العلاج التكيفي للغوص يأخذ مركز الصدارة

ليندي ليجيت هي رائدة في مجال العلاج التكيفي للغوص ومؤسسة The Scuba Gym Australia، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لتحويل حياة الناس من خلال القوة العلاجية للمياه، وستكون على المسرح الرئيسي في اذهب لعرض الغوص ANZ في شهر سبتمبر، سنشارك قصصًا مقنعة عن التحول، ونناقش العلم وراء العلاج بالغوص، ونسلط الضوء على التأثير العميق المترتب على الجمع بين إعادة التأهيل والنشاط البيئي.

تعمل ليندي وفريقها بشكل رئيسي على الساحل الأوسط لولاية نيو ساوث ويلز، حيث يقدمون علاجًا متخصصًا بالغوص للأفراد ذوي الإعاقة، بمن فيهم المصابون بالتصلب المتعدد، والشلل الدماغي، والتوحد، وإصابات العمود الفقري. ويعتمد نهجها المبتكر على بيئة تحت الماء خالية من الوزن لتسهيل الحركة، وتخفيف الألم، وتعزيز الصحة النفسية للعملاء الذين غالبًا ما تفشل العلاجات التقليدية في تحقيق أهدافها.

مستوحاة من نجاح The Scuba Gym USA، قدمت ليندي هذا العلاج التحويلي إلى أستراليا في عام 2018. ويمتد التزامها إلى ما هو أبعد من إعادة التأهيل البدني؛ فهي تستثمر بشكل كبير في دعم المحاربين القدامى والمستجيبين الأوائل من خلال برنامج Scuba Warrior.

تُقدم هذه المبادرة تجارب غوص علاجية لمن يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، مما يُعزز لديهم الشعور بالهدف والانتماء للمجتمع. يشارك المشاركون في "رحلات غوص مُهمة"، مُساهمين في جهود الحفاظ على البيئة من خلال إزالة الحطام من المجاري المائية المحلية. حتى الآن، نجح البرنامج في استخراج أكثر من ستة أطنان من النفايات، بما في ذلك مواد مثل الدراجات النارية والنفايات البلاستيكية، من البيئات المائية.

تشمل خبرة ليندي المتعددة شهادات مدرب غوص من NAUI وRAID وSSI وPADI، بالإضافة إلى مؤهلات في البرمجة اللغوية العصبية والإسعافات الأولية للصحة النفسية. يركز نهجها العلاجي الشامل ليس فقط على الشفاء الجسدي، بل أيضًا على المرونة النفسية والحفاظ على البيئة.

من خلال عملها، نجحت ليندي في بناء مجتمع داعم حيث اكتشف الأفراد الثقة والاستقلال والرغبة المتجددة في الحياة.

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 6-7 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام سباحة تجريبي، وحمام سباحة للغوص، وأكثر من ذلك بكثير.

وسوف يحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، من مجالس السياحة ومنظمي الرحلات السياحية إلى المنتجعات والقوارب السياحية ووكالات التدريب وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفاظ على البيئة.

