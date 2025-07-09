يعلن منتجع أنتوني كي عن عروض خصم مذهلة

أي شخص مهتم بالشعاب المرجانية الملونة والغوص المذهل بين حطام السفن وتناول الطعام اللذيذ والإقامة الفاخرة وغروب الشمس المذهل الذي يعد به منتجع أنتوني كي لديه الآن المزيد من الأسباب للتوجه إلى رواتان، حيث أعلنت AKR للتو عن بعض عروض خصم رائعة حقًا لموسم الخريف 2025.

من الآن وحتى 31 يوليو 2025، احجز باقة منتجع لمدة سبع ليالٍ واحصل على خصم 50% لضيفك الثاني!

وهذا ليس كل شيء. هل تصطحب أصدقاءك وعائلتك؟ يحصل الضيفان الثالث والرابع في نفس البنغل على خصم 30% على إقامتهما.

قوارب الغوص على الرصيف في منتجع أنتوني كي

تشمل باقة المنتجع لسبع ليالٍ إقامةً كاملةً، وثلاث وجبات يوميًا (إفطار، غداء، وعشاء)، وخدمة نقل ذهابًا وإيابًا من وإلى المطار، وخدمة واي فاي مجانية في الغرف والمناطق المشتركة، وكوكتيل ترحيبي وإرشادات، بالإضافة إلى إمكانية استخدام مسبح المياه العذبة، وقوارب الكاياك، وألواح التجديف. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بأمسية احتفالية على جزيرة أنتوني كي، ورحلة نهارية على الشاطئ إلى مايا كي.

ملاحظة: يجب حجز هذا العرض الرائع في الفترة ما بين 8 يوليو 2025 و31 يوليو 2025، وهو صالح للسفر في الفترة ما بين 30 أغسطس 2025 و20 ديسمبر 2025.