العلم المدني يأخذ مركز الصدارة

"إن القيام بشيء مفيد من خلال الغوص"، أو ما يعرف بالعلم المدني، متجذر بعمق في تاريخ الغوص في المملكة المتحدة، وسوف يشرح المحامي تيم كليمنتس المزيد حول كيفية مشاركتك عندما يصعد إلى مسرح المملكة المتحدة في عرض GO Diving في نهاية هذا الاسبوع.

إن المشاريع مثل Seasearch أو أنشطة PADI AWARE تشكل فرصة رائعة لرد الجميل للمحيط. فالمعلومات المستمدة من هذه الغطسات يمكن أن تزيد من الوعي بقضايا المحيطات أو حتى توفر بيانات بالغة الأهمية لحماية المحيطات.

يدعو تيم الزوار إلى الحضور في وقت متأخر من يوم السبت لمعرفة كيفية البدء، وما هو نوع العلم الذي قد يناسبك وكيفية اكتساب المهارات اللازمة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية. وكما يقول، "من يدري، فقد يتفوق مشروعك يومًا ما على مونتي هولز في الحصول على مكان على المسرح الرئيسي!"

ستيف باكشال يتصدر معرض GO للغوص

معرض GO للغوص

معرض GO للغوص - الغوص الاستهلاكي الوحيد سفر المعرض في المملكة المتحدة - يعود إلى NAEC Stoneleigh في 1-2 مارس 2025، في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد، ويعد بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمحتوى التفاعلي والتعليمي والملهم والممتع.

بالإضافة إلى المسرح الرئيسي - الذي يرأسه هذه المرة نجم التلفزيون والمؤلف والمغامر ستيف باكشال، الذي يعود مرحب به إلى معرض الغوص GO بعد بضع سنوات، إلى جانب رائدة الفضاء NEEMO المدربة من وكالة ناسا ورئيسة البحث العلمي في DEEP Dawn Kernagis، ومقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف والمفضل الدائم مونتي هولز، والدكتور تيمي جامبين، الذي سيناقش التراث البحري الغني في مالطا وتراث زمن الحرب، والثنائي الديناميكي للمستكشفين رانفا جورموندسون وماريا بوليروب، اللذان سيتحدثان عن رحلتهما الأخيرة في بوتينج في إندونيسيا - هناك مرة أخرى مراحل مخصصة للغوص في المملكة المتحدة والغوص التقني، التصوير تحت الماء وحكايات ملهمة. سيتولى آندي توربيت تقديم العرض الرئيسي مرة أخرى، بالإضافة إلى تقديم عرض تقديمي حول تحديات تصوير الغوص التقني للبرامج التلفزيونية. يمكن العثور على قائمة بجميع المتحدثين، بما في ذلك التوقيتات، على هنا.

إلى جانب المراحل، هناك مجموعة من العناصر التفاعلية - الكهف الشهير، وحوض الغوص العملاق، والغوص الغامر في حطام السفن باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وورش عمل حبس الأنفاس وتمارين الخطوط، ومنطقة علم الأحياء البحرية، والجديد لعام 2025، فرصتك لتجربة رسم خرائط الحطام مع جمعية الآثار البحرية و"حطام السفينة" - وكلها متناثرة بين مجموعة متزايدة باستمرار من المواقف من المجالس السياحية والشركات المصنعة. السلامه اولا الوكالات والمنتجعات وألواح العيش ومراكز الغوص وتجار التجزئة وغير ذلك الكثير.

ويشهد هذا العام أيضًا مسابقة NoTanx Zero2Hero تحتل مركز الصدارة. هذه المسابقة، التي تستهدف الغواصين الأحرار المبتدئين، ستشهد في البداية خضوع 12 مرشحًا السلامه اولا مع ماركوس جرايتوود وفريق NoTanx في لندن في أواخر فبراير. ثم سيتنافس خمسة متسابقين نهائيين مختارين في معرض GO للغوص خلال عطلة نهاية الأسبوع في مارس، بما في ذلك جلسات توقف التنفس أثناء النوم في المسبح، للعثور على الفائز الإجمالي، الذي سيحصل على رحلة لمدة أسبوع إلى قرية مرسى شقرا البيئية، برعاية Oonasdivers.

التذاكر المسبقة متاحة الآن!

اشتري تذكرتك اليومية الآن £17.50 + رسوم الحجز واستعد لتجربة تعليمية مثيرة وملهمة! أو مع وجود العديد من المتحدثين على مدار اليومين، بالإضافة إلى جميع العروض التفاعلية والعارضين الذين يمكنك زيارتهم، فلماذا لا تجعلها عطلة نهاية الأسبوع، وتحصل على تذكرة لمدة يومين لـ £25 + رسوم الحجز؟

سيكون سعر التذكرة اليومية 25 جنيهًا إسترلينيًا في شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع التي يقام فيها العرض، لذا احجز مسبقًا ووفر بعض المال!!

أسعار التذاكر الجماعية متاحة أيضًا لـ 10 أشخاص أو أكثر إذا كنت تأتي مع أعضاء المركز/النادي الخاص بك.

احجز التذاكر على موقع Go Diving Show.

وكما هو الحال دائمًا، يشمل سعر التذكرة موقف سيارات مجانيًا. ويدخل الأطفال دون سن 16 عامًا مجانًا، لذا اصطحب أطفالك معك لقضاء يوم عائلي رائع!