قبل وبعد عام 2000: كيف تغيرت معايير السلامة في الغوص

قد يبدو الغوص في بعض الأحيان وكأنه يتطور بوتيرة بطيئة للغاية، ولكن في حين أن عوامل مثل المعدات الأفضل والتدريب قد جعلتنا أكثر أمانًا بمرور الوقت، فإن عوامل أخرى مثل التركيبة السكانية وخصائص الغواصين قد قدمت مجموعة كاملة من التحديات الجديدة.

في دراسة إحصائية جديدة، قام خبير الغوص الطبي الرائد الدكتور جون ليبمان بتحليل ومقارنة حالات الوفاة أثناء الغوص التي حدثت في أستراليا في الربع الأخير من القرن العشرين مع تلك التي حدثت في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، لتحديد ما تغير.

يُعتقد أن ما لا يقل عن 57,000 أسترالي يمارسون الغوص سنويًا، إلى جانب العديد من السياح الأجانب الذين يزورون القارة للغوص، وخاصة في كوينزلاند. ويشير الدكتور ليبمان إلى أن رياضة الغوص لم تنمُ بقوة بين الأستراليين كما هو الحال في بعض الشعوب الأخرى حول العالم، إذ يبدو أن عدد شهادات الدخول الأولية قد بلغ ذروته في مطلع ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وتستند دراسة الدكتور ليبمان على معلومات حول الوفيات المرتبطة بالغوص المأخوذة من قاعدة بيانات مؤسسة سلامة الغوص الأسترالية التي يديرها، و نظام المعلومات التاجية الوطني، ويأخذ في الاعتبار الشرطة والشهود و تشريح التقارير.

مزيد من الغواصات

اتُّخذ عام ١٩٧٢ نقطة انطلاق للدراسة، إذ بدأ حينها الإبلاغ الرسمي والمنتظم عن وفيات الغوص الأسترالية. في الفترة المبكرة من عام ١٩٧٢ إلى عام ١٩٩٩، سُجِّلت ٢٣٦ حالة وفاة، بينما شهدت الفترة الأقصر من عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠٢١ ١٩٤ حالة وفاة.

ارتفع متوسط الوفيات السنوية بشكل طفيف بين الفترتين، من 8.4 إلى 8.8. وكان عدد الغواصات من بين ضحايا القرن الحادي والعشرين أكبر (حيث ارتفع من 21 إلى 17%)، نظرًا لزيادة عدد النساء اللواتي يمارسن الغوص بحلول ذلك الوقت.

وتقول وكالة التدريب PADI إن 33% من شهاداتها في الفترة الأولى كانت للإناث مقارنة بـ 39% في الفترة الثانية، لذا فإن النساء إذا كان هناك أي شيء فإن تمثيلهن كان ناقصا إحصائيا بين الوفيات، كما يقول الدكتور ليبمان.

الأمر الأكثر أهمية هو أن متوسط أعمار ضحايا الغوص ارتفع بشكل ملحوظ بين الفترتين، من 33 إلى 47 عامًا، مع تقدم عمر الغواصين الحاليين. وارتفعت نسبة الضحايا بين من تزيد أعمارهم عن 45 عامًا من 24% إلى 57%.

شهدنا زيادة مطردة في أعمار الضحايا على مدار نصف القرن الماضي، حيث ارتفع متوسط أعمار الضحايا بنحو خمس سنوات كل عقد. ويتوافق هذا مع شيخوخة الغواصين المخضرمين، وانجذاب شريحة أوسع من السكان، غالبًا كبار السن، إلى هذا النشاط، ما أدى إلى زيادة انتشار الأمراض المرتبطة بالعمر، وتأثيرها على سلامة الغوص.

وقد تضاعف عدد الحالات المعوقة المرتبطة بالقلب والتي أدت إلى حوادث مميتة (من 12 إلى 26%) في الفترة اللاحقة مع تقدم الأشخاص في السن وميلهم إلى السمنة، حيث من المرجح أن يكون عدد الوفيات أكبر من عامة السكان.

استطلاع آخر للدكتور ليبمان ذكرت من قبل ديفرنت كشفت دراسة في وقت سابق من هذا العام أن ثلثي الضحايا في أكثر من 300 حالة وفاة بسبب الغطس والغوص الحر في أستراليا هذا القرن كانوا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة - وكان ما يقرب من نصفهم يعانون من حالات صحية كامنة من شأنها أن تجعلهم أكثر عرضة لحوادث مرتبطة باضطرابات نظم القلب.

تدريب أفضل

في أوائل الفترة 1972-99، كان التدريب الرسمي للغواصين أقل رسمية. ونتيجةً لذلك، انخفضت وفيات الغواصين غير الحاصلين على شهادات في الفترة اللاحقة (5%، انخفاضًا من 20%) أو الذين يخضعون للتدريب (6%، انخفاضًا من 8%).

انخفض عدد الغواصين الذين يموتون بمفردهم تحت الماء إلى حد ما في القرن الحادي والعشرين. في الفترة السابقة، كان 21% من الضحايا قد انطلقوا للغوص بمفردهم، ولم يكن سوى 11% منهم برفقة رفيق أثناء الحادث المميت. نصف من انطلقوا برفقة رفيق انفصلوا قبل الحادث، و17% منهم أثناءه (لم يُبلّغ عن حوادث أخرى).

ومن بين الحوادث التي وقعت في القرن الحادي والعشرين، كان 21% من الغواصين قد خرجوا بمفردهم، و12% كانوا مع صديق عندما ماتوا، و27% انفصلوا عنهم قبل الحادث المميت، و40% أثناءه.

انخفضت حوادث اختناق الغاز إلى حد ما بين الفترتين، من 30% إلى 25%. ويُحتمل أن يكون تحسين مقاييس الضغط عاملاً مساهماً، في حين أن الإدخال التدريجي لأجهزة قياس الضغط منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي كان من شأنه أن يُسهم في خفض حوادث الغرق الأولية (من 1970% إلى 47%).

التخلص من الوزن الزائد

انخفضت الوفيات المرتبطة بحزام الأوزان وحزام الأمان بين الفترتين، وإن لم يكن ذلك كبيرًا. في الفترة السابقة، تخلى 13% من الضحايا عن أثقالهم، وقام 23% منهم بنفخ حزام الأمان أو نفخه جزئيًا، مع أن أربعة غواصين فقط من أصل 34 غواصًا فعلوا ذلك تخلوا أيضًا عن أثقالهم. في الجزء الأول من الفترة الأولى تحديدًا، لم يكن 57 ضحية يستخدمون حزام الأمان إطلاقًا.

في الفترة اللاحقة، تخلى 17% من الضحايا عن أثقالهم، ووُجد 44 غواصًا (32%) يحملون أحزمة غطس منفوخة أو شبه منفوخة، وتخلى 11 منهم أيضًا عن أثقالهم. وكان جميع الضحايا، باستثناء ثلاثة، يستخدمون أحزمة غطس.

يقول الدكتور ليبمان إن أعداد حالات التخلص من الوزن "لا تزال منخفضة للغاية، مما يشير إلى أن هذا الإجراء الذي قد يُنقذ حياةً لم يُدمج بشكل كافٍ بعد". ويضيف: "يُعد التدريب الكافي والتعزيز الدوري اللاحق ضروريين لجعل هذه الإجراءات آلية في حال تعرض الغواص لخطر فقدان الوعي تحت الماء".

 العوامل المسببة

يقول الدكتور ليبمان إن العوامل المهيئة الرئيسية للوفيات خلال الفترة السابقة كانت قلة الخبرة (40%)، وسوء التخطيط (33%)، والمعدات (30%)، والصحة (24%). وكان التغير الأكبر في العوامل المهيئة بين الفترتين هو زيادة العوامل المتعلقة بالصحة، ويعود ذلك أساسًا إلى تقدم الغواصين في السن، بالإضافة إلى النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

تمثلت مشاكل التخطيط الرئيسية في اتخاذ قرار الغوص في ظروف معاكسة، مثل البحار الهائجة، والتيارات القوية أو المد العاتية، وضعف الرؤية، والمياه شديدة البرودة. ومن المرجح أن قرار الانطلاق منفردًا أو منفصلًا ساهم في وفاة 35 شخصًا.

كان العيب الأكثر شيوعًا في المعدات هو عدم وجود جهاز اختبار حمل (خاصةً في السنوات الأولى) أو استخدام جهاز معيب. وشملت المشاكل الأخرى، مرتبةً تنازليًا، زيادة الوزن، منظم أو أعطال صمام الخزان، أو بدلات الغوص غير المجهزة أو الضيقة، أو مقاييس الضغط المعيبة أو غير الموجودة، أو فقدانها أغراض.

أدى عدم اتباع الإرشادات في الكهوف الطينية أو حطام السفن إلى عشر وفيات في الفترة السابقة. وكانت أعطال المعدات هي الأكثر احتمالاً للتسبب في حالات غرق أولية، وبدرجة أقل، في إصابات ضغط الرئة/انسدادات غازية شريانية.

تم تحديد عوامل الخطر المرتبطة بالصحة في 24% من الوفيات بين عامي 1972 و99، ومن المرجح أنها ساهمت بشكل مباشر في 18% منها. كما تم تحديد عوامل مرتبطة بالقلب في 30 حالة وفاة، ثلثاها شملا مرض القلب الإقفاري الشديد وغير المُشخص في كثير من الأحيان.

PFs القرن الحادي والعشرين

أصبحت أمراض القلب المرتبطة بالصحة الأكثر شيوعًا في الفترة اللاحقة، حيث تم تحديدها في 53% من الضحايا، ومن المرجح أنها ساهمت بشكل مباشر في 40% من الوفيات، معظمها بسبب مرض القلب التاجي ومشاكل أخرى متعلقة بالقلب.

من بين 163 ضحية تم تسجيل مؤشرات كتلة الجسم الخاصة بهم، تم تصنيف 43٪ منهم على أنهم يعانون من السمنة المفرطة أو السمنة المفرطة (كان من غير المرجح تسجيل مؤشرات كتلة الجسم في الفترة السابقة).

وفي الفترة اللاحقة، كان قلة الخبرة مساهماً محتملاً في 30% من الوفيات، وكانت أوجه القصور في التخطيط سبباً في 29% على الأقل، ومرة أخرى كان السبب الرئيسي هو الانطلاق في ظروف معاكسة أو الغوص بمفردك أو الموافقة على الانفصال.

تم تحديد مشاكل في المعدات السابقة في 21% من وفيات القرن الحادي والعشرين. وكان أسوأ الأسباب عدم دقة مقاييس ضغط الأسطوانات، يليها عيوب في المنظمين، زيادة الوزن الإجمالية، خلل في صمامات الأسطوانة، تسرب صمامات الأسطوانة، تكوين الأسطوانة بشكل غير صحيح/منظم التركيبات، أو خلطات الغاز غير الصحيحة أو التلوث، وأجهزة استشعار CCR المعيبة.

ويقول الدكتور ليبمان إن الحوادث المرتبطة بالمعدات أصبحت في الوقت الحاضر أكثر احتمالاً لأن ترجع إلى سوء الصيانة أو عدم الإلمام بها.

عامل العمر

ويخلص إلى أنه "على الرغم من عدم حدوث زيادة كبيرة في متوسط الوفيات السنوية بين الفترتين 1972-1999 و2000-2021، فقد حدثت زيادة كبيرة في أعمار الضحايا ونسبة الإناث".

"من المرجح أن يكون زيادة توافر التدريب والاستخدام الواسع النطاق لأجهزة الإنقاذ الأساسية ومقاييس ضغط الأسطوانات بمرور الوقت عاملاً فعالاً في تقليل حوادث الغرق الأولية.

ومع ذلك، فإن زيادة أعمار المشاركين، إلى جانب العوامل الغذائية وممارسة الرياضة، تصاحبها زيادة في انتشار أمراض القلب والسمنة، مما يؤدي إلى زيادة في معدل الوفيات المرتبطة بالقلب. يُعدّ تحسين التثقيف الصحي والمراقبة، وخاصةً للغواصين الأكبر سنًا، أمرًا ضروريًا للحد من هذه الوفيات.

"بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين تخطيط الغوص، بما في ذلك اختيار مواقع الغوص وتقييم الظروف السائدة والمحتملة، فضلاً عن أنظمة الأصدقاء الأكثر صرامة، والخبرة المتزايدة، وبروتوكولات السطح الطارئة المضمنة، من شأنها أن تقلل من الوفيات، وخاصة بين الغواصين الأقل خبرة."