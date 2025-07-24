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ديفيد سترايك يقدم قصصًا تحذيرية لعشاق التكنولوجيا

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ديفيد سترايك

سيقوم أيقونة الغوص التقني ديفيد سترايك بترفيه وتثقيف الزوار في Tech Stage في عرض GO Diving في سيدني في سبتمبر، مع المزيد من القصص التحذيرية لعشاق التكنولوجيا.

حصل ديفيد سترايك، المقيم في أستراليا، على شهادة غواص في عام 1961، ولديه خلفية تشمل قطاعات الغوص العسكرية والتجارية والعلمية والتقنية - وهو مؤهل ومتقن في الغوص في الدائرة المفتوحة والدائرة المغلقة، ومعدات الغوص حسب الطلب على السطح - وهو مدرب غوص سابق ومعتمد لمدربي الغوص، ومساهم تحريري منتظم في الموضوعات المتعلقة بالغوص في منشورات الغوص من جميع أنحاء العالم.

منظم للعديد من فعاليات الغوص ذات المستوى العالمي - مع التركيز على الغوص التقني - وهو حائز على العديد من جوائز "تقدير الصناعة"، وجائزة "الإنجاز مدى الحياة" من ADEX، وهو زميل في نادي المستكشفين في نيويورك.

اذهب لعرض الغوص ANZ
ديفيد سترايك يقدم قصصًا تحذيرية لعشاق التكنولوجيا 2

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 6-7 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام سباحة تجريبي، وحمام سباحة للغوص، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

احصل على التذاكر الخاصة بك الآن!

تذاكر معرض GO Diving Show ANZ متاحة للبيع الآن، ويمكنك الاستفادة من عرض الحجز المبكر 2 مقابل 1 حتى 9 سبتمبر - يمكنك أنت وصديقك/صديقتك/شريكك/زوجتك الزيارة مقابل $12، ويدخل الأطفال دون سن ١٦ عامًا مجانًا، مما يجعله يومًا عائليًا مثاليًا. تتوفر مواقف سيارات واسعة في الموقع، ويسهل الوصول إلى الموقع مع توفر خيارات نقل متعددة، لذا سجل مواعيدك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع رائعة للاحتفال بجميع أنواع الغوص.

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
🔱 شكرًا جزيلاً لراعي معداتنا، SEAC! 🔱 سواء كنت قد بدأت للتو أو تسجل غطستك المائة، فإن وجود معدات موثوقة يحدث فرقًا كبيرًا - وتقدمه SEAC. اطلع على مجموعتهم الكاملة من معدات الغوص ذات المستوى العالمي هنا: https://divernet.com/go/seac-homepage غوص آمن. الغوص بذكاء. الغوص SEAC. 💙🦑 فتح صندوق قناع الغوص Seac Iena ومراجعته! هل تبحث عن قناع غوص جديد يوازن بين الراحة والرؤية والسعر؟ في هذا الفيديو، ألقي نظرة عن قرب على Seac Iena، وأقوم بفك علبته، وأقدم لك انطباعاتي الأولى الصادقة - بالإضافة إلى كيفية أدائه تحت الماء. 🎥 في هذا الفيديو: ✔️ فتح صندوق Seac Iena - ما هو موجود في الصندوق ✔️ مراجعة عملية: التصميم والملاءمة وجودة التصنيع ✔️ ملاحظات حول اختبار الغوص: كيفية الإغلاق والرؤية والراحة ✔️ لمن هذا القناع الأفضل (المبتدئين، الترفيهيين، إلخ.) ✔️ الحكم النهائي: هل يستحق أموالك؟ 💬 هل جربت Seac Iena؟ أخبرني ما رأيك في التعليقات! 📦 هل تريد رؤية المزيد من مراجعات معدات الغوص والاختبارات تحت الماء؟ تأكد من الاشتراك والضغط على زر 🔔. #SeacIena #ScubaGearReview #DiveMaskReview #ScubaDiving #SeacMask #Unboxing يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والتلميحات والنصائح وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريقنا المتخصص في الغوص 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!
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تجربة قناع Seac Iena: المقاس، الميزات، والحكم النهائي مع @SeacSubTV

أشر إلى الكائنات البحرية، أو أرسل إشارة لصديقك، أو وجّه مجموعة غوص! 🎯 مؤشرات الليزر تحت الماء ليست مجرد أدوات رائعة. اكتشف كيف تُستخدم في الغوصات الحقيقية. #أدوات_الغوص #ليزر_تحت_الماء تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني لمزيد من أخبار الغوص، والتصوير تحت الماء، والنصائح والإرشادات، وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط هامة للشركاء التابعين للمتابعة 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريقنا المتخصص في الغوص تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، بدءًا من وجهات سفر الغوص الرائعة ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
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الليزر تحت الماء: رائع أم ضروري؟

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