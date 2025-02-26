مجلة الاشتراكات
إزالة الإعلانات مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا
تسجيل الدخول

العلم المدني يأخذ مركز الصدارة

تابعنا على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
علم المواطن

"إن القيام بشيء مفيد من خلال الغوص"، أو ما يعرف بالعلم المدني، متجذر بعمق في تاريخ الغوص في المملكة المتحدة، وسوف يشرح المحامي تيم كليمنتس المزيد حول كيفية مشاركتك عندما يصعد إلى مسرح المملكة المتحدة في عرض GO Diving في نهاية هذا الاسبوع.

إن المشاريع مثل Seasearch أو أنشطة PADI AWARE تشكل فرصة رائعة لرد الجميل للمحيط. فالمعلومات المستمدة من هذه الغطسات يمكن أن تزيد من الوعي بقضايا المحيطات أو حتى توفر بيانات بالغة الأهمية لحماية المحيطات.

يدعو تيم الزوار إلى الحضور في وقت متأخر من يوم السبت لمعرفة كيفية البدء، وما هو نوع العلم الذي قد يناسبك وكيفية اكتساب المهارات اللازمة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية. وكما يقول، "من يدري، فقد يتفوق مشروعك يومًا ما على مونتي هولز في الحصول على مكان على المسرح الرئيسي!"

ستيف Backshall
ستيف باكشال يتصدر معرض GO للغوص

معرض GO للغوص

معرض GO للغوص - الغوص الاستهلاكي الوحيد سفر المعرض في المملكة المتحدة - يعود إلى NAEC Stoneleigh في 1-2 مارس 2025، في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد، ويعد بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمحتوى التفاعلي والتعليمي والملهم والممتع.

بالإضافة إلى المسرح الرئيسي - الذي يرأسه هذه المرة نجم التلفزيون والمؤلف والمغامر ستيف باكشال، الذي يعود مرحب به إلى معرض الغوص GO بعد بضع سنوات، إلى جانب رائدة الفضاء NEEMO المدربة من وكالة ناسا ورئيسة البحث العلمي في DEEP Dawn Kernagis، ومقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف والمفضل الدائم مونتي هولز، والدكتور تيمي جامبين، الذي سيناقش التراث البحري الغني في مالطا وتراث زمن الحرب، والثنائي الديناميكي للمستكشفين رانفا جورموندسون وماريا بوليروب، اللذان سيتحدثان عن رحلتهما الأخيرة في بوتينج في إندونيسيا - هناك مرة أخرى مراحل مخصصة للغوص في المملكة المتحدة والغوص التقني، التصوير تحت الماء وحكايات ملهمة. سيتولى آندي توربيت تقديم العرض الرئيسي مرة أخرى، بالإضافة إلى تقديم عرض تقديمي حول تحديات تصوير الغوص التقني للبرامج التلفزيونية. يمكن العثور على قائمة بجميع المتحدثين، بما في ذلك التوقيتات، على هنا.

إلى جانب المراحل، هناك مجموعة من العناصر التفاعلية - الكهف الشهير، وحوض الغوص العملاق، والغوص الغامر في حطام السفن باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وورش عمل حبس الأنفاس وتمارين الخطوط، ومنطقة علم الأحياء البحرية، والجديد لعام 2025، فرصتك لتجربة رسم خرائط الحطام مع جمعية الآثار البحرية و"حطام السفينة" - وكلها متناثرة بين مجموعة متزايدة باستمرار من المواقف من المجالس السياحية والشركات المصنعة. السلامه اولا الوكالات والمنتجعات وألواح العيش ومراكز الغوص وتجار التجزئة وغير ذلك الكثير.

ويشهد هذا العام أيضًا مسابقة NoTanx Zero2Hero تحتل مركز الصدارة. هذه المسابقة، التي تستهدف الغواصين الأحرار المبتدئين، ستشهد في البداية خضوع 12 مرشحًا السلامه اولا مع ماركوس جرايتوود وفريق NoTanx في لندن في أواخر فبراير. ثم سيتنافس خمسة متسابقين نهائيين مختارين في معرض GO للغوص خلال عطلة نهاية الأسبوع في مارس، بما في ذلك جلسات توقف التنفس أثناء النوم في المسبح، للعثور على الفائز الإجمالي، الذي سيحصل على رحلة لمدة أسبوع إلى قرية مرسى شقرا البيئية، برعاية Oonasdivers.

التذاكر المسبقة متاحة الآن!

اشتري تذكرتك اليومية الآن £17.50 + رسوم الحجز واستعد لتجربة تعليمية مثيرة وملهمة! أو مع وجود العديد من المتحدثين على مدار اليومين، بالإضافة إلى جميع العروض التفاعلية والعارضين الذين يمكنك زيارتهم، فلماذا لا تجعلها عطلة نهاية الأسبوع، وتحصل على تذكرة لمدة يومين لـ £25 + رسوم الحجز؟

سيكون سعر التذكرة اليومية 25 جنيهًا إسترلينيًا في شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع التي يقام فيها العرض، لذا احجز مسبقًا ووفر بعض المال!!

أسعار التذاكر الجماعية متاحة أيضًا لـ 10 أشخاص أو أكثر إذا كنت تأتي مع أعضاء المركز/النادي الخاص بك.

احجز التذاكر على موقع Go Diving Show.

وكما هو الحال دائمًا، يشمل سعر التذكرة موقف سيارات مجانيًا. ويدخل الأطفال دون سن 16 عامًا مجانًا، لذا اصطحب أطفالك معك لقضاء يوم عائلي رائع!

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@timpell49 #AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد أجريت مؤخرًا اختبارًا هيدروليكيًا لأسطوانتي وكانت مليئة بالهواء إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@تيمبل49
#AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد قمت مؤخرًا باختبار أسطوانة الهيدرو الخاصة بي وكانت مليئة بالهواء. إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟
#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41ODI2RjhGOTVBODI2NDE5

ما هي المدة التي يمكنك الاحتفاظ فيها بالهواء في الأسطوانة؟ #اسأل_مارك #غوص_السكوبا

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18-26 يناير: Boot Düsseldorf (معرض القوارب الدولي) 1-2 فبراير: Duikvaker 21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI) 21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا 1-2 مارس: معرض GO للغوص (معرض الغوص في المملكة المتحدة) 15-16 مارس: مهرجان ADEX Ocean / OZTek Australia 28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط ​​4-6 أبريل: معرض Asia Dive Expo (ADEX) 22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX) 31 مايو - 1 يونيو: معرض سكوبا 13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) 6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ 17-19 أكتوبر: محادثات الغوص 11-14 نوفمبر: معرض DEMA #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات. 00:00 مقدمة 01:35 إعلان Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة 06:24 ADEX OZTek 07:06 البحر الأبيض المتوسط ​​07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 معرض الغوص 09:36 MIDE 10:06 معرض الغوص GO في ANZ 11:09 محادثات الغوص 11:58 DEMA

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

عروض الغوص القادمة في عام 2025 #scubadiving #diveshow

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver كن أحد المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ غوص الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات لكل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات الموجودة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من الشركات المصنعة للمعدات.

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yNkZBOTQyMkYxQkQyMzc2

إغلاق كهف إسباني بعد وفاة شخص #غوص #بودكاست #أخبار

اشترك الان !

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.
اشترك الان !
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
سيمون والش: موت المرجان في منطقة البحر الكاريبي
الكسندر باس: شركة جديدة تستحوذ على Scubaverse
سارة سي ماكدونالد: موت المرجان في منطقة البحر الكاريبي
كلارك روس: أصوات متنوعة لتشكيل العمل المناخي في أول استطلاع وطني على الإطلاق
جون: حوادث الوفاة الناجمة عن الغوص ببدلة جافة – استحداث دروس حقيقية من خلال نهج العوامل البشرية
أخبار حديثة
حطام سفينة "إندورانس" يظهر "ألوانه الحقيقية" حطام سفينة "إندورانس" يظهر "ألوانه الحقيقية"
اربح رحلة لشخصين إلى غرينادا في معرض GO للغوص اربح رحلة لشخصين إلى غرينادا في معرض GO للغوص
دعوى قضائية بقيمة 5 ملايين دولار بعد وفاة غواص دعوى قضائية بقيمة 5 ملايين دولار بعد وفاة غواص
وفاة موسيقي أثناء الغوص: هل كان بسبب خلل في التسجيل أم بسبب مرض مرتبط بالكحول؟ وفاة موسيقي أثناء الغوص: هل كان بسبب خلل في التسجيل أم بسبب مرض مرتبط بالكحول؟
غواصون يستكشفون أقدم سفينة بنيت على طراز كارفل في الشمال الأوروبي غواصون يستكشفون أقدم سفينة بنيت على طراز كارفل في الشمال الأوروبي 
غواصون أستراليون يعثرون على حطام غواصة هولندية من الحرب العالمية الثانية غواصون أستراليون يعثرون على حطام غواصة هولندية من الحرب العالمية الثانية
اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع
الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع
Copyright 2025  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.
اشتراكات الهدايا
اشترك مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا