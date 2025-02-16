مطاردة الشعاب المرجانية من سفينة هولندية ضخمة – داروين 200

انضم إلى ماريا بوليروب ورانفا جورموندسون على المسرح الرئيسي في عرض GO Diving في شهر مارس/آذار، انطلقنا في رحلة على متن السفينة الهولندية الضخمة أوسترشيلدي التي يبلغ عمرها 100 عام، والتي تقوم برحلة حول العالم تستغرق عامين، على خطى تشارلز داروين.

وبينما كان العلماء وقادة داروين يصعدون على متن السفينة باسم الحفاظ على البيئة والتعليم، كانت ماريا ورانفا على متن السفينة كغواصين علميين، يعملون على تطوير وإدارة مسارات الشعاب المرجانية في الرحلة.

عند عبور بولينيزيا الفرنسية، ستأخذك ماريا للغوص تحت مزارع اللؤلؤ في منتصف مكان لا يوجد فيه شيء (حرفيًا!) وقياس الشعاب المرجانية في القناة الأكثر ازدحامًا بأسماك القرش في العالم، ومشاركة قصة المرونة والأمل في شعابنا المرجانية.

عند عبور المحيط الأطلسي، سوف تحكي رانفا حكايات تطوير البرنامج، وتلهمك من خلال رحلة داروين 200، وتنتهي بأخذك إلى الغوص على بعض الشعاب المرجانية غير العادية حقًا.

ماريا بوليروب هي غوص تقني معلم، غواص كهف لإعادة التنفس ومستكشف اجتاز العالم كغواص محترف منذ أن كان عمره 18 عامًا.

كونها دنماركية، بدأت مسيرتها المهنية في الغوص في الدنمارك، حيث أدى اهتمامها بعلم الآثار تحت الماء إلى غوصها في المواقع الأثرية في سن السادسة عشرة، حيث قامت برسم خرائط وجمع القطع الأثرية في قرى العصر الحجري بالتعاون مع المتاحف المحلية.

إن شغفها بالعلوم، إلى جانب مسيرتها المهنية المخلصة في صناعة الغوص، هو ما أدى إلى مشاركتها في مجموعة من مشاريع الغوص العلمي، بما في ذلك مشروع استكشاف الكهوف إكسونان-ها إكسبيديشن في المكسيك في نوفمبر 2021؛ وهو المشروع الذي دعمته شركة رولكس كجزء من مبادرة الكوكب الدائم، والرحلة الاستكشافية الناجحة في بوتينج في جنوب شرق سولاويزي بإندونيسيا في أكتوبر 2024.

على أمل التأثير بشكل إيجابي على سفراء المستقبل تحت الماء، أسست ماريا وتديرها الغوص في المغامرة الزرقاء; بالجملة سفر الغوص وكالة تركز على الشباب الرحالة من أوروبا. من خلال توفير غوص آمن وعالي السلامه اولا المعايير في مراكز الغوص الملهمة، للغواصين الشباب وعديمي الخبرة داخل وخارج المسار المطروق، وهي تسعى إلى نشر الاهتمام بمحيطاتنا والحفاظ عليها.

باعتبارها غواصة فنية وداعمة للغوص القائم على الاستكشاف، تم اختيارها كسفيرة للمجتمع العالمي Girls That Scuba، والتي ظهرت في جهاز التنفس الصناعي PADI السلامه اولا المواد، تم اختياره كفريق غواص للعنصر الرابع، وتم انتخابه كعضو في نادي المستكشفين.

مطاردة الشعاب المرجانية من سفينة هولندية ضخمة - داروين 200 3

رانفا يورموندسون، من جزر فارو ومقرها الآن في كورنوال، هي رئيسة المبيعات في شركة Fourth Element.

بدأت ممارسة رياضة الغوص منذ عام 2008، وهي شغوفة بتشجيع الشباب، وخاصة النساء، على دخول عالم الغوص التقني وغوص الكهوف.

شاركت رانفا في تأسيس شركة Nixie Expeditions مع ماريا بوليروب، وعملتا معًا كقائدتين للمشروع في رحلة بوتينج الناجحة في جنوب شرق سولاويزي بإندونيسيا في أكتوبر 2024.

تشمل مشاريع رانفا الأخرى العمل كبعثة سيد الغوص في رحلة استكشافية خاصة إلى القارة القطبية الجنوبية، والتي شملت عمليات الغواصات والمروحيات. كما شاركت في رحلة Xunaan-Ha لعام 2021 في المكسيك، بدعم من مبادرة الكوكب الدائم التابعة لشركة Rolex.

وفي الآونة الأخيرة، انضمت رانفا إلى مشروع داروين 200، حيث أكملت عبور المحيط الأطلسي على متن سفينة شراعية ضخمة، وطورت مشروعًا لمسح الشعاب المرجانية في البرازيل. وأخيرًا، عملت كبعثة سيد الغوص تنظيم الخدمات اللوجستية للغوص لـ 30 شخصًا في رحلة استكشافية خاصة إلى جزر كوكوس وجزر غالاباغوس في يناير 2025.

رانفا هي متحدثة عامة وعضوة في نادي المستكشفين وتعمل في لجنة مراقبة نادي المستكشفين، فضلاً عن كونها حاملة علم WINGS Women in Discovery.

مطاردة الشعاب المرجانية من سفينة هولندية ضخمة - داروين 200 4

معرض GO للغوص

معرض GO للغوص - الغوص الاستهلاكي الوحيد سفر المعرض في المملكة المتحدة - يعود إلى NAEC Stoneleigh في 1-2 مارس 2025، في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد، ويعد بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمحتوى التفاعلي والتعليمي والملهم والممتع.

بالإضافة إلى المسرح الرئيسي - الذي يرأسه هذه المرة نجم التلفزيون والمؤلف والمغامر ستيف باكشال، الذي يعود مرحب به إلى معرض الغوص GO بعد بضع سنوات، إلى جانب رائدة الفضاء NEEMO المدربة من وكالة ناسا ورئيسة البحث العلمي في DEEP Dawn Kernagis، ومقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف والمفضل الدائم مونتي هولز، والدكتور تيمي جامبين، الذي سيناقش التراث البحري الغني في مالطا وتراث زمن الحرب، والثنائي الديناميكي للمستكشفين رانفا جورموندسون وماريا بوليروب، اللذان سيتحدثان عن رحلتهما الأخيرة في بوتينج في إندونيسيا - هناك مرة أخرى مراحل مخصصة للغوص في المملكة المتحدة والغوص التقني، التصوير تحت الماء وسيقدم آندي توربيت مرة أخرى عرضًا تقديميًا على المسرح الرئيسي، بالإضافة إلى تقديم عرض تقديمي حول تحديات تصوير الغوص التقني للبرامج التلفزيونية.

إلى جانب المراحل، هناك مجموعة من العناصر التفاعلية - الكهف الشهير، وحوض الغوص العملاق، والغوص الغامر في حطام السفن باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وورش عمل حبس الأنفاس وتمارين الخطوط، ومنطقة علم الأحياء البحرية، والجديد لعام 2025، فرصتك لتجربة رسم خرائط الحطام مع جمعية الآثار البحرية و"حطام السفينة" - وكلها متناثرة بين مجموعة متزايدة باستمرار من المواقف من المجالس السياحية والشركات المصنعة. السلامه اولا الوكالات والمنتجعات وألواح العيش ومراكز الغوص وتجار التجزئة وغير ذلك الكثير.

ويشهد هذا العام أيضًا مسابقة NoTanx Zero2Hero تحتل مركز الصدارة. هذه المسابقة، التي تستهدف الغواصين الأحرار المبتدئين، ستشهد في البداية خضوع 12 مرشحًا السلامه اولا مع ماركوس جرايتوود وفريق NoTanx في لندن في أواخر فبراير. ثم سيتنافس خمسة متسابقين نهائيين مختارين في معرض GO للغوص خلال عطلة نهاية الأسبوع في مارس، بما في ذلك جلسات توقف التنفس أثناء النوم في المسبح، للعثور على الفائز الإجمالي، الذي سيحصل على رحلة لمدة أسبوع إلى قرية مرسى شقرة البيئية، برعاية Oonasdivers. انقر هنا هنا للتسجيل للحصول على فرصة المنافسة.

التذاكر المسبقة متاحة الآن!

اشتري تذكرتك اليومية الآن £17.50 + رسوم الحجز واستعد لتجربة تعليمية مثيرة وملهمة! أو مع وجود العديد من المتحدثين على مدار اليومين، بالإضافة إلى جميع العروض التفاعلية والعارضين الذين يمكنك زيارتهم، فلماذا لا تجعلها عطلة نهاية الأسبوع، وتحصل على تذكرة لمدة يومين لـ £25 + رسوم الحجز؟ تتوفر أيضًا أسعار تذاكر المجموعات لأكثر من 10 أشخاص إذا كنت قادمًا مع أعضاء المركز/النادي الخاص بك. احجز التذاكر على موقع Go Diving Show.

وكما هو الحال دائمًا، يشمل سعر التذكرة موقف سيارات مجانيًا. ويدخل الأطفال دون سن 16 عامًا مجانًا، لذا اصطحب أطفالك معك لقضاء يوم عائلي رائع!