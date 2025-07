أسماك غريبة ورائعة مع نايجل مارش

نايجل مارش is an Australian naturalist, underwater photographer and photojournalist whose work has been published in numerous magazines, newspapers and books, both in Australia and overseas, and he will be on the الصورة المرفقة Stage at the GO Diving Show ANZ in Sydney in September, talking about weird-and-wonderful fish.

Nigel has dived extensively around Australia, especially the Great Barrier Reef and Coral Sea, and also throughout Asia, Pacific Ocean, Indian Ocean and الكاريبيوقد فازت صوره تحت الماء أيضًا بالعديد من المسابقات التصويرية الدولية.

He has written over a dozen books on diving, marine life and marine related subjects, including titles for New Holland, such as الغوص مع أسماك القرش, Underwater Australia, Sea Fishes of Australia و الغوص في الوحل. Nigel also leads special تصوير group tours to wonderful dive destinations in Australia and overseas.

معرض GO للغوص ANZ

هذا الحدث السنوي، يقام هذا العام في 6-7 سبتمبر في أرض المعارض في سيدني في الحديقة الأوليمبية، يهدف إلى عرض أفضل ما في عالمنا تحت الماء للجميع بدءًا من المبتدئين الذين يفكرون في ممارسة رياضة الغوص، أو الذين أكملوا دوراتهم للمبتدئين، إلى الغواصين المتقدمين، وصولاً إلى الغواصين التقنيين والغواصين المخضرمين CCR الغواصين.

هناك مجموعة من المراحل – المرحلة الرئيسية، المرحلة الصورة المرفقة المسرح، مسرح أستراليا/نيوزيلندا، مسرح الإلهام ومسرح التكنولوجيا - التي ستستضيف العشرات من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار، من تجارب الغوص الواقع الافتراضي، وحمام سباحة تجريبي، وحمام سباحة للغوص، وأكثر من ذلك بكثير.

ستحيط بالمراحل والميزات مجموعة واسعة من العارضين، بدءًا من المجالس السياحية ومنظمي الرحلات السياحية وحتى المنتجعات وألواح المعيشة، السلامه اولا الوكالات وتجار التجزئة والمصنعين ومنظمات الحفظ.

