في جاليبولي 2

معرض GO للغوص

معرض GO للغوص – المعرض الوحيد للغوص والسفر للمستهلكين في المملكة المتحدة – يعود إلى NAEC Stoneleigh في 1-2 مارس 2025، في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد، ويعد بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمحتوى التفاعلي والتعليمي والملهم والممتع.

بالإضافة إلى المسرح الرئيسي - الذي يرأسه هذه المرة نجم التلفزيون والمؤلف والمغامر ستيف باكشال، الذي يعود مرحب به إلى معرض الغوص GO بعد بضع سنوات، إلى جانب رائدة الفضاء NEEMO المدربة من وكالة ناسا ورئيسة البحث العلمي في DEEP Dawn Kernagis، ومقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف والمفضل الدائم مونتي هولز، والدكتور تيمي جامبين، الذي سيناقش التراث البحري الغني في مالطا وتراث زمن الحرب، والثنائي الديناميكي للمستكشفين رانفا جورموندسون وماريا بوليروب، اللذان سيتحدثان عن رحلتهما الأخيرة في بوتينج في إندونيسيا - هناك مرة أخرى مراحل مخصصة للغوص في المملكة المتحدة والغوص التقني، التصوير تحت الماء وسيقدم آندي توربيت مرة أخرى عرضًا تقديميًا على المسرح الرئيسي، بالإضافة إلى تقديم عرض تقديمي حول تحديات تصوير الغوص التقني للبرامج التلفزيونية.

إلى جانب المراحل، هناك مجموعة من العناصر التفاعلية - الكهف الشهير، وحوض الغوص العملاق، والغوص الغامر في حطام السفن باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وورش عمل حبس الأنفاس وتمارين الخطوط، والجديد لعام 2025، فرصتك لتجربة رسم خرائط الحطام مع جمعية الآثار البحرية و"حطام السفينة" - وكلها متناثرة بين مجموعة متزايدة باستمرار من المواقف من المجالس السياحية والشركات المصنعة. السلامه اولا الوكالات والمنتجعات وألواح العيش ومراكز الغوص وتجار التجزئة وغير ذلك الكثير.

ويشهد هذا العام أيضًا مسابقة NoTanx Zero2Hero تحتل مركز الصدارة. هذه المسابقة، التي تستهدف الغواصين الأحرار المبتدئين، ستشهد في البداية خضوع 12 مرشحًا السلامه اولا مع ماركوس جرايتوود وفريق NoTanx في لندن في أواخر فبراير. ثم سيتنافس خمسة متسابقين نهائيين مختارين في معرض GO للغوص خلال عطلة نهاية الأسبوع في مارس، بما في ذلك جلسات توقف التنفس أثناء النوم في المسبح، للعثور على الفائز الإجمالي، الذي سيحصل على رحلة لمدة أسبوع إلى قرية مرسى شقرة البيئية، برعاية Oonasdivers. انقر هنا هنا للتسجيل للحصول على فرصة المنافسة.

التذاكر المسبقة متاحة الآن!

اشتري تذكرتك اليومية الآن £17.50 + رسوم الحجز واستعد لتجربة تعليمية مثيرة وملهمة! أو مع وجود العديد من المتحدثين على مدار اليومين، بالإضافة إلى جميع العروض التفاعلية والعارضين الذين يمكنك زيارتهم، فلماذا لا تجعلها عطلة نهاية الأسبوع، وتحصل على تذكرة لمدة يومين لـ £25 + رسوم الحجز؟ تتوفر أيضًا أسعار تذاكر المجموعات لأكثر من 10 أشخاص إذا كنت قادمًا مع أعضاء المركز/النادي الخاص بك. احجز التذاكر على موقع Go Diving Show.

وكما هو الحال دائمًا، يشمل سعر التذكرة موقف سيارات مجانيًا. ويدخل الأطفال دون سن 16 عامًا مجانًا، لذا اصطحب أطفالك معك لقضاء يوم عائلي رائع!