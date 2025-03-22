تبذل BDMLR جهودًا شجاعة لإنقاذ حوت الطيار العالق في كورنوال

يوم الخميس 20 مارس، إنقاذ الحياة البحرية البريطانية الغواصين تلقت إدارة حماية البيئة البحرية (BDMLR) عدة بلاغات بشأن حوت في أمواج شاطئ غويثيان توانس، بالقرب من هايل، كورنوال. شوهد الحوت، وهو من نوع الحوت الطيار طويل الزعانف، وهو يتخبط بشدة أثناء انجرافه إلى الشاطئ الضحل ذي الرفوف عند انحسار المد.

استجاب الفريق الإقليمي التابع لخفر السواحل في مقاطعة بلومبرغ، والمكون من مسعفين مدربين تدريبًا خاصًا للثدييات البحرية، للبلاغ، كما تم التواصل مع مركز عمليات خفر السواحل في فالماوث، وحضر فريق بورتريث التابع له لإدارة السلامة العامة. كانت الأجواء مشمسة وهادئة، ولكن مع رياح قوية جدًا، وبحر هادئ نسبيًا وأمواج منخفضة.

مع وصول مسعفي BDMLR، كان الحوت يرسو تمامًا على جانبه الأيمن، بينما كان المد لا يزال ينحسر. ساعد بعض الناس في سكب الماء على الحوت لمنعه من الجفاف، وحفروا قناة صغيرة لتسهيل جريان مياه البحر نحوه. من المهم منع جفاف جلد الحوت، وهو ما يحدث بسرعة في الشمس والرياح، وقد ساهم الجمهور بشكل كبير في هذه المرحلة الأولى من عملية الإنقاذ.

قام أفراد من الجمهور بحفر قناة لإيصال المياه إلى الحوت الطيار العالق

الحوت، الذي تم تحديده على أنه أنثى طولها ثلاثة أمتار ونصف، كان يعاني من جروح قديمة ملتئمة جيدًا على ظهره أمام الزعنفة الظهرية، وجرح صغير ولكنه أعمق في صدره بدا وكأنه مصاب بالتهاب طفيف وبداخله بعض الطفيليات. كان معدل تنفسه حوالي خمسة أنفاس في الدقيقة، ولكن في غضون نصف ساعة بدأ يتحسن، وانخفض إلى ثلاثة أنفاس في الدقيقة بعد وضعها في وضع مستقيم، وشعرت براحة أكبر مع الإسعافات الأولية.

أشار تقييم أجراه أطباء بيطريون متخصصون في الثدييات البحرية إلى أن حالة الحوت كانت متوسطة، ونظرًا لعدم وجود أي مخاوف أخرى ملحوظة، اتُخذ قرار إعادة تعويمه. هذا يعني انتظار عودة المد، إذ لا توجد طريقة آمنة لنقل حيوان بهذا الحجم والوزن دون التسبب في المزيد من الضرر والمعاناة. مع ذلك، عادةً ما تكون الحيتان الطيارة من الأنواع الاجتماعية جدًا، وقد بدا هذا الحوت وحيدًا دون رؤية أي حيوانات أخرى في المنطقة، وهو أمر أُخذ في الاعتبار أيضًا.

استخدم الفريق نظامه المتخصص لإنقاذ الحيتان، وهو نظام عوامات، لإبقاء الحوت في وضع مستقيم. يتيح هذا النظام لـ BDMLR إعادة تعويم الحيوان أسرع بكثير من انتظار المد ليعيد تعويمه بالكامل، مما يوفر الوقت والجهد على الحيوان. بمجرد أن أصبح الماء عميقًا بما يكفي، أخرج الفريق الحوت على مهل وأعطوه وقتًا ليتعافى قبل محاولة إطلاقه.

تم وضع الحوت الطيار في رصيف إنقاذ الحيتان

في النهاية، بدا أن الحيوان يحاول السباحة، فأُطلق سراحه واتجه نحو الخليج، وانعطف غربًا موازيًا للشاطئ. بعد أن اختفى عن الأنظار، قام الفريق برحلة طويلة جدًا عائدين إلى موقف السيارات مع الكثير من المعدات.

للأسف، جنح الحوت على الجانب الآخر من خليج سانت آيفز بعد حوالي ساعة. انتقل عدد من أعضاء الفريق إلى موقع الحادث برفقة فريق إنقاذ خفر السواحل في سانت آيفز. مع ذلك، كان الحوت يسبح بحرية بين الصخور مع قدوم المد، مما جعل الوصول إليه محفوفًا بالمخاطر. رُصد لمدة ساعة تقريبًا وهو يتحرك على طول الشاطئ. مع حلول الظلام، تمكن الحوت من الالتفاف والتوجه إلى البحر، وسرعان ما اختفى عن الأنظار. عاد الفريق إلى مكانه عند هذه النقطة.

ولسوء الحظ، تم نقل الحوت مع ضوء النهار الأول في 21 مارس/آذار، لكنه مات في الليل.

للأسف، وعلى الرغم من الجهود الشجاعة، هلك الحوت الطيار.

تتقدم إدارة خفر السواحل البحري (BDMLR) بخالص الشكر لجميع أفراد الجمهور على دعمهم ومساعدتهم، وكذلك لفرق خفر السواحل البحري التي وفرت الحماية اللازمة وساعدت في السيطرة على الحشود. كما تتقدم بخالص الشكر لجميع مسعفي الثدييات البحرية المتطوعين وموظفيها على حضورهم وتنسيقهم للحادث. كان هذا الحادث طويلًا ومُرهقًا، نظرًا لبعد المسافة عن أقرب نقطة وصول والرياح القوية، إلا أن العمل الجماعي كان ممتازًا طوال الوقت. سيتم الآن تشريح الحيوان لمعرفة الحالة الصحية الكامنة وغير القابلة للكشف التي أدت إلى جنوحه إلى الشاطئ.

إذا وجدت حوتًا تقطعت به السبل، يرجى الاتصال بخط المساعدة BDMLR على الرقم 01825 765546 حيث يمكنهم تقديم المشورة الفورية وإرسال المستجيبين والأطباء البيطريين والمعدات إلى المنطقة في أسرع وقت ممكن.

حقوق الصورة: BDMLR/Gavin Parsons