سيقوم نائب رئيس الخدمات الطبية المحترم في Diver Alert Network، الدكتور ماتياس نوتشيتو، بإعطاء الإلهام والعروض التعليمية في الافتتاح اذهب لعرض الغوص ANZ (سيقام في ساحة سيدني للمعارض في 28-29 سبتمبر).

Dr Nochetto became a certified diver in 1994 and an SSI معلم in 1999. He completed his medical السلامه اولا in 2001 at Universidad de Buenos Aires (UBA), in Argentina. He later enrolled in a three-year clinical and research fellowship in hyperbaric and diving medicine in Mexico City.

With a background in toxicology and an interest in marine life, he was invited to lecture for a DAN-UHMS CME course in Cozumel in late 2001. Since then, he started working part-time with DAN, offering lectures, السلامه اولا events, translating السلامه اولا programmes, and promoting DAN’s mission throughout South America and the Caribbean.

في عام 2006، عُرض عليه منصب بدوام كامل في المقر الرئيسي لـ DAN في دورهام بولاية كارولينا الشمالية، حيث كان يعمل هناك منذ عام 2007.

اليوم، يشغل الدكتور نوتشيتو منصب نائب رئيس الخدمات الطبية في DAN، حيث يدير العمود الفقري لشبكة Divers Alert Network. وهو يقود فريقًا من المسعفين والممرضات والأطباء في أربع قارات يتعاملون مع أكثر من 3,500 مكالمة طوارئ بخمس لغات وحوالي 5,000 استفسار طبي سنويًا في جميع أنحاء العالم.

في DAN، يعمل أيضًا مع فريق لتطوير وتنفيذ برامج طبية مختلفة في DAN على مستويات مختلفة، من عامة الناس إلى المتخصصين في الرعاية الصحية.

نوتشيتو هو المدير المشارك لدورة طب الغوص في DAN-UHMS، وهو حاليًا أطول برنامج تعليم طبي مستمر من نوعه، ويقوم بتعليم الأطباء في طب الغوص منذ عام 1982. وهو غالبًا ما يكون عضوًا ضيفًا في هيئة التدريس في دورات وبرامج طب الغوص على المستوى الدولي.

He authored and co-authored several articles, scientific publications, and السلامه اولا programmes for DAN and other institutions or organizations. He is also a member of DAN’s Institutional Review Board since its conception in 2010.

إصابات الغوص الشائعة وحوادث الغوص عن بعد وخط المساعدة الخاص بـ DAN

لا تفوت ندوة الصحة والسلامة في الغوص التي تنظمها DAN، والتي يقدمها الدكتور ماتياس نوشيتو، على مسرح ANZ/Inspiration يوم الأحد 29 سبتمبر من الساعة 1 ظهرًا.

سيناقش الدكتور نوتشيتو، نائب رئيس الخدمات الطبية في DAN، إصابات الغوص الشائعة (الأعراض والإسعافات الأولية والعلاج)، وحوادث الغوص عن بعد (التحديات وأمثلة الحالات)، وخط الطوارئ الساخن في DAN.

من المؤكد أن هذه الندوة ستكون مثيرة للاهتمام ومثيرة للتفكير، سواء كنت جديدًا في الغوص، أو غواصًا متمرسًا، أو محترفًا في الغوص التقني.

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 28-29 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية لتناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام السباحة التجريبي، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

واستقطب معرض GO Diving Show UK 2024، الذي دخل الآن عامه الخامس، أكثر من 10,000 مشارك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وامتد على مساحة 10,000 متر مربع من مساحة العرض، وتطمح النسخة الأسترالية والنيوزيلندية إلى الوصول إلى هذا المستوى في السنوات المقبلة.

الدخول إلى معرض GO Diving Show الافتتاحي ANZ مجاني تمامًا – قم بالتسجيل هنا للحصول على التذاكر الخاصة بك لما هو بلا شك حدث الغوص لعام 2024 في أستراليا. يوجد الكثير من مواقف السيارات في الموقع ويسهل الوصول إلى المكان بفضل الكثير من خيارات النقل، لذا قم بتدوين التواريخ في يومياتك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع ملحمية تحتفل بجميع أشكال الغوص.