جهود الحفاظ على البيئة البحرية الأسترالية

سيحضر الرئيس التنفيذي للجمعية الأسترالية للحفاظ على البيئة البحرية بول جامبلين إلى مسرح ANZ / Inspiration في سيدني عرض GO Diving في سبتمبر، وسيتحدث عن جوانب مختلفة للحفاظ على البيئة في أستراليا.

بعد أن انبهر بول بساحل غرب أستراليا وشعاب نينغالو عندما كان مراهقًا وتطوع في أبحاث السلاحف هناك في التسعينيات، أصبح المتحدث باسم الحملة الأصلية لنينجالو في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (التي لعبت AMCS دورًا رئيسيًا فيها) والتي عززت الحماية وحققت قائمة التراث العالمي.

قاد بول بعد ذلك جهود الصندوق العالمي للطبيعة في أستراليا لحماية الشعاب المرجانية والجزر البحرية من مشاريع النفط والغاز، وشارك في الجهود المشتركة التي أرست استراتيجية كيمبرلي للحفاظ على البيئة، وأنشأت أكبر نظام للمناطق البحرية المحمية في العالم، في المياه الفيدرالية الأسترالية (وفي القارة القطبية الجنوبية). ومن خلال عمله في أوروبا مع الصندوق العالمي للطبيعة، كان بول مهندس حملته لتوعية القادة حول العالم بالحاجة المُلحة للحفاظ على المحيطات، وأهمية الحفاظ على المناخ.

قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي، كان بول مديرًا لمنطقة غرب أستراليا في AMCS وقاد حماية نينغالو حملة لحماية خليج إكسماوث الرائع ونينجالو من التصنيع، وعمل على مجموعة من أولويات المحيط والطبيعة والمناخ في غرب أستراليا والوطنية.

سيقام معرض GO للغوص في ساحة سيدني للعروض في الفترة من 6 إلى 7 سبتمبر

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 6-7 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام سباحة تجريبي، وحمام سباحة للغوص، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

احصل على التذاكر الخاصة بك الآن!

تذاكر معرض GO Diving Show ANZ متاحة للبيع الآن، ويمكنك الاستفادة من عرض الحجز المبكر 2 مقابل 1 حتى 9 سبتمبر - يمكنك أنت وصديقك/صديقتك/شريكك/زوجتك الزيارة مقابل $12، ويدخل الأطفال دون سن ١٦ عامًا مجانًا، مما يجعله يومًا عائليًا مثاليًا. تتوفر مواقف سيارات واسعة في الموقع، ويسهل الوصول إلى الموقع مع توفر خيارات نقل متعددة، لذا سجل مواعيدك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع رائعة للاحتفال بجميع أنواع الغوص.