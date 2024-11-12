تذاكر 2 بسعر 1 متاحة الآن لحضور معرض GO للغوص

يعود معرض GO Diving Show - المعرض الوحيد للغوص والسفر للمستهلكين في المملكة المتحدة - إلى NAEC Stoneleigh في الفترة من 1 إلى 2 مارس 2025، في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد، تذاكر 2 بسعر 1 متاحة الآن للحجز المبكر، والتي تمثل قيمة رائعة مقابل المال.

اشترِ تذكرتك قبل 31 يناير 2025 مقابل 17.50 جنيهًا إسترلينيًا، واصطحب صديقك أو زوجتك أو أفضل أصدقائك معك مجانًا تمامًا! أو لماذا لا تحضر معك صديقًا لا يمارس الغوص حتى يتمكن من رؤية كل عجائب العالم تحت الماء التي يفتقدها!

في الواقع، فإن عرض 2 مقابل 1 يعادل أن تكون كل تذكرة فقط £8.75وكما هو الحال دائمًا، يشمل هذا مواقف مجانية للسيارات. كما يمكن للأطفال دون سن 16 عامًا الدخول مجانًا، لذا اصطحب أطفالك معك لقضاء يوم عائلي رائع!

سيقدم نجم التليفزيون والمؤلف والمغامر ستيف باكشال العرض الرئيسي على المسرح الرئيسي، حيث يعود إلى برنامج GO Diving Show بعد غياب دام بضع سنوات. وسينضم إليه رائد الفضاء NEEMO الذي تدرب في وكالة ناسا ورئيس قسم الأبحاث العلمية في DEEP، داون كيرناجيس، ومقدم التليفزيون والمؤلف والمفضل مونتي هولز، والثنائي الديناميكي من المستكشفين رانفا جورموندسون وماريا بوليروب، اللذان سيتحدثان عن رحلتهما الاستكشافية الأخيرة في بوتينج في إندونيسيا.

المسرح المخصص للمملكة المتحدة، المسرح التقني، الصورة المرفقة تمتلئ المرحلة ومسرح الإلهام ببعض الوجوه المألوفة ومجموعة من المتحدثين الجدد، وتمتلئ أرض المعرض بالكامل بمئات العارضين، بما في ذلك منظمي الرحلات السياحية والمنتجعات ومراكز الغوص والقوارب السياحية والمجالس السياحية. السلامه اولا الوكالات، والمصنعين، وتجار التجزئة، وتجربة الجزر البريطانية الشهيرة.