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مطاردة الشعاب المرجانية من سفينة هولندية ضخمة – داروين 200

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داروين 200

انضم إلى ماريا بوليروب ورانفا جورموندسون على المسرح الرئيسي في عرض GO Diving في شهر مارس/آذار، انطلقنا في رحلة على متن السفينة الهولندية الضخمة أوسترشيلدي التي يبلغ عمرها 100 عام، والتي تقوم برحلة حول العالم تستغرق عامين، على خطى تشارلز داروين.

وبينما كان العلماء وقادة داروين يصعدون على متن السفينة باسم الحفاظ على البيئة والتعليم، كانت ماريا ورانفا على متن السفينة كغواصين علميين، يعملون على تطوير وإدارة مسارات الشعاب المرجانية في الرحلة.

عند عبور بولينيزيا الفرنسية، ستأخذك ماريا للغوص تحت مزارع اللؤلؤ في منتصف مكان لا يوجد فيه شيء (حرفيًا!) وقياس الشعاب المرجانية في القناة الأكثر ازدحامًا بأسماك القرش في العالم، ومشاركة قصة المرونة والأمل في شعابنا المرجانية.  

عند عبور المحيط الأطلسي، سوف تحكي رانفا حكايات تطوير البرنامج، وتلهمك من خلال رحلة داروين 200، وتنتهي بأخذك إلى الغوص على بعض الشعاب المرجانية غير العادية حقًا.

ماريا بوليروب هي غوص تقني معلم، غواص كهف لإعادة التنفس ومستكشف اجتاز العالم كغواص محترف منذ أن كان عمره 18 عامًا.

كونها دنماركية، بدأت مسيرتها المهنية في الغوص في الدنمارك، حيث أدى اهتمامها بعلم الآثار تحت الماء إلى غوصها في المواقع الأثرية في سن السادسة عشرة، حيث قامت برسم خرائط وجمع القطع الأثرية في قرى العصر الحجري بالتعاون مع المتاحف المحلية.    

إن شغفها بالعلوم، إلى جانب مسيرتها المهنية المخلصة في صناعة الغوص، هو ما أدى إلى مشاركتها في مجموعة من مشاريع الغوص العلمي، بما في ذلك مشروع استكشاف الكهوف إكسونان-ها إكسبيديشن في المكسيك في نوفمبر 2021؛ وهو المشروع الذي دعمته شركة رولكس كجزء من مبادرة الكوكب الدائم، والرحلة الاستكشافية الناجحة في بوتينج في جنوب شرق سولاويزي بإندونيسيا في أكتوبر 2024.

على أمل التأثير بشكل إيجابي على سفراء المستقبل تحت الماء، أسست ماريا وتديرها الغوص في المغامرة الزرقاء; بالجملة سفر الغوص وكالة تركز على الشباب الرحالة من أوروبا. من خلال توفير غوص آمن وعالي السلامه اولا المعايير في مراكز الغوص الملهمة، للغواصين الشباب وعديمي الخبرة داخل وخارج المسار المطروق، وهي تسعى إلى نشر الاهتمام بمحيطاتنا والحفاظ عليها.  

باعتبارها غواصة فنية وداعمة للغوص القائم على الاستكشاف، تم اختيارها كسفيرة للمجتمع العالمي Girls That Scuba، والتي ظهرت في جهاز التنفس الصناعي PADI السلامه اولا المواد، تم اختياره كفريق غواص للعنصر الرابع، وتم انتخابه كعضو في نادي المستكشفين.

داروين 200
مطاردة الشعاب المرجانية من سفينة هولندية ضخمة - داروين 200 3

رانفا يورموندسون، من جزر فارو ومقرها الآن في كورنوال، هي رئيسة المبيعات في شركة Fourth Element.

بدأت ممارسة رياضة الغوص منذ عام 2008، وهي شغوفة بتشجيع الشباب، وخاصة النساء، على دخول عالم الغوص التقني وغوص الكهوف.

شاركت رانفا في تأسيس شركة Nixie Expeditions مع ماريا بوليروب، وعملتا معًا كقائدتين للمشروع في رحلة بوتينج الناجحة في جنوب شرق سولاويزي بإندونيسيا في أكتوبر 2024.

تشمل مشاريع رانفا الأخرى العمل كبعثة سيد الغوص في رحلة استكشافية خاصة إلى القارة القطبية الجنوبية، والتي شملت عمليات الغواصات والمروحيات. كما شاركت في رحلة Xunaan-Ha لعام 2021 في المكسيك، بدعم من مبادرة الكوكب الدائم التابعة لشركة Rolex.

وفي الآونة الأخيرة، انضمت رانفا إلى مشروع داروين 200، حيث أكملت عبور المحيط الأطلسي على متن سفينة شراعية ضخمة، وطورت مشروعًا لمسح الشعاب المرجانية في البرازيل. وأخيرًا، عملت كبعثة سيد الغوص تنظيم الخدمات اللوجستية للغوص لـ 30 شخصًا في رحلة استكشافية خاصة إلى جزر كوكوس وجزر غالاباغوس في يناير 2025.

رانفا هي متحدثة عامة وعضوة في نادي المستكشفين وتعمل في لجنة مراقبة نادي المستكشفين، فضلاً عن كونها حاملة علم WINGS Women in Discovery.

عرض GO Diving
مطاردة الشعاب المرجانية من سفينة هولندية ضخمة - داروين 200 4

معرض GO للغوص

معرض GO للغوص - الغوص الاستهلاكي الوحيد سفر المعرض في المملكة المتحدة - يعود إلى NAEC Stoneleigh في 1-2 مارس 2025، في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد، ويعد بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمحتوى التفاعلي والتعليمي والملهم والممتع.

بالإضافة إلى المسرح الرئيسي - الذي يرأسه هذه المرة نجم التلفزيون والمؤلف والمغامر ستيف باكشال، الذي يعود مرحب به إلى معرض الغوص GO بعد بضع سنوات، إلى جانب رائدة الفضاء NEEMO المدربة من وكالة ناسا ورئيسة البحث العلمي في DEEP Dawn Kernagis، ومقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف والمفضل الدائم مونتي هولز، والدكتور تيمي جامبين، الذي سيناقش التراث البحري الغني في مالطا وتراث زمن الحرب، والثنائي الديناميكي للمستكشفين رانفا جورموندسون وماريا بوليروب، اللذان سيتحدثان عن رحلتهما الأخيرة في بوتينج في إندونيسيا - هناك مرة أخرى مراحل مخصصة للغوص في المملكة المتحدة والغوص التقني، التصوير تحت الماء وسيقدم آندي توربيت مرة أخرى عرضًا تقديميًا على المسرح الرئيسي، بالإضافة إلى تقديم عرض تقديمي حول تحديات تصوير الغوص التقني للبرامج التلفزيونية.

إلى جانب المراحل، هناك مجموعة من العناصر التفاعلية - الكهف الشهير، وحوض الغوص العملاق، والغوص الغامر في حطام السفن باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وورش عمل حبس الأنفاس وتمارين الخطوط، ومنطقة علم الأحياء البحرية، والجديد لعام 2025، فرصتك لتجربة رسم خرائط الحطام مع جمعية الآثار البحرية و"حطام السفينة" - وكلها متناثرة بين مجموعة متزايدة باستمرار من المواقف من المجالس السياحية والشركات المصنعة. السلامه اولا الوكالات والمنتجعات وألواح العيش ومراكز الغوص وتجار التجزئة وغير ذلك الكثير.

ويشهد هذا العام أيضًا مسابقة NoTanx Zero2Hero تحتل مركز الصدارة. هذه المسابقة، التي تستهدف الغواصين الأحرار المبتدئين، ستشهد في البداية خضوع 12 مرشحًا السلامه اولا مع ماركوس جرايتوود وفريق NoTanx في لندن في أواخر فبراير. ثم سيتنافس خمسة متسابقين نهائيين مختارين في معرض GO للغوص خلال عطلة نهاية الأسبوع في مارس، بما في ذلك جلسات توقف التنفس أثناء النوم في المسبح، للعثور على الفائز الإجمالي، الذي سيحصل على رحلة لمدة أسبوع إلى قرية مرسى شقرة البيئية، برعاية Oonasdivers. انقر هنا هنا للتسجيل للحصول على فرصة المنافسة.

التذاكر المسبقة متاحة الآن!

اشتري تذكرتك اليومية الآن £17.50 + رسوم الحجز واستعد لتجربة تعليمية مثيرة وملهمة! أو مع وجود العديد من المتحدثين على مدار اليومين، بالإضافة إلى جميع العروض التفاعلية والعارضين الذين يمكنك زيارتهم، فلماذا لا تجعلها عطلة نهاية الأسبوع، وتحصل على تذكرة لمدة يومين لـ £25 + رسوم الحجز؟ تتوفر أيضًا أسعار تذاكر المجموعات لأكثر من 10 أشخاص إذا كنت قادمًا مع أعضاء المركز/النادي الخاص بك. احجز التذاكر على موقع Go Diving Show.

وكما هو الحال دائمًا، يشمل سعر التذكرة موقف سيارات مجانيًا. ويدخل الأطفال دون سن 16 عامًا مجانًا، لذا اصطحب أطفالك معك لقضاء يوم عائلي رائع!

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@timpell49 #AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد أجريت مؤخرًا اختبارًا هيدروليكيًا لأسطوانتي وكانت مليئة بالهواء إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@تيمبل49
#AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد قمت مؤخرًا باختبار أسطوانة الهيدرو الخاصة بي وكانت مليئة بالهواء. إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟
#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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ما هي المدة التي يمكنك الاحتفاظ فيها بالهواء في الأسطوانة؟ #اسأل_مارك #غوص_السكوبا

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18-26 يناير: Boot Düsseldorf (معرض القوارب الدولي) 1-2 فبراير: Duikvaker 21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI) 21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا 1-2 مارس: معرض GO للغوص (معرض الغوص في المملكة المتحدة) 15-16 مارس: مهرجان ADEX Ocean / OZTek Australia 28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط ​​4-6 أبريل: معرض Asia Dive Expo (ADEX) 22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX) 31 مايو - 1 يونيو: معرض سكوبا 13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) 6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ 17-19 أكتوبر: محادثات الغوص 11-14 نوفمبر: معرض DEMA #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات. 00:00 مقدمة 01:35 إعلان Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة 06:24 ADEX OZTek 07:06 البحر الأبيض المتوسط ​​07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 معرض الغوص 09:36 MIDE 10:06 معرض الغوص GO في ANZ 11:09 محادثات الغوص 11:58 DEMA

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

عروض الغوص القادمة في عام 2025 #scubadiving #diveshow

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver كن أحد المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ غوص الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات لكل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات الموجودة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من الشركات المصنعة للمعدات.

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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إغلاق كهف إسباني بعد وفاة شخص #غوص #بودكاست #أخبار

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