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الغوص المجتمعي: الأندية الكورنوالية بحاجة إلى المساعدة

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التدريب على السباحة في كورنوال
التدريب على السباحة في كورنوال

تم إطلاق نداء للحصول على مساعدة مالية لما يزعم أنه مركز الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الذي يقدم نوادي الغوص المجتمعية ودورات مهارات المياه للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة. 

الغوص من منظور الرؤية في كورنوال يوجد مركز غوص SSI يقدم أيضًا دورات PADI القياسية والتخصصية. انضمت كلير جونز، المديرة المشاركة لشركة علاقات عامة مقرها ترو، إلى Viewpoint كمديرة ومساعدة معلم في العام الماضي، تقول إنها وفريقها كانوا يعملون على إنشاء وإدارة نوادي منتظمة للأشخاص من جميع الأعمار في منطقتي سانت أوستيل وتورو.

وتقول: "إن الأمر يسير على ما يرام إلى حد لا يصدق. لقد تمكنا من مساعدة أطفال متنوعين عصبيًا على الخروج من قوقعتهم تمامًا والتحول من الصفر إلى الأبطال باستخدام الغوص كوسيلة لتحسين صحتهم العقلية. كما أن له تأثيرًا إيجابيًا على الأسرة الأوسع نطاقًا.

تمارين تحت الماء
تمارين تحت الماء في المسبح

"لدينا مجموعة من المدربين الرائعين المؤهلين في متطلبات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المتطوعين الذين تقدموا معنا إلى المستوى الاحترافي للمساعدة."

في الوقت الحاضر، تدير Viewpoint مجموعة سباحة للأطفال من سن الثامنة في إحدى أمسيات أيام الأسبوع ونادي غوص رئيسي في عطلات نهاية الأسبوع للجميع من الشباب المؤهلين حتى كبار السن. 

متدرب شاب
متدرب شاب

يقول جونز إن كلا الناديين يديران على حساب التكلفة، حيث يتطوع الغواصون المحترفون والهواة بوقتهم. لقد قاموا بإعداد تمارين و الدروس وتغطي الدورات جوانب مثل الغوص الأعمى، وسيناريوهات الغوص في الكهوف، وحماية الشعاب المرجانية، وجلسات تجربة الغطس، "والتي تهدف جميعها إلى إعطاء الطفل أو البالغ الفرصة لبناء الثقة في مياهنا وبحارنا.

"نحن نشارك في الغوص ضد الحطام، ونقوم بتدريس علم البيئة البحرية ونعمل من أجل بيئة بحرية أفضل وأنظف"، كما يقول جونز.

استخدام أقنعة التعتيم
استخدام التعتيم أقنعة

ولتمكين الأندية من التوسع، بدأت Viewpoint في جمع التمويل الجماعي منذ نوفمبر/تشرين الثاني على أمل جمع 8,000 جنيه إسترليني. وسيذهب الجزء الأكبر من هذا المبلغ إلى توفير ضاغط هواء جديد. يقول جونز: "منذ تعطل ضاغط الهواء الخاص بنا، واجهنا صعوبة في ملء الأسطوانات الفردية استعدادًا للعمل، وانتهى بنا الأمر إلى القيام برحلة ذهابًا وإيابًا لمسافة 24 ميلاً لملئها".

وتقول إن التبرعات ستغطي أيضًا عددًا صغيرًا من الأسطوانات الإضافية، وقوارير المياه، والألواح، وبطاقات هوية الأسماك - فضلاً عن تغطية رسوم المسبح والمرونة في توفير العضوية المخفضة للأسر ذات الدخل المنخفض. جمع الصندوق في البداية 1,645 جنيهًا إسترلينيًا لكنه توقف في الأسابيع الأخيرة.

يقول جونز: "إن الغواصين المحترفين المؤهلين والمتطوعين ذوي الإعاقة مستعدون للذهاب، ويمكن لأي شخص ممارسة الغوص، ونود أن نوفر لهم المكان للتعلم". صفحة GoFundMe يمكن العثور عليها هنا.

أيضا على ديفرنيت: كيف تعزز مهارات الغوص الرياضيين البارالمبيين؟, الغوص الأعمى: كيف يختبر جيس بيتا العالم تحت الماء, 4 غواصين يقسمون بالتدريس التكيفي, التدريس التكيفي للغوص

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، نتناول تقريرًا مدمرًا عن سلطات البحر الأحمر بعد غرق سفينة Sea Story. كما نستعرض عددًا من الأرقام القياسية الجديدة، بما في ذلك جلسة تصوير على عمق 50 مترًا ورقمًا قياسيًا لمسافة السير تحت الماء. كما تم إلغاء ترخيص منتجع غوص ماليزي رسميًا من قبل الحكومة. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #غوص #غوص_سكوبي #غواص_سكوبي كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، نتناول تقريرًا مدمرًا عن سلطات البحر الأحمر بعد غرق سفينة Sea Story. كما نستعرض عددًا من الأرقام القياسية الجديدة، بما في ذلك جلسة تصوير على عمق 50 مترًا ورقمًا قياسيًا لمسافة السير تحت الماء. كما تم إلغاء ترخيص منتجع غوص ماليزي رسميًا من قبل الحكومة.

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/

#الغوص #الغوص #الغوص

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الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xRUU4M0JFMUQ4QTA2MjVB

تقرير دامغ عن سلطات البحر الأحمر #غوص #بودكاست #أخبار

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إضافات رحلة الغوص في تايلاند مع @AggressorAdventures #scubadiving #thailand

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الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRkU3NjdFNDBDMjFBNTlF

إضافات رحلة الغوص في تايلاند مع @AggressorAdventures #scubadiving #thailand

@fredr1 #AskMark - مرحبًا مارك. شكرًا لك على كل المحتوى الرائع الذي تقدمه. هل يمكنك مناقشة تفاصيل استخدام مزيج جزئي ومستمر من النيتروكس (و"المخزون" - إذا كان الأمر مختلفًا)؟ أعلم أنك بحاجة إلى أسطوانة 02 نظيفة لـ PB ولكن ليس لـ CB؟ هل يمكنك التنقل ذهابًا وإيابًا بين الهواء وملء النيتروكس باستخدام CB أو المخزّن؟ شكرًا! #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@فريدر1
#AskMark - مرحبًا مارك. شكرًا لك على كل المحتوى الرائع الذي تقدمه. هل يمكنك مناقشة تفاصيل استخدام مزيج جزئي ومستمر من النيتروكس (و"المخزون" - إذا كان الأمر مختلفًا)؟ أعلم أنك بحاجة إلى أسطوانة 02 نظيفة لـ PB ولكن ليس لـ CB؟ هل يمكنك التنقل ذهابًا وإيابًا بين الهواء وملء النيتروكس باستخدام CB أو المخزون؟ شكرًا!
#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS45MTRCQjE3QzVGNDREODIz

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ضيف

2 التعليقات
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جيف
جيف
قبل ساعات

يبدو الأمر وكأنه نوع من الأعمال الخيرية لتمويل ضاغط جديد لمحاولة إنشاء مدرسة للغوص

0
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ريكس هارغريف
ريكس هارغريف
قبل 39 دقيقة

I do the same thing in Norfolk!!!!!

0
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