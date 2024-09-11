أكثر من 30 نجمًا يشاركون في معرض GO Diving Show ANZ

في الافتتاحية اذهب لعرض الغوص ANZويهدف معرض سيدني الدولي للغوص، الذي يقام يومي 28 و29 سبتمبر في ساحة سيدني للعروض في الحديقة الأوليمبية، إلى عرض أفضل ما في العالم تحت الماء للجميع - من أولئك الذين أكملوا دوراتهم الأساسية أو ما زالوا يفكرون في ذلك، إلى الغواصين المتقدمين والغواصين التقنيين الأكثر خبرة.

استقطب معرض GO Diving Show في المملكة المتحدة أكثر من 10,000 آلاف زائر وغطى مساحة 10,000 آلاف متر مربع من مساحة العرض في عامه الخامس في مارس 2024. وتطمح النسخة الجديدة في أستراليا ونيوزيلندا إلى الوصول إلى هذا المستوى على مدى السنوات القليلة المقبلة ويبدو أنها ستحقق بداية رائعة. علاوة على ذلك، الدخول مجاني تمامًا.

من بين عوامل الجذب العديدة، هناك 31 مقدمًا للغوص - كلهم ​​يستحقون الاستماع إليهم لأولئك الزوار القادرين على التواجد في كل مكان في وقت واحد. المنصة الرئيسية ستجد بعضًا من أكبر الأسماء في العمل: ستيف باكشال، وجيل هينيرث، وريتشارد هاريس، وليز باركنسون، وبيت ميسلي، وبصفته عريف الحفل، أنتوني جوردون.

ستيف Backshall

لقد استكشف البطل ستيف بعضًا من أكثر الأماكن النائية على هذا الكوكب، ويتعامل باستخفاف مع معرفته التي لا مثيل لها بالحياة البرية والعالم الطبيعي، وهو أحد أكثر مقدمي البرامج انشغالًا على شاشة التلفزيون، وربما يكون أكثر شهرة ببرنامجه الناجح بشكل مذهل. مميت سلسلة.

سافر مؤخرًا عبر المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي للتصوير حوت، بعد أن قمت بالفعل بعثة و سمك القرش لقناة سكاي تي في، وظهرت في كوكبنا المتغير لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) – سلسلة طموحة مدتها سبع سنوات توثق ستة من أكثر النظم البيئية المهددة على كوكب الأرض.

تشمل الأفلام السابقة برية سانت كيلدا، بريطانيا المتطرفة – الكهوف، ألاسكا لايف، بلو بلانيت لايف و عوالم غير مكتشفة. كاتب غزير الإنتاج، أحدث كتاب لستيف هو أزرق - وقد حقق مؤخرًا رقمًا قياسيًا عالميًا في الوقت الذي استغرقه للتجديف على طول نهر التيمز.

جيل هاينرث

لقد مشى عدد من البشر على سطح القمر يفوق عدد من زاروا العديد من الأماكن التي استكشفتها جيل هاينرث على الأرض. فمن الغطسات الفنية الخطيرة في أعماق الكهوف إلى السباحة عبر الجبال الجليدية العملاقة في القارة القطبية الجنوبية، تطبق جيل مهاراتها بشكل متكرر بالتعاون مع علماء المناخ وعلماء الآثار وعلماء الأحياء والمهندسين في جميع أنحاء العالم.

أنتجت جيل برامج تلفزيونية حائزة على جوائز لصالح هيئة الإذاعة الكندية (CBC) وناشيونال جيوغرافيك وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، كما عملت كمستشارة في مجال الأفلام، وأنتجت أفلامًا وثائقية مستقلة، كما دافعت عن الاستكشاف والحفاظ على البيئة تحت الماء وتغير المناخ وحماية موارد المياه.

كانت أول مستكشفة مقيمة في الجمعية الجغرافية الملكية الكندية، وحصلت على ميدالية السير كريستوفر أوندااتجي للاستكشاف لأول مرة، كما فازت بزمالات من العديد من المؤسسات المرموقة بما في ذلك نادي المستكشفين، الذي منح جائزة ويليام بيبي لاستكشاف المحيطات.

مذكرات جيل الأكثر مبيعاً تسمى إلى الكوكب والفيلم الوثائقي الجديد الغوص في الظلام: لا تستسلم أبدًا للخوف يسلط هذا المعرض المزيد من الضوء على حياتها المذهلة – كما سيفعل ظهورها في Go Diving ANZ.

الدكتور ريتشارد "هاري" هاريس

عمل ريتشارد "هاري" هاريس في مجال التخدير والغوص والطب الجوي في جميع أنحاء العالم، كما أن شغفه بالغوص في الكهوف، والذي يعود إلى ثمانينيات القرن العشرين، أخذه إلى جميع أنحاء العالم.

وكان اهتمامه بالتحقيق في الحوادث وأنشطة البحث والإنقاذ موضوعًا متكررًا - ولعب دورًا رئيسيًا في استخراج فريق كرة القدم التايلاندي للناشئين من نظام تام لوانغ في عام 2018.

يهتم هاري بشكل خاص بالتخطيط واللوجستيات وعلم وظائف الأعضاء التي تدعم الاستكشاف الآمن للكهوف العميقة وحطام السفن. وهو مصور ومصور فيديو متحمس تحت الماء، وهو الآن يبني مهنة في الأفلام الوثائقية.

ليز باركنسون

أحد موظفي PADI IDC معلم، غواص حر معلم- مدربة غطس وخبيرة حركات بهلوانية تحت الماء، ليز نشأت في جنوب أفريقيا وانتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمنحة دراسية في السباحة.

عندما انتهت مسيرتها المهنية في السباحة، اتجهت إلى الغوص الحر، مع التركيز على العمل مع أسماك القرش والحفاظ عليها. وتعمل في لوس أنجلوس مع هيئات مثل Shark Angels وPADI Aware، لجمع الأموال وتثقيف الناس حول الحفاظ على أسماك القرش والمحيطات.

بالنسبة لأعمالها السينمائية والتلفزيونية، تعمل أمام الكاميرا وخلفها، حيث تعمل بديلة للممثلين. السلامه اولا لأداءهم تحت الماء.

بيت ميسلي

بدأ بيت الغوص في عام 1990، وأصبح متفرغًا للغوص في عام 1991 وكرس نفسه للبحث عن حطام السفن والعثور عليها والغوص عليها وتصويرها في جميع أنحاء العالم، حيث اكتسب أكثر من 6,000 ساعة من الخبرة في الغوص في المياه عبر حوالي 30 دولة. وهو مدير دورة PADI، وهو أحد أكثر خبراء الغوص التقني خبرة في نصف الكرة الجنوبي. معلم-المدربين.

قاد بيت وشارك في العديد من بعثات الحطام العميق، ويدير السفر للغوص عمل في مجال نقل الغواصين ذوي الخبرة إلى مواقع غوص متخصصة، وقضى العقود الثلاثة الماضية في إتقان صوره الضوئية الطويلة الأمد. كما شارك بنشاط في أبحاث علوم الغوص.

أنطوني "جوردو" جوردون

جوردو هو صانع أفلام وثائقية يتمتع بخبرة مهنية تزيد عن عقدين من الزمن في إنتاج وتصوير كل شيء بدءًا من فريق الإنقاذ الأول في العالم على جبل إيفرست وحتى ركوب الدراجات لمسافات طويلة للغاية إلى استكشاف المحيط بواسطة غواصين جدد.

كما أنه القوة الدافعة وراء حملة Aliquam وNext Generation للترويج للغوص بين الشباب. بالإضافة إلى الحديث عن عمله الخاص، ستكون مهارات Gordo في تقديم العروض في دائرة الضوء حيث سيتولى قيادة المسرح الرئيسي في Go Diving ANZ.

+ 3 مراحل أخرى

بصرف النظر عن المسرح الرئيسي، ستستضيف ثلاث مراحل أخرى 25 متحدثًا آخرين من ذوي التصنيف العالي من جميع أنحاء العالم، لمناقشة موضوعات الغوص الملهمة وخاصة تلك الخاصة بأستراليا ونيوزيلندا والغوص الفني و التصوير تحت الماءوفيما يلي التشكيلة كما هي حاليا:

ANZ / مرحلة الإلهام: ناي باجاي، روهني بن أهرون، داني تشارلتون، تيري كومينز، ديبورا ديكسون سميث، جيمس هانتر، توري كليت، ماتياس نوتشيتو، هولي واكلي

المرحلة التقنية: كيري بورو، دكتور مات كارتر، جون جارفين، جيل هينيرث، جون كيندال، مايك ماسون، يانا ستاشكيفيتش، ديفيد سترايك، باتريك ويدمان

PHOTO المسرح: تاليا جريس، بريت لوبوين، نايجل مارش، كريج باري، نيكولاس ريمي، مايك سكوتلاند، دون سيلكوك، ماتي سميث

الميزات التفاعلية + الشاشات

وسيجد زوار المعرض أيضًا مجموعة من الميزات التفاعلية المصممة لتناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقعية الافتراضية إلى الغوص التجريبي؛ وحوض عرض لمجموعة من المعدات من الحوامل الجانبية إلى الطائرات بدون طيار تحت الماء وأجهزة إعادة التنفس؛ والغواصين الأحرار، وحوريات البحر والمزيد.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، من الهيئات السياحية ومنظمي الرحلات السياحية إلى المنتجعات والقوارب السياحية، السلامه اولا الوكالات، تجار التجزئة، المصنعين، ومنظمات الحفاظ على البيئة.

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ستيف باكشال في معرض الغوص GO

تتوفر الكثير من مواقف السيارات في الموقع، كما يمكن الوصول بسهولة إلى ساحة المعارض في سيدني، مع توفر العديد من خيارات النقل.

الدخول إلى معرض الغوص الافتتاحي مجاني تمامًا، لذا إذا كنت من المحتمل أن تكون في المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع 28/29 سبتمبر، فقم بالتسجيل هنا احصل على تذاكرك لحدث الغوص الأبرز في أستراليا عام 2024!

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