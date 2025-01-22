الغوص المجتمعي: الأندية الكورنوالية بحاجة إلى المساعدة

تم إطلاق نداء للحصول على مساعدة مالية لما يزعم أنه مركز الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الذي يقدم نوادي الغوص المجتمعية ودورات مهارات المياه للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة.

الغوص من منظور الرؤية في كورنوال يوجد مركز غوص SSI يقدم أيضًا دورات PADI القياسية والتخصصية. انضمت كلير جونز، المديرة المشاركة لشركة علاقات عامة مقرها ترو، إلى Viewpoint كمديرة ومساعدة معلم في العام الماضي، تقول إنها وفريقها كانوا يعملون على إنشاء وإدارة نوادي منتظمة للأشخاص من جميع الأعمار في منطقتي سانت أوستيل وتورو.

وتقول: "إن الأمر يسير على ما يرام إلى حد لا يصدق. لقد تمكنا من مساعدة أطفال متنوعين عصبيًا على الخروج من قوقعتهم تمامًا والتحول من الصفر إلى الأبطال باستخدام الغوص كوسيلة لتحسين صحتهم العقلية. كما أن له تأثيرًا إيجابيًا على الأسرة الأوسع نطاقًا.

تمارين تحت الماء في المسبح

"لدينا مجموعة من المدربين الرائعين المؤهلين في متطلبات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المتطوعين الذين تقدموا معنا إلى المستوى الاحترافي للمساعدة."

في الوقت الحاضر، تدير Viewpoint مجموعة سباحة للأطفال من سن الثامنة في إحدى أمسيات أيام الأسبوع ونادي غوص رئيسي في عطلات نهاية الأسبوع للجميع من الشباب المؤهلين حتى كبار السن.

متدرب شاب

يقول جونز إن كلا الناديين يديران على حساب التكلفة، حيث يتطوع الغواصون المحترفون والهواة بوقتهم. لقد قاموا بإعداد تمارين و الدروس وتغطي الدورات جوانب مثل الغوص الأعمى، وسيناريوهات الغوص في الكهوف، وحماية الشعاب المرجانية، وجلسات تجربة الغطس، "والتي تهدف جميعها إلى إعطاء الطفل أو البالغ الفرصة لبناء الثقة في مياهنا وبحارنا.

"نحن نشارك في الغوص ضد الحطام، ونقوم بتدريس علم البيئة البحرية ونعمل من أجل بيئة بحرية أفضل وأنظف"، كما يقول جونز.

استخدام التعتيم أقنعة

ولتمكين الأندية من التوسع، بدأت Viewpoint في جمع التمويل الجماعي منذ نوفمبر/تشرين الثاني على أمل جمع 8,000 جنيه إسترليني. وسيذهب الجزء الأكبر من هذا المبلغ إلى توفير ضاغط هواء جديد. يقول جونز: "منذ تعطل ضاغط الهواء الخاص بنا، واجهنا صعوبة في ملء الأسطوانات الفردية استعدادًا للعمل، وانتهى بنا الأمر إلى القيام برحلة ذهابًا وإيابًا لمسافة 24 ميلاً لملئها".

وتقول إن التبرعات ستغطي أيضًا عددًا صغيرًا من الأسطوانات الإضافية، وقوارير المياه، والألواح، وبطاقات هوية الأسماك - فضلاً عن تغطية رسوم المسبح والمرونة في توفير العضوية المخفضة للأسر ذات الدخل المنخفض. جمع الصندوق في البداية 1,645 جنيهًا إسترلينيًا لكنه توقف في الأسابيع الأخيرة.

يقول جونز: "إن الغواصين المحترفين المؤهلين والمتطوعين ذوي الإعاقة مستعدون للذهاب، ويمكن لأي شخص ممارسة الغوص، ونود أن نوفر لهم المكان للتعلم". صفحة GoFundMe يمكن العثور عليها هنا.

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