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أكثر من 30 نجمًا يشاركون في معرض GO Diving Show ANZ

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تشكيلة المسرح الرئيسي v2

في الافتتاحية اذهب لعرض الغوص ANZويهدف معرض سيدني الدولي للغوص، الذي يقام يومي 28 و29 سبتمبر في ساحة سيدني للعروض في الحديقة الأوليمبية، إلى عرض أفضل ما في العالم تحت الماء للجميع - من أولئك الذين أكملوا دوراتهم الأساسية أو ما زالوا يفكرون في ذلك، إلى الغواصين المتقدمين والغواصين التقنيين الأكثر خبرة.

استقطب معرض GO Diving Show في المملكة المتحدة أكثر من 10,000 آلاف زائر وغطى مساحة 10,000 آلاف متر مربع من مساحة العرض في عامه الخامس في مارس 2024. وتطمح النسخة الجديدة في أستراليا ونيوزيلندا إلى الوصول إلى هذا المستوى على مدى السنوات القليلة المقبلة ويبدو أنها ستحقق بداية رائعة. علاوة على ذلك، الدخول مجاني تمامًا.

من بين عوامل الجذب العديدة، هناك 31 مقدمًا للغوص - كلهم ​​يستحقون الاستماع إليهم لأولئك الزوار القادرين على التواجد في كل مكان في وقت واحد. المنصة الرئيسية ستجد بعضًا من أكبر الأسماء في العمل: ستيف باكشال، وجيل هينيرث، وريتشارد هاريس، وليز باركنسون، وبيت ميسلي، وبصفته عريف الحفل، أنتوني جوردون.

جدول المحتويات

ستيف Backshall

ستيف باكشال

لقد استكشف البطل ستيف بعضًا من أكثر الأماكن النائية على هذا الكوكب، ويتعامل باستخفاف مع معرفته التي لا مثيل لها بالحياة البرية والعالم الطبيعي، وهو أحد أكثر مقدمي البرامج انشغالًا على شاشة التلفزيون، وربما يكون أكثر شهرة ببرنامجه الناجح بشكل مذهل. مميت سلسلة.

سافر مؤخرًا عبر المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي للتصوير حوت، بعد أن قمت بالفعل بعثة و سمك القرش لقناة سكاي تي في، وظهرت في كوكبنا المتغير لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) – سلسلة طموحة مدتها سبع سنوات توثق ستة من أكثر النظم البيئية المهددة على كوكب الأرض.

تشمل الأفلام السابقة برية سانت كيلدا، بريطانيا المتطرفة – الكهوف، ألاسكا لايف، بلو بلانيت لايف و عوالم غير مكتشفة. كاتب غزير الإنتاج، أحدث كتاب لستيف هو أزرق - وقد حقق مؤخرًا رقمًا قياسيًا عالميًا في الوقت الذي استغرقه للتجديف على طول نهر التيمز.

جيل هاينرث

جيل هينيرث

لقد مشى عدد من البشر على سطح القمر يفوق عدد من زاروا العديد من الأماكن التي استكشفتها جيل هاينرث على الأرض. فمن الغطسات الفنية الخطيرة في أعماق الكهوف إلى السباحة عبر الجبال الجليدية العملاقة في القارة القطبية الجنوبية، تطبق جيل مهاراتها بشكل متكرر بالتعاون مع علماء المناخ وعلماء الآثار وعلماء الأحياء والمهندسين في جميع أنحاء العالم.

أنتجت جيل برامج تلفزيونية حائزة على جوائز لصالح هيئة الإذاعة الكندية (CBC) وناشيونال جيوغرافيك وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، كما عملت كمستشارة في مجال الأفلام، وأنتجت أفلامًا وثائقية مستقلة، كما دافعت عن الاستكشاف والحفاظ على البيئة تحت الماء وتغير المناخ وحماية موارد المياه. 

كانت أول مستكشفة مقيمة في الجمعية الجغرافية الملكية الكندية، وحصلت على ميدالية السير كريستوفر أوندااتجي للاستكشاف لأول مرة، كما فازت بزمالات من العديد من المؤسسات المرموقة بما في ذلك نادي المستكشفين، الذي منح جائزة ويليام بيبي لاستكشاف المحيطات.

مذكرات جيل الأكثر مبيعاً تسمى إلى الكوكب والفيلم الوثائقي الجديد الغوص في الظلام: لا تستسلم أبدًا للخوف يسلط هذا المعرض المزيد من الضوء على حياتها المذهلة – كما سيفعل ظهورها في Go Diving ANZ.

الدكتور ريتشارد "هاري" هاريس

ريتشارد هاريس

عمل ريتشارد "هاري" هاريس في مجال التخدير والغوص والطب الجوي في جميع أنحاء العالم، كما أن شغفه بالغوص في الكهوف، والذي يعود إلى ثمانينيات القرن العشرين، أخذه إلى جميع أنحاء العالم. 

وكان اهتمامه بالتحقيق في الحوادث وأنشطة البحث والإنقاذ موضوعًا متكررًا - ولعب دورًا رئيسيًا في استخراج فريق كرة القدم التايلاندي للناشئين من نظام تام لوانغ في عام 2018.

يهتم هاري بشكل خاص بالتخطيط واللوجستيات وعلم وظائف الأعضاء التي تدعم الاستكشاف الآمن للكهوف العميقة وحطام السفن. وهو مصور ومصور فيديو متحمس تحت الماء، وهو الآن يبني مهنة في الأفلام الوثائقية. 

ليز باركنسون

ليز باركنسون

أحد موظفي PADI IDC معلم، غواص حر معلم- مدربة غطس وخبيرة حركات بهلوانية تحت الماء، ليز نشأت في جنوب أفريقيا وانتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمنحة دراسية في السباحة. 

عندما انتهت مسيرتها المهنية في السباحة، اتجهت إلى الغوص الحر، مع التركيز على العمل مع أسماك القرش والحفاظ عليها. وتعمل في لوس أنجلوس مع هيئات مثل Shark Angels وPADI Aware، لجمع الأموال وتثقيف الناس حول الحفاظ على أسماك القرش والمحيطات. 

بالنسبة لأعمالها السينمائية والتلفزيونية، تعمل أمام الكاميرا وخلفها، حيث تعمل بديلة للممثلين. السلامه اولا لأداءهم تحت الماء. 

بيت ميسلي

بيت ميسلي

بدأ بيت الغوص في عام 1990، وأصبح متفرغًا للغوص في عام 1991 وكرس نفسه للبحث عن حطام السفن والعثور عليها والغوص عليها وتصويرها في جميع أنحاء العالم، حيث اكتسب أكثر من 6,000 ساعة من الخبرة في الغوص في المياه عبر حوالي 30 دولة. وهو مدير دورة PADI، وهو أحد أكثر خبراء الغوص التقني خبرة في نصف الكرة الجنوبي. معلم-المدربين.

قاد بيت وشارك في العديد من بعثات الحطام العميق، ويدير السفر للغوص عمل في مجال نقل الغواصين ذوي الخبرة إلى مواقع غوص متخصصة، وقضى العقود الثلاثة الماضية في إتقان صوره الضوئية الطويلة الأمد. كما شارك بنشاط في أبحاث علوم الغوص.

أنطوني "جوردو" جوردون

أنطوني جوردون

جوردو هو صانع أفلام وثائقية يتمتع بخبرة مهنية تزيد عن عقدين من الزمن في إنتاج وتصوير كل شيء بدءًا من فريق الإنقاذ الأول في العالم على جبل إيفرست وحتى ركوب الدراجات لمسافات طويلة للغاية إلى استكشاف المحيط بواسطة غواصين جدد. 

كما أنه القوة الدافعة وراء حملة Aliquam وNext Generation للترويج للغوص بين الشباب. بالإضافة إلى الحديث عن عمله الخاص، ستكون مهارات Gordo في تقديم العروض في دائرة الضوء حيث سيتولى قيادة المسرح الرئيسي في Go Diving ANZ.

+ 3 مراحل أخرى

بصرف النظر عن المسرح الرئيسي، ستستضيف ثلاث مراحل أخرى 25 متحدثًا آخرين من ذوي التصنيف العالي من جميع أنحاء العالم، لمناقشة موضوعات الغوص الملهمة وخاصة تلك الخاصة بأستراليا ونيوزيلندا والغوص الفني و التصوير تحت الماءوفيما يلي التشكيلة كما هي حاليا:

ANZ / مرحلة الإلهام: ناي باجاي، روهني بن أهرون، داني تشارلتون، تيري كومينز، ديبورا ديكسون سميث، جيمس هانتر، توري كليت، ماتياس نوتشيتو، هولي واكلي

المرحلة التقنية: كيري بورو، دكتور مات كارتر، جون جارفين، جيل هينيرث، جون كيندال، مايك ماسون، يانا ستاشكيفيتش، ديفيد سترايك، باتريك ويدمان

PHOTO المسرح: تاليا جريس، بريت لوبوين، نايجل مارش، كريج باري، نيكولاس ريمي، مايك سكوتلاند، دون سيلكوك، ماتي سميث

الميزات التفاعلية + الشاشات

وسيجد زوار المعرض أيضًا مجموعة من الميزات التفاعلية المصممة لتناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقعية الافتراضية إلى الغوص التجريبي؛ وحوض عرض لمجموعة من المعدات من الحوامل الجانبية إلى الطائرات بدون طيار تحت الماء وأجهزة إعادة التنفس؛ والغواصين الأحرار، وحوريات البحر والمزيد. 

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، من الهيئات السياحية ومنظمي الرحلات السياحية إلى المنتجعات والقوارب السياحية، السلامه اولا الوكالات، تجار التجزئة، المصنعين، ومنظمات الحفاظ على البيئة.

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ستيف باكشال في معرض الغوص GO
ستيف باكشال في معرض الغوص GO

تتوفر الكثير من مواقف السيارات في الموقع، كما يمكن الوصول بسهولة إلى ساحة المعارض في سيدني، مع توفر العديد من خيارات النقل.

الدخول إلى معرض الغوص الافتتاحي مجاني تمامًا، لذا إذا كنت من المحتمل أن تكون في المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع 28/29 سبتمبر، فقم بالتسجيل هنا احصل على تذاكرك لحدث الغوص الأبرز في أستراليا عام 2024! 

أيضا على ديفرنيت: اذهب للغوص: لم تكن بحاجة إلى أن تكون غواصًا, معرض GO DIVING يعرض رياضة الغوص في أجواء من التعافي المشجع

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@ValTaylor7 #askMark مرحبًا مارك، أنا غواص معتمد حديثًا وقمت بعشر غطسات (جميعها بمعدات مستأجرة) وفي غطستين انغلق فكي. يحدث هذا أيضًا في بعض الأحيان عند الغطس لفترة طويلة، لذا أتساءل ما إذا كان هذا بسبب وزن المرحلة الثانية أو قطعة الفم غير المريحة. إذا كانت قطعة الفم جيدة وتناسبني جيدًا (هل لديك أي توصيات؟) فهل تقوم مراكز الغوص بشكل عام بتبديلها عند استئجار المعدات؟ شكرًا على أي نصيحة فال #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل. 10:2 المقدمة 00:00 السؤال 00:50 الإجابة

@فال تايلور7
#askMark مرحبًا مارك، أنا غواص معتمد حديثًا وقمت بعشر غطسات (جميعها بمعدات مستأجرة) وفي غطستين انغلق فكي. يحدث هذا أيضًا في بعض الأحيان عند الغطس لفترة طويلة، لذا أتساءل عما إذا كان هذا بسبب وزن المرحلة الثانية أو قطعة الفم غير المريحة. إذا كانت قطعة الفم جيدة وحصلت على واحدة تناسبني جيدًا (هل لديك أي توصيات؟) فهل تقوم مراكز الغوص عمومًا بتبديلها عند استئجار المعدات؟ شكرًا على أي نصيحة
فال
#الغوص #الغوص #الغوص
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
00:50 سؤال
01:19 الإجابة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4zREM4MEQ5NkI0RDExOEYy

كيف أمنع إجهاد الفك؟ #askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark عند الغوص بجهاز إرسال AI وSPG، مع استخدام جهاز إرسال AI لمنفذ HP فوق كتفك الأيسر بحيث يكون على نفس جانب جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك، كيف تقوم بتوجيه الخرطوم لجهاز SPG؟ هل هناك مشكلة في أن خرطوم SPG قادم من منفذ HP الأيمن ولكنه لا يزال بحاجة إلى وضعه على حلقة D على الفخذ الأيسر؟ أم هل توصي بوضع جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك على اليد اليمنى؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@lyudmilbozadzhiev5169
#askmark عند الغوص بجهاز إرسال AI وجهاز SPG، مع استخدام جهاز إرسال AI لمنفذ HP فوق كتفك الأيسر بحيث يكون على نفس جانب جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك، كيف تقوم بتوجيه الخرطوم لجهاز SPG؟ هل هناك مشكلة في أن خرطوم SPG قادم من منفذ HP الأيمن ولكن لا يزال يتعين وضعه على حلقة D على الفخذ الأيسر؟ أم هل تنصح بوضع جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك على اليد اليمنى؟
#الغوص #الغوص #الغوص
روابط

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
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الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41RTFEM0JFNjc4MDNBMzA5

هل يمكنني تركيب جهاز إرسال على الجانب البعيد من جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بي؟ #AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، تبرع جيمس بوند بإصدار محدود من الدراجات النارية إلى مؤسسة إنقاذ البحار الملكية الوطنية (RNLI)، ويطلب نادي الغوص البريطاني من الغواصين الاستعداد لتنظيف محيطاتنا في سبتمبر. وعلى ما يبدو، نحن جميعًا من محبي الرياضات الخطرة، حيث احتلت رياضة الغوص المرتبة الأولى في استطلاع للرأي حول الرياضات الخطرة التي يرغب الناس في تجربتها، ولكنهم لا يعتقدون أنهم سيحظون بفرصة تجربتها أبدًا. https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/ https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، نصائح وإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، تبرع جيمس بوند بدراجات نارية محدودة الإصدار إلى مؤسسة إنقاذ الحياة الملكية الوطنية، ويطلب نادي الغوص البريطاني من الغواصين الاستعداد لتنظيف محيطاتنا في سبتمبر. ومن الواضح أننا جميعًا من محبي الرياضات الخطرة، حيث احتل الغوص المرتبة الأولى في استطلاع للرأي يصنف الرياضات الخطرة التي يرغب الناس في تجربتها، لكنهم لا يعتقدون أنهم سيحظون بفرصة تجربتها أبدًا.


https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/
https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/
https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/
https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/


https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11
https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/
https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black


كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
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مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

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تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GNEUwNzhEMDZFMDNDQTM1

الغوص هو الرياضة رقم 1 في قائمة الرياضات الخطرة #غوص #أخبار #بودكاست

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