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تبذل BDMLR جهودًا شجاعة لإنقاذ حوت الطيار العالق في كورنوال

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BDMLR

يوم الخميس 20 مارس، إنقاذ الحياة البحرية البريطانية الغواصين تلقت إدارة حماية البيئة البحرية (BDMLR) عدة بلاغات بشأن حوت في أمواج شاطئ غويثيان توانس، بالقرب من هايل، كورنوال. شوهد الحوت، وهو من نوع الحوت الطيار طويل الزعانف، وهو يتخبط بشدة أثناء انجرافه إلى الشاطئ الضحل ذي الرفوف عند انحسار المد.

استجاب الفريق الإقليمي التابع لخفر السواحل في مقاطعة بلومبرغ، والمكون من مسعفين مدربين تدريبًا خاصًا للثدييات البحرية، للبلاغ، كما تم التواصل مع مركز عمليات خفر السواحل في فالماوث، وحضر فريق بورتريث التابع له لإدارة السلامة العامة. كانت الأجواء مشمسة وهادئة، ولكن مع رياح قوية جدًا، وبحر هادئ نسبيًا وأمواج منخفضة.

مع وصول مسعفي BDMLR، كان الحوت يرسو تمامًا على جانبه الأيمن، بينما كان المد لا يزال ينحسر. ساعد بعض الناس في سكب الماء على الحوت لمنعه من الجفاف، وحفروا قناة صغيرة لتسهيل جريان مياه البحر نحوه. من المهم منع جفاف جلد الحوت، وهو ما يحدث بسرعة في الشمس والرياح، وقد ساهم الجمهور بشكل كبير في هذه المرحلة الأولى من عملية الإنقاذ.

BDMLR
قام أفراد من الجمهور بحفر قناة لإيصال المياه إلى الحوت الطيار العالق

الحوت، الذي تم تحديده على أنه أنثى طولها ثلاثة أمتار ونصف، كان يعاني من جروح قديمة ملتئمة جيدًا على ظهره أمام الزعنفة الظهرية، وجرح صغير ولكنه أعمق في صدره بدا وكأنه مصاب بالتهاب طفيف وبداخله بعض الطفيليات. كان معدل تنفسه حوالي خمسة أنفاس في الدقيقة، ولكن في غضون نصف ساعة بدأ يتحسن، وانخفض إلى ثلاثة أنفاس في الدقيقة بعد وضعها في وضع مستقيم، وشعرت براحة أكبر مع الإسعافات الأولية.

أشار تقييم أجراه أطباء بيطريون متخصصون في الثدييات البحرية إلى أن حالة الحوت كانت متوسطة، ونظرًا لعدم وجود أي مخاوف أخرى ملحوظة، اتُخذ قرار إعادة تعويمه. هذا يعني انتظار عودة المد، إذ لا توجد طريقة آمنة لنقل حيوان بهذا الحجم والوزن دون التسبب في المزيد من الضرر والمعاناة. مع ذلك، عادةً ما تكون الحيتان الطيارة من الأنواع الاجتماعية جدًا، وقد بدا هذا الحوت وحيدًا دون رؤية أي حيوانات أخرى في المنطقة، وهو أمر أُخذ في الاعتبار أيضًا.

استخدم الفريق نظامه المتخصص لإنقاذ الحيتان، وهو نظام عوامات، لإبقاء الحوت في وضع مستقيم. يتيح هذا النظام لـ BDMLR إعادة تعويم الحيوان أسرع بكثير من انتظار المد ليعيد تعويمه بالكامل، مما يوفر الوقت والجهد على الحيوان. بمجرد أن أصبح الماء عميقًا بما يكفي، أخرج الفريق الحوت على مهل وأعطوه وقتًا ليتعافى قبل محاولة إطلاقه.

BDMLR
تم وضع الحوت الطيار في رصيف إنقاذ الحيتان

في النهاية، بدا أن الحيوان يحاول السباحة، فأُطلق سراحه واتجه نحو الخليج، وانعطف غربًا موازيًا للشاطئ. بعد أن اختفى عن الأنظار، قام الفريق برحلة طويلة جدًا عائدين إلى موقف السيارات مع الكثير من المعدات.

للأسف، جنح الحوت على الجانب الآخر من خليج سانت آيفز بعد حوالي ساعة. انتقل عدد من أعضاء الفريق إلى موقع الحادث برفقة فريق إنقاذ خفر السواحل في سانت آيفز. مع ذلك، كان الحوت يسبح بحرية بين الصخور مع قدوم المد، مما جعل الوصول إليه محفوفًا بالمخاطر. رُصد لمدة ساعة تقريبًا وهو يتحرك على طول الشاطئ. مع حلول الظلام، تمكن الحوت من الالتفاف والتوجه إلى البحر، وسرعان ما اختفى عن الأنظار. عاد الفريق إلى مكانه عند هذه النقطة.

ولسوء الحظ، تم نقل الحوت مع ضوء النهار الأول في 21 مارس/آذار، لكنه مات في الليل.

BDMLR
للأسف، وعلى الرغم من الجهود الشجاعة، هلك الحوت الطيار.

تتقدم إدارة خفر السواحل البحري (BDMLR) بخالص الشكر لجميع أفراد الجمهور على دعمهم ومساعدتهم، وكذلك لفرق خفر السواحل البحري التي وفرت الحماية اللازمة وساعدت في السيطرة على الحشود. كما تتقدم بخالص الشكر لجميع مسعفي الثدييات البحرية المتطوعين وموظفيها على حضورهم وتنسيقهم للحادث. كان هذا الحادث طويلًا ومُرهقًا، نظرًا لبعد المسافة عن أقرب نقطة وصول والرياح القوية، إلا أن العمل الجماعي كان ممتازًا طوال الوقت. سيتم الآن تشريح الحيوان لمعرفة الحالة الصحية الكامنة وغير القابلة للكشف التي أدت إلى جنوحه إلى الشاطئ.

إذا وجدت حوتًا تقطعت به السبل، يرجى الاتصال بخط المساعدة BDMLR على الرقم 01825 765546 حيث يمكنهم تقديم المشورة الفورية وإرسال المستجيبين والأطباء البيطريين والمعدات إلى المنطقة في أسرع وقت ممكن.

حقوق الصورة: BDMLR/Gavin Parsons

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@timpell49 #AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد أجريت مؤخرًا اختبارًا هيدروليكيًا لأسطوانتي وكانت مليئة بالهواء إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@تيمبل49
#AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد قمت مؤخرًا باختبار أسطوانة الهيدرو الخاصة بي وكانت مليئة بالهواء. إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟
#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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ما هي المدة التي يمكنك الاحتفاظ فيها بالهواء في الأسطوانة؟ #اسأل_مارك #غوص_السكوبا

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18-26 يناير: Boot Düsseldorf (معرض القوارب الدولي) 1-2 فبراير: Duikvaker 21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI) 21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا 1-2 مارس: معرض GO للغوص (معرض الغوص في المملكة المتحدة) 15-16 مارس: مهرجان ADEX Ocean / OZTek Australia 28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط ​​4-6 أبريل: معرض Asia Dive Expo (ADEX) 22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX) 31 مايو - 1 يونيو: معرض سكوبا 13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) 6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ 17-19 أكتوبر: محادثات الغوص 11-14 نوفمبر: معرض DEMA #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات. 00:00 مقدمة 01:35 إعلان Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة 06:24 ADEX OZTek 07:06 البحر الأبيض المتوسط ​​07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 معرض الغوص 09:36 MIDE 10:06 معرض الغوص GO في ANZ 11:09 محادثات الغوص 11:58 DEMA

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

عروض الغوص القادمة في عام 2025 #scubadiving #diveshow

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver كن أحد المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ غوص الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات لكل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات الموجودة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من الشركات المصنعة للمعدات.

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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إغلاق كهف إسباني بعد وفاة شخص #غوص #بودكاست #أخبار

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