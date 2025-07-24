ديفيد سترايك يقدم قصصًا تحذيرية لعشاق التكنولوجيا

سيقوم أيقونة الغوص التقني ديفيد سترايك بترفيه وتثقيف الزوار في Tech Stage في عرض GO Diving في سيدني في سبتمبر، مع المزيد من القصص التحذيرية لعشاق التكنولوجيا.

حصل ديفيد سترايك، المقيم في أستراليا، على شهادة غواص في عام 1961، ولديه خلفية تشمل قطاعات الغوص العسكرية والتجارية والعلمية والتقنية - وهو مؤهل ومتقن في الغوص في الدائرة المفتوحة والدائرة المغلقة، ومعدات الغوص حسب الطلب على السطح - وهو مدرب غوص سابق ومعتمد لمدربي الغوص، ومساهم تحريري منتظم في الموضوعات المتعلقة بالغوص في منشورات الغوص من جميع أنحاء العالم.

منظم للعديد من فعاليات الغوص ذات المستوى العالمي - مع التركيز على الغوص التقني - وهو حائز على العديد من جوائز "تقدير الصناعة"، وجائزة "الإنجاز مدى الحياة" من ADEX، وهو زميل في نادي المستكشفين في نيويورك.

ديفيد سترايك يقدم قصصًا تحذيرية لعشاق التكنولوجيا 2

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 6-7 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام سباحة تجريبي، وحمام سباحة للغوص، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

احصل على التذاكر الخاصة بك الآن!

تذاكر معرض GO Diving Show ANZ متاحة للبيع الآن، ويمكنك الاستفادة من عرض الحجز المبكر 2 مقابل 1 حتى 9 سبتمبر - يمكنك أنت وصديقك/صديقتك/شريكك/زوجتك الزيارة مقابل $12، ويدخل الأطفال دون سن ١٦ عامًا مجانًا، مما يجعله يومًا عائليًا مثاليًا. تتوفر مواقف سيارات واسعة في الموقع، ويسهل الوصول إلى الموقع مع توفر خيارات نقل متعددة، لذا سجل مواعيدك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع رائعة للاحتفال بجميع أنواع الغوص.