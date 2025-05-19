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أيقظ حواسك في منتجع أنتوني كي

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منتجع أنتوني كي
تعج الشعاب المرجانية قبالة منتجع أنتوني كي بالحياة البحرية

نحن جميعًا نعلم أن الغوص يتمتع بجودة تشبه الزن في إحداث شعور بالهدوء والاسترخاء، ولكن لماذا لا نأخذ هذا إلى المستوى التالي من خلال رحلة غامرة تجمع بين الغوص والغطس مع ممارسة اليوجا، بما في ذلك جلسة فريدة تحت الماء؟

تقع على حافة الحاجز المرجاني لأمريكا الوسطى، وهي منطقة راسخة منذ فترة طويلة منتجع أنتوني كي لقد كانت وجهة مفضلة للغواصين الذين يبحثون عن المزيج المثالي من الجمال الطبيعي والأنشطة الممتعة لعقود من الزمن.

هذا المنتجع، المملوك والمدار عائليًا، والذي يمتد على مساحة تسعة أفدنة، يتميز بمجموعة من أماكن الإقامة الفريدة، بدءًا من البنغلات المطلة على الواجهة البحرية التي توفر إطلالة خلابة على البحر الكاريبي، وصولًا إلى ملاذات منعزلة على سفوح التلال تضمن لك الخصوصية والهدوء. جميعها مزودة بتكييف هواء، ومروحة سقف، وثلاجة صغيرة، وآلة صنع قهوة. لن تجدوا هواتف أو أجهزة تلفزيون في الغرف، مما يعني أنكم ستحظون بفرصة حقيقية للهروب من ضغوط الحياة اليومية.

منتجع أنتوني كي
منظر جوي لمنتجع أنتوني كي

هل تشعر بالجوع؟ استمتع بمذاق الجزر في مطعم أنكور سيفود جريل الشهير، الذي يقدم ثلاث وجبات شهية يوميًا من قائمة الطعام، تشمل أطباقًا شهية تشمل جراد البحر الطازج، وسمك النهاش، وضلوع الشيف المميزة، وكلها تقع على حافة المياه.

هل تشعر بالعطش؟ ابدأ صباحك مع خبراء القهوة في مقهى كوست كوفي، داخل البهو الرئيسي لمقهى AKR، حيث يقدمون تشكيلة من حبوب البن المحلية الفاخرة، ويحضّرون لك كوبًا مثاليًا من القهوة، بالإضافة إلى أنواع الشاي والمشروبات المثلجة اللذيذة. إنها أيضًا ملاذ رائع لقضاء فترة ما بعد الظهر.

يعد بار حمام السباحة AKR المكان المثالي للاسترخاء مع كوكتيل منعش - وإذا كنت ترغب في السباحة، فلن تحتاج حتى إلى الخروج من حمام السباحة!

منتجع أنتوني كي
يُعد بار المسبح الجذاب أحد البارات الثلاثة في منتجع أنتوني كي

طوال اليوم وحتى المساء، يُمكن للضيوف الاختيار من بين بارين آخرين جذابين: بار وصالة فرانجيباني، وبار أنكور. تتوفر تشكيلة واسعة من المشروبات، من البيرة والنبيذ والمشروبات الروحية، إلى بعض كوكتيلات المنتجع المميزة. إنها مواقع مثالية تُكمّل يومك بالكامل بالاستمتاع بكل ما يُقدّمه منتجع AKR.

وهذا يعني أن الإقامة والطعام والشراب تم ترتيبهما، ولكن سواء كنت ترغب في استخدام منتجع Anthony's Key كقاعدة للمغامرة في عجائب رواتان تحت الماء، أو لاستكشاف بعض مناطق الجذب السياحي في الجزء العلوي من هذه الجزيرة الكاريبية، أو فقط للاسترخاء بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية، فإن المنتجع قد قام بتغطيتك.

جدول المحتويات
جدول المحتويات

اذهب واستكشف…

تتميز مياه بحيرة المنتجع بالهدوء والسكينة في معظم أيام السنة، ويُعد التجديف بالكاياك أو التجديف على الألواح طريقة رائعة لقضاء صباح أو عصر. يمكنك الاستمتاع بجولة تجديف هادئة حول المنتجع، أو التوجه إلى "بايليز كي" للعثور على شاطئ هادئ لقيلولة.

إذا مللت من المياه المالحة لفترة، فلا يزال بإمكانك استعادة نشاطك بالغطس في مسبح أنتوني كيز الأرضي للمياه العذبة، بطول 30 قدمًا وعرض 60 قدمًا. بعمق 4 متر، يُعدّ مثاليًا للسباحة أو الاسترخاء بعد يوم حافل بالمغامرات.

منتجع أنتوني كي
اقضِ بعض الوقت في مايا كي

يمكنك أيضًا التوجه إلى ملاذ جزيرة مايا كي الخاص. هنا يمكنك التجول في حدائق الجزيرة الجميلة والمُعتنى بها بعناية، أو استكشاف محمية الحيوانات، بما فيها قرود الكابوشين الودودة والطيور الغريبة وقطط الأدغال، وهي جميعها من السكان الأصليين للمنطقة. بينما تُضفي المياه الفيروزية قبالة الشواطئ الخاصة والرصيف جاذبية لا تُقاوم للغطس. عندما تكون مستعدًا للاسترخاء، يمكنك الاسترخاء على سطح السفينة الذي تبلغ مساحته 5,000 قدم مربع، والذي يضم أيضًا مسبحًا جذابًا بسعة 70,000 جالون.

اذهب للغوص

تم تصنيف منتجع Anthony's Key Resort كواحد من أفضل منتجعات الغوص لأكثر من 50 عامًا، لذا سواء كنت تقوم برحلتك الأولى زعنفة إذا كنت ترغب في دخول عالم الغوص - فإن AKR هو موقع رائع للحصول على شهادة المستوى الأول - أو توسيع مجموعة مهاراتك في الغوص، أو مجرد الرغبة في استكشاف المياه قبالة رواتان، فإن متجر الغوص Anthony's Key Resort هو وجهتك.

يدير المركز أسطولاً من قوارب الغوص الحديثة من طراز Pro 42 وPro 48 (الأكبر في الجزيرة)، ويوجد ما لا يقل عن 35 موقع غوص مختلف ضمن مسافة تتراوح بين خمس و30 دقيقة بالقارب. يُقدم المركز ثلاث رحلات غوص يومية، بالإضافة إلى رحلتي غوص ليليتين أسبوعياً، كما تُنظم رحلات غطس منتظمة يومياً على متن قارب غطس مخصص بطول 51 قدماً.

منتجع أنتوني كي
يدير منتجع Anthony's Key أسطولاً من قوارب الغوص

يبلغ متوسط ​​درجة حرارة مياه رواتان حوالي 80 درجة فهرنهايت على مدار العام، وبفضل الرؤية الممتازة، تُعدّ رواتان وجهةً مثاليةً لهواة الغوص. من بين المواقع الأكثر شهرة حطام سفينة "إل أغيلا" البالغ طولها 230 قدمًا، والتي غرقت عام 1989، وتم انتشالها وإحضارها إلى رواتان بواسطة شركة AKR عام 1997، وغُرست على عمق 100 قدم كشعاب مرجانية اصطناعية - ولا تزال تُحقق غوصًا رائعًا رغم تعرضها لضربة إعصار ميتش؛ وحطام سفينة "أوديسي"، وهي سفينة أخرى ضمن برنامج AKR للشعاب المرجانية الاصطناعية، ويبلغ طولها 300 قدم، وهي واحدة من أكبر حطام السفن في الجزيرة، وتقع الآن على بُعد 120 قدمًا من الساحل الشمالي؛ وبالطبع، غوصة أسماك القرش الشهيرة في منتجع أنتوني كي، حيث يُمكن للضيوف مشاهدة العديد من أسماك قرش الشعاب المرجانية الكاريبية عن قرب.

يحتوي متجر الغوص على مجموعة واسعة من معدات الإيجار، لذلك لا داعي للقلق بشأن نقل معداتك الخاصة إذا كنت لا تريد ذلك، كما يضم AKR أيضًا خدمات Cornerstone Medical وغرفة الضغط العالي، مما يضيف راحة البال الإضافية لضيوف الغوص.

أو استرخي...

إذا كان الاسترخاء هو مفتاح عطلتك، فإن منتجع Ixora Spa يضم غرفتي تدليك وغرفة للعناية بالوجه وصالة للعناية بالأظافر، حيث يمكنك الاستمتاع بمجموعة واسعة من التدليك ولفائف الجسم بالكامل وعلاجات الوجه والعناية بالقدمين/الأظافر.

ولا شيء يريح العقل أكثر من القليل من العلاج بالتجزئة، ويمكنك تصفح الهدايا الموجودة في الموقع على شاطئ البحر الصورة المرفقة للمجوهرات المصنوعة يدويًا، والقمصان، والبطاقات البريدية، والنظارات الشمسية، وغير ذلك الكثير.

منتجع أنتوني كي
التجديف في منتجع أنتوني كي

الغوص أو الاسترخاء - أو لماذا لا تفعل كليهما؟

يمكنك الحصول على جرعتك من الغوص والعثور على طريقة للاسترخاء في رحلة اليوجا الخاصة التي تستمر لمدة أسبوع في أغسطس.

رحلة اليوغا (23-30 أغسطس 2025) تشمل الإقامة لمدة سبع ليالٍ إما في منزل على التل أو على الواجهة البحرية، وثلاث وجبات يوميًا، والغوص أو الغطس، ومقابلة الدلافين، وأنشطة جماعية مختلفة (دوائر الترحيب والختام، والعشاء الجماعي، والتجمعات المسائية)، ورحلة إلى مايا كي، ومجموعة من جلسات اليوجا، بما في ذلك يوجا شروق الشمس، ويوجا التجديف، وتجربة يوجا تحت الماء فريدة من نوعها.

تشمل الباقة أيضًا خدمة نقل ذهابًا وإيابًا إلى المطار، وكوكتيل ترحيبي وتوجيه، وقوارب كاياك وألواح تجديف مجانية، وخدمة واي فاي مجانية في الغرف والمناطق المشتركة.

تتراوح الأسعار بين 1,282 دولارًا أمريكيًا لبنغل هيل سوبيريور، و1,457 دولارًا أمريكيًا لبنغل كي سوبيريور. الأسعار للشخص الواحد، بناءً على إشغال فردي أو مزدوج، ولا تشمل الضرائب.

منتجع أنتوني كي
رحلة يوغا في منتجع أنتوني كي

ليندا سو دينجل

ليندا هي مديرة دورة PADI و DAN مدير المشاريع مدربة تتمتع بخبرة تزيد عن 45 عامًا في السفر والغوص على مستوى العالم، وأكثر من 3,500 غوصة مسجلة، وسوف تجلب خبرتها وشغفها بالاستكشاف إلى الجزيرة، وتشارك أفكارها وإلهامها مع زملائها الغواصين.

ليندا مسجلة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لحدثين مع Dixie Divers في Deerfield Beach، فلوريدا - أطول سلسلة بشرية تحت الماء (2018)، وأكبر عملية تنظيف تحت الماء (2019).

كانت المديرة السابقة لعمليات الغوص في أول مركز غوص في الولايات المتحدة الأمريكية، Dive N Surf، في ريدوندو بيتش، كاليفورنيا.

منتجع أنتوني كي
تيري وليندا سو في رحلة غوص معًا في منتجع أنتوني كي

تيري زيمرمان

تيري هي مدربة يوغا معتمدة معلمستقدم تيري خبرتها من خلال نهج شامل يجمع بين الوضعيات الجسدية وتمارين التنفس واليقظة. تُحسّن دروس تيري الشخصية رفاهيتنا العامة وتُدمج ارتباطنا بالطبيعة، سواءً فوق سطح الماء أو تحته.

تشتهر بدروسها الديناميكية والحيوية في فن فيناسا، الممزوجة بفترات من حركات بناء القوة التي تجعل الطلاب يشعرون بالإلهام والمرح.

تقوم تيري أيضًا بتدريس دروس اليوجا للمبتدئين واليين، مما يعني أن جميع الطلاب يستمتعون بالحصيرة بينما لا يزالون يشعرون بالتحدي، مما يسمح لجميع مستويات الخبرة بالاتصال بممارسة اليوجا الخاصة بهم.

صور فوتوغرافية بواسطة والت ستيرنز و AKR الصورة المرفقة رواتان

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@jaketarren #askmark أهلاً! كنت أتعلم عن الغوص الجانبي، وأجد صعوبة في إيجاد مثال واضح لكيفية تجهيز الخزانات. أعلم أنه سيتم شرحه في التدريب، لكنني أحتاج لمعرفة ما يجب شراؤه قبل بدء الدورة، فلا يوجد متجر جيد لمعدات الغوص الجانبي بالقرب مني. هل يمكنك توضيح كيفية تجهيز خزانات الغوص الجانبي وخزانات الديكور/المنصة من فضلك؟ تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني لمزيد من أخبار الغوص، والتصوير تحت الماء، والنصائح والإرشادات، وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تسويقية هامة للمتابعة 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم 1% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=0 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T1e64UkNqC2 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck38t86 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh4OTI7 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi71RP0Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk7dB4AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB8pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF4LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu7EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F5MfATRd6Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y48wIOKde1 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، بدءًا من وجهات سفر الغوص الرائعة ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=XNUMX

@جاكتارين
#askmark أهلاً! كنت أتعلم عن التركيب الجانبي، وأجد صعوبة في إيجاد مثال واضح لكيفية تجهيز الدبابات. أعلم أنه سيتم شرحه في التدريب، لكنني أحتاج لمعرفة ما يجب شراؤه قبل بدء الدورة، فلا يوجد متجر جيد للتركيب الجانبي بالقرب مني.

هل يمكنك إظهار كيفية تجهيز الخزانات الجانبية وخزانات الديكور / المرحلة من فضلك؟

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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه:

📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com

🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء!
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كيف تقوم بتجهيز الأسطوانة الجانبية؟

@martink72 #askmark كيف أربط ضوءًا وامضًا بأسطوانتي المزدوجة أو المفردة ليتمكن صديقي من رؤيتي أو العثور عليّ حتى في ظروف الرؤية الضعيفة أو في الليل؟ عادةً ما يكون الحبل الموجود على هذه الأجهزة موجهًا للأسفل ويحجب الضوء. تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني لمزيد من أخبار الغوص، والتصوير تحت الماء، والنصائح والإرشادات، وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط هامة للشركاء التابعين للمتابعة 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم 1% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=0 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T1e64UkNqC2 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck38t86 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh4OTI7 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi71RP0Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk7dB4AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB8pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF4LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu7EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F5MfATRd6Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y48wIOKde1 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، بدءًا من وجهات سفر الغوص الرائعة ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=XNUMX

@martink72
#askmark كيف أربط ضوءًا وامضًا بأسطوانتي المزدوجة أو المفردة ليتمكن صديقي من رؤيتي أو العثور عليّ حتى في ظروف الرؤية الضعيفة أو في الليل؟ عادةً ما يكون الحبل الموجود على هذه الأشياء مانعًا للضوء من السقوط للأسفل، مما يحجبه.
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🎬مقاطع فيديو مقترحة لك:

◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه:

📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com

🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء!
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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