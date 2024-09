علم الآثار في الظلام، وCCR جديد

علم الآثار في ظلام الكهوف المغمورة بالمياه، وجهاز Halcyon Symbios CCR الجديد، سيكونان موضوعين للمناقشة عندما يناقش خبراء التصوير الفوتوغرافي والغوص الفني معلم يتوجه المُقيِّم جون كيندال إلى المسرح التقني في اذهب لعرض الغوص ANZ في 28-29 سبتمبر.

جون هو مستكشف متخصص في النمذجة ثلاثية الأبعاد تحت الماء للمواقع الأثرية والجيولوجية. لقد شارك في العشرات من التحقيقات في مواقع الغوص باستخدام تقنيات التصوير المساحي، بما في ذلك حطام سفينة المريخ (3)، MS Estonia (1564)، حطام Panarea III (حوالي 1994 قبل الميلاد) وكهف العظام، البرازيل (حوالي 300 عام).

وهو أيضا مدير المشاريع مقيم للمستكشفين العالميين تحت الماء ويجلس على التدريب مجلس.

ستكون محاضراته على المسرح التقني:

علم الآثار في الظلام

GUE Instructor and photogrammetry expert John Kendall will be talking about using photogrammetry to document archaeological sites inside flooded caves. With projects in Europe and South America, John will be talking about the challenges, as well as the awesome results, of these projects.

هالسيون سيمبيوس

Halcyon Manufacturing are about to launch their new range of computers, stand-alone HUDs and their new chest-mount CCR. With wireless communication across the range, come and hear John Kendall give an overview of the new toys, as well as getting a sneak preview of the CCR.

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 28-29 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية لتناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام السباحة التجريبي، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

واستقطب معرض GO Diving Show UK 2024، الذي دخل الآن عامه الخامس، أكثر من 10,000 مشارك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وامتد على مساحة 10,000 متر مربع من مساحة العرض، وتطمح النسخة الأسترالية والنيوزيلندية إلى الوصول إلى هذا المستوى في السنوات المقبلة.

الدخول إلى معرض GO Diving Show الافتتاحي ANZ مجاني تمامًا – قم بالتسجيل هنا للحصول على التذاكر الخاصة بك لما هو بلا شك حدث الغوص لعام 2024 في أستراليا. يوجد الكثير من مواقف السيارات في الموقع ويسهل الوصول إلى المكان بفضل الكثير من خيارات النقل، لذا قم بتدوين التواريخ في يومياتك الآن واستعد لعطلة نهاية أسبوع ملحمية تحتفل بجميع أشكال الغوص.