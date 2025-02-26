أنشطة لجميع أفراد العائلة

هناك مجموعة كبيرة من الأنشطة التي يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بها في مهرجان هذا العام عرض GO Diving، والذي يقام هذا الأسبوع في NAEC Stoneleigh.

مسح حطام السفن

هل تتخيل نفسك كمساح حطام سفينة أو فنان تحت الماء؟ حسنًا، هذا العام، وللمرة الأولى، ستحضر جمعية الآثار البحرية (الجناح 210) حطام السفينة، وتدعو جميع الحاضرين في المعرض لمساعدتهم في رسم خريطة أثرية له.

سيمنح حطام السفينة التاريخي للزوار فرصة لمعرفة ما ينطوي عليه علم الآثار تحت الماء، ومدى المتعة التي يمكن أن يوفرها - حتى مع ارتداء قناع أسود!

سيتم تقديم قسيمة خصم لدورة مستقبلية في عام 2025 لكل من يساعد في رسم خريطة حطام السفينة البحرية NAS.

ورش عمل حبس الأنفاس

من خلال 25 عامًا من التدريس، قامت NoTanx (الجناح 143) بإعداد جلسة تنفس مستوحاة من الغوص الحر مدتها 30 دقيقة.

سيقوم ماركوس جريتوود وفريقه بتعريفك ببعض المفاهيم الأساسية لتحسين تنفسك ووعيك وتركيزك العقلي.

يمكن للتغييرات البسيطة التي يمكنك تنفيذها في روتينك اليومي أن يكون لها تأثير كبير على صحتك الشخصية.

في هذه الجلسة، سوف يركز الفريق على:

استخدام الحجاب الحاجز الخاص بك

التحكم في أنفاسك

تركيز عقلك

تقليل استهلاك الأكسجين

سوف يسمح تقليل استهلاك الأكسجين بمزيد من الوقت في الخزان عند الغوص، ومزيد من الوقت في القاع عند الغوص الحر، فضلاً عن الاستفادة من الصحة في حياتك اليومية.

بحيرة ميرميد وحوض الغوص

تعالوا لمقابلة حوريات البحر الودودات لدينا في بحيراتهم الساحرة وقولوا مرحبًا - والتقطوا تلك الصورة الشخصية المهمة للغاية!

وإذا كنت ترغب في تجربة الغوص للمرة الأولى، فيمكنك تجربة الغوص في معرض GO للغوص. وإذا كنت غواصًا مؤهلاً بالفعل، فهناك فرصة لتجربة الغوص الجانبي. الأماكن محدودة، لذا احجز مسبقًا لتأمين مكانك. احجز تجربة الغوص في معرض GO للغوص هنا، ومحاولاتك للقفز من الجانب هنا.

منطقة الأحياء البحرية

في منطقة الأحياء البحرية Just One Ocean (الجناح 1051)، سيكون هناك الكثير مما يمكن للزوار رؤيته والقيام به من خلال العديد من العروض التفاعلية التي تعكس جزءًا صغيرًا من العمل الذي يتم القيام به للحفاظ على المحيطات من قبل الباحثين البحريين الناشئين من معهد علوم البحار بجامعة بورتسموث.

سيعرض عالم الأعشاب البحرية جو سارجنت نظام كاميرا BRUV (تصوير فيديو تحت الماء باستخدام الطُعم عن بعد) وعينات من لقطات الفيديو وعينات الأعشاب البحرية وتحدي تحديد الأنواع. يستخدم نظام BRUV لتقييم وفرة وتنوع الأسماك داخل النظم البيئية الساحلية وتمكين العلماء من تقييم وظيفة الحضانة وأهمية الموائل الأساسية.

ستقوم كيلي ماري كاد بعرض نموذج أولي لأحد فنادقها التي تحمل اسم Seahorse. وسيتم استخدام الهيكل القابل للتحلل كاستراتيجية للحفاظ على البيئة لتعزيز أعداد فرس البحر البريطانية على الساحل الجنوبي للمملكة المتحدة. كما ستحضر نموذجًا مصغرًا لأحد مدن Seahorse، والذي سيتم نشره بجوار أحواض الأعشاب البحرية لتعزيز التوسع الطبيعي لأعشاب البحر مع توفير موطن للأنواع المعرضة للخطر والنادرة.

ستقوم جورجيا شارب هاريس بإعداد مجهر حتى يتمكن الزوار من رؤية ما يوجد بالضبط في زجاجات المياه الخاصة بهم، وسيكون هناك أيضًا تحدي التعرف على المواد البلاستيكية الدقيقة بالإضافة إلى عرض خزان الأمواج الذي يسلط الضوء على كيفية قيام الدفاعات الطبيعية بعمل أفضل في حماية السواحل عند مقارنتها بالهياكل الخرسانية.

تحدي الغوص الحر في المواقع المتطرفة

يتخصص ماركوس جريتوود وفريق NoTanx في استكشاف مواقع الغوص الحر التي يصعب الوصول إليها، مثل البحيرات الجوفية، والتي غالبًا ما تتطلب منهم تسلق حبل واحد - مثل الهبوط بالحبال، ولكن في الاتجاه المعاكس!

في معرض GO للغوص في الجناح 143، سوف يقوم الفريق بتدريس المهارات الأساسية للاسترخاء، وصعود الحبل - وسوف يمنحونك الفرصة لاختبار هذه المهارات في تحدي الغوص الحر في مواقع محددة للغاية!

اصعد حبلًا يبلغ ارتفاعه 25 مترًا (إطار تم بناؤه خصيصًا يعني أنك لن تكون أبدًا أكثر من بضع بوصات فوق الأرض)، ثم اخفض معدل ضربات قلبك بما يكفي لحبس أنفاسك.

ستكون هناك جوائز في كلا اليومين لأسرع الأوقات!

الغوص في الواقع الافتراضي

لا تحتاج حتى إلى البلل لتجربة الغوص! انضم إلى خبير التصوير الفوتوغرافي ثلاثي الأبعاد ومدرب التدريب الفني في GUE جون كيندال في الجناح 3 لهذه التجربة الغامرة تمامًا - ارتدِ سماعة الرأس وأمسك عناصر التحكم، ثم انطلق في استكشاف واقعي مذهل لغوص تقني على عمق 370 مترًا إلى بقايا حطام سفينة المريخ القديمة.

وإذا توجهت إلى منصة مجلس السياحة في جزر البهاما (962) في الساعة 11.30 صباحًا و2.30 ظهرًا يومي السبت والأحد، فيمكنك تجربة الغوص مع أسماك القرش باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، مقدمة من وزارة السياحة في جزر البهاما بالتعاون مع منظمة Shark Trust.

سواء كنت صغيرًا أو كبيرًا، غواصًا أو غير غواص، توفر لك غطسات الواقع الافتراضي هذه "الغوصة" المثالية!

ستيف باكشال يتصدر معرض GO للغوص

معرض GO للغوص

معرض GO للغوص - الغوص الاستهلاكي الوحيد سفر المعرض في المملكة المتحدة - يعود إلى NAEC Stoneleigh في 1-2 مارس 2025، في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد، ويعد بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمحتوى التفاعلي والتعليمي والملهم والممتع.

بالإضافة إلى المسرح الرئيسي - الذي يرأسه هذه المرة نجم التلفزيون والمؤلف والمغامر ستيف باكشال، الذي يعود مرحب به إلى معرض الغوص GO بعد بضع سنوات، إلى جانب رائدة الفضاء NEEMO المدربة من وكالة ناسا ورئيسة البحث العلمي في DEEP Dawn Kernagis، ومقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف والمفضل الدائم مونتي هولز، والدكتور تيمي جامبين، الذي سيناقش التراث البحري الغني في مالطا وتراث زمن الحرب، والثنائي الديناميكي للمستكشفين رانفا جورموندسون وماريا بوليروب، اللذان سيتحدثان عن رحلتهما الأخيرة في بوتينج في إندونيسيا - هناك مرة أخرى مراحل مخصصة للغوص في المملكة المتحدة والغوص التقني، التصوير تحت الماء وحكايات ملهمة. سيتولى آندي توربيت تقديم العرض الرئيسي مرة أخرى، بالإضافة إلى تقديم عرض تقديمي حول تحديات تصوير الغوص التقني للبرامج التلفزيونية. يمكن العثور على قائمة بجميع المتحدثين، بما في ذلك التوقيتات، على هنا.

إلى جانب المراحل، هناك مجموعة من العناصر التفاعلية - الكهف الشهير، وحوض الغوص العملاق، والغوص الغامر في حطام السفن باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وورش عمل حبس الأنفاس وتمارين الخطوط، ومنطقة علم الأحياء البحرية، والجديد لعام 2025، فرصتك لتجربة رسم خرائط الحطام مع جمعية الآثار البحرية و"حطام السفينة" - وكلها متناثرة بين مجموعة متزايدة باستمرار من المواقف من المجالس السياحية والشركات المصنعة. السلامه اولا الوكالات والمنتجعات وألواح العيش ومراكز الغوص وتجار التجزئة وغير ذلك الكثير.

ويشهد هذا العام أيضًا مسابقة NoTanx Zero2Hero تحتل مركز الصدارة. هذه المسابقة، التي تستهدف الغواصين الأحرار المبتدئين، ستشهد في البداية خضوع 12 مرشحًا السلامه اولا مع ماركوس جرايتوود وفريق NoTanx في لندن في أواخر فبراير. ثم سيتنافس خمسة متسابقين نهائيين مختارين في معرض GO للغوص خلال عطلة نهاية الأسبوع في مارس، بما في ذلك جلسات توقف التنفس أثناء النوم في المسبح، للعثور على الفائز الإجمالي، الذي سيحصل على رحلة لمدة أسبوع إلى قرية مرسى شقرا البيئية، برعاية Oonasdivers.

التذاكر المسبقة متاحة الآن!

اشتري تذكرتك اليومية الآن £17.50 + رسوم الحجز واستعد لتجربة تعليمية مثيرة وملهمة! أو مع وجود العديد من المتحدثين على مدار اليومين، بالإضافة إلى جميع العروض التفاعلية والعارضين الذين يمكنك زيارتهم، فلماذا لا تجعلها عطلة نهاية الأسبوع، وتحصل على تذكرة لمدة يومين لـ £25 + رسوم الحجز؟

سيكون سعر التذكرة اليومية 25 جنيهًا إسترلينيًا في شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع التي يقام فيها العرض، لذا احجز مسبقًا ووفر بعض المال!!

أسعار التذاكر الجماعية متاحة أيضًا لـ 10 أشخاص أو أكثر إذا كنت تأتي مع أعضاء المركز/النادي الخاص بك.

احجز التذاكر على موقع Go Diving Show.

وكما هو الحال دائمًا، يشمل سعر التذكرة موقف سيارات مجانيًا. ويدخل الأطفال دون سن 16 عامًا مجانًا، لذا اصطحب أطفالك معك لقضاء يوم عائلي رائع!